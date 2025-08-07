Ion Cristoiu: Contribuția morții lui Ion Iliescu la limpezirea societății românești
ActiveNews.ro, 7 august 2025 08:40
Jurnalul meu video | 6 august 2025: Contribuția morții lui Ion Iliescu la limpezirea societății românești. În 24 mai 2004 scriam în Jurnalul național despre Ion Iliescu: Acest comunist care ne-a scos din comunism.
• • •
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat joi. Autoritățile au stabilit programul ceremoniilor.
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață joi dimineață.
Trump: ”Sunt șanse mari” pentru o întâlnire cu Putin, posibil chiar în cursul săptămânii viitoare - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump intensifică presiunile asupra Rusiei în efortul de a pune capăt războiului din Ucraina. După o întâlnire „foarte productivă” între emisarul său special Steve Witkoff și Vladimir Putin, Trump s-a...
7 august: Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, născută în Vânători-Neamț. Unde sunt moaștele sfintei noastre din Carpați care se aflau la Kiev, în lavra Pecerska? # ActiveNews.ro
La 7 august, Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește pe Sfânta Teodora de la Sihla. Această floare duhovnicească și mireasă a lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători - Neamț,
Sărbătoare pentru România credincioasă, Ortodoxie și întreaga creștinătate: Proclamarea locală a Canonizarii Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, mari duhovnici și mărturisitori - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, Moldova și întreaga Românie, trăiesc, în aceste zile, o bucurie aleasă. Mii de credincioși sunt așteptați pe 7 august, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, la proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa – doi mari duhovnici ai Moldovei, luminători ai monahismului românesc.
Să nu fim vinovați față de țara noastră! Strigătul lui Andrei Ciurunga - AUDIO INEDIT: Cahuleanul cu Eminescu în celulă - Cartea Lui și Răstignire (28 octombrie 1920 - 6 august 2004) # ActiveNews.ro
Cahuleanul care a iubit România ca pe Maica Domnului, striga din închisoare, cu fruntea-n slavă: „Nu-s vinovat față de țara mea”. Dar noi, noi cum suntem? Am făcut tot ce puteam să facem pentru ea, pentru țara noastră, pentru copiii ei, duși acum, rând pe rând, la abatoarele holoinjectării? Noi nu tăcem!, scrâșnea Ciurunga. Și noi, noi de ce tăcem?
7 august: Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu - Zugravul, reprezentant de seamă al stilului brâncovenesc și mare rugător # ActiveNews.ro
Duminică, 6 august 2017, a avut loc proclamarea oficială a canonizării Sfântului Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul, care este sărbătorit la data de 7 august.
Sfânta Elisabeta din Rarău, pe urmele Sfintei Teodora de la Sihla și ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț # ActiveNews.ro
Toți oamenii au vise de îndeplinit, au țeluri de atins, au alegeri de făcut în această viață. Mulți vor să atingă perfecțiunea, în profesie, în viață, alții vorbesc despre desăvârșire. Maică, ce este desăvârșirea duhovnicească?
Viorel Patrichi: Doliu național pentru cel mai oportunist criminal. Ion Iliescu a plecat spre vămi # ActiveNews.ro
Eu nu cred că Ion Iliescu merge direct la „tătâne-su”, cum zice cronicarul Radu Popescu. În ce mă privește, mi-aș fi dorit să mor odată cu Ion Iliescu, dar cu o condiție: să văd ce față face Sfântul Petru când i-l prezintă lui Dumnezeu care le știe pe toate și le iartă pe toate…
Sfânta Elisabeta din Rarău, pe urmele Sfintei Teodora de la Sihla și ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul # ActiveNews.ro
Toți oamenii au vise de îndeplinit, au țeluri de atins, au alegeri de făcut în această viață. Mulți vor să atingă perfecțiunea, în profesie, în viață, alții vorbesc despre desăvârșire. Maică, ce este desăvârșirea duhovnicească?
Arhiepiscopul Tomisului i-a oferit cunoscutului Arhimandrit Ilarion Dan Crucea Sfântului Apostol Andrei. Tur duhovnicesc de forță al IPS Teodosie pentru a-și înmormânta cum se cuvine profesorul, pe blândul Părinte Ioan Caraza, tocmai la Fărcașa # ActiveNews.ro
Cu ocazia hramului, cunoscutul duhovnic al Mănăstirii Crucea, Arhimandritul Ilarion Dan, fost director de bancă, a primit din partea Arhiepiscopului Tomisului Crucea Sfântului Andrei. Hramul Sfintei Teodora a fost încununat cu un concert susținut de mult-aplaudata Corală ”Armonia”. VIDEO și GALERIE FOTO
Grevă la gigantul american Boeing, 3.200 de lucrători opresc producția de avioane de luptă. Probleme strategice pentru apărare # ActiveNews.ro
Sindicatul lucrătorilor companiei a respins contractul propus de Boeing, care includea o creștere salarială de 40%. Un „plan de urgență” a fost pus în aplicare de conducerea Boeing.
Zoe Dantes: Ați scos covidu' la plimbare? Îi vreți pe toți în case din nou. Asta este cert. Pentru că vă este al dracului de frică de ce urmează! # ActiveNews.ro
Am înțeles că a început număratoarea "infectaților" și a "morților" de guvid. O luăm de la capăt?! Nu aveți și voi acolo pe vreunul să facă și un altfel de scenariu? Ați dat-o cu guvidul, cu tabletele, cu testările, cu seringa, cu războiul, cu legionarii, cu pleava. Ați ajuns de râsul curcilor cu "vin rușii", după care ați început cu "blugii și bananele".
De ce este înmormântat Ion Iliescu după două zile și nu după trei, cum era creștinește? În loc de marea sărbătoare a proclamării Sfinților Cleopa și Paisie programată pe 7 august - DOLIU NAȚIONAL. DE CE? - Cuvântul Cititorului ActiveNews # ActiveNews.ro
Doliul Național la zi de mare sărbătoare a ortodoxiei românești, tăierea asigurării medicale pentru călugări și sihaștrii, măsuri care sfidează învățătura bisericii ortodoxe, prin persecuția săracilor, văduvelor, veteranilor de război, a deținuților mărturisitori ai neamului românesc din temințele comuniste și a urmașilor acestora, a revoluționarilor,
Profesorul Ion Coja: Iliescu nu merită funeralii de stat. Cum nu merită nici unul dintre omologii săi post-decembriști. Dar Iliescu nu merită mai mult decât toți patru la un loc! A fost cel mai nociv și mai odios personaj politic din ultimii 50 de ani # ActiveNews.ro
De ani de zile procuratura nu a reușit să-l aducă pe individ în boxa acuzațiilor pentru crimele împotriva umanității săvârșite în decembrie 1989 și la mineriadele din 1990. Mii de morți pe care Iliescu și tovarășii săi de complot i-au planificat fără să ezite. Cu un cinism criminal, inuman, monstruos. Unic în istoria noastră.
În urmă cu 80 de ani, pentru prima dată omenirea s-a aflat în fața celui mai mare dezastru nuclear.
Paradoxal, pe vremea lui Iliescu era mai mare libertate a presei decât azi. Mădălin Pribu: Neo-comunistul cu față umană nu a interzis presa și nici libertatea de opinie și exprimare # ActiveNews.ro
Sincer, nu mai aveam nici un chef să mai scriu despre Ion Iliescu, viu sau mort. Încheiasem războiul cu el după ce a părăsit scena politică. Nu avea sens să te bați cu fantome.
CUM PUTEA SĂ FIE ȘI LA NOI. Av. Gheorghe Piperea: Polonia - noul președinte face revoluție # ActiveNews.ro
Spre deosebire de sistemul nostru constituțional, cel polonez permite președintelui un drept de veto asupra unor legi, precum și drept de inițiativă legislatură. Așadar, Nawrocki are cum să se opună unei legi de trecere de la zlot la euro sau de creștere a vârstei de pensionare, și poate introduce o propunere de lege de construcție de case ieftine.
George Simion, alături de noul președinte al Poloniei la ceremonia de învestire, mesaj cu trimitere la Iliescu: "Unul naște altul moare" - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Azi, Karol Nawrocki a depus jurământul ca noul președinte al Poloniei, după ce a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale (1 iunie 2025) cu aproximativ 50,89% din voturi.
Strălucitele Victorii de la Mărăști și Mărășești din 6 august 1917: PE-AICI NU SE TRECE! # ActiveNews.ro
În 1917, armata României avea circa 460.000 de militari, înzestrați cu echipament modern cumpărat din străinătate și instruiți de misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Mathias Berthelot.
ACHITAT! Medicul american care a injecat soluție salină, a refuzat să vaccineze copiii cu serul anti-Covid și a oferit certificate false scapă de 35 de ani de închisoare # ActiveNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a renunțat la toate acuzațiile împotriva Dr. Kirk Moore, medic și veteran, care a fost amenințat cu până la 35 de ani de închisoare pentru că a ales să-și apere pacienții și să respecte dreptul lor de a...
Harari recunoaște: COVID a fost folosit pentru a impune supravegherea biometrică totală - VIDEO # ActiveNews.ro
Într-o declarație care a stârnit numeroase reacții, consilierul Forumului Economic Mondial, Yuval Noah Harari, a afirmat că pandemia de COVID-19 a fost "momentul critic" care a convins oamenii să accepte...
ACHITAT! Medicul american care a refuzat să vaccineze copiii cu serul anti-Covid scapă de 35 de ani de închisoare # ActiveNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a renunțat la toate acuzațiile împotriva Dr. Kirk Moore, medic și veteran, care a fost amenințat cu până la 35 de ani de închisoare pentru că a ales să-și apere pacienții și să respecte dreptul lor de a...
Cred că era în primăvara anului 1990 când am cumpărat la Brăila, de la chioșcul de ziare, caricatura lui Horațiu Mălăele, reprodusă mai sus.
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct la o emisiune TV - VIDEO # ActiveNews.ro
Ministrul sârb al investițiilor publice, Darko Glicic, este în stare gravă după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) marți, în timpul unei emisiuni transmise în direct la televiziune, informează agențiile EFE și Tanjug.
Fostul antrenor al CFR Cluj, Jorge Costa, s-a stins la 53 de ani. A suferit un infarct în timpul unui antrenament # ActiveNews.ro
Jorge Costa, fost antrenor în România, a încetat din viață la 53 de ani. De-a lungul carierei sale, el a condus echipe precum CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș.
Cutremur în industria farmaceutică! RFK Jr. anunță oprirea investițiilor în vaccinurile ARNm # ActiveNews.ro
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a anunțat marți anularea unor proiecte de cercetare în domeniul vaccinurilor în valoare de 500 de milioane de dolari, toate bazate pe tehnologia ARNm.
Hiroshima și Nagasaki – O confruntare cu trecutul (și prezentul) demonic - Satana poartă întotdeauna chipul celuilalt # ActiveNews.ro
Bombardamentele atomice din6 și 9 august 1945 au fost un act de terorism sinistru... Un holocaustintenționat...
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, s-a întâlnit miercuri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unui demers diplomatic de ultim moment care vizează impunerea unui...
George Simion, alături de noul președinte al Poloniei la ceremonia de învestire - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Azi, Karol Nawrocki a depus jurământul ca noul președinte al Poloniei, după ce a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale (1 iunie 2025) cu aproximativ 50,89% din voturi.
Suma uriașă pe care o vor plăti românii neasigurați pentru o vizită la medic, de la 1 august # ActiveNews.ro
De la 1 august 2025 au apărut noi reglementări, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025. Persoanele neasigurate din România nu mai beneficiază de decontarea serviciilor medicale de către Casa Națională de Asigurări.
RADIOGRAFIILE Magdei Ursache: Fără nici o iluzie, fără nici o confuzie. Iliescu, Pleșu, Liiceanu, Patapievici. Lenin și Florian, Mareșalul Antonescu și Vulcănescu # ActiveNews.ro
Cea mai frecventabilă, pentru mine, iluzie este că tânăra generație va reveni la un veritabil patriotism românesc. La un „naționalism constructiv”.
Pe modelul Călin Georgescu: Bolsonaro plasat în arest la domiciliu după dezvăluirile care zguduie justiția braziliană # ActiveNews.ro
La doar câteva ore după ce au fost făcute publice documentele cunoscute sub numele de „Dosarele din 8 ianuarie” – care ar evidenția presupuse abuzuri și activități ilegale ale judecătorului Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă...
Știrea care a trecut neobservată în ziua morții lui Iliescu: Guvernul Bolojan vrea să crească impozitele locale cu 70% din 2026 # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, că Guvernul are în vedere o creștere cu 70% a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, începând cu 1 ianuarie 2026.
Ion Iliescu, pentru ultima oară la Palatul Cotroceni. Băsescu, Constantinescu, Ponta și Ciolacu i-au adus un ultim omagiu # ActiveNews.ro
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a ajuns miercuri, pentru ultima oară, la Palatul Cotroceni.
6 august: Schimbarea la Față a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. ”Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care am binevoit; de El să ascultați”. 7 lucruri mai puțin cunoscute despre Marea Sărbătoare a Românilor # ActiveNews.ro
Schimbarea la Față este una dintre marile sărbători pe care românii le închină Mântuitorului. La eveniment au apărut două personaje-cheie, pe care Apostolilor le-a fost îngăduit să le vadă. Acestea sunt Moise și Ilie, profeți ai Vechiului Testament
Ion Cristoiu: Au apărut deja șobolanii să-l roadă pe Ion Iliescu, ca gunoiul Volodea Tismăneanu - VIDEO/FOTO/REMEMBER # ActiveNews.ro
„Volodea Tismăneanu chiar că este un gunoi, pentru că el este autorul unui interviu de o carte cu Iliescu, care la vremea respectivă, Iliescu era președinte, a fost o ordinărie, era un lins în fund al lui Iliescu...”
Valerian Stan: "Iliescu - sărac și cinstit"? Un basm, o invențiune securistă. La Revoluție și la Mineriade Iliescu a comis crime împotriva umanității # ActiveNews.ro
„Noua putere în stat e în fierbere, să iasă brici funeraliile naționale (halal, națiune!), iar bocitoarele patriei îl plâng cu sughițuri. În frunte cu Adrian Năstase, Ponta și toți cu care el și-au făcut reciproc cariere și averi istorice. Îl plâng și securiștii, pe care i-a lăsat să-și facă de cap și după Ceaușescu - - pentru că mai ales ei l-au ținut pe el și PSD-ul
Programul funeraliilor de stat organizate în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu: De la Cotroceni la Ghencea 3 # ActiveNews.ro
Ziua de 7 august 2025 a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României și tot în data de 7 august va fi înmormântat Ion Iliescu, la Cimitirul Ghencea 3.
PATIBULARUL BACONSCHI, CU CAPUL ANINAT ÎN POZĂ. Luminița Arhire: TEODOR BACONSCHI, UN INTELECTUAL EXEMPLAR: „Jʼ ACCUZZI!” # ActiveNews.ro
Deci... ce scrie mai sus? Cine l-a recomandat pe Călin Georgescu pentru a fi „raportor special” la ONU? Am citit bine? Recomandarea călduroasă a fost făcută de Ministerul de Externe condus de Teodor Baconschi, cumva?
”Organizarea de funeralii nationale pentru o persoana acuzata de crime impotriva umanitatii este, inteleg, in plina desfasurare. O socot absolut si incontestabil imorala” se indignează și Vladimir Tismăneanu.
Condoleanțele Patriarhului Daniel la moartea lui Ion Iliescu: ”A recunoscut importanța Bisericii Ortodoxe Române în istoria și în viața poporului român” # ActiveNews.ro
Preafericirea Sa a evidențiat faptul că „totdeauna Domnul Ion Iliescu a avut o atitudine de respect față de Biserica Ortodoxă Română, chiar și înainte de a fi Președinte al României, deoarece a recunoscut importanța Bisericii Ortodoxe Române în istoria și în viața poporului român”.
Ion Cristoiu despre adevărata biografie a lui Ion Iliescu: Un destin spectaculos de nomenklaturist - trimis de Ceaușescu la Școala Vieții # ActiveNews.ro
În biografia lui Ion Iliescu, scrisă de el însuși (Biografia Secretă, AICI - n.n.), dar și de hagiografi, după decembrie 1989, momentul 15 iulie 1971 e văzut ca o pedeapsă administrată de Nicolae Ceaușescu, pentru că s-ar fi opus întoarcerii PCR la dogmatismul stalinist. O radiografie a momentului respectiv ne arată însă că altul e adevărul.
La moartea ucigașului lui Nicolae Ceaușescu: Biografia Secretă a lui Ion Ilici Iliescu - Bunicul lui a fost evreu rus iar mama țigancă bulgăroaică. CANDIDATUL MANCIURIAN - CARTEA PDF oferită cadou de ActiveNews # ActiveNews.ro
BUNICUL (dupa tata): – Vasili Ivanovici, evreu rus, bolsevic, puscarias, fugit din Rusia, urmarit de politia tarista (Ohrana, n.n.). S-a stabilit la Oltenita in jurul anului 1895, ca argat si baiat de pravalie la un grec, zis Tandarica, pe strada Ion Heliade Radulescu nr. 1 (fosta Tiganie, nr.4).
Ion Iliescu a murit. De la "Măi, animalule!" și "Golanii" din Piața Universității la felicitările pentru Nicușor Dan și înmormântarea creștinească # ActiveNews.ro
Ion Iliescu a fost unul dintre autorii loviturii de stat din decembrie 1989 și rămâne în istoria contemporană și prin apelativele adresate unui ziarist și protestatrilor din Piața Universității 1990, respectiv "Măi, animalule!" și "Golanii" cât și pentru mulțumirile adresate minerilor care au brutalizat studenții și bucureștenii în iunie 1990.
Vandalizată de Black Lives Matter, statuia generalului confederat Alfred Pike va fi repusă pe soclu, la Washington. Trump: „Restabilirea adevărului și bunului simț în istoria SUA” # ActiveNews.ro
Simbol contestat al trecutului Statelor Unite, statuia lui Albert Pike, un general confederat din timpul Războiului Civil American, va fi reinstalată la Washington în octombrie, după ce a fost demontată de manifestanți în 2020, în mijlocul unui val de proteste „antirasiste”.
Cum se va încheia războiul din Ucraina? JPMorgan prezintă scenariul cu cele mai șanse de reușită # ActiveNews.ro
Potrivit unor studii ale băncii JPMorgan care include mai multe scenarii de încheiere a războiului din Ucraina, cel mai probabil conflictul se va încheia cu deriva acestei țări pe orbita Rusiei, fără garanții financiare sau de securitate occidentale.
