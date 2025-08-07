Șeful demis al Centrului de Arși cere retragerea afirmațiilor „defăimătoare” ale ministrului Sănătății și refacerea reputației profesionale
Europa Liberă România, 7 august 2025 13:00
Fostul șef al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca din București, Tiberiu Neag, cere oficial retragerea unor afirmații publice considerate „false și defăimătoare” făcute după dezvăluirea publică a focarului de infecție de la spital.
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum 6 ore
09:20
Zi de doliu național. Fostul președinte, Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III # Europa Liberă România
România marchează o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, decedat marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, în urma unui cancer pulmonar.
08:00
Trump spune că sunt „șanse mari” să se întâlnească în curând cu Putin, la scurt timp după vizita trimisului său la Kremlin # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că întâlnirea din 6 august între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova, „a făcut multe progrese” și a spus că s-ar putea întâlni cu Putin în curând.
Acum 24 ore
22:00
13:30
Risc de extindere a războiului din Gaza. Criza umanitară se extinde prin lipsa gravă a alimentelor și a apei # Europa Liberă România
În ultimele zile, situația din Fâșia Gaza s-a deteriorat semnificativ, pe fondul informațiilor legate de posibile planuri ale Israelului de a ocupa complet teritoriul.
Ieri
12:20
PSD boicotează ședințele Coaliției din cauza atitudinii USR față de funeraliile fostului președinte Ion Iliescu # Europa Liberă România
PSD a decis să nu participe la ședința coaliției de guvernare programată pentru miercuri, 6 august 2025, în semn de protest față de atitudinea USR în cazul funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu.
11:30
Taxele locale ar putea crește cu 70%, potrivit primarului municipiului Buzău # Europa Liberă România
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că premierul Ilie Bolojan a anunțat o creștere semnificativă a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, cu un procent de 70%, la o întâlnire cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România. Măsura, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie, face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme menit să reducă deficitul bugetar al țării, notează Știrile ProTV.Creșterea impozitelor locale ar urma să fie inclusă în așa-numitul...
09:40
Funeraliile de stat în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu, care a încetat din viață marți, 5 august 2025, au început miercuri, 6 august 2025. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef al statului a fost transportat la Palatul Cotroceni, unde a fost depus în Sala Unirii.
09:10
Atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-Alert în județul Tulcea # Europa Liberă România
În noaptea de 5 spre 6 august 2025, un atac rusesc cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România, a declanșat o alertă în nordul județului Tulcea.
08:30
Trimisul american Steve Witkoff, la Moscova, înainte de termenul limită dat de Donald Trump ca Rusia să accepte încetarea focului în Ucraina # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că o întâlnire între Statele Unite și Rusia va avea loc miercuri, 6 august 2025, cu doar câteva zile înainte de termenul limită stabilit pentru ca Rusia să accepte un acord de încetare a focului în războiul din Ucraina.
08:30
Karol Nawrocki, eurosceptic și pro-Trump, preia mandatul de președinte al Poloniei # Europa Liberă România
Pe 6 august 2025, Karol Nawrocki, un istoric de 42 de ani, fost boxer amator și susținut de partidul naționalist-conservator Lege și Justiție (PiS), va fi învestit în funcția de președinte al Poloniei.
08:30
SUA vor să facă presiuni asupra lui Putin. Sunt vânzările de petrol rusesc către China răspunsul? # Europa Liberă România
n contextul apropierii datei de 8 august, termenul limită acordat de Washington pentru încetarea focului în Ucraina, dar și al discuțiilor comerciale în curs de desfășurare între SUA și China, Casa Albă încearcă să facă presiuni asupra Chinei pentru a nu mai cumpăra petrol rusesc.
5 august 2025
19:50
18:20
Mai mulți lideri PSD au reacționat marți după vestea decesului fostului președinte al României, Ion Iliescu.
17:20
Principalii suspecți în atentatul terorist de la Moscova din 2024 pledează vinovat din prima zi de proces # Europa Liberă România
Patru bărbați acuzați că ar fi comis atacul terorist de anul trecut asupra centrului de agrement Crocus City Hall, de lângă Moscova, au pledat vinovați în prima zi a procesului, început pe pe 4 august, într-o instanță din capitala rusă.
15:20
10.000 de hoteluri dau în judecată Booking.com pentru că le-a împiedicat să facă oferte de prețuri mai mici # Europa Liberă România
Peste 10.000 de unități de cazare din Europa au dat în judecată compania Booking.com, căreia i-au cerut despăgubiri, după ce justiția Uniunii Europene a constatat anul trecut că platforma de rezervare pe net a împiedicat hotelurile să ofere prețuri mai mici.
15:00
Modernizarea aeroportului M. Kogălniceanu, cercetată de Parchetul European și DNA. Partenerul turc ar fi folosit documente false # Europa Liberă România
O firmă din Turcia, ACER Proje Inșaat, este investigată pentru falsificarea documentelor care i-ar fi permis să câștige, în asociere cu mai multe firme românești, licitația pentru modernizarea Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța, scrie Snoop.ro.
14:30
Raport GRECO: România a făcut progrese limitate în combaterea corupției la nivel guvernamental și în forțele de ordine # Europa Liberă România
Un raport al Grupului de State împotriva Corupției (GRECO), publicat pe 5 august constată că România a făcut progres limitate în combaterea corupției la nivel guvernamental și în forțele de ordine.
14:30
Bașcana prorusă a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare de justiția din R.Moldova. Decizia nu este definitivă # Europa Liberă România
Bașcana (guvernatoarea) Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată luni, de Judecătoria Buiucani, la 7 ani de închisoare cu executare și obligată să restituie statului 40 de milioane de lei, bani care ar fi fost folosiți pentru finanțarea ilegală a fostului partid Șor.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Olanda devine prima țară NATO care cumpără arme din SUA pentru Ucraina printr-un nou mecanism negociat de NATO # Europa Liberă România
Olanda va cumpăra arme în valoare de 500 de milioane de euro din stocurile militare ale Statelor Unite pentru a le furniza Ucrainei și va deveni astfel prima țară NATO care finanțează un pachet complet în cadrul unui nou mecanism de livrări de echipamente militare către Ucraina.
11:50
Netanyahu ia în considerare ocuparea completă a Fâșiei Gaza, în ciuda criticilor și a crizei umanitare # Europa Liberă România
Prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu ar fi decis ca forțele armate israeliene să ocupe întreaga Fâșie Gaza, potrivit mai multor relatări media din Israel, citate de Reuters și DPA.
11:20
Cel puțin patru morți și numeroși răniți în noile bombardamente rusești asupra Ucrainei # Europa Liberă România
În noaptea de 4-5 august 2025, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra Ucrainei, folosind o rachetă balistică și 46 de drone, care au provocat cel puțin patru morți și peste 20 de răniți, inclusiv copii, în regiunile Harkov, Zaporojie și Vovceansk, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Aceste atacuri au vizat atât infrastructura civilă, cât și cea strategică.Sistemele de apărare antiaeriană ucrainene au doborât sau neutralizat 29 de drone în nordul și estul țării. Totuși, 17 drone au...
09:30
Ministrul Energiei: Aprovizionarea cu carburanți este stabilă după incidentul de la livrarea unui transport de țiței din Azerbaidjan # Europa Liberă România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că aprovizionarea cu carburanți a pieței românești rămâne stabilă și continuă, în ciuda unor dificultăți întâmpinate de OMV Petrom la importul de țiței.
09:00
Ministrul Dezvoltării: În pachetul doi de măsuri e posibilă o reducere cu 20% a posturilor din administrația publică # Europa Liberă România
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului României include propunerea de reducere cu 20% a numărului de posturi din administrația publică locală, ca parte a unei strategii mai ample de eficientizare a administrației publice.
08:10
Ministrul Economiei introduce măsuri stricte de securitate la fabricile de muniție și armament # Europa Liberă România
În urma exploziei și incendiului care au avut loc în noaptea de 1 spre 2 august la hala cu muniție a Fabricii de Arme Cugir, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat reintroducerea unor măsuri stricte de securitate pentru toate fabricile de armament din România.
4 august 2025
23:10
Guvern: Comitetul pentru funeraliile de stat s-a întrunit, luni. Starea lui Ion Iliescu se menține gravă # Europa Liberă România
Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat s-a întrunit luni, 4 august, pentru a stabili detaliile cu privire la organizarea funeraliilor de stat, în cazul decesului unui fost președinte. Întrunirea a avut loc în contextul agravării, recente, a stării de sănătate a lui Ion Iliescu.
20:20
Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Marius Pricopie, a semnat decizia de încetare a contractului de muncă cu profesorul Marius Pieleeanu, cu acordul părților. Sociologul a fost acuzat recent, de mai multe femei, de abuzuri sexuale. El neagă acuzațiile.
18:40
Asociație a procurorilor: sistemul judiciar trăiește în lipsuri. Reacția CSM după declarațiile legate de pensiile magistraților # Europa Liberă România
O asociație a procurorilor din România, Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP) transmite, într-un comunicat, că „sistemul judiciar trăiește într-o realitate mai puțin spectaculoasă: aceea a lipsurilor, a presiunii zilnice și a unui echilibru precar între vocație și epuizare.”
16:30
Raportul Corpului de Control, la Romsilva: cheltuieli depășite cu aproape 49 milioane de lei, prime în condiții de pierderi # Europa Liberă România
Regia Națională a Pădurilor Romsilva și-a depășit cheltuielile cu personalul cu aproape 49 milioane de lei, în 2021 și 2023, deși legislația nu permite asta, decât prin rectificare bugetară, a constatat, în urma unor verificări, Corpul de Control al ministrei Mediului, Diana Buzoianu, spune aceasta.
14:20
Kremlinul cere prudență în retorica nucleară după ce Donald Trump a ordonat repoziționarea a două submarine nucleare # Europa Liberă România
Kremlinul a transmis luni că toate părțile ar trebui să fie prudente în privința retoricii nucleare, ca răspuns la anunțul președintelui american Donald Trump. Lderul SUA a spus că a ordonat repoziționarea a două submarine nucleare după declarațiile fostului președinte rus, Dmitri Medvedev.
13:40
Șeful Centrului de Arși de la Floreasca, Tiberiu Neagu, a fost demis. Printre motive, infectarea unor pacienți cu o ciupercă periculoasă # Europa Liberă România
Șeful Centrului de Arși de la Floreasca, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis de managerul spitalului Floreasca, Andrei Zidaru. Demiterea vine la trei zile după ce unitatea a fost declarată focar de infecție cu Candida auris, o ciupercă extrem de periculoasă și rezistentă.
11:40
Procurorii schimbă acuzațiile împotriva lui Călin Georgescu în dosarul privind acţiuni împotriva ordinii constituţionale # Europa Liberă România
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat luni la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde procurorii i-au comunicat schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care este cercetat.
11:20
Începe exercițiul militar „Scutul de Foc 2025”, la care participă Republica Moldova, România și SUA # Europa Liberă România
În perioada 4-18 august 2025, Centrele de Instruire ale Armatei Naționale a Republicii Moldova vor găzdui exercițiul militar multinațional „Scutul de Foc – 2025”. Evenimentul reunește aproximativ 300 de militari din Republica Moldova și România, alături de 120 de militari americani.
11:20
Trump și-ar putea trimite emisarul la Moscova înainte de expirarea termenului dat lui Putin pentru încetarea focului în Ucraina # Europa Liberă România
Donald Trump a declarat că trimisul său special, Steve Witkoff, ar putea călători în Rusia pe 6 sau 7 august - ultimele zile înainte de expirarea ultimatumului dat de președintele american Moscovei de a opri războiul sau îi va impune sancțiuni secundare vizând exporturile de petrol.
09:20
Pericol pe litoralul românesc. Turiștii ignoră steagul roșu și își riscă viața în marea agitată # Europa Liberă România
Un fenomen îngrijorător se desfășoară pe litoralul românesc, unde steagul roșu, care interzice scăldatul din cauza mării agitate, este ignorat de mulți turiști, notează Știrile ProTV. Valuri de până la doi metri și curenți puternici au provocat incidente grave, culminând cu decesul unui bărbat în stațiunea Jupiter.Pe plajele din sudul litoralului, de la Eforie Nord și Sud până la Olimp, Neptun și Mangalia, marea a fost extrem de agitată, cu valuri mari și curenți de tip „rip” care pot...
09:20
Zeci de case au fost avariate sau distruse în regiunea Nicolaiev din sud-estul Ucrainei în urma atacurilor rusești din timpul nopții, au declarat autoritățile pe 3 august.
09:10
Dispută privind noua ambasadă a Chinei în Marea Britanie: temeri legate de securitate și spionaj # Europa Liberă România
Planurile Chinei de a construi o nouă mega-ambasadă în Londra, pe locul fostei Monetării Regale, stârnesc controverse aprinse, ridicând îngrijorări legate de securitate, spionaj și hărțuirea disidenților, scrie BBC.
08:20
Trei morți în urma unui atac rusesc în Zaporojie, incendiu la un depozit de petrol din Soci. Zelenski anunță un nou schimb de prizonieri # Europa Liberă România
Un atac rusesc a ucis trei persoane în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Atacul a avut loc duminică în timpul zilei, a vizat orașul Stepnohirsk, unde mai multe locuințe private au fost distruse.
08:20
Nave militare ucrainene patrulează în Marea Neagră pentru a doborî dronele inamice și a împiedica vasele de război rusești să se apropie de țărm.
3 august 2025
18:00
România părăsită: 1,2 milioane de case goale în sate. Unele comune, chiar dacă sunt lângă Capitală, au un sfert din locuințe părăsite # Europa Liberă România
Un sfert din totalul locuințelor din România sunt nelocuite: mai exact 2,5 milioane de case. Iar aproximativ jumătate dintre acestea sunt la țară. Satele părăsite nu sunt doar în zone greu accesibile din munți sau Delta Dunării.
18:00
2,5 milioane de case din România - un sfert din total – sunt nelocuite. Jumătate dintre ele sunt în mediul rural. Satele părăsite nu sunt doar în munți sau Delta Dunării. Există comune cu un sfert din case neocupate și la 50 – 60 de km de București. Europa Liberă a vizitat trei dintre ele.
17:20
Israel. Ministrul extremist Itamar Ben-Gvir anunţă că s-a rugat în complexul moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, loc sfânt al islamului # Europa Liberă România
Ministrul israelian pentru securitate naţională, Itamar Ben-Gvir, de extremă dreapta, a vizitat duminică complexul moscheei Al-Aqsa din Ierusalim, un punct de tensiune cu palestinienii
16:40
Rep.Moldova. Blocul opoziției pro-ruse, înregistrat oficial pentru alegerile din 28 septembrie # Europa Liberă România
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat oficial duminică drept candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie blocul electoral din care fac parte socialiștii și două partide mai mici.
16:10
Rusia a atacat cu rachete Mîkolaiv, oraş din sudul Ucrainei. Şapte persoane au fost rănite # Europa Liberă România
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Mîkolaiv, din sudul Ucrainei, a rănit cel puţin şapte persoane şi a distrus sau avariat zeci de case şi clădiri civile, a anunţat duminică guvernatorul regional, relatează Reuters.
12:50
China și Rusia au început duminică exerciții navale comune în Marea Japoniei, cele două puteri căutând să-și aprofundeze parteneriatul în fața a ceea ce ele consideră a fi o dominație a Statelor Unite, relatează AFP.
12:40
Donețk și Mariupol, ocupate de ruși, riscă să intre în colaps din cauza lipsei severe de apă # Europa Liberă România
În Donețk și Mariupol, ocupate de Rusia, rezervele de apă sunt aproape goale. Puțina apă care ajunge în case ajunge doar pentru câteva ore la fiecare câteva zile - adesea de culoarea ruginii, cu miros urât și nepotabilă.
12:00
Ce se întâmplă în interiorul batalioanelor din umbră ale Rusiei: coerciție, bătăi crunte și asuprire etnică # Europa Liberă România
The Russian government, facing mounting losses in Ukraine, appears to be intensifying its coercive recruitment tactics, targeting prisoners, conscripts, and ethnic minorities from remote regions and Central Asian migrant communities to bolster its depleted forces.
2 august 2025
17:40
De când știa conducerea de la Floreasca de neregulile de la Centrul pentru Arși? Noi dezvăluiri și anchetă făcută „personal” de manager # Europa Liberă România
Sora pacientei care a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului şi care a fost infectată cu bacterii periculoase la Spitalul Floreasca, aduce, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unităţii sanitare, acuzaţii grave privind modul în care sunt gestionaţi marii arşi.
16:30
Dronele ucrainene atacă ținte din Rusia, în timp ce președintele Trump ordonă trimiterea de submarine nucleare americane în regiune # Europa Liberă România
Explozii și incendii au fost raportate în mai multe regiuni rusești în urma unui val de atacuri cu drone ucrainene, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că desfășoară submarine nucleare „mai aproape de Rusia”.
12:40
„Inelul lui Sauron”. Rusia întărește centura de apărare antiaeriană din jurul Moscovei # Europa Liberă România
Zeci de poziții noi de apărare antiaeriană au apărut de-a lungul principalei șosele de centură a Moscovei (TsKAD) și a „micii centuri” (MKAD), construite încă pe vremea fostei URSS pentru a transporta rachete spre rețeaua de apărare antiaeriană a capitalei ruse.
