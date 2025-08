500.000 de lei din partea Brașovului, pentru zonele sinistrate din județul Suceava

11:10

Legumicultorul Vasile Mătrășoaie, de la Dumbrăveni, are o recoltă de roșii foarte bună. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat de recolta de roșii, domnul Mătrășoaie a spus: "Producția de roșii e foarte bună. Am avut probleme pentru că am avut inundații în primăvară, am făcut canale pentru roșii, am dat drum la apă și […]