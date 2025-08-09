Ultimul zbor a fost filmat! Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică de la Arad
Gândul, 9 august 2025 15:30
Bărbații care au murit în accidentul aviatic de la Arad sunt Vlad Zgărdău , un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, din București, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani din Arad. Știre în curs de actualizare
Acum 5 minute
16:00
Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?” # Gândul
Este tragedie la Arad, acolo unde două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic. Este vorba de un pilot în vârstă de 48 de ani, dar și de un tânăr de 18 ani. Tată tânărului a postat pe Facebook un mesaj sfâșietor. „Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în […]
16:00
Harta salariului minim în Europa. A fost întocmit un clasament cu țările din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari și cele mai mici salarii minime. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună. Iată informațiile mai jos, în articol. A fost întocmit un clasament cu […]
Acum 30 minute
15:30
15:30
Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului # Gândul
Vladimir Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea cu Donald Trump, prima față în față, de când liderul american a revenit la Casa Albă. În acest context, președintele Rusiei, a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. China a sprijinit Kremlinul prin […]
Acum o oră
15:20
Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”. Puțini cunosc faptul că jurnalistul este absolvent de Istorie, o pasiune care părea să sălășluiască în umbră, de-a lungul carierei sale, dar care „și-a găsit expresia firească: întoarcerea «Acasă», în paginile trecutului”, potrivit EVZ. Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”, despre care Conf. […]
15:10
Ai putea întâlni oameni fascinanți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 10 august 2025. Berbec Ai putea întâlni oameni fascinanți și poți afla informații cutremurătoare care îți vor influența viața. Ai putea lua în considerare noi opțiuni de stil de viață. Un grup, posibil spiritual sau metafizic, ți s-ar putea părea atractiv. […]
15:10
Bărbatul de 28 de ani care vineri a înjunghiat o femeie pe o stradă din Sectorul 3 a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București (PTB). „La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de […]
Acum 2 ore
14:50
Președintele CNAS spulberă misterul plafoanelor epuizate: Unii furnizori preferă banii cash # Gândul
Bugetul alocat în 2024 pentru analizele medicale decontate de stat nu au fost cheltuit în totalitate, a declarat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, într-o intervenție la Digi 24. Acesta a explicat că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash, în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate. Întrebat despre situațiile în […]
14:40
Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă # Gândul
Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic? Există câteva opțiuni care pot fi folosite în acest sens. Iată cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă și cum îți poți menține electrocasnicul cât mai curat, pentru a funcționa eficient. Dacă te-ai confruntat cu mirosuri neplăcute provenite din cuva mașinii […]
14:40
Sebastian Burduja, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe” # Gândul
Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei, numit marți consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a vorbit, într-un mesaj, postat pe pagina sa de facebook despre alegerile la Primăria Capitalei, vehiculând scenariul unei adevărate „prăpastii”, în cazul în care aceasta va va fi câștigată de blocul izolaționist. Actualul deputat liberal a fost însărcinat de șeful Executivului […]
14:40
Somnul nu este numai o simplă pauză de la activitățile zilnice, ci este o nevoie biologică esențială pentru sănătatea fizică și psihică. Fără a avea acest repaus odihnitor, corpul și mintea încep să își piardă capacitatea de a funcționa normal. În această epocă, marcată de un stres constant și de un ritm alert, insomnia și […]
14:30
Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii # Gândul
Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN. „Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este […]
Acum 4 ore
14:00
Întâlnirea așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului # Gândul
Apar și primele reacții, după anunțul întâlnirii istorice Trump -Putin! Deși pentru mulți, acest prim pas este sinonim cu reușita de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război.” Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump […]
14:00
Între bulion și pasta de tomate există o diferență clară, însă puțini o cunosc și mulți fac confuzie între cele două preparate din roșii. Când ar trebui însă să folosești pasta de tomate și când bulionul? Fiecare dintre aceste două preparate au rolul lor bine stabilit în bucătărie. Bulionul este, deci, un sos conservat, făcut […]
14:00
Lucia Margareta Efrim a plecat, azi, pe ultimul drum ca să se odihnească departe de lumea dezlănțuită. Ceremonia înmormântării a avut loc la Cimitirul Bellu ortodox, unde a fost condusă spre locul de odihnă veșnică de un alai de prieteni și colegi care n-o vor uita niciodată. Toto, așa cum o știm toți, a fost […]
13:50
Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur spitalul care este construit de Consiliul Județean Galați, cu o investiție de 190 de milioane de lei. „Spital nou la Tecuci – investiție majoră pentru sănătatea gălățenilor! Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți! Îl felicit […]
13:50
Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară # Gândul
Iată cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară, iar apusul este spectaculos. În plus, turiștii pot găsi aici mai multe atracții, precum Farul Vechi, plajele sălbatice și Catedrala Sf. Nicolae. V-ați gândit vreodată care este „perla Deltei Dunării”? […]
13:50
Pastila lui Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia # Gândul
Pastila lui Ion Cristoiu, jurnalist și publicist. „Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia, și nu doar războiului din Ucraina, care e doar un punct din agenda discuțiilor”, a spus Ion Cristoiu. În curs de actualizare!
13:40
ÎMPUȘCĂTURI în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a tras în oameni / Mobilizare a poliției la fața locului # Gândul
Situație periculoasă în New York City! Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în zona turistică populară Time Square. Din primele informații, atacatorul – un tânăr în vârstă de 17 ani – a fost arestat. Totul ar fi pornit de la o dispută verbală între tânărul de 17 ani și bărbatul de 65 de […]
13:20
Situație de COȘMAR în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a început să tragă în oameni / Trei persoane, împușcate # Gândul
Situație periculoasă în New York City! Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în zona turistică populară Time Square. Din primele informații, atacatorul – un tânăr în vârstă de 17 ani – a fost arestat. Totul ar fi pornit de la o dispută verbală între tânărul de 17 ani și bărbatul de 65 de […]
13:10
Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor” # Gândul
Preşedintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat sâmbătă că Guvernul condus de Ilie Bolojan frânează Moldova, referindu-se la faptul că Executivul ar vrea să plaseze A7 şi A8 la ”coada listei”. „A8 şi A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul ţării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este […]
13:00
Ce au putut să găsească noii proprietari în casele în care s-au mutat. Lucrurile bizare pe care foștii locatari le-au lăsat în urmă # Gândul
Unii dintre noii proprietari care s-au mutat în diverse locuințe au avut parte de surprize mari! Foștii locatari le-au lăsat „moștenire” anumite lucruri pe care multe persoane le pot considera a fi bizare. Printre acestea se numără o placentă și un băț de dinamită. Mutarea într-o nouă casă ar putea reprezenta o provocare uriașă pentru […]
12:50
3 zodii care se dezvoltă pe plan financiar în săptămâna 11-17 august 2025: Idei curajoase, soluții și oportunități uriașe # Gândul
Horoscopul săptămânii 11-17 august 2025 aduce schimbări în plan astrologic, odată cu revenirea lui Mercur la mișcarea direct și întâlnirea benefică dintre Venus și Jupiter, care promite armonie și oportunități pentru zodii. Trei zodii însă se dezvoltă pe plan financiar. Iată ce spune horoscopul săptămânii viitoare pentru toate zodiile! Berbec Sunt vești bune pentru nativii […]
12:30
Petrișor Peiu, SCRISOARE către Bolojan și Dan pentru excluderea contribuției CASS pentru indemnizațiile foștilor deținuți politici # Gândul
Petrișor Peiu, senator AUR, a transmis o scrisoare deschisă adresată domnului Nicușor Dan, Președintele României și domnului Ilie Bolojan, Prim Ministru, prin care cere eliminarea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor lor. Petrișor Peiu își începe scrisoare menționând că: „De curând, în urma […]
12:20
Pastila lui Ion Cristoiu: „Câștigător incontestabil al întâlnirii dintre Trump și Putin: Beniamin Netanyahu” # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit la „Pastila lui Cristoiu” despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de săptămâna viitoare, din 15 august. El a comentat faptul că, cel care câștigă nu va fi nici Donald Trump și nici Vladimir Putin, cu atât mai puțin Zelenski, ci cel care va ieși câștigător […]
12:20
Selecționerul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez este la a doua calificare consecutivă la turneul final cu tricolorele. Naționala feminină de volei a României s-a calificat pentru a 28-a oară la turneul final al Campionatului European. Totul a devenit oficial odată cu victoria cu 3-1 obținută la Blaj, în fața Croației. Este cea de-a doua calificare consecutivă […]
12:20
Ideea genială cu care acest bărbat din Iași s-a îmbogățit. Ce vinde la fast food-ul lui. Nu mai există așa ceva! # Gândul
Ideea genială cu care acest bărbat din Iași s-a îmbogățit. A introdus în meniul fast food-ului său un preparat care a „câștigat” inimile clienților. Este singurul loc din oraș unde clienții se pot înfrupta din acest fel de mâncare. Vezi mai jos despre ce este vorba! Un bărbat din Iași a avut ideea genială de […]
12:10
Ion Cristoiu, despre întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin: „Câștigător este Netanyahu” # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit la „Pastila lui Cristoiu” despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de săptămâna viitoare, din 15 august. El a comentat faptul că, cel care câștigă nu va fi nici Donald Trump și nici Vladimir Putin, cu atât mai puțin Zelenski, ci cel care va ieși câștigător va fi […]
Acum 6 ore
12:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, anunță ISU Arad. Știre în curs de actualizare
11:50
Claudiu Năsui spune că fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane: „Nu de alta, dar deficitul acela trebuie acoperit de undeva” # Gândul
Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, arată într-o postare pe Facebook că varianta propusă de ASF și agreată de Guvern în cazul pensiilor private aduce bani la buget. Deputatul USR precizează că: „Fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane dacă oamenii nu-și mai pot retrage banii. Iar statul are o cerere mai mare […]
11:40
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara # Gândul
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. În timpul sesiunii de calificări, tânărul a rupt un parapet de beton. La fața locului au intervenit echipajele medicale. Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. Pe 8 și […]
11:20
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău # Gândul
Elicoptere ale Forţelor Aeriene Române aflate în timpul unui exerciţiu care avea scopul de salvare și evacuare medicală a victimelor au identificat o tânără de 18 ani grav rănită în Masivul Ceahlău. Fata a primit primul ajutor, apoi a fost imobilizată pe targă şi coborâtă de pe munte. „O tânără, în vârstă de 18 ani, […]
11:10
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți descoperi al patrulea bărbat din această fotografie, în cel mult 7 secunde # Gândul
Sâmbătă, 9 august 2025, Gândul.ro vă aduce în observație o nouă iluzie optică virală. De data aceasta, trebuie să descoperiți unde se află cel de-al patrulea bărbat din fotografia de mai sus, în cel mult 7 secunde. Dacă nu ați reușit să găsiți personajul ascuns în imagine, atunci noi vă sărim în ajutor. Vezi răspunsul […]
11:10
Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi scoase la concurs/ Mesajul ministrului # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe anunță că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an. În acest sens, ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță că un număr de 185 de posturi vor fi scoase la concurs. Ministerul de Externe menționează într-un comunicat că un cumul de factori a generat această situație: plecările […]
11:00
OpenAI a anunțat, joi, 7 august, lansarea modelului ChatGPT-5, o versiune ce promite rezultate mai bune în sarcini, ca răspunsuri la întrebări despre sănătate, scrierea și generarea de coduri informatice. Conform Washington Post, reprezentanții OpenAI anunțau anterior că GPT-5 nu o să performeze la acest nivel. Dar într-o demonstrație transmisă în direct, joi, noul sistem […]
10:50
Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză! # Gândul
Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a notat într-o postare pe Facebook că în actualul mandat de la ministerul pe care l-a predat în luna iunie, împăduririle nu sunt o prioritate. „Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deșertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanțeze, Mediul! Împădurirea este o […]
10:50
Bancul zilei: o bătrânică și o tânără stau de vorbă într-un autobuz aglomerat. Apoi, discuția are loc cu șoferul. Dialogul lor stârnește râsul! O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune: – Dacă ai ști doar… ce […]
10:40
Povestea românului care a ajutat SUA să cumpere Alaska de la ruși. Importanța teritoriului unde se vor întâlni Trump și Putin # Gândul
Statul Alaska, din nordul Statelor Unite ale Americii – locul unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin are o simbolistică aparte pentru americani. Acest ținut a fost cumpărat de la ruși în anul 1867, iar la achiziție a participat și un general american de origine română. La inițiativa secretarului de stat al SUA, […]
10:30
Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos. Când a văzut nota, a scos telefonul și a făcut poză # Gândul
Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos? A fotografiat nota de plată, iar imaginea a fost încărcată într-un grup dedicat turiștilor care călătoresc în insula grecească. Vezi mai jos! Thasos reprezintă una dintre destinațiile grecești de vacanță preferate de turiștii români. De data aceasta, un […]
10:20
Nagasaki comemorează 80 de ani de la atacul cu bomba atomică. Va fi ținut un moment de reculegere # Gândul
Sâmbătă, 9 august, Japonia comemorează 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki, în care aproximativ 70.000 de oameni și-au pierdut viața, informează AP News. La data de 9 august 1945, Statele Unite au lansat o bombă atomică asupra orașului Nagasaki, la numai trei zile după atacul de la Hiroshima, soldat cu 140.000 […]
10:10
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Iată ce se întâmplă în București, în prima lună de toamnă. Prima lună de toamnă se apropie cu pași repezi. Este o lună bogată în evenimente importante, pe data de 8 septembrie sărbătorindu-se Nașterea Maicii Domnului, iar pe 22 septembrie fiind […]
Acum 8 ore
09:50
Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” # Gândul
Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a spus în emisiunea Talk B1, de la B1 TV, moderată de Alex Vlădescu, că, în urma noilor măsuri, se preconizează o reducere drastică a numărului de polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. La ora actuală, municipiul are 400 de angajați în poliția locală, […]
09:10
Pepenele, cel mai iubit fruct al verii, este prezent, în această perioadă, pe toate tarabele din piețe. Pentru mulți români, selecția rămâne o combinație de instinct și experiență, însă unii merg și pe cunoștințele vânzătorilor și încredere. Chiar și așa, sunt câteva aspecte pe care trebuie să le iei în considerare atunci când alegi un […]
09:10
(P) Spitalul Clinic de Urgență din Ilfov a fost acreditat pentru prelevare și transplant de organe # Gândul
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov devine primul punct medical pentru transplant de țesuturi și organe din Ilfov, după ce a primit acreditarea din partea Agenției Naționale de Transplant – Ministerul Sănătății Publice pentru efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, anunță Consiliul Județean Ilfov. CJ Ilfov […]
09:10
Dacă e sâmbătă, atunci te delectăm cu un nou banc haios. De data aceasta, la 50 de ani de la căsătorie, Mitică, supărat, se decide să îi spună tot adevărul soției sale. Iată bancul! La 50 de ani de la căsătorie: –Nevastă, dacă mă superi, îți spun tot adevărul… –Spune Mitică! –Să știi că acum […]
09:00
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate # Gândul
Astăzi este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. De acest cod galben sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov […]
08:40
După aproape 24 de ani, au fost descoperite rămășițele a trei victime ale ATENTATELOR din 11 septembrie 2001 # Gândul
Rămășițele trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate recent, au anunțat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continua să aibă progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rănășițele celor decedați familiilor lor, a relatat AP. Joi, oficialii din New York au anunțat că au […]
Acum 12 ore
08:00
Un turist de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul său a fost recuperat de Salvamont din Munții Făgăraș # Gândul
Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul acestuia a fost recuperat în noaptea de vineri spre sâmbătă de salvamontiști din Munții Făgăraș. Salvamont Sibiu a intervenit, după un apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș. Echipa Salvamont s-a deplasat […]
07:50
Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic. Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic: „Am fost obosiți, am […]
07:50
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind Ucraina # Gândul
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețelele sociale, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a […]
