A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție!
Gândul, 10 august 2025 07:10
Unde este marea reforma a Statului promisă de Ilie Bolojan? A trecut finalul lunii iulie, a trecut începutul lunii august, pachetul 2 e în vacanță. Ilie Bolojan a intrat în funcție cu mandatul de premier pe masă. A spus-o răspicat și la angajarea răspunderii – dacă nu se „va pune în practică” ce a promis, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
07:20
10 AUGUST, calendarul zilei: Antonio Banderas împlinește 65 de ani/ Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 10 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Antonio Banderas s-a născut pe 10 august 1960 în Málaga, Spania. Este un actor, regizor și producător de film recunoscut la nivel internațional pentru farmecul său mediteranean şi vocea inconfundabilă. Banderas a […]
Acum 10 minute
07:10
A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție! # Gândul
Unde este marea reforma a Statului promisă de Ilie Bolojan? A trecut finalul lunii iulie, a trecut începutul lunii august, pachetul 2 e în vacanță. Ilie Bolojan a intrat în funcție cu mandatul de premier pe masă. A spus-o răspicat și la angajarea răspunderii – dacă nu se „va pune în practică” ce a promis, […]
Acum 8 ore
00:30
Oana Țoiu a afirmat ferm că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile de pace în Europa # Gândul
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă la Digi24 că în discuțiile pe care le-a purtat în această săptămână cu reprezentanții Ucrainei a primit „semnale de dorință puternică pentru pace”. Oana Țoiu a subliniat că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile pentru încheierea războiului. Reamintim, Putin și Trump se vor […]
9 august 2025
23:50
Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova. El el participat, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md. Cei șefi de stat au împărțit același neopren pe iarba de pe tăpșan. Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica […]
Acum 12 ore
23:10
Wall Street Journal: Ucraina și Europa resping planul Putin-Trump din Alaska, cedarea de teritorii contra pace # Gândul
Ucraina și Europa resping sâmbătă târgul de pace Putin-Trump, care prevede cedarea de teritorii contra încetării războiului. Puteri europene și Kievul au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce Putin a cerut concesii teritoriale și Trump a declarat că se va întâlni cu liderul rus săptămâna viitoare în Alaska, publică […]
22:40
Stelian Bujduveanu anunță că parcurile Capitalei au intrat în șantier. Cișmigiu, Herăstru și Tineretului sunt prioritățile Primăriei București # Gândul
Reabilitarea parcurilor administrate de Primărie a demarat, anunță Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei. Edilul afirmă la Antena3 că deja aleile din Cișmigiu sunt refăcute, iar Tineretului și Herăstrău urmează să intre în șantier. Ne-am apucat, în Cișmigiu, și era o situație grea, în Herăstrău, la fel. În Cișmigiu aleile sunt refăcute, vă uitați […]
22:20
Stelian Bujduveanu: „Candidatura la București este ultimul lucru la care ne gândim acum noi, cei din administrația locală” # Gândul
Stelian Bujduveanu primarul general interimar al Capitalei a declarat la Antena3 că problema candidaturilor este ultimul lucru luat în calcul de Coaliția guvernamentală. Data aleegerilor va fi stabilită de Guvern în funcție și de oportunitatea alocării de resurse într-un moment financiar dificil. Candidatul comun de dreapta ar fi varianta câștigătoare, afirmă primarul interimar al Bucureștilor. Candidatura este ultimul lucru la care […]
21:10
Noi dovezi. Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu # Gândul
Apar noi dovezi că Președintele Nicușor Dan a dat peste cap intenționat ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Conform unui document oficial publicat de AlephNews, Președintele i-a privat, prin neparticiparea la ceremonii, pe apropiații fostul Șef de Stat să-și i-a un ultim adio în Sala Unirii. În urma ședinței Comitetului de organizare a funeraliilor de […]
20:40
Nicușor Dan a dat peste cap ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Apropiații și familia, privați de un ultim omagiu # Gândul
Președintele Nicușor Dan ar fi dat peste cap intenționat ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Conform unui document oficial publicat de AlephNews, Președintele i-a privat, prin neparticiparea la ceremonii, pe apropiații fostul Șef de Stat să-și i-a un ultim adio în Sala Unirii. În urma ședinței Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, de luni, […]
20:20
„Bine aţi venit acasă!” MOMENT emoționant pentru patru astronauţi care au revenit pe Pământ / Cinci luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională # Gândul
Vești bune și momente emoționante pentru patru astronauţi care s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimişi pe Staţia Spaţială Internaţională în urmă cu cinci luni. Scopul călătoriei a fost de a-i înlocui pe astronauţii lăsaţi acolo de capsula Starliner a Boeing. Reamintim că ultima dată când astronauţii NASA s-au întors în Pacific […]
19:50
În inima Țării Oașului, un român și-a transformat visul în realitate. A mutat o casă, oșenească, i-a redat strălucirea de odinioară și a deschis-o pentru turiștii care vor să simtă pulsul autentic al locului. Aici, tradițiile nu sunt doar povestite, ci trăite, iar fiecare grindă de lemn poartă amintirea unei lumi de altădată. În Țara […]
19:40
În timp ce unele regiuni ale României poartă încă urmele inundațiilor, altele se confruntă cu altă față extremelor. Seceta devenită rutină în comuna Apele Vii, Dolj, din sudul țării. Fântânile zac goale, iar ironia mare este că există și o rețea publică de apă care, a rămas și ea fără viață. În comuna Apele Vii […]
19:10
Momente de GROAZĂ într-un tren aflat în stația Rupea. Doi copii au fost răniți, după ce un geam a căzut peste ei / Reacția CFR # Gândul
Momente de panică într-un tren aflat în stația Rupea. Întreaga scenă de groază a avut loc în trenul Mangalia-Cluj Napoca. Într-unul dintre vagoanele trenului, un geam a căzut peste doi copii, transportați de urgență la spital. Potrivit informațiilor apărute, ar fi vorba despre două fetițe se întorceau de la mare, împreună cu părinții. Potrivit CFR […]
19:00
Atunci când este foarte cald, ceea ce sfătuiesc pe toți este să nu-și pună tot felul de picături găsite pe la farmacie sau picături care albesc pentru că este o greșeală asta, atrage atenția oftalmologul Monica Pop. Trebuie să spele cu apă rece și săpun și, foarte important, să poarte ochelarii corespunzători vârstei și autorefractometriei, […]
18:30
Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman # Gândul
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. „Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, menționează parlamentarul. Senatorul își începe postarea prin „Definiția neobrăzării: Guvernul Ciolacu a pierdut […]
18:30
Mijlocașul Ovidiu Perianu a fost transferat de la FCSB la CFR Cluj. Perianu, 23 de ani, a fost format la Regal Sport și apoi a ajuns la FCSB, dar a jucat în ultima perioadă sub formă de împrumut la FC Botoșani, Gloria Buzău sau Unirea Slobozia. E om de bază la naționala U21, evoluând și […]
18:30
Cristian Cioacă, apariție rară la Penitenciarul Mioveni. Cu ce se ocupă, în prezent, după zece ani de închisoare: „Astăzi, conduce prin toată lumea” # Gândul
Cristian Cioacă, soțul avocatei Elodia Ghinescu – reamintim că acesta a executat zece ani de închisoare, fiind acuzat de uciderea acesteia – a fost prezent la evenimentul organizat de Penitenciarul Mioveni, în cadrul căruia s-a adus în discuție un subiect extrem de important și anume și ce fac persoanele private de libertate după anii petrecuți […]
18:30
Depozitele populației din bănci vor fi impozitate. Vizate sunt persoanele care au venituri peste un anumit plafon. Între timp, băncile cresc dobânzile la depozite pentru a-i încuraja pe oameni să își țină banii în conturi. Românii care au depozite la bănci, cei care au economisit sume importante, vor plăti și un impozit mai mare. Este […]
Acum 24 ore
18:00
Dieta de după „all inclusive”. Cum să scapi de kilogramele în plus sau să îți menții greutatea, după întoarcerea din concediu # Gândul
Dieta de după „all inclusive”. Iată ce să faci ca să scapi de kilogramele în plus sau să îți menții greutatea. Specialiștii recomandă adoptarea unei diete care să ofere rezultate durabile și care să nu pună sănătatea în pericol. De-a lungul timpului, specialiștii în ramura nutriției au vorbit deschis despre produsele alimentare care ar trebui […]
18:00
De ce este recomandat să vizitezi Grecia în septembrie. Pe lângă vremea grozavă, tarifele de avion și prețurile de cazare mai bune, există mult mai multe motive propuse de noua inițiativă intitulată „Septembrie în Grecia”. Noul proiect se concentrează pe extinderea perioadei de turism pentru luna septembrie și le oferă călătorilor posibilitatea de a rezerva […]
18:00
Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda” # Gândul
Proiectul privind modficarea pilonului II de pensie inițiat de Guvern la propunerea ASF este desființat de avocatul Toni Neacșu, care explică într-o postare pe Facebook că un contract semnat între două părți nu poate fi modficat. Avocatul notează simplu și clar: „Cu pilonul II lucrurile sunt simple: nici măcar Statul, cât de Leviatan o fi […]
17:40
Vești triste despre Nina Iliescu, la doar câteva zile după moartea lui Ion Iliescu. Ce refuză fosta Primă Doamnă a României # Gândul
Apar vești triste despre Nina Iliescu, văduva lui Ion Iliescu, la puține zile după înmormântarea fostului șef de stat. Nina Iliescu are serioase probleme de sănătate, însă, refuză să meargă la spital. De asemenea, fosta Primă Doamnă este extrem de abătută, și pare să nu-i mai pese de problemele de sănătate pe care le are. […]
17:30
De ce au confiscat polițiștii de frontieră un Porsche de 90.000 de euro, în Portul Constanța. Ce au descoperit aceștia # Gândul
Polițiștii de frontieră au confiscat un Porsche a cărui valoare se situează la 90.000 de euro, în Portul Constanța. În urma verificărilor, autoritățile române au descoperit că mașina, care se afla în posesia unui cetățean belarus, era semnalată ca fiind căutată de autoritățile din Polonia. Verificările au avut loc în cursul zilei de vineri, 8 […]
17:20
Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare # Gândul
Albania este țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare. Premierul Edi Rama ar avea în plan să transforme statul din sudul Europei în prima economie fără bancnote, la nivel mondial, până în anul 2030. Totuși, o astfel de situație ar […]
17:10
Italienii tind să evite plajele private din țară vara aceasta, pe fondul dezbaterilor privind creșterea prețurilor. Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele de soare – de obicei în același loc – a fost mult timp o obișnuință înrădăcinată în cultura italiană a vacanțelor de vară. Potrivit The Guardian, sezonul de anul acesta […]
17:10
Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului în Guvernul Bolojan, a fost prinsă cu garda jos de jurnalistul Florin Negruțiu. „Puteți să numiți trei specii protejate în România, fără să vă uitați pe telefon?”, a fost întrebarea adresată de jurnalist oficialului de la Mediu. Adică, omulului care coordonează, restructurează și ia decizii într-un minister important, ținând cont de […]
17:10
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei # Gândul
Summitul președinților american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, este marcat de multe necunoscute, întrucât Ucraina a semnalat că nu va accepta să cedeze teritorii, iar aliații europeni insistă pentru o pace corectă, dar reuniunea va reprezenta un moment de turnură, cu implicații pentru arhitectura de securitate a Europei. ”Întâlnirea mult anticipată a mea, […]
17:00
Președintele CNAS spune că are 9.000 de lei salariu, dar un medic ajunge la 20.000 de lei: „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară” # Gândul
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a mărturisit într-o intervenție la Digi 24 că salariul său este de 9.000 lei. Șeful Casei de Sănătate a menționat că un medic cu pregătirea sa poate ajunge și la un salariu de 20.000 de lei. „Simt că trebuie să dau și […]
16:50
Savanții de la Univers Science au realizat o simulare video spectaculoasă care arată configurația Pământului „pe vremea dinozaurilor”. Oceanele, continentele sunt cu totul diferite ca „pe vremea omului”. Europa era „unită cu Africa”, România preistorică nu avea „ieșire la Mare”, iar Mediterana nu exista, de exemplu. „România de ieri” „România de azi” De atunci, continentele […]
16:40
O biserică penticostală din Strehaia, Mehedinți, a ars din temelii, însă pompierii au găsit o Biblie neatinsă de flăcări. „În această după-amiază, mai multe echipaje din cadrul Stației de Pompieri Strehaia au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de pe strada Republicii, în orașul Strehaia. Flăcările, alimentate de vânt, s-au extins rapid […]
16:30
Octavian Ciovică, pilotul care rupe cronometrele la viteză în coastă, a făcut o manevră neașteptată: a schimbat bolidul de curse pe o iapă de rasă. Campionul a fost provocat de un maestru al echitației să arate că se descurcă și în șa, nu doar în cockpit. După ce a urcat pe treapta a doua a […]
16:30
Banc: Bulă pleacă la mare fără Bubulina! Cu puțin timp înainte să plece din căminul conjugal, Bubulina îl ia la întrebări pe soț! Spor la râs! Bulă pleacă la mare fără Bubulina. Înainte să iasă pe ușă, nevasta îi spune: – Bulă, ai luat tot? – Da, Bubulino. – Păi și verigheta? Văd că nu […]
16:10
Întâlnirea Trump – Putin, SABOTATĂ din umbră? Scenariu sumbru, lansat înainte de întrevederea istorică: „Vor depune eforturi titanice” # Gândul
Apar o serie de reacții, dileme, scenarii și controverse, înainte de mult așteptata întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. În acest context, un oficial rus a afirmat sâmbătă că vor fi depuse „eforturi titanice”, pentru a perturba întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său Vladimir Putin, programată să aibă loc vinerea viitoare, […]
16:10
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș # Gândul
Țările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane în acest an pe lobbyiști cu legături cu președintele Donald Trump, în timp ce se grăbeau să evite tarifele vamale care le-ar putea paraliza economiile, notează publicația POLITICO. Bani irosiți În majoritatea cazurilor, cheltuielile nu i-au dus nicăieri, întrucât Trump a adoptat o abordare dispersată în […]
16:00
Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?” # Gândul
Este tragedie la Arad, acolo unde două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic. Este vorba de un pilot în vârstă de 48 de ani, dar și de un tânăr de 18 ani. Tată tânărului a postat pe Facebook un mesaj sfâșietor. „Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în […]
16:00
Harta salariului minim în Europa. A fost întocmit un clasament cu țările din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari și cele mai mici salarii minime. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună. Iată informațiile mai jos, în articol. A fost întocmit un clasament cu […]
15:30
Ultimul zbor a fost filmat! Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică de la Arad # Gândul
Bărbații care au murit în accidentul aviatic de la Arad sunt Vlad Zgărdău , un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, din București, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani din Arad. Știre în curs de actualizare
15:30
Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului # Gândul
Vladimir Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea cu Donald Trump, prima față în față, de când liderul american a revenit la Casa Albă. În acest context, președintele Rusiei, a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. China a sprijinit Kremlinul prin […]
15:20
Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”. Puțini cunosc faptul că jurnalistul este absolvent de Istorie, o pasiune care părea să sălășluiască în umbră, de-a lungul carierei sale, dar care „și-a găsit expresia firească: întoarcerea «Acasă», în paginile trecutului”, potrivit EVZ. Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”, despre care Conf. […]
15:10
Ai putea întâlni oameni fascinanți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 10 august 2025. Berbec Ai putea întâlni oameni fascinanți și poți afla informații cutremurătoare care îți vor influența viața. Ai putea lua în considerare noi opțiuni de stil de viață. Un grup, posibil spiritual sau metafizic, ți s-ar putea părea atractiv. […]
15:10
Bărbatul de 28 de ani care vineri a înjunghiat o femeie pe o stradă din Sectorul 3 a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București (PTB). „La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de […]
14:50
Președintele CNAS spulberă misterul plafoanelor epuizate: Unii furnizori preferă banii cash # Gândul
Bugetul alocat în 2024 pentru analizele medicale decontate de stat nu au fost cheltuit în totalitate, a declarat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, într-o intervenție la Digi 24. Acesta a explicat că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash, în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate. Întrebat despre situațiile în […]
14:40
Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă # Gândul
Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic? Există câteva opțiuni care pot fi folosite în acest sens. Iată cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă și cum îți poți menține electrocasnicul cât mai curat, pentru a funcționa eficient. Dacă te-ai confruntat cu mirosuri neplăcute provenite din cuva mașinii […]
14:40
Sebastian Burduja, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe” # Gândul
Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei, numit marți consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a vorbit, într-un mesaj, postat pe pagina sa de facebook despre alegerile la Primăria Capitalei, vehiculând scenariul unei adevărate „prăpastii”, în cazul în care aceasta va va fi câștigată de blocul izolaționist. Actualul deputat liberal a fost însărcinat de șeful Executivului […]
14:40
Somnul nu este numai o simplă pauză de la activitățile zilnice, ci este o nevoie biologică esențială pentru sănătatea fizică și psihică. Fără a avea acest repaus odihnitor, corpul și mintea încep să își piardă capacitatea de a funcționa normal. În această epocă, marcată de un stres constant și de un ritm alert, insomnia și […]
14:30
Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii # Gândul
Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN. „Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este […]
14:00
Întâlnirea așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului # Gândul
Apar și primele reacții, după anunțul întâlnirii istorice Trump -Putin! Deși pentru mulți, acest prim pas este sinonim cu reușita de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război.” Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump […]
14:00
Între bulion și pasta de tomate există o diferență clară, însă puțini o cunosc și mulți fac confuzie între cele două preparate din roșii. Când ar trebui însă să folosești pasta de tomate și când bulionul? Fiecare dintre aceste două preparate au rolul lor bine stabilit în bucătărie. Bulionul este, deci, un sos conservat, făcut […]
14:00
Lucia Margareta Efrim a plecat, azi, pe ultimul drum ca să se odihnească departe de lumea dezlănțuită. Ceremonia înmormântării a avut loc la Cimitirul Bellu ortodox, unde a fost condusă spre locul de odihnă veșnică de un alai de prieteni și colegi care n-o vor uita niciodată. Toto, așa cum o știm toți, a fost […]
13:50
Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur spitalul care este construit de Consiliul Județean Galați, cu o investiție de 190 de milioane de lei. „Spital nou la Tecuci – investiție majoră pentru sănătatea gălățenilor! Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți! Îl felicit […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.