Oana Țoiu a mers în prima vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației va merge și la Cernăuți
Digi24.ro, 7 august 2025 13:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de rang înalt.
• • •
Acum 30 minute
13:10
Noi detalii în cazul crimei de la Arad: A prins-o de mână prin geamul mașinii şi a târât-o peste 1,5 km. Bărbatul a fost reţinut # Digi24.ro
Bărbatul din judeţul Arad suspectat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reţinut. Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului şi a plecat cu ea agăţată în afara autoturismului. Bărbatul a condus astfel pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, pe o porţiune cu viteza de 100 de kilometri pe oră, târând-o pe femeie după maşină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe şosea şi a murit în urma leziunilor.
13:00
Oana Țoiu a mers în prima vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației va merge și la Cernăuți # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de rang înalt.
13:00
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina # Digi24.ro
Un oficial dintr-un centru de detenție din Rusia a fost pus sub acuzare în lipsă de procurorii ucraineni pentru implicarea în moartea jurnalistei Viktoria Roșcina. Aceasta a fost reținută în 2023 în teritoriile ocupate, torturată și ulterior returnată mutilată, sub o identitate falsă, potrivit Kyiv Independent.
Acum o oră
12:50
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare" # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE, informează EFE, potrivit Agerpres.
12:40
Cum vor fi calculate pensiile private facultative, pilonul III, după reținerea CASS. Risc de dublă impunere pentru contribuabili # Digi24.ro
Începând cu data de 1 august 2025, pensiile care depășesc valoarea de 3.000 de lei lunar vor fi supuse reținerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10%. Contribuția va fi calculată exclusiv asupra sumei care depășește acest plafon, fără a afecta întreaga valoare a pensiei.
12:40
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?" Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean # Digi24.ro
Șeful spionajului militar ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a dezvăluit într-un interviu că serviciile de informații ale Kievului se folosește de prostituate pentru a obține informații de la „bărbați puternici aflați în camere de hotel”. Budanov a mai spus că spionajul ucrainean folosește deja agenți acoperiți aflați în prezent în Rusia.
12:40
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au dat amenzi de 8.000 de lei # Digi24.ro
O femeie din sectorul 6 al Capitalei a primit o amendă de 3.000 de lei după ce a aruncat din greșeală un document la gunoi. Un bărbat căruia femeia i-a cerut ajutorul a fost și el amendat cu 6.000 de lei. Poliția Locală a dat aceste amenzi pentru că femeia și-a aruncat mobila veche la gunoi, în spatele blocului.
Acum 2 ore
12:20
Accident mortal provocat de elevul unei şcoli de Poliţie, care a condus băut. Procurorii cer arestarea preventivă a tânărului # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, a fost reţinut, fiind formulată propunere de arestare preventivă, după ce a condus autoturism în timp ce era băut, provocând un accident în urma căruia un elev de liceu a murit.
12:10
Directoroarea serviciilor secrete din SUA, Tulsi Gabbard, a declarat pentru un podcast că ea crede în existența extratereștrilor. Ea a adăugat că „vrea să spună adevărul” despre OZN-uri, potrivit Fox News.
12:00
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu, anunță presa de stat de la Moscova.
12:00
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor # Digi24.ro
Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, deși în ambele zile cât sicriul fostului președinte a fost expus la Cotroceni șeful statului a fost prezent la birou.
11:50
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional” # Digi24.ro
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian.
11:50
Lucian Mîndruță: „Dă ura mai încet în sufletul tău și ai să vezi cum crește, bucățică cu bucățică, bunătatea" # Digi24.ro
Salut! Ai mers vreodată mult cu o piatră în pantofi pe care nu poți s-o scoți? Eu am pățit, și am urât piatra aia la fiecare pas! Și după aceea, când am putut s-o scot din pantof, am aruncat-o cât am putut eu de departe. Și după aceea, m-am gândit... Dar de ce să urăsc piatra, ce vină are ea? E natura ei să fie colțuroasă, e natura mea să mă deranjeze chestia asta...
11:40
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu, anunță presa de stat de la Moscova.
11:30
Peste jumătate din solurile din Europa şi din regiunea mediteraneană erau afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO).
11:30
Actorul care l-a jucat pe Superman în seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a lui Trump # Digi24.ro
Dean Cain, actor american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie investit oficial „cât mai curând”, în contextul unei campanii agresive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA, potrivit The Guardian.
Acum 4 ore
11:10
Ministrul Educaţiei: Universităţile trebuie să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că universităţile trebuie să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului.
11:00
O femeie din judeţul Galaţi a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de tentativă de omor asupra soţului ei, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
11:00
Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Rogobete # Digi24.ro
Situație fără precedent în sistemul medical românesc. Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca, Paul Neagu, îl notifică oficial pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și amenință că-l dă în judecată. El îl acuză pe Rogobete de declarații publice defăimătoare, făcute fără probe. Printr-un document oficial trimis de un cabinet de avocatură, ministrul este somat să își retragă vorbele. De asemenea, medicul îl reclamă pe Alexandru Rogobete și la Colegiul Medicilor, pe motiv că i-ar fi distrus imaginea și ar fi dus la demiterea lui ilegală.
11:00
Donald Trump vrea să preia controlul asupra Washingtonului, chiar dacă legea nu-i permite. Acțiunile liderului de la Casa Albă # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou să preia controlul capitalei americane - din mâna opoziţiei democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraş ”murdar”, ”cu o criminalitate endemică”, şi intenţionează să ”recurgă la Garda Naţională, poate foarte rapid”, aşa cum a făcut la Los Angeles la începutul lui iunie.
10:40
Soluția minim invazivă pentru obstrucția biliară
10:40
SUA acuză UE de cenzură online. Marco Rubio le cere diplomaților americani să conteste legea DSA # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA, într-o telegramă semnată de secretarul de stat Marco Rubio, le cere diplomaților americani din Europa să facă lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA), despre care Washingtonul susține că limitează libertatea de exprimare și afectează interesele companiilor americane de tehnologie.
10:40
Fosta Primă Doamnă din Coreea de Sud ar putea fi arestată. Ce acuzații îi aduc procurorii # Digi24.ro
Biroul procurorului special din Seul a cerut joi un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, la o zi după ce aceasta a fost audiată pentru o serie de acuzaţii, inclusiv corupţie şi fraudă bursieră.
10:00
Perseide 2025. Cea mai spectaculoasă ploaie de stele din această vară va putea fi admirată săptămâna viitoare. Când ating punctul maxim # Digi24.ro
Denumite după constelaţia din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an,
09:40
China face un apel către cetățeni, după mesajul lui Zelenski despre mercenari chinezi care luptă în Ucraina # Digi24.ro
Guvernul chinez a asigurat, miercuri, că a „îndemnat cetăţenii chinezi să evite orice implicare în conflictul” din Ucraina, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a referit recent la „participarea în război a unor mercenari din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan şi din ţări africane”, informează joi EFE, potrivit Agerpres.
09:30
Cimitirul Ghencea, unde va fi înmormântat Iliescu, se află în centrul unui scandal de corupție cu locuri de veci „cu anticipație" # Digi24.ro
Cimitirul militar Ghencea III, unde fostul președinte Ion Iliescu va fi astăzi înmormântat cu onoruri militare, se află în centrul unui scandal de corupție, în urma căruia fostul șef al Logisticii armatei, generalul Cătălin Zisu, a fost trecut în rezervă și pus sub control judiciar.
Acum 6 ore
09:20
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol # Digi24.ro
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200.000 bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de Reuters.
09:20
Șoferii care circulau pe Autostrada București - Ploiești s-au văzut nevoiți să reducă viteza din cauza unei mașini care circula pe contrasens.
09:20
Este cod galben de vânt la Constanța. Turiștii se pot bucura de soare și de vântul care răcorește puțin litoral, dar nu au voie să intre în apa mării, din cauza valurilor foarte mari. Salvamarii au arborat steagul roșu.
09:10
LOTO – Joi, 7 august 2025: Peste 3,73 milioane de euro se pot câștiga la 6/49. Reportul la Joker depășește 5,42 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 7 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
09:00
Noile tarife americane lovesc de astăzi zeci de țări. Trump promite că vor curge „miliarde" în SUA # Digi24.ro
Zeci de țări se confruntă, începând de joi, cu taxe mai mari la exporturile către Statele Unite, odată cu intrarea în vigoare a noului val de tarife impuse de Donald Trump. Ultimele măsuri comerciale de retorsiune ale președintelui american au fost aplicate la un minut după miezul nopții, ora Washingtonului, potrivit The Guardian.
08:50
Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunţat joi observatorul european Copernicus.
08:40
Un jurnalist dispărut de 6 zile în Norvegia a fost găsit în viață. Cum a supravieţuit în sălbăticie, cu o rană gravă # Digi24.ro
Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viaţă pe premiatul jurnalist de mediu Alec Luhn, după ce acesta a dispărut în parcul naţional izolat Folgefonna şi a supravieţuit aproape o săptămână singur în sălbăticie, cu o rană gravă la picior.
08:40
Un peşte scăpat de o pasăre de pradă pe o linie de înaltă tensiune a provocat un incendiu în Canada. „A vrut să încerce peşte gătit" # Digi24.ro
Un incendiu care a izbucnit în apropiere de Ashcroft, în Columbia Britanică (Canada), ar fi fost provocat de o pasăre de pradă, un uligan pescar, care a scăpat un peşte din cioc, iar acesta a căzut pe liniile de înaltă tensiune. Contactul dintre animalul ud şi liniile electrice a generat scântei, declanşând incendiul.
08:40
Atac cibernetic la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025: Hackerii au piratat datele personale ale participanților # Digi24.ro
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood Reporter.
07:50
Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă joi dimineaţă.
07:40
Un soldat american a fost arestat pentru spionaj. El ar fi încercat să furnizeze Rusiei un card cu informații despre tancul M1A2 Abrams # Digi24.ro
Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri pentru că a încercat să furnizeze Rusiei informaţii clasificate despre principalul tanc de luptă american, M1A2 Abrams, a anunţat Departamentul american al Justiţiei.
Acum 8 ore
07:10
„Un bolșevic pentru toate anotimpurile: Paradoxul lui Ion Iliescu al României", necrologul semnat de Vladimir Tismăneanu în Politico # Digi24.ro
Politologul Vladimir Tismăneanu, autor al volumului „Marele șoc. Din finalul unui secol scurt, un dialog între politologul Vladimir Tismăneanu și președintele Ion Iliescu”, și Adam Tismăneanu fac în Politico portretul „primului lider democratic al României” care lasă o moștenire „complexă și conflictuală”.
07:10
Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor # Digi24.ro
Veniturile Rusiei din vânzarea de petrol și gaze naturale s-au prăbușit recent din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și a cererii mai mici din partea Chinei, ceea ce pune și mai multă presiune pe Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.
07:10
Sfânta Teodora de la Sihla 2025: Prima româncă trecută în rândul sfinților. Cele mai importante obiceiuri respectate pe 7 august # Digi24.ro
Sfânta Teodora de la Sihla a fost canonizată oficial de biserica ortodoxă română în anul 1992, cu zi de prăznuire la 7 august. A fost prima femeie cuvioasă româncă trecută în rândul sfinților, cinstită cu mare evlavie în România, mai ales în zona Neamțului.
07:10
Pot trotinetele electrice să explodeze pe caniculă? Ce spun specialiștii: „Neglijența celor care le folosesc este îngrijorătoare" # Digi24.ro
Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport extrem de popular datorită ușurinței cu care pot fi utilizate și a costurilor reduse, spre deosebire de alte opțiuni de deplasare. Însă, odată cu valurile de căldură din timpul verii apar și întrebări legate de siguranța acestor vehicule.
07:10
Ce taxe plătești pentru PFA în 2025. Care sunt veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale # Digi24.ro
Un PFA (Persoană Fizică Autorizată) este o formă juridică ce permite desfășurarea de activități economice în mod independent, cu posibilitatea colaborării cu alte persoane sau entități. Activitatea desfășurată în acest cadru generează venituri, ceea ce implică obligații fiscale.
07:10
Românii își iau rămas bun de la primul președinte post-decembrist. Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național # Digi24.ro
Zi de doliu național, joi, în România. Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, este condus astăzi pe ultimul drum. Sunt momente istorice: funeralii de stat organizate pentru un fost președinte. Cu o zi înainte, miercuri, un adevărat pelerinaj s-a desfășurat la catafalcul fostului președinte. Oficialități de rang înalt, printre care miniștri ai PSD, premierul României, Ilie Bolojan, dar și foștii șefi de stat Traian Băsescu și Emil Constantinescu au mers la Palatul Cotroceni pentru a-și prezenta omagiile. Le-au urmat exemplul sute de persoane: de la autorități locale, ambasadori și oameni de afaceri, până la simplii cetățeni, care au urmărit și admirat cariera politică a lui Ion Iliescu, deținător a trei mandate de președinte și fondator al Partidului Social-Democrat.
07:10
China și-ar putea schimba strategia lansării atacurilor nucleare, adoptând una dintre cele mai periculoase politici ale Războiului Rece # Digi24.ro
Timp de zeci de ani, China a păstrat o postură nucleară mult mai relaxată față de cea a Statelor Unite și a Uniunii Sovietice, fiind singura țară care s-a angajat să nu fie niciodată prima care folosește o armă nucleară într-un eventual conflict, indiferent de situație. Totuși, unele schimbări recente arată că Beijingul s-ar putea pregăti să implementeze una dintre cele mai periculoase practici din era Războiului Rece: lansarea unui contraatac nuclear imediat ce un atac nuclear inamic a fost detectat, înainte ca rachetele depistate să își lovească ținta.
07:10
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat" # Digi24.ro
Armata rusă și-a dublat numărul de drone și rachete lansate asupra Ucrainei, de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, în ciuda apelurilor sale pentru încetarea focului, arată o analiză realizată de BBC. Oficiali și experți au explicat ce decizii luate de Trump l-au determinat pe Vladimir Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei.
Acum 24 ore
00:00
Restricția privind lichidele în bagaje de mână ar putea fi ridicată în UE. Aeroporturile din România pregătite pentru noile reguli # Digi24.ro
Doar unele aeroporturi din ţară deţin sau au iniţiat demersuri pentru achiziţionarea de echipamente de control de securitate ce permit ridicarea restricţiilor asociate procesării lichidelor, aerosolilor şi gelurilor, dar nici cele care au în dotare astfel de echipamente nu le pot folosi încă deoarece necesită o actualizare a softului.
6 august 2025
23:50
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o autostradă din Germania. Cum a fost sancționat # Digi24.ro
Poliția germană a surprins un șofer de Porsche care circula cu 320 km/h pe o autostradă din Germania, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă pe acel segment de drum, relatează The Guardian.
23:40
Două fetițe, rătăcite într-o pădure din Botoșani în timpul unei furtuni, au fost găsite cu ajutorul unui mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Două fetiţe de 8 şi 11 ani s-au rătăcit, miercuri, când se aflau la cules de ciuperci cu familia într-o pădure din Botoşani, în timpul unei furtuni. În urma căutărilor şi a unui mesaj RO-Alert emis, ele au fost găsite în scurt timp.
23:30
Doliu în familia lui Brad Pitt: mama actorului, Jane Edna Pitt, a murit. „Nu eram pregătiți să te pierdem" # Digi24.ro
Mama actorului american Brad Pitt a murit la vârsta de 84 de ani. Fost consilier familial, Jane Etta Pitt a decedat în urmă cu câteva zile, anunțul fiind făcut de una dintre nepoatele sale care a scris, pe Instagram, un mesaj emoţionant de rămas-bun pentru bunica ei.
23:10
Donald Trump a hotărât când se va întâlni cu Vladimir Putin. Ce spune liderul SUA despre o discuție care să-l includă și pe Zelenski # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump vrea să se întâlnească, săptămâna viitoare, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, iar la scurt timp după aceea, să organizeze o întâlnire între el, Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță surse familiarizate cu acest plan și citate de New York Times. Trump se află de luni de zile într-un impas în eforturile sale de a găsi un acord de pace între Rusia și Ucraina, după mai bine de trei ani de război, remarcă jurnaliștii publicației americane.
