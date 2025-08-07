CSM Cetatea Suceava a transferat un fundaș de 1 metru și 92 de la Petrolul Ploiești

20:20

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a adoptat noi măsuri pentru ca operațiunea de îndepărtare a efectelor inundațiilor catastrofale care au lovit județul să decurgă cît mai bine. Totodată, la o săptămînă de la inundațiiledevastatoare care au lovit județul nostru, în special orașul Broșteni, Prefectura Suceava "transmite un mesaj de recunoștință profundă, solidaritate și […] Decizie CJSU Suceava: Identificarea unor noi spații de depozitare pentru ajutoarele constînd în materiale de construcții, în special pentru zona orașului Broșteni. Prefectura Suceava aduce un set de mulțumiri celor care au făcut ceva pentru zonele sinistrate