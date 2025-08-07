Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”

21:40

Hoteluri-simbol de pe litoral zac în paragină. Coloşi uriaşi, care cândva găzduiau sute de turişti pe sezon, sunt fie abandonaţi, fie încremeniţi în timp. Oamenii de afaceri din zonă trag un semnal de alarmă: hotelurile neîntreţinute strică imaginea litoralului românesc şi îi ţin departe pe vizitatori. În acest timp, mai marii din turism nu pot […]