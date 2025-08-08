8 august: Sf. Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului, apărător al sfintelor icoane în fața ereziei iconoclaste și Sfântul Miron, Episcopul Cretei

01:00

Eu nu cred că Ion Iliescu merge direct la „tătâne-su”, cum zice cronicarul Radu Popescu. În ce mă privește, mi-aș fi dorit să mor odată cu Ion Iliescu, dar cu o condiție: să văd ce față face Sfântul Petru când i-l prezintă lui Dumnezeu care le știe pe toate și le iartă pe toate…