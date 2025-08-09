Oana Țoiu a afirmat ferm că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile de pace în Europa

14:00

Între bulion și pasta de tomate există o diferență clară, însă puțini o cunosc și mulți fac confuzie între cele două preparate din roșii. Când ar trebui însă să folosești pasta de tomate și când bulionul? Fiecare dintre aceste două preparate au rolul lor bine stabilit în bucătărie. Bulionul este, deci, un sos conservat, făcut […]