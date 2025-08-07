Șeful demis al Centrului de Arși cere retragerea afirmațiilor „defăimătoare” ale ministrului Sănătății și refacerea reputației profesionale

09:20

Un fenomen îngrijorător se desfășoară pe litoralul românesc, unde steagul roșu, care interzice scăldatul din cauza mării agitate, este ignorat de mulți turiști, notează Știrile ProTV. Valuri de până la doi metri și curenți puternici au provocat incidente grave, culminând cu decesul unui bărbat în stațiunea Jupiter.Pe plajele din sudul litoralului, de la Eforie Nord și Sud până la Olimp, Neptun și Mangalia, marea a fost extrem de agitată, cu valuri mari și curenți de tip „rip” care pot...