Minunea din Țara Oașului. Un muzeu autentic țărănesc stă să răsară în Toagul Pastorului

13:00

Unii dintre noii proprietari care s-au mutat în diverse locuințe au avut parte de surprize mari! Foștii locatari le-au lăsat „moștenire” anumite lucruri pe care multe persoane le pot considera a fi bizare. Printre acestea se numără o placentă și un băț de dinamită. Mutarea într-o nouă casă ar putea reprezenta o provocare uriașă pentru […]