Donație de 25.000 de euro din partea regiunii partenere Schwaben-Germania, pentru comuna Ostra, afectată de inundații

11:50

Municipiul Rădăuți sprijină comunitatea din Broșteni, grav afectată de inundații, cu suma de 100.000 de lei. Primarul Bogdan Loghin a declarat: ”Rădăuțiul este un municipiu cu inimă mare. În fața dificultăților financiare cu care ne confruntăm alegem să fim solidari, demni și uniți. De aceea, am decis să sprijinim orașul Broșteni cu suma de 100.000 […] Articolul 100.000 de lei de la Rădăuți, pentru Broșteni. Primarul Loghin: Ajutorul acordat orașului Broșteni este un act de normalitate, de umanitate și de respect între oameni. Rădăuțiul nu întoarce privirea. Rădăuțiul întinde mîna apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.