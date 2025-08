David Popovici, apel ferm către autorităţile române. Ce le-a cerut campionul: “În continuare aşteptăm”

09:40

Lewis Hamilton a avut o prestație modestă în calificările Marelui Premiu al Ungariei, unde nu a putut nici măcar să ajungă în Q3. Britanicul a încheiat pe locul 12, în contextul în care coechipierul său, Charles Leclerc, a obținut cel mai bun timp, iar britanicul nu a putut suporta suferința și și-a spus oful la […] The post “Sunt inutil, trebuie schimbat pilotul”. Lewis Hamilton, dărâmat după calificările Marelui Premiu al Ungariei appeared first on Antena Sport.