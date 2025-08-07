CSM Cetatea Suceava a transferat un fundaș de 1 metru și 92 de la Petrolul Ploiești
Radio Top Suceava, 7 august 2025 11:30
CSM Cetatea 1932 Suceava a transferat definitiv un jucător de la echipa de primă ligă Petrolul Ploiești. Este vorba despre fundașul Juan Andrés Pătrașcu, care are 1,92 înălțime și 21 de ani. Conform clubului de fotbal de liga a III-a, jucătorul cu dublă cetățenie, româno-spaniolă, a fost împrumutat anul trecut la Steagul Roșu Brașov.
Acum 10 minute
11:50
Cătălin Nechifor, despre ajutoarele primite de Suceava de la alte județe: E o formă de solidaritate care arată bine și care ne mai poate da cumva o șansă să arătăm că națiunea asta nu e chiar atît de dezbinată # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor apreciază gesturile de solidaritate față de oamenii din zonele sinistrate din județul Suceava făcute de mai multe consilii județene din România. Domnul Nechifor a fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012-2016, iar într-o intervenție telefonică la Radio Top acesta a amintit de solidaritatea manifestată de suceveni față de gălățeni în timpul […]
Acum 30 minute
11:30
CSM Cetatea 1932 Suceava a transferat definitiv un jucător de la echipa de primă ligă Petrolul Ploiești. Este vorba despre fundașul Juan Andrés Pătrașcu, care are 1,92 înălțime și 21 de ani. Conform clubului de fotbal de liga a III-a, jucătorul cu dublă cetățenie, româno-spaniolă, a fost împrumutat anul trecut la Steagul Roșu Brașov.
11:30
Întrerupere de apă rece pe 11 august, pentru 10 ore, în cîteva localități sucevene # Radio Top Suceava
Operatorul regional de apă și canalizare ACET aunță că, în vederea executării unor lucrări programate de redimensionare a branşamentului care alimentează localitățile Bulai, Moara Nică și Moara Carp din comuna Moara, se va întrerupe furnizarea apei potabile prin conducta magistrală DN Ø600 mm între Rezervor rupere presiune Corlata şi Rezervoarele din Sf. llie în data […]
Acum o oră
11:20
12 unități de învățămînt din municipiul Suceava, în procesul de fuziune prin absorbție # Radio Top Suceava
Consiliul Local al municipiului Suceava întrunit în ședință extraordinară a aprobat lista unităților de învățămînt preuniversitar de stat propuse să intre în proces de reorganizare prin operațiunea fuziunii prin absorbție, urmare a modificărilor aduse de prevederile Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal bugetare. Ca urmare a solicitării Inspectoratului Școlar Județean în această operațiune de absorbție […]
Acum 6 ore
07:20
Universitatea suceveană, centrată pe educație și pe cercetare, dar și pe atenționare # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian, a ținut să reamintească faptul că, în 1971," alunecarea muntelui de steril din iazul de decantare al exploatării minere Certej a provocat una din cele mai mari tragedii din perioada comunistă, soldată cu moartea a 89 de oameni şi un dezastru ecologic. Amploarea dezastrului a fost ascunsă […]
06:10
Liberalii suceveni, un tir plin cu electrocasnice, pentru Broșteni, Ostra și Stulpicani # Radio Top Suceava
Liberalii suceveni au mers cu ajutoare la Broșteni. Au fost la fața locului președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, deputatul Ioan Balan, președintele Organzației Oamenilor de afaceri din PNL Suceava, Dumitru Mihalescul, subprefectul Bogdan Păstrăv, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton, și vicepreședintele Alexandru Covașă. Domnul Mihalescul a adus […]
Acum 24 ore
19:10
500.000 de lei din partea Brașovului, pentru zonele sinistrate din județul Suceava # Radio Top Suceava
Și Consiliul Județean Brașov, pe lîngă alte administrații județene, alocă fonduri pentru zonele sinistrate din județul Suceava. Este vorba despre suma de 500.000 de lei. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: "Încă un județ se alătură demersului nostru de a reconstrui Broșteniul. Astăzi am vorbit la telefon cu președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, […]
18:00
Un jandarm sucevean a ajutat autoritățile spaniole să prindă niște fugari în aeroportul din Barcelona. Ionuț Boicu se afla în concediu # Radio Top Suceava
Plutonierul adjutant Ionuț Boicu, din cadrul Detașamentului Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, aflat în concediu, a prins niște fugari în aeroportul din Barcelona. Jandarmeria informează că plutonierul adjunct "se afla astăzi în aeroportul El Prat din Barcelona, așteptând îmbarcarea, când a observat cum trei bărbați au încercat să fugă din custodia poliției". Acesta […]
17:30
Polițist reținut în arest de procurori pentru două infracțiuni. Polițistul a și fost bătut atunci cînd a comis infracțiunea de violare de domiciliu # Radio Top Suceava
Un agent de poliție de la Gura Humorului a ajuns în arest pentru 24 de ore, fiind reținut de procurorii de la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Gura Humorului într-un dosar în care este acuzat de două infracțiuni: "violare de domiciliu" și "favorizarea făptuitorului". Agentul de poliție este acuzat că, în timpul liber, a pătruns […]
16:40
Cristian-Valer Beșeni, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului: Precipitațiile prognozate pot îngreuna intervențiile în zonele afectate de inundațiile din județele Suceava și Neamț # Radio Top Suceava
Cristian-Valer Beșeni, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – MMAP, a solicitat, astăzi, în timpul ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență – CMSU, "deținătorilor de baraje să se asigure de buna funcționare a descărcătorilor hidraulici, pentru a evita posibila blocare a acestora cu material lemnos, aluviuni tîrîte sau deșeuri antrenate […]
16:30
CJSU Suceava. Încă 60 de tone de motorină, pentru continuarea intervențiilor operative post-inundații, refacerea infrastructurii și susținerea acțiunilor de sprijin logistic # Radio Top Suceava
În conformitate cu Hotărîrea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-a dispus acordarea unei a doua tranșe de motorină din rezerva de stat. Este vorba despre 60 de tone de motorină. Conform Prefecturii Suceava, motorina va fi utilizată exclusiv pentru continuarea intervențiilor operative post-inundații, refacerea urgentă a infrastructurii critice afectate și susținerea acțiunilor de […]
15:00
Peste 1.000 de credincoși, la Hramul Mănăstirii Slatina. Printre aceștia s-a numărat și președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele PSD Suceava, șeful administrației județene Gheorghe Șoldan, și cîțiva dintre colegii săi de partid au fost prezenți la Hramul Mănăstirii Slatina. Printre social-democrații care au participat la Sfînta Liturghie s-au numărat senatorul Ioan Stan, fostul peședinte al partidului, și Cristian Șologon, secretar de stat la Ministerul Transporturilor. A scris pe Facebook domnul Șoldan: "În […]
14:50
Pompierii scot apa de la Bazar și de la Centrul Cultural Bucovina. La Fălticeni un copac a căzut peste o mașină # Radio Top Suceava
În urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase din cursul zilei de 6 august, pentru județul Suceava a fost emis codul roșu, valabil până la ora 15:00. Cu puțin înainte de ora 15.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis că se desfășurau misiuni de intervenție după ploile căzute. Pentru mai multe localități din județul Suceava […]
Ieri
11:50
Încrederea cetățeanului român în Stat ”este la cote minime”. Daniel Apostol, jurnalist specializat pe probleme economice: Dincolo de măsurile de natură pompieristică de a salva, de a diminua deficitele pe care le avem, Guvernul are datoria de a reclădi această încredere # Radio Top Suceava
În opinia jurnalistului Daniel Apostol, care este specializat pe probleme economice, încrederea cetățeanului român în Stat "este la cote minime", iar "Guvernul are datoria de a o reconstrui, de a o reclădi". Acest lucru îl poate face "doar propunîndu-ne un contract social pe care să-l respecte". Jurnalistul a scris în detaliu despre acest subiect în […]
11:10
Legumicultor, despre faptul că unele roșii au miezul verde: Principalele probleme sînt temperaturile prea mari și lipsa de aerisire # Radio Top Suceava
Legumicultorul Vasile Mătrășoaie, de la Dumbrăveni, are o recoltă de roșii foarte bună. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat de recolta de roșii, domnul Mătrășoaie a spus: "Producția de roșii e foarte bună. Am avut probleme pentru că am avut inundații în primăvară, am făcut canale pentru roșii, am dat drum la apă și […]
11:00
Vremea capricioasă i-a creat pagube legumicultorului Vasile Mătrășoaie: Am anunțat Direcția Agricolă și Prefectura Suceava. De la Prefectură nu am primit nici măcar un telefon # Radio Top Suceava
Vremea capricioasă i-a creat probleme legumicultorului Vasile Mătrășoaie, de la Dumbrăveni. Acesta spune că nu și-a asigurat culturile din cauza birocrației și că a anunțat Direcția Agricolă Suceava și Prefectura Suceava prin ce a trecut, iar de la Prefectură nu a primit nici măcar un telefon. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă furtunile […]
10:00
Despăgubiri de sute de mii de lei, pentru doi proprietari de case din Broșteni, care pe lîngă asigurarea obligatorie au și asigurare facultativă # Radio Top Suceava
Asocierea de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a anunțat că plătește primele două daune totale în urma inundațiilor de la Broșteni. Proprietarii au primit în primă fază suma aferentă poliței minime, respectiv cîte 100.000 de lei. Cei de la PAID au ținut să sublinieze că nu a fost nevoie de demersuri complicate, nici de drumuri […]
07:20
Un cetățean care iubește Suceava nespus de mult a pus capăt unui abuz. Bravo lui, bravo lui, bravo cetățeanului! Se întîmpla în anul 2015, prin luna mai. Justițiarul nu s-a lăsat pînă nu a desființat terasa din "Areni", de peste drum de Primărie, care aparținea familiei primarului PNL de la acea vreme, Ion Lungu. Cetățeanul […]
06:00
Începînd din seara zilei de 5 august, rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Broșteni este din nou funcțională. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, cu excepția unor zone din satul Neagra, majoritatea locuitorilor au apă potabilă în case sau apartamente. A fost refăcut și drumul de acces spre satul Dîrmoxa, distrus de […]
5 august 2025
20:10
Alimente, cereale, materiale de construcții și bani, din partea comunei Cornu Luncii pentru Broșteni # Radio Top Suceava
Primarul de Cornu Luncii, Gheorghe Fron a fost prezent, astăzi, la Broșteni, alături de preotul-pompier Gabriel Puiu Florea cu un transport de ajutoare adunate în urma donațiilor făcute de locuitorii comunei. Este vorba, în principal, despre alimente, cereale, materiale de construcții și bani. A spus primarul: "Am donat 19.000 lei necesari pentru motorina folosită la […]
15:50
Au fost evaluate 195 de case și 389 de anexe gospodărești, fiind întocmite rapoartele tehnice aferente. Numărul echipelor de evaluare a pagubelor a fost suplimentat de la 4 la 10 # Radio Top Suceava
Prefectura Suceava a anunțat că numărul echipelor de evaluare a pagubelor a fost suplimentat de la 4 la 10, pentru a accelera procesul de constatare și raportare. În comunicatul Prefecturii se mai spune: "Am solicitat și am obținut sprijinul domnului Ministru Cseke Attila pentru acoperirea deficitului de inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții […]
15:40
Se contabilizează pagubele din zootehnie de după inundațiile de la Broșteni. La Broșteni sînt date dispărute zeci de caprine, ovine și porcine, și peste 700 de păsări # Radio Top Suceava
Echipe de medici veterinari aflate pe teren la Broșteni și la Ostra adună date în aceste zile cu privire la pagubele și pericolele din sectorul zootehnic. La Broșteni sînt date dispărute zeci de caprine, ovine și porcine, și peste 700 de păsări. Viiturile au distrus 22 de stupi de albine și peste 30 de mici […]
15:20
Angajatul Primăriei Vama anchetat pentru ultraj față de primar, anchetat și pentru evadare # Radio Top Suceava
Angajatul Primăriei comunei Vama pus sub acuzare luna trecută de procurori pentru ultraj, după ce l-a amenințat pe primarul comunei, Constantin Tiberius Lucuțar, s-a ales și cu dosar penal pentru infracțiunea de evadare. Bărbatul în vîrstă de 60 de ani era plasat în arest la domiciliu de judecători în dosarul de ultraj și nu avea […]
14:40
Teren de antrenament pentru fotbal și rugby, în Parcul Ariniș din Gura Humorului # Radio Top Suceava
Primăria Gura Humorului amenajează în Parcul Ariniș un teren cu gazon care va fi destinat antrenamentelor echipelor de fotbal și de rugby din Gura Humorului. Terenul care se amenajează pe un teren viran a fost însămînțat și va avea în curînd porți pentru fotbal și but-uri pentru rugby. Totodată, s-a început și împrejmuirea terenului. Primăria […]
14:20
Lucrări pentru eliminarea infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun a Sucevei. Termenul de execuție este de 12 luni, iar garanția lucrărilor va fi de 20 de ani # Radio Top Suceava
Astăzi a fost semnat contractul de execuție pentru lucrările de eliminare a infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun a Sucevei. Într-un comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, se arată că este vorba despre "un proiect foarte important pentru protejarea monumentului și pentru siguranța viitoarelor intervenții de restaurare. Infiltrațiile de apă pun […]
12:50
Oamenii care circulă cu autobuzele TPL Suceava pot plăti direct din aplicația 24pay. Din această aplicație se accesează secțiunea „Transport public – Suceava” # Radio Top Suceava
Serviciul de achiziţie a titlurilor de călătorie prin 24pay este de acum disponibil
12:50
Prefectura Suceava se alătură campaniei umanitare de strîngere de rechizite și de materiale școlare lansată de IȘJ Suceava: Împreună putem aduce un zîmbet pe chipul copiilor care trec prin momente grele # Radio Top Suceava
Prefectura Suceava se alătură campaniei umanitare de strîngere de rechizite și de materiale școlare lansată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava și Asociația Profesorilor, Antrenorilor, Elevilor și Părinților din L.P.S. Suceava. Scopul campaniei este de sprijinire a copiilor din familiile afectate de inundațiile violente de la […] Articolul Prefectura Suceava se alătură campaniei umanitare de strîngere de rechizite și de materiale școlare lansată de IȘJ Suceava: Împreună putem aduce un zîmbet pe chipul copiilor care trec prin momente grele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Primării sucevene, firme și asociații s-au angajat să construiască locuințe la Broșteni. Există deja angajamente ferme pentru 19 case care vor fi ridicate de la zero (Foto) # Radio Top Suceava
Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, în mai puțin de 24 de ore de la apelul său pentru reconstrucția Broșteniului există deja angajamente ferme pentru 19 case care vor fi ridicate de la zero. A mai spus domnul Șoldan: ”Reacțiile nu au întârziat să apară și lista celor care vor să se implice crește […] Articolul Primării sucevene, firme și asociații s-au angajat să construiască locuințe la Broșteni. Există deja angajamente ferme pentru 19 case care vor fi ridicate de la zero (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Tabără de creație pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți, la Muzeul Satului Bucovinean. Mihai Pînzaru – PIM: Vom avea o expoziție, finalmente, de icoane pe sticlă. Copiii au și programe culturale # Radio Top Suceava
Luni, 4 august, la Muzeul Satului Bucovinean, a debutat cea de-a VII-a ediție a Taberei de creație pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți. Artistul plastic Mihai Pînzaru – PIM, care va coordona în cadrul taberei un atelier de pictură pe sticlă, a spus la Radio Top: ”Mă laud puțin cu participarea mea la […] Articolul Tabără de creație pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți, la Muzeul Satului Bucovinean. Mihai Pînzaru – PIM: Vom avea o expoziție, finalmente, de icoane pe sticlă. Copiii au și programe culturale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, va fi pe 6 august la pichetarea Ministerului Educației: Ministrul face un joc murdar. Avem încredere că lucrurile se mai pot schimba # Radio Top Suceava
Președintele Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, spune că este dezamăgit de atitudinea ministrului Educației, Daniel David, despre care spune că face un joc murdar. Domnul Pădureț se va număra printre sindicaliștii care pe 6 august vor picheta sediul Ministerului Educației. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Traian Pădureț a declarat: ”Așa cum le-am promis […] Articolul Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, va fi pe 6 august la pichetarea Ministerului Educației: Ministrul face un joc murdar. Avem încredere că lucrurile se mai pot schimba apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
100.000 de lei de la Rădăuți, pentru Broșteni. Primarul Loghin: Ajutorul acordat orașului Broșteni este un act de normalitate, de umanitate și de respect între oameni. Rădăuțiul nu întoarce privirea. Rădăuțiul întinde mîna # Radio Top Suceava
Municipiul Rădăuți sprijină comunitatea din Broșteni, grav afectată de inundații, cu suma de 100.000 de lei. Primarul Bogdan Loghin a declarat: ”Rădăuțiul este un municipiu cu inimă mare. În fața dificultăților financiare cu care ne confruntăm alegem să fim solidari, demni și uniți. De aceea, am decis să sprijinim orașul Broșteni cu suma de 100.000 […] Articolul 100.000 de lei de la Rădăuți, pentru Broșteni. Primarul Loghin: Ajutorul acordat orașului Broșteni este un act de normalitate, de umanitate și de respect între oameni. Rădăuțiul nu întoarce privirea. Rădăuțiul întinde mîna apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Tonul l-a dat Primăria Poiana Stampei. Chiar a doua zi după ce inundațiile au lovit violent orașul Broșteni, primarul Viluț Mezdrea a anunțat o donație de 100.000 de lei pentru această localitate. Cei 50.000 de lei alocați pentru Zilele Comunei de Primăria Horodnic de Jos au luat drumul Broștenilor, iar evenimentul a fost anulat din […] Articolul Localitățile sucevene mici pot, nu și capitala de județ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Și consiliile județene din Bacău și Vîlcea oferă sprijin financiar pentru zonele sinistrate din județul Suceava # Radio Top Suceava
Consiliile județene Bacău și Vîlcea vor contribui cu fonduri pentru reconstrucția zonelor calamitate din județul Suceava, cu 800.000 de lei, respectiv 200.000 de lei. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat aseară acest lucru și a adus mulțumiri tuturor consiliilor județene care oferă sprijin financiar: ”Le mulțumesc și pe această cale președinților Costel Fotea […] Articolul Și consiliile județene din Bacău și Vîlcea oferă sprijin financiar pentru zonele sinistrate din județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
4 august 2025
19:10
Timp de cîteva ore, un elicopter privat a făcut mai multe curse pentru a-i aproviziona cu mîncare pe ciobanii rămași izolați pe munții din Broșteni # Radio Top Suceava
Ciobanii care au rămas izolați în munții din zona orașului Broșteni din cauza inundațiilor au primit alimente cu ajutorul unui elicopter privat. După furtunile devastatoare din 27/28 iulie, ciobanii aflați pe culmi au rămas complet izolați, fără nici o posibilitate de a mai fi aprovizionați cu mîncare. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a aflat […] Articolul Timp de cîteva ore, un elicopter privat a făcut mai multe curse pentru a-i aproviziona cu mîncare pe ciobanii rămași izolați pe munții din Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:50
Un milion de lei din partea județului Timiș, pentru Suceava. Alfred Simonis: Astăzi, imaginile apocaliptice din Timișul anului 2005 le vedem în Suceava, județ grav afectat de inundații devastatoare # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Timiș va aloca în ședința de marți, 5 august, suma de un milion de lei pentru sinistrații suceveni. Anunțul a fost făcut de președintele Alfred Simonis, coleg de PSD cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Domnul Simonis a declarat: ”În 2005, apele au făcut prăpăd în Timiș. Peste 2.000 de case au […] Articolul Un milion de lei din partea județului Timiș, pentru Suceava. Alfred Simonis: Astăzi, imaginile apocaliptice din Timișul anului 2005 le vedem în Suceava, județ grav afectat de inundații devastatoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:40
Atenție! Au apărut escroci care încearcă să facă rost de bani folosindu-se de imagini cu sinistrați din localitatea suceveană Broșteni # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni atrage atenția că fotografii postate de sinistrați sau de autorități au fost furate și folosite de persoane care pretind că sînt victime și cer bani. Într-un mesaj al Primăriei se arată: ”Inclusiv telefoanele Primăriei sună necontenit cu oameni care cer să li se confirme dacă X sau Y chiar are nevoie sau […] Articolul Atenție! Au apărut escroci care încearcă să facă rost de bani folosindu-se de imagini cu sinistrați din localitatea suceveană Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:30
Primarul Orașului Broșteni către sinistrați: Nu începeți lucrări de demolare sau reconstrucție fără documentația necesară! Doar prin respectarea normelor putem evita repetarea unor asemenea evenimente # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, le-a transmis sinistraților să nu înceapă lucrările de demolare sau de reconstrucție a caselor fără documentațiile necesare. Mesajul primarului este: ”Nu începeți lucrări de demolare sau reconstrucție fără documentația necesară! Este obligatorie obținerea autorizației de construire/demolare, inclusiv în regim de urgență, conform prevederilor Legii 50/1991, emisă de Primăria Orașului Broșteni, […] Articolul Primarul Orașului Broșteni către sinistrați: Nu începeți lucrări de demolare sau reconstrucție fără documentația necesară! Doar prin respectarea normelor putem evita repetarea unor asemenea evenimente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: La Broșteni, echipele Delgaz Grid sînt deja pe teren. Am vorbit și cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pe care l-am asigurat de tot sprijinul meu # Radio Top Suceava
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că se lucrează la refacerea rețelelor electrice de la Broșteni, oraș devastat de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie. A declarat acesta: ”Pentru refacerea rețelelor electrice de la Broșteni am luat legătura direct cu operatorii de distribuție a energiei. Echipele Delgaz Grid sînt deja pe teren, au evaluat situația […] Articolul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: La Broșteni, echipele Delgaz Grid sînt deja pe teren. Am vorbit și cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pe care l-am asigurat de tot sprijinul meu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Prefectura Suceava a declanșat un mecanism prin care încearcă să atragă rapid fonduri europene pentru reconstrucția localităților afectate de inundații # Radio Top Suceava
Instituția Prefectului – Județul Suceava, prin prefectul Traian Andronachi, a transmis Guvernului României (în atenția domnului prim-ministru Ilie Bolojan) o solicitare oficială pentru demararea procesului de modificare a programelor de coeziune, în vederea utilizării instrumentului european RESTORE – „Regional Emergency Support to Reconstruction”. Solicitarea are în vedere mobilizarea rapidă a fondurilor europene disponibile pentru reconstrucția […] Articolul Prefectura Suceava a declanșat un mecanism prin care încearcă să atragă rapid fonduri europene pentru reconstrucția localităților afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
”Lume, lume… hai la tîrg!” – 101 meșteri și producători prezenți, trei premii acordate, povești de viață și planuri pentru următoarea ediție: Avem o idee ca la anul să fie și mai interesant # Radio Top Suceava
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat la Radio Top că, și anul acesta, s-a bucurat de un public numeros. Potrivit domnului Ursu, în curtea Muzezului Satului Bucovinean au fost ”5.342 de vizitatori, ceea ce este o cifră normală. Un pic mai bine decît anul trecut, dacă scădem, […] Articolul ”Lume, lume… hai la tîrg!” – 101 meșteri și producători prezenți, trei premii acordate, povești de viață și planuri pentru următoarea ediție: Avem o idee ca la anul să fie și mai interesant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
100.000 de lei din partea comunei Șcheia, care strînge și materiale de construcții pentru Broșteni # Radio Top Suceava
La inițiativa primarului comunei Șcheia, Cristinel Burac, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 100.000 de lei pentru sinistrații din orașul Broșteni, localitatea suceveană cea mai afectată de inundațiile de acum o săptămînă. Cristinel Burac a precizat că alocarea acestei sume este un gest normal de solidaritate față de comunitatea locală din Broșteni. În același […] Articolul 100.000 de lei din partea comunei Șcheia, care strînge și materiale de construcții pentru Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, le-a mulțumit încă o dată tuturor celor care s-au implicat și se implică în îndepărtarea efectelor inundațiilor catastrofale care au lovit cîteva localități sucevene. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, cu referire la orașul Broșteni, domnul Șoldan a spus: ”Ieri erau peste 200 de voluntari, 200 și ceva de […] Articolul Și cîte 400 de pompieri și de voluntari pe zi, în sprijinul orașului Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Chef Cătălin Rizea, prezent anul acesta la ”Lume, lume… hai la tîrg!”, eveniment organizat Muzeul Național al Bucovinei în curtea Muzeului Satului Bucovinean, a rămas impresionat de ce a găsit în Suceava. Întrebat cum i s-a părut tîrgul, acesta a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ” A fost ceva, sincer să […] Articolul Chef Cătălin Rizea, după
12:00
Gheorghe Șoldan: Nu stăm cu mîna întinsă. Nu cerșim noi la București. Nu am fost ales de aproximativ 130.000 de suceveni ca să stau cu capul plecat în față celor de la București. Și nu o voi face, indiferent dacă voi deranja # Radio Top Suceava
Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a lăudat primăriile, firmele și voluntarii care au sărit în ajutorul localităților sucevene lovite de inundații. În același timp, domnul Șoldan este nemulțumit de reacția Capitalei și a subliniat că Suceava nu va sta cu mîna întinsă. A declarat domnul Șoldan: ”Nu stăm […] Articolul Gheorghe Șoldan: Nu stăm cu mîna întinsă. Nu cerșim noi la București. Nu am fost ales de aproximativ 130.000 de suceveni ca să stau cu capul plecat în față celor de la București. Și nu o voi face, indiferent dacă voi deranja apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Gheorghe Șoldan: De săptămîna viitoare vreau să începem reconstrucția caselor, pînă vine ajutorul concret de la Guvern. Să transformăm Broșteniul într-un mare șantier al solidarității. Cărămidă cu cărămidă. Casă cu casă. Familie cu familie # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a spus că Suceava nu mai poate sta cu mîna întinsă în speranța că Bucureștiul va acorda ajutoare consistente zonelor calamitate din județul nostru. Într-un mesaj al domnului Șoldan se arată: „Prea gospodari, prea mândri, prea uniți ca să stăm cu mâna întinsă și să așteptăm ajutorul altora. E […] Articolul Gheorghe Șoldan: De săptămîna viitoare vreau să începem reconstrucția caselor, pînă vine ajutorul concret de la Guvern. Să transformăm Broșteniul într-un mare șantier al solidarității. Cărămidă cu cărămidă. Casă cu casă. Familie cu familie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Clubul CSM Cetatea 1932 Suceava se află în aceste zile într-un cantonament la Baza Sportivă din Poiana Stampei, unde lotul pregătit de tehnicianul Dorin Goian beneficiază de condiții de pregătire excepționale. În comunicatul Cetății se mai spune: ”Complexul sportiv de la Poiana Stampei, inaugurat acum circa patru ani, oferă facilități recunoscute la nivel profesional: teren cu […] Articolul Cetatea 1932 Suceava, în cantonament la Baza Sportivă de la Poiana Stampei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
PNL Suceava, despre implicarea Guvernului și a liberalilor în zonele sinistrate: Vom rămîne activi în sprijinirea acestei cauze alături de primarii liberali din UAT-urile cel mai grav afectate și de sucevenii care trec prin această grea încercare # Radio Top Suceava
PNL Suceava vorbește într-un comunicat de presă despre ceea ce a făcut Guvernul condus de liderul PNL, Ilie Bolojan, pentru zonele sinistate din județul nostru. În debutul comunicatului se arată că ”este regretabil și dureros ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână în județul Suceava, în comunitățile grav afectate de inundații. A fost o săptămână […] Articolul PNL Suceava, despre implicarea Guvernului și a liberalilor în zonele sinistrate: Vom rămîne activi în sprijinirea acestei cauze alături de primarii liberali din UAT-urile cel mai grav afectate și de sucevenii care trec prin această grea încercare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
”Suceveni cosind”, expoziție de pictură cu vînzare organizată de Primăria PSD Suceava SRL # Radio Top Suceava
Primăria PSD Suceava SRL continuă acțiunea de tăiere a cheltuielilor și de pasare a responsabilităților. Mai nou, primarul PSD și viceprimarul PSD, cele două genii neînțelese de către o parte a publicului, vor să pună în cîrca cetățenilor activitatea de întreținere a spațiilor verzi. Pentru moment, această operațiune de pasare a responsabilității nu a trecut […] Articolul ”Suceveni cosind”, expoziție de pictură cu vînzare organizată de Primăria PSD Suceava SRL apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
3 august 2025
20:20
Decizie CJSU Suceava: Identificarea unor noi spații de depozitare pentru ajutoarele constînd în materiale de construcții, în special pentru zona orașului Broșteni. Prefectura Suceava aduce un set de mulțumiri celor care au făcut ceva pentru zonele sinistrate # Radio Top Suceava
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a adoptat noi măsuri pentru ca operațiunea de îndepărtare a efectelor inundațiilor catastrofale care au lovit județul să decurgă cît mai bine. Totodată, la o săptămînă de la inundațiiledevastatoare care au lovit județul nostru, în special orașul Broșteni, Prefectura Suceava ”transmite un mesaj de recunoștință profundă, solidaritate și […] Articolul Decizie CJSU Suceava: Identificarea unor noi spații de depozitare pentru ajutoarele constînd în materiale de construcții, în special pentru zona orașului Broșteni. Prefectura Suceava aduce un set de mulțumiri celor care au făcut ceva pentru zonele sinistrate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Ploaie de aproximativ 20 de minute, la Broșteni. ISU: Precipitațiile nu au impus activarea sistemului RO-ALERT, acestea neîncadrîndu-se în categoriile de avertizări meteorologice emise de autoritățile competente # Radio Top Suceava
Duminică, 3 august, în jurul orei 14.00, în zona orașului Broșteni s-au înregistrat precipitații de scurtă durată, cu o intensitate moderată, care au durat aproximativ 20 de minute. Acestea nu au impus activarea sistemului RO-ALERT, neîncadrîndu-se în categoriile de avertizări meteorologice emise de autoritățile competente. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava informează […] Articolul Ploaie de aproximativ 20 de minute, la Broșteni. ISU: Precipitațiile nu au impus activarea sistemului RO-ALERT, acestea neîncadrîndu-se în categoriile de avertizări meteorologice emise de autoritățile competente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
