Rubio atacă legea UE care ”restricționează exprimarea online”

Spre deosebire de sistemul nostru constituțional, cel polonez permite președintelui un drept de veto asupra unor legi, precum și drept de inițiativă legislatură. Așadar, Nawrocki are cum să se opună unei legi de trecere de la zlot la euro sau de creștere a vârstei de pensionare, și poate introduce o propunere de lege de construcție de case ieftine.