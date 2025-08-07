Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010
Gândul, 7 august 2025 10:00
Trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni, într-un sicriu de lux, model Lincoln, realizat din lemn masiv de culoare mahon. Gabriela Lucuțar, celebra patroană de pompe funebre, a dezvăluit prețul impresionant al sicriului ales pentru ultimul drum al fostului șef de stat. Ion Iliescu, fostul președinte al României, a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:20
ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani # Gândul
ANAF trebuie să restituie companiei OMV Petrom suma de 435,6 milioane lei, reprezentând tva și accesorii fiscale, plătite pentru preluarea activităților petromservice. decizia definitivă a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție după un proces care a durat aproape 12 ani. OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, […]
10:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a depănat câteva amintiri cu regretatul fost președinte Ion Iliescu, amintindu-l ca pe un lider cu umor, dar și cu o cultură vastă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Avea umor Iliescu” Ion Cristoiu a prezentat câteva amintiri personale și relația pe care […]
Acum 15 minute
10:10
Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia # Gândul
Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că ar putea impune taxe vamale suplimentare Chinei din cauza achizițiilor chineze de petrol rusesc. Unul dintre consilierii de top al lui Trump a minimalizat probabilitatea ca aceasta să se întâmple, notează Bloomberg. Trump a menționat acest scenariu miercuri, după ce a dublat taxele vamale impuse pentru bunurile […]
Acum 30 minute
10:00
Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010 # Gândul
Trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni, într-un sicriu de lux, model Lincoln, realizat din lemn masiv de culoare mahon. Gabriela Lucuțar, celebra patroană de pompe funebre, a dezvăluit prețul impresionant al sicriului ales pentru ultimul drum al fostului șef de stat. Ion Iliescu, fostul președinte al României, a […]
10:00
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League. Mirel Rădoi: „Dacă nu facem meciul perfect, nu avem nicio șansă” # Gândul
Universitatea Craiova va întâlni joi, de la ora 21:30, pe Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League. Mirel Rădoi a analizat adversarul și crede că echipa slovacă Spartak Trnava este mai puternică față de FK Sarajevo, pe care cei din Bănie au eliminat-o în turul trecut al Conference League. […]
Acum o oră
09:50
FCSB – Drita, în turul 3 preliminar din Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei roș-albastre # Gândul
FCSB – Drita are loc joi, pe Arena Națională, de la 21:30, în turul 3 preliminar din Europa League. Câștigătoarea „dublei” va întâlni Aberdeen, în play-off. Pentru acest meci, FCSB nu îi are la dispoziție pe Ngezama (suspendat), Florin Tănase (suspendat), Olaru (accidentat), Alibec (accidentat), Radunovic (accidentat). Cum poate arăta primul 11 al FCSB cu […]
09:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul defectuos în care America a încercat să negocieze oprirea focului între Rusia și Ucraina, remarcând că impunerea ultimatumului și a sancțiunilor nu va aduce rezultate în această cauză. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Mediatorul nu poate fi decât […]
09:40
CFR Cluj – Braga, prima manșă din turul 3 al preliminariilor Europa League. Dan Petrescu: „Aș vrea să joc eu, sincer” # Gândul
CFR Cluj joacă meciul cu portughezii de la Sporting Braga joi, de la ora 20:30, fiind prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League. Returul are loc în Portugalia, pe 14 august, și câștigătoarea va juca în play-off cu învingătoarea dublei Lincoln – Noah. Dan Petrescu a vorbit despre partida care va avea […]
09:30
Test de LOGICĂ| Aceste două poze par identice, dar nu sunt. Câte diferențe puteți găsi în 23 de secunde? # Gândul
Un nou test de logică de tip „găsește diferențele” provoacă internauții să identifice 3 diferențe subtile între două imagini aproape identice cu un câine care stă jos. Doar cei cu o atenție excelentă la detalii pot reuși provocarea în doar 23 de secunde! Puzzle-urile vizuale de tip „găsește diferențele” revin în forță în mediul online, […]
09:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat perioada post-comunistă a României, remarcând necesitatea unei perioade de tranziție între comunism și democrație, respectiv capitalism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nimeni nu a trecut direct la capitalism” Ion Cristoiu vorbește despre tranziția României post-revoluție, care, spre deosebire de alte […]
Acum 2 ore
09:20
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului # Gândul
Pe lângă cei 11.300 de sateliți artificiali activi creați de mâna umană, din care peste 7.000 sunt sateliții Starlink ai lui Elon Musk, Pământul este acompaniat de mai bine de 4 miliarde de ani de Luna. Însă, recent, NASA ar fi descoperit că Pământul ar putea avea nu unul, ci doi sateliți naturali. Toți oamenii […]
09:20
Tragerile la LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro # Gândul
Joi, 7 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei. Numerele câștigătoare la LOTO, joi, 7 august 2025: Loto 6 din 49: […]
09:10
Consiliul Județean Ilfov construiește un dispensar la Tunari, iar clădirea în incinta căreia se va afla va fi un centru multifuncțional, anunță șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma. Comunitatea ilfoveană din Tunari va avea un dispensar modern, construit de la zero. Cei care trec pragul clădirii vor intra în săli noi, spațioase și vor găsi aici […]
09:00
MATERIALE din Belarus cu posibil uz militar, oprite spre Transnistria. Firma: „Suntem nevinovați” # Gândul
Zece transporturi de materiale compozite provenite din Belarus, suspectate că ar putea fi utilizate în scopuri militare, au fost oprite de autoritățile vamale române. Destinația, o fabrică din Tiraspol, regiune separatistă din Republica Moldova. Reprezentanții companiei implicate neagă orice acuzație, scrie Ziarul de Iași. În vara și toamna anului trecut, autoritățile vamale din România au […]
09:00
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare # Gândul
Iată cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare. Începând cu data de 1 august, România este lovită de cel mai mare val de scumpiri de după criza din 2010. Ziua de 1 august […]
09:00
Ion Cristoiu: „PSD ar trebui să treacă în opoziție, cum a făcut și Iliescu după 6 ani de putere” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a acuzat lipsa opoziției în actuala coaliție de guvernare, susținând necesitatea trecerii în opoziție a partidului de stânga, PSD, și recuperarea identității sale ideologice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu vorbește despre ascensiunea USR la putere, susținând că, din punctul său de […]
08:50
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei # Gândul
Pensionarii care au pensie sub 3.000 de lei vor avea de plătit CASS, chiar și cei care iau pensii de 600 sau 1.700 de lei. Li s-ar putea opri 10% din toată pensia. Din această lună, Guvernul Bolojan a decretat a toți pensionarii să-și plătească contribuția pentru Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate. Un pensionar […]
08:40
Explozia de la Cugir, care a distrus aproape 130.000 de cartușe pregătite pentru export, comparată cu sabotajele GRU din Bulgaria # Gândul
Incendiul urmat de explozii de la Uzina Mecanică Cugir este comparat de publicația bulgară Sega cu atacurile de sabotaj puse pe seama serviciilor secrete ruse GRU în Bulgaria. Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu exclude ipoteza unui sabotaj și spune că „toate variantele sunt pe masă”. Incidentul de la Uzina Mecanică Cugir, unde un incendiu urmat […]
08:30
Medicii din Iași, ȘOCAȚI de cazul unei tinere de 22 de ani care a ajuns la a cincea cezariană. Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară # Gândul
O tânără de 22 ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Cu toate că este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau a patra cezariană, în situația în care recomandarea medical este de a nu depăși două astfel de intervenții, scrie […]
08:30
Gabriela Firea, europarlamentar PSD și fost Primar General, a transmis un omagiu la adresa fostului președinte Ion Iliescu, prin intermediul unui mesaj postat, joi, pe rețelele de socializare. „Cea mai mare onoare pe care o poate acorda istoria este aceea de făcător de pace — Richard M. Nixon”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook. Mesajul […]
Acum 4 ore
08:20
Deși a savurat preparate franțuzești, turcești și japoneze, Ion Iliescu a iubit un preparat românesc care i-a lăsat o „impresie de NEUITAT” # Gândul
Ion Iliescu a dezvăluit într-un interviu care a fost mâncarea sa preferată. Mulți spun că acest preparat l-a ajutat să trăiască până la 95 de ani. Fostul președinte era pasionat de gastronomie, gusta din bucătăriile altor țări și chiar mâncase la primul McDonald’s inaugurat în 1995 și adora să vorbească despre preparatul său preferat. „Am […]
08:20
BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Examenul continuă cu proba de competențe lingvistice într-o limbă străină # Gândul
Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025 continuă joi și vineri cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Peste 30.000 de candidați s-au înscris la această sesiune. După probele de comunicare orală în limba română și limba maternă, dar și după cea de competențe digitale, […]
08:20
Bancul de joi: Bulă este într-o dilemă. – Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară? – Avionul – dacă nu zboară, pică. – Și secretara? – Secretara este invers: dacă nu pică, zboară! Luna de miere a ajuns la final Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și […]
08:10
Ion Iliescu a dezvăluit care era mâncarea sa favorită. S-ar putea spune că datorită acestui preparat a trăit până la o vârstă înaintată # Gândul
Ion Iliescu a dezvăluit într-un interviu care a fost mâncarea sa preferată. Mulți spun că acest preparat l-a ajutat să trăiască până la 95 de ani. Fostul președinte era pasionat de gastronomie, gusta din bucătăriile altor țări și chiar mâncase la primul McDonald’s inaugurat în 1995 și adora să vorbească despre preparatul său preferat. „Am […]
08:00
BANCUL ZILEI | „Domnișoară, în magazin nu se fumează” Ce s-a întâmplat apoi: Bancul zilei este de pus „în ramă”! – Domnișoară, în magazin nu se fumează… – Dar țigările le-am cumpărat de la tine… – Pffff… să știi că vindem și prezervative… Din seria „Bancul zilei” Un italian, un francez și un român stăteau […]
07:50
Bancul de joi | „Fato, de ce ești așa supărată?” Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. – Ce ai, fato, de ești așa supărată? – Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă. – Și-ai făcut scandal? – Nu am putut, că eram cu soțul. Dar […]
07:50
A murit Steluța Lucia Rodica Coposu, chiar în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu. Era sora mai mică a lui Corneliu Coposu # Gândul
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora mai mică a fostului candidat prezidențial Corneliu Coposu din partea PNȚ-CD, a murit chiar în ziua în care sunt programate funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. „Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima […]
07:40
China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale # Gândul
Companiile din Uniunea Europeană se confruntă cu o competiție din ce în ce mai intensă din partea Chinei, în contextul tensiunilor comerciale internaționale, ceea ce riscă să producă ”șocuri” pe termen scurt și mediu, inclusiv asupra ocupației și a nivelului de salarizare, avertizează experți ai Băncii Centrale Europene. ”Competiția tot mai intensă din partea Chinei […]
07:30
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România # Gândul
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România. Potrivit prognozei pentru București, perioada de caniculă va mai dura până pe 19 august. Astăzi și mâine, valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius. Încă 10 zile caniculare În […]
07:20
7 AUGUST, calendarul zilei: Bruce Dickinson împlinește 67 de ani, David Duchovny 65/ Charlize Theron face 50 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 7 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bruce Dickinson este solistul trupei britanice de heavy metal “Iron Maiden”, recunoscut pentru vocea sa puternică şi stilul scenic energic. Născut la 7 august 1958, în Worksop, Anglia, Dickinson s-a alăturat Iron […]
07:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 7 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 7 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
07:20
Marius Tucă Show începe joi, 7 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 7 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada. Invitatul zilei este Mirel Palada, sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
07:10
România își ia adio de la primul președinte al istoriei post-decembriste, Ion Iliescu, care a marcat tranziția țării după căderea comunismului. Este o zi de doliu național, declarată în memoria celui care a condus statul român în momentele sale cele mai tulburi, între 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Gândul vă prezintă live principalele evenimente de la […]
07:10
Surpriză uriașă în legătură cu MOȘTENIREA lui Ion și Nina Iliescu. Cine rămâne, de fapt, cu vila din Strada Moliere # Gândul
Ion Iliescu și soția lui, Nina, ar fi căzut de acord încă de acum câțiva ani cu privire la cine va moșteni vila din cartierul Primăverii. Fostul președinte a cumpărat-o în 1996 cu 7.000 de dolari pe baza unei ordonanțe controversate, pe care premierul de la acel moment, Nicolae Văcăroiu, a semnat-o cu puțin timp […]
Acum 12 ore
00:10
Șoferii români care se îndreaptă spre Bulgaria riscă amenzi mari. Autoritățile au montat 187 de radare performante # Gândul
Poliția rutieră din Bulgaria a demarat un proiect de implementare a 187 de radare moderne montate pe trepied, cu scopul de spori siguranța rutieră atât în zonele urbane, cât și pe autostrăzi, potrivit jurnaliștilor bulgari de la novinite.com. Noile dispozitive beneficiază de un software avansat, care le permite să depisteze nu numai viteza excesivă, ci […]
6 august 2025
23:40
Stelian Tănase critică USR-ul pentru că s-a opus funeraliilor naționale pentru Ion Iliescu: „Avem o lege, trebuie respectată” # Gândul
Stelian Tănase, istoric și scriitor, a declarat miercuri la B1 TV că, deși i-a fost un adversar declarat lui Ion Iliescu, susține organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte al României, care a încetat din viață la data de 5 august, la vârsta de 95 de ani. Reacția lui Stelian Tănase vine în contextul în […]
23:30
Pacienții cronici vor avea ACCES la serviciile medicale fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri. Precizările ministrului Sănătății # Gândul
Ministrul Sǎnǎtǎții, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, pe Facebook, că pacienții cronici vor avea acces mai simplu la serviciile medicale. Adică vor putea merge fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri. „Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom […]
23:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a analizat și a criticat reacțiile din spațiul public care au apărut imediat după moartea lui Ion Iliescu. Acesta a afirmat că modul în care o bună parte a societății a tratat decesul fostului președinte, reprezintă o lipsă profundă de respect și de civilizație. Urmăriți aici, integral, […]
23:10
Călătorie inedită către spațiu pentru 1.000 de persoane. O navă autosustenabilă i-ar putea transporta, doar dus, într-o călătorie de 250 de ani # Gândul
O navă autosustenabilă, numită Chrysalis, ar putea transporta 1.000 de oameni într-o călătorie de 250 de ani, doar dus, către spațiu. Cilindrul, lung de 58 km, include o varietate de ecosisteme biologice și are încăperi pentru producția de hrană. Este o navă spațială futuristă concepută pentru a transporta un grup de oameni într-o călătorie de […]
23:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a rememorat campania de presă împotriva lui Ion Iliescu din perioada în care acesta era președinte. Cristoiu a explicat că, din punctul lui de vedere, rolul presei este să fie de partea cetățeanului și să critice autoritatea aflată la putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
22:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a comentat rezultatele unui recent sondaj de opinie și a declarat că nu mai este loc de un nou partid comunist pe scena politică românească, ci este necesar să se înființeze un partid de stânga. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu a afirmat în […]
22:40
O ROMÂNCĂ a creat două manechine virtuale pentru celebra publicație de modă Vogue: „S-a creat o controversă” # Gândul
O româncă revoluționează industria modei și stârnește controverse la 25 de ani. Andreea Petrescu a creat cu ajutorul inteligenței artificiale două fotomodele care au apărut în Vogue, prima revistă celebră de modă care publică imagini cu modele virtuale. Unii au criticat însă frumusețe artificială pentru că promovează standarde nerealiste, iar fotomodelele s-au temut că vor […]
22:30
India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele” # Gândul
Guvernul de la New Delhi a contestat vehement, miercuri seară, decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a dubla taxele vamale impuse Indiei, considerând că măsurile sunt ”nejustificate” și avertizând că va proteja ”interesele naționale”. ”În ultimele zile, Statele Unite au vizat importurile Indiei de petrol din Rusia. Noi am transmis clar poziția noastră, inclusiv faptul […]
22:20
O descoperire arheologică în Turcia demonstrează că oamenii erau înmormântați sub casele în care locuiau # Gândul
Un studiu într-o zonă arheologică din Turcia scoate în evidență rolul central al femeilor în primele societăți agricole. Este vorba despre aşezarea neolitică Catalhoyuk, aflată în centrul Anatoliei, considerat drept cel mai vechi oraș cunoscut din lume. Catalhoyuk reprezintă, de fapt, primul loc unde satele din jur s-au reunit într-un nucleu comun, marcând începutul civilizației […]
22:10
Donald Trump consideră „PRODUCTIVE” discuțiile cu Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina /„Au fost făcute progrese majore” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, miercuri seară, că emisarul său special, Steve Witkoff, a avut discuții ”foarte productive” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și că au fost înregistrate ”progrese majore” în sensul unei soluții de oprire a războiului din Ucraina. ”Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire foarte productivă cu […]
22:10
Ion Cristoiu: „Moartea lui Iliescu a limpezit România, a scos la suprafață adevărata diviziune a țării” # Gândul
În ediția din 5 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a declarat că moartea lui Ion Iliescu a avut un efect neașteptat asupra peisajului politic românesc, contribuind — paradoxal — la o clarificare profundă a diviziunilor reale din societate. În opinia lui Ion Cristoiu, valul de controverse generate de […]
22:00
Rotația Pământului a ACCELERAT! Oamenii de știință atenționează despre ce s-ar putea întâmpla dacă fenomenul va persista până în anul 2029 # Gândul
Oamenii de știință atenționează: Un fenomen bizar are loc în privința planetei noastre. Rotația Pământului a accelerat atât de mult ieri încât că 5 august a devenit una dintre cele mai scurte zile înregistrate din istorie. Ziua solară a planetei a fost cu 1,25 milisecunde mai scută decât cele 86.400 de secunde standard, potrivit Space. […]
21:40
Staţiuni de pe litoralul românesc cu HOTELURI încremenite în timp, de zeci de ani. Cum arată camerele din clădirile-simbol ale comunismului # Gândul
Hoteluri-simbol de pe litoral zac în paragină. Coloşi uriaşi, care cândva găzduiau sute de turişti pe sezon, sunt fie abandonaţi, fie încremeniţi în timp. Oamenii de afaceri din zonă trag un semnal de alarmă: hotelurile neîntreţinute strică imaginea litoralului românesc şi îi ţin departe pe vizitatori. În acest timp, mai marii din turism nu pot […]
21:40
Care sunt cele mai mari NEMULȚUMIRI ale turiștilor care vin pe litoral. Ce au comentat românii în chestionarele hotelierilor # Gândul
Chestionarele completate la final de vacanță la recepția hotelurilor de turiștii veniți pe litoral arată că oamenii vor, printre altele, mai multe ciorbe și prăjituri în meniu. Ca să-și îmbunătățească serviciile. Hotelierii sunt tot mai atenți la ce vor românii, mai ales că anul acesta au fost mai puțini oaspeți. La plecare, toți cei care […]
21:30
Momentul stânjenitor de care a avut parte Iliescu la discursul Regelui Mihai din Parlament: De ce a refuzat monarhul să-l salute pe fostul președinte # Gândul
În 2011, fostul suveran Mihai a refuzat să-i mai strângă mâna fostului președinte Ion Iliescu, cu ocazia discursului ținut în Parlament, la aniversarea a 90 de ani. Iliescu, vizibil stânjenit, și-a retras mâna. Traian Băsescu, președintele de atunci, a lipsit, acuzându-l că și-a trădat țara în 1944, ba chiar i-a pus eticheta „slugă la ruși”. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.