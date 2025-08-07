Badea Cârțan, frumosul român plecat la Domnul pe 7 august 1911, la frații din Budapesta. ”Bucureștiul și Roma ar trebui să le vadă tot românul, că dacă nu știe de Moșu-său și de Tată-său, zici de el că-i orfan."
8 august 2025
Cînd condamnații au ieșit din sală călcînd pe flori, George Cîrțan simțea și vedea cum acești oameni făureau, practic, istoria. El era unul din cei mulți care ovaționau, care aruncau cu flori, dar, în același timp, era unul din cei puțini care ajungeau să stea de vorbă de aproape cu acești oameni aleși. Cei condamnați au fost apoi conduși cu alai

Ionuț Țene: Paradoxul Patriarhiei. Ateul și liber cugetătorul Iliescu înmormântat cu episcop ortodox
Putea Ion Ilici Iliescu să fie înhumat creștinește, deși nu a fost niciodată creștin, fără fast, doar cu preoți, dacă familia ar fi cerut așa ceva, deși nu cred. Nu era necesar să oficieze un episcop ortodox, ci doar un preot, pentru un om vinovat de atâtea crime și care a luptat împotriva bisericii creștine și a elitei creștine.
De ce îi dau dreptate lui Nicușor Dan că nu s-a închinat în fața CRIMINALULUI ȘI AGENTULUI BOLȘEVIC ION ILIESCU
Nu îi port ură lui Ion Iliescu. Am și dat mâna cu el, de împăcare, când nu mai era președinte, la o aniversare a zilei de naștere a lui Adrian Păunescu pe care bardul a organizat-o într-un restaurant de-al lui Marius Tucă și unde a ținut neapărat să vin și eu.
Poantele Zilei de la ziariști liberi: "Tot ăștia de la Euronews ziceau că n-a fost lovitură de stat pe 6 decembrie"
USR nu s-a dus la Cotroceni pentru că știau ca nu se dau sarmale, iar Nicușor Dan, pentru că nu fusese informat că a murit bătrânul bolșevic!
Turbo-cancer: Kelley Mack, actrița din Morți Ambulanți - The Walking Dead, s-a stins la numai 33 de ani
Kelley Mack, actriță cunoscută pentru rolul Addy din sezonul 9 al serialului „The Walking Dead”, a murit la vârsta de 33 de ani, în urma unei forme agresive de cancer la sistemul nervos central.
Pr. Dr. Ioan Lisnic: Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia – 84 ani de la primirea cununei muceniciei (+07.08.1941) - ESTE PRĂZNUIT OFICIAL LA 8 AUGUST
În primele luni de ocupație sovietică (1940–1941), împreună cu alți foști deputați în Sfatul Țării a fost arestat și părintele Alexandru Baltaga. Era acuzat că „în anul 1918 a avut o atitudine dușmănoasă față de Rusia Sovietică.
In Memoriam: Taragotistul Dumitru Fărcaș, unul dintre cei mai mari rapsozi români, s-a născut pe data de 12 mai 1938 și a plecat la întâlnirea cu Iancu pe 7 august 2018
Cunoscutul taragotist – Dumitru Fărcaș, unul dintre cei mai mari rapsozi români, s-a născut pe data de 12 mai 1938, în localitatea Groși (Maramureș) și a părăsit această lume pe 7 august 2018, la Cluj-Napoca.
Cel mai mare grup auto părăsește China. Semnal de alarmă pentru occidentali: chinezii sunt acum interesați doar de propriile lor modele
Stellantis părăsește oficial China în urma falimentului societății sale mixte, semnalând că mărcile occidentale sunt acum în urma producției locale chineze.
Fesenistul Mircea Cărtărescu contra disidentei Doina Cornea: "Îmi plac, deci, expresia fețelor și felul de a fi ale lui Ion Iliescu și Petre Roman...". ANTOLOGIA NERUȘINĂRII
"Îmi plac, deci, expresia fețelor și felul de a fi ale lui Ion Iliescu și Petre Roman. Intuiția îmi spune să merg pe mâna lor. Mi-e absolut imposibil să-i bănuiesc de joc dublu, de «comunism camuflat», de sete de putere, de voință de dictatură personală…” – 1990, ”Fiziognomie…”.
Oana Țoiu ne asigură de la Kiev că "România va continua să sprijine Ucraina în lupta sa legitimă"
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a efectuat, joi, o deplasare la Kiev, unde a vizitat un spital bombardat de armata rusă, transmite RADOR.
Doliu în presa din România. Fosta jurnalistă Mediafax, Lucia Efrim, a murit la numai 57 de ani. Cancer
A murit fosta jurnalistă Mediafax, Lucia Efrim. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, a descris-o ca pe „o persoană care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți”.
Pr. Dr. Ioan Lisnic: Pomenirea Sf. Preot Mucenic Alexandru din Basarabia – 83 ani de la primirea cununei muceniciei
În primele luni de ocupație sovietică (1940–1941), împreună cu alți foști deputați în Sfatul Țării a fost arestat și părintele Alexandru Baltaga. Era acuzat că „în anul 1918 a avut o atitudine dușmănoasă față de Rusia Sovietică.
Un consilier de la Kremlin, Yury Ushakov, a declarat pentru TASS că locul unde se va desfășura întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump a fost stabilit, urmând ca detaliile să fie...
Doxologia: 20.000 de oameni s-au rugat Cuvioșilor Paisie și Cleopa, la Proclamarea locală a sfinților Sihăstriei: "Iubirea lui Dumnezeu le-a inundat întreaga ființă!"
Marii duhovnici și luminători ai secolului al XX-lea, Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa sunt cinstiți de astăzi la Mănăstirea Sihăstria. Proclamarea locală a canonizării a avut loc în ziua prăznuirii Sfintei Teodora de la Sihla, la finalul Sfintei...
Datele românilor, pe mâna companiei franceze Orange. Contract guvernamental de zeci de milioane de euro. SRI și STS s-au derobat?
Compaania francezâ Orange România a fost desemnată să gestioneze infrastructura IT care va găzdui datele guvernamentale ale României, în cadrul unui contract estimat la zeci de milioane de euro pe an.
Datele românilor, pe mâna companiei franceze Orange. Contract de zeci de milioane de euro. SRI și STS s-au derobat?
Compaania francezâ Orange România a fost desemnată să gestioneze infrastructura IT care va găzdui datele guvernamentale ale României, în cadrul unui contract estimat la zeci de milioane de euro pe an.
Diana-Maria Brăgaru: De ce credeți că Georgescu nu a ieșit cu niciun mesaj și Simion a fost extrem de laconic în privința morții lui Iliescu?!
Uitați-vă bine cum se detonează acum "suveraniștii" de carton... Unul câte unul...Unul după unul, arată cine sunt cu adevărat.
Turbo-cancer: Kelley Mack, actrița din Morții Ambulanți - The Walking Dead, s-a stins la numai 33 de ani
Kelley Mack, actriță cunoscută pentru rolul Addy din sezonul 9 al serialului „The Walking Dead”, a murit la vârsta de 33 de ani, în urma unei forme agresive de cancer la sistemul nervos central.
Datele românilor, pe mâna Orange. Contract de zeci de milioane de euro. SRI și STS s-au derobat?
Orange România a fost desemnată să gestioneze infrastructura IT care va găzdui datele guvernamentale ale României, în cadrul unui contract estimat la zeci de milioane de euro pe an.
Aici nu este vorba despre a judeca un om mort, el fiind acum la Judecata lui Dumnezeu; este vorba despre cum va intra în istorie/memoria colectivă politicianul Ion Iliescu, iar aceste zile contribuie la acest fapt, inclusiv prin...
Mihai Tîrnoveanu: Cine știe cu cine este Ion Iliescu în fotografie, cred că nu mai trebuie să citească articolul
Aici nu este vorba despre a judeca un om mort, el fiind acum la Judecata lui Dumnezeu; este vorba despre cum va intra în istorie/memoria colectivă politicianul Ion Iliescu, iar aceste zile contribuie la acest fapt, inclusiv prin...
Orange România a fost desemnată să gestioneze infrastructura IT care va găzdui datele guvernamentale ale României, în cadrul unui contract estimat la zeci de milioane de euro pe an.
Gafă monumentală în direct la Euronews: Au reușit să-l "omoare" din greșeală... pe Nicușor Dan
Funeraliile lui Ion Iliescu au oferit un moment neașteptat de confuzie în direct la Euronews România. În timp ce relata despre sosirea oficialilor la Palatul Cotroceni, o prezentatoare a reușit să-l „omoare” din greșeală pe... Nicușor Dan.
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață joi dimineață.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat joi. Autoritățile au stabilit programul ceremoniilor.
Jurnalul meu video | 6 august 2025: Contribuția morții lui Ion Iliescu la limpezirea societății românești. În 24 mai 2004 scriam în Jurnalul național despre Ion Iliescu: Acest comunist care ne-a scos din comunism.
Trump: "Sunt șanse mari" pentru o întâlnire cu Putin, posibil chiar în cursul săptămânii viitoare
Președintele american Donald Trump intensifică presiunile asupra Rusiei în efortul de a pune capăt războiului din Ucraina. După o întâlnire „foarte productivă” între emisarul său special Steve Witkoff și Vladimir Putin, Trump s-a...
7 august: Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, născută în Vânători-Neamț. Unde sunt moaștele sfintei noastre din Carpați care se aflau la Kiev, în lavra Pecerska?
La 7 august, Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește pe Sfânta Teodora de la Sihla. Această floare duhovnicească și mireasă a lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători - Neamț,
Sărbătoare pentru România credincioasă, Ortodoxie și întreaga creștinătate: Proclamarea locală a Canonizarii Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, mari duhovnici și mărturisitori
Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, Moldova și întreaga Românie, trăiesc, în aceste zile, o bucurie aleasă. Mii de credincioși sunt așteptați pe 7 august, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, la proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa – doi mari duhovnici ai Moldovei, luminători ai monahismului românesc.
Să nu fim vinovați față de țara noastră! Strigătul lui Andrei Ciurunga - AUDIO INEDIT: Cahuleanul cu Eminescu în celulă - Cartea Lui și Răstignire (28 octombrie 1920 - 6 august 2004)
Cahuleanul care a iubit România ca pe Maica Domnului, striga din închisoare, cu fruntea-n slavă: „Nu-s vinovat față de țara mea”. Dar noi, noi cum suntem? Am făcut tot ce puteam să facem pentru ea, pentru țara noastră, pentru copiii ei, duși acum, rând pe rând, la abatoarele holoinjectării? Noi nu tăcem!, scrâșnea Ciurunga. Și noi, noi de ce tăcem?
7 august: Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu - Zugravul, reprezentant de seamă al stilului brâncovenesc și mare rugător
Duminică, 6 august 2017, a avut loc proclamarea oficială a canonizării Sfântului Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul, care este sărbătorit la data de 7 august.
Sfânta Elisabeta din Rarău, pe urmele Sfintei Teodora de la Sihla și ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț
Toți oamenii au vise de îndeplinit, au țeluri de atins, au alegeri de făcut în această viață. Mulți vor să atingă perfecțiunea, în profesie, în viață, alții vorbesc despre desăvârșire. Maică, ce este desăvârșirea duhovnicească?
Viorel Patrichi: Doliu național pentru cel mai oportunist criminal. Ion Iliescu a plecat spre vămi
Eu nu cred că Ion Iliescu merge direct la „tătâne-su”, cum zice cronicarul Radu Popescu. În ce mă privește, mi-aș fi dorit să mor odată cu Ion Iliescu, dar cu o condiție: să văd ce față face Sfântul Petru când i-l prezintă lui Dumnezeu care le știe pe toate și le iartă pe toate…
Sfânta Elisabeta din Rarău, pe urmele Sfintei Teodora de la Sihla și ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul
Toți oamenii au vise de îndeplinit, au țeluri de atins, au alegeri de făcut în această viață. Mulți vor să atingă perfecțiunea, în profesie, în viață, alții vorbesc despre desăvârșire. Maică, ce este desăvârșirea duhovnicească?
Arhiepiscopul Tomisului i-a oferit cunoscutului Arhimandrit Ilarion Dan Crucea Sfântului Apostol Andrei. Tur duhovnicesc de forță al IPS Teodosie pentru a-și înmormânta cum se cuvine profesorul, pe blândul Părinte Ioan Caraza, tocmai la Fărcașa
Cu ocazia hramului, cunoscutul duhovnic al Mănăstirii Crucea, Arhimandritul Ilarion Dan, fost director de bancă, a primit din partea Arhiepiscopului Tomisului Crucea Sfântului Andrei. Hramul Sfintei Teodora a fost încununat cu un concert susținut de mult-aplaudata Corală ”Armonia”. VIDEO și GALERIE FOTO
Grevă la gigantul american Boeing, 3.200 de lucrători opresc producția de avioane de luptă. Probleme strategice pentru apărare
Sindicatul lucrătorilor companiei a respins contractul propus de Boeing, care includea o creștere salarială de 40%. Un „plan de urgență” a fost pus în aplicare de conducerea Boeing.
Zoe Dantes: Ați scos covidu' la plimbare? Îi vreți pe toți în case din nou. Asta este cert. Pentru că vă este al dracului de frică de ce urmează!
Am înțeles că a început număratoarea "infectaților" și a "morților" de guvid. O luăm de la capăt?! Nu aveți și voi acolo pe vreunul să facă și un altfel de scenariu? Ați dat-o cu guvidul, cu tabletele, cu testările, cu seringa, cu războiul, cu legionarii, cu pleava. Ați ajuns de râsul curcilor cu "vin rușii", după care ați început cu "blugii și bananele".
De ce este înmormântat Ion Iliescu după două zile și nu după trei, cum era creștinește? În loc de marea sărbătoare a proclamării Sfinților Cleopa și Paisie programată pe 7 august - DOLIU NAȚIONAL. DE CE? - Cuvântul Cititorului ActiveNews
Doliul Național la zi de mare sărbătoare a ortodoxiei românești, tăierea asigurării medicale pentru călugări și sihaștrii, măsuri care sfidează învățătura bisericii ortodoxe, prin persecuția săracilor, văduvelor, veteranilor de război, a deținuților mărturisitori ai neamului românesc din temințele comuniste și a urmașilor acestora, a revoluționarilor,
Profesorul Ion Coja: Iliescu nu merită funeralii de stat. Cum nu merită nici unul dintre omologii săi post-decembriști. Dar Iliescu nu merită mai mult decât toți patru la un loc! A fost cel mai nociv și mai odios personaj politic din ultimii 50 de ani
De ani de zile procuratura nu a reușit să-l aducă pe individ în boxa acuzațiilor pentru crimele împotriva umanității săvârșite în decembrie 1989 și la mineriadele din 1990. Mii de morți pe care Iliescu și tovarășii săi de complot i-au planificat fără să ezite. Cu un cinism criminal, inuman, monstruos. Unic în istoria noastră.
În urmă cu 80 de ani, pentru prima dată omenirea s-a aflat în fața celui mai mare dezastru nuclear.
Paradoxal, pe vremea lui Iliescu era mai mare libertate a presei decât azi. Mădălin Pribu: Neo-comunistul cu față umană nu a interzis presa și nici libertatea de opinie și exprimare
Sincer, nu mai aveam nici un chef să mai scriu despre Ion Iliescu, viu sau mort. Încheiasem războiul cu el după ce a părăsit scena politică. Nu avea sens să te bați cu fantome.
CUM PUTEA SĂ FIE ȘI LA NOI. Av. Gheorghe Piperea: Polonia - noul președinte face revoluție
Spre deosebire de sistemul nostru constituțional, cel polonez permite președintelui un drept de veto asupra unor legi, precum și drept de inițiativă legislatură. Așadar, Nawrocki are cum să se opună unei legi de trecere de la zlot la euro sau de creștere a vârstei de pensionare, și poate introduce o propunere de lege de construcție de case ieftine.
George Simion, alături de noul președinte al Poloniei la ceremonia de învestire, mesaj cu trimitere la Iliescu: "Unul naște altul moare"
Azi, Karol Nawrocki a depus jurământul ca noul președinte al Poloniei, după ce a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale (1 iunie 2025) cu aproximativ 50,89% din voturi.
Strălucitele Victorii de la Mărăști și Mărășești din 6 august 1917: PE-AICI NU SE TRECE!
În 1917, armata României avea circa 460.000 de militari, înzestrați cu echipament modern cumpărat din străinătate și instruiți de misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Mathias Berthelot.
ACHITAT! Medicul american care a injecat soluție salină, a refuzat să vaccineze copiii cu serul anti-Covid și a oferit certificate false scapă de 35 de ani de închisoare
Departamentul de Justiție al SUA a renunțat la toate acuzațiile împotriva Dr. Kirk Moore, medic și veteran, care a fost amenințat cu până la 35 de ani de închisoare pentru că a ales să-și apere pacienții și să respecte dreptul lor de a...
Harari recunoaște: COVID a fost folosit pentru a impune supravegherea biometrică totală
Într-o declarație care a stârnit numeroase reacții, consilierul Forumului Economic Mondial, Yuval Noah Harari, a afirmat că pandemia de COVID-19 a fost "momentul critic" care a convins oamenii să accepte...
ACHITAT! Medicul american care a refuzat să vaccineze copiii cu serul anti-Covid scapă de 35 de ani de închisoare
Departamentul de Justiție al SUA a renunțat la toate acuzațiile împotriva Dr. Kirk Moore, medic și veteran, care a fost amenințat cu până la 35 de ani de închisoare pentru că a ales să-și apere pacienții și să respecte dreptul lor de a...
Cred că era în primăvara anului 1990 când am cumpărat la Brăila, de la chioșcul de ziare, caricatura lui Horațiu Mălăele, reprodusă mai sus.
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct la o emisiune TV
Ministrul sârb al investițiilor publice, Darko Glicic, este în stare gravă după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) marți, în timpul unei emisiuni transmise în direct la televiziune, informează agențiile EFE și Tanjug.
