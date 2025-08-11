Premierul Ilie Bolojan, despre propunerea de lege privind Pilonul II de pensii: „Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României”
Europa Liberă România, 11 august 2025 09:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 CNN că guvernul nu ia niciun ban din fondurile acumulate în Pilonul II. Declarațiile vin după ce o propunere legislativă legată de modul de plată a banilor din Pilonul II de pensii a stârnit controverse și critici.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 15 minute
09:00
Premierul Ilie Bolojan, despre propunerea de lege privind Pilonul II de pensii: „Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 CNN că guvernul nu ia niciun ban din fondurile acumulate în Pilonul II. Declarațiile vin după ce o propunere legislativă legată de modul de plată a banilor din Pilonul II de pensii a stârnit controverse și critici.
Acum 2 ore
07:40
Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că atât Rusia, cât și Ucraina vor fi „nemulțumite” de forma oricărui viitor acord de pace # Europa Liberă România
Washington pare să pregătească Kievul și Moscova pentru compromisuri majore pentru a pune capăt războiului înainte de întâlnirea față în față a președinților american și rus.
Acum 24 ore
18:20
De ce sunt atât de puține femei la vârf în România? Pentru că la bază, Ana și Maria îndură bătăie după bătaie soră cu moartea # Europa Liberă România
Captive într-o cultură a tăcerii, într-o realitate deseori violentă și necruțătoare financiar, multe femei din România trăiesc departe de „egalitatea de șanse” promisă de comunism și tranziție. Femeile în politică sunt puține și rareori în frunte, deși două au intrat în turul 2 al prezidențialelor.
17:30
Șapte ani de la violențele jandarmilor de pe 10 august 2018. Protest în Piața Victoriei. Faptele se prescriu în 2026 # Europa Liberă România
Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație, duminică, la șapte ani de la protestul pașnic din 10 august 2018 reprimat cu violență de forțele de ordine.
16:10
Proteste în Israel împotriva planului premierului Netanyahu de a prelua complet Gaza. Familiile ostaticilor îndeamnă la grevă generală # Europa Liberă România
Mii de protestatari au ieșit în străzile din Israel pentru a se opune planului guvernului de extindere a operațiunii militare în Gaza.
14:30
Cod portocaliu de caniculă în 11 judeţe. Luni, cod roșu de caniculă în Mehedinți și Dolj # Europa Liberă România
Meteorologii au emis avertizări de cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade în 11 judeţe și de cod galben pentru alte 18 judeţe şi municipiul Bucureşti. De luni, două județe intră sub cod roșu.
12:20
Liderii europeni îndeamnă la mai multă „presiune” asupra Rusiei. Zelenski respinge „schimburile de teritorii” de care vorbește Trump # Europa Liberă România
Liderii europeni reiterează „ferm” sprijinul pentru Ucraina, după ce Kievul a respins sugestiile SUA că ar trebui să cedeze o parte din teritoriu Rusiei. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că viitorul Ucrainei „nu poate fi decis fără ucraineni”.„Suntem convinși că doar o abordare care combină diplomația activă, sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Federației Ruse pentru a pune capăt războiului său ilegal poate avea succes”, se arată într-o declarație comună a...
10:30
Bărbații lor sunt la război, iar femeile ucrainene conduc acum trenurile de metrou # Europa Liberă România
Când Katerina Iesipciuc și-a terminat prima tură ca mecanic de locomotivă la metroul din Kiev, în iunie 2025, o dureau picioarele. Deși sistemele de frânare ale trenurilor subterane zumzăitoare sunt acționate doar manual, tânăra de 25 de ani explică: „Instinctiv, îmi apăsam picioarele pe podea pentru că sunt atât de obișnuită să acționez pedala de frână a mașinii.”Conducerea trenurilor de metrou a fost interzisă femeilor până în 2017, când 450 de profesii considerate până atunci prea...
Ieri
16:20
Întrebări fără răspuns la înmormântarea jurnalistei ucrainene Victoria Roșcina, fostă colaboratoare a RFE/RL, torturată și ucisă de ruși # Europa Liberă România
Familia, prietenii și colegii au organizat o ceremonie de rămas bun la Kiev, pe 8 august, pentru jurnalista ucraineană Victoria Roșcina, care a dispărut în teritoriile ocupate de Rusia, pentru ca apoi să-i fie confirmată moartea în timp ce se afla în detenție la ruși, unde se pare că a fost torturată.Roșcina, jurnalist freelancer în vârstă de 27 de ani, care a lucrat pentru RFE/RL și alte instituții media ucrainene importante, a dispărut la începutul lunii august 2023.Un an mai târziu,...
15:00
Avion de mici dimensiuni prăbuşit la Arad în curtea Astra Rail Industries. Doi oameni au murit # Europa Liberă România
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, filială a Astra Rail Industries, iar două persoane au murit.
11:50
În loc de sancțiuni, Trump îi acordă o întâlnire în doi lui Putin în Alaska și vorbește de „schimb de teritorii” # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august pentru discuții menite să pună capăt invaziei rusești în Ucraina, care durează de 41 de luni.
10:30
„Monaco ziua și Afganistanul noaptea”. Atacurile rusești nu îi alungă pe ucraineni de pe plajele din Odesa # Europa Liberă România
Orașul Odesa de la Marea Neagră este aglomerat de turiști în această vară, în ciuda riscului de atacuri cu drone și rachete rusești. Un localnic a comparat stațiunile orașului cu „Monaco ziua și Afganistanul noaptea”.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Ce prevede reforma administrativă a Guvernului. „Pedepse” pentru românii cu datorii, creanțele ajung la „recuperatori” # Europa Liberă România
Proiectul de lege care îi împiedică pe contribuabilii cu datorii la stat să vândă sau să cumpere mașini, să-și recupereze permisul de conducere ori să obțină autorizații de construire a fost pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării.
16:20
Trilaterală Ucraina-Moldova-România la Cernăuți. Kievul nu vrea să rămână în urmă în drumul spre UE # Europa Liberă România
Miniștrii de externe din R. Moldova, Ucraina și România s-au întâlnit vineri la Cernăuți pentru a discuta despre siguranța energetică a regiunii, despre războiul din Ucraina și despre apropierea Kievului și Chișinăului de Uniunea Europeană, din care România face parte de aproape două decenii.
16:10
Curtea Constituțională din Kosovo: președintele parlamentului poate fi ales prin vot deschis și votat de până la 3 ori # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a Kosovo a decis că deputații Adunării din Kosovo, parlamentul kosovar, își pot alege șeful organului legislativ prin vot deschis. Constituirea Adunării trebuie finalizată în termen de 30 de zile.
13:30
România angajează o firmă americană de lobby pentru a reintra în programul Visa Waiver # Europa Liberă România
România a încheiat un acord de lobby cu firma americană pentru a susține reintrarea țării în programul Visa Waiver al Statelor Unite.
13:00
Proiect de modificare a legii privind pensiile private. Ar urma să dispară retragerea integrală, înlocuită cu pensia lunară sau viageră # Europa Liberă România
Guvernul Bolojan a publicat pe agenda ședinței din 8 august un proiect de lege privind plata pensiilor private. Acesta aduce modificări importante față de legea actuală. Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare critică lipsa de consultare (AURSF) și vine cu propuneri suplimentare.
09:00
Marco Rubio cere diplomaţilor americani să facă lobby împotriva legii europene ce reglementează reţelele sociale şi companiile tehnologice # Europa Liberă România
Administrația președintelui Donald Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi opoziția față de Legea Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene.
08:40
Israelul aprobă planul de ocupare militară a orașului Gaza City, stârnind îngrijorări internaționale și interne # Europa Liberă România
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planul lui Beniamin Netanyahu prin care armata israeliană să preia controlul asupra orașului Gaza, a anunțat biroul său într-un comunicat emis vineri.
08:00
Armenia și Azerbaidjan vor semna un acord de pace la întâlnirea de la Casa Albă, potrivit președintelui Trump # Europa Liberă România
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului ar urma să semneze pe 8 august, la Casa Albă, un acord de pace negociat de SUA, care să pună capăt deceniilor de conflict dintre cele două țări, a anunțat președintele Donald Trump.
7 august 2025
23:00
Refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski ar putea bloca summitul cu Trump # Europa Liberă România
Washingtonul și Moscova transmit mesaje contradictorii cu privire la necesitatea negocierilor bilaterale cu Kievul.
18:50
A murit Rodica Coposu, sora liderului țărănist Corneliu Coposu care a făcut 17 ani de temniță grea în regimul comunist # Europa Liberă România
Rodica Coposu, sora cea mai mică a liderului țărănist Corneliu Coposu, a murit joi dimineață anunță președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu, Ionuț Gherasim.
16:30
Ministrul Țoiu, vizită la spitalul pentru copiii bolnavi de cancer din Kiev, bombardat de ruși și reconstruit într-un an. Vizită la Cernăuți # Europa Liberă România
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, a început joi o vizită la Kiev. Ea a vizitat spitalul de copiii bolnavi de cancer din Kiev, bombardat de ruși în urmă cu un an și reconstruit între timp. Ea va vizita Cernăuțiul unde se află o comunitate puternică de români.
15:10
Fostă navă britanică de vânătoare de mine, integrată în Forțele Navale Române # Europa Liberă România
Fosta navă de vânătoare de mine a Marinei Regale Britanice, HMS Pembroke, din clasa Sandown, a fost integrată în Forțele Navale Române sub numele „Căpitan Constantin Dumitrescu”. Ceremonia de transfer a avut loc în portul Rosyth, Scoția.
14:40
Noile taxe vamale ale lui Trump au intrat în vigoare pentru zeci de țări, cu un impact puternic asupra comerțului global # Europa Liberă România
Începând cu miezul nopții de 7 august 2025, noile taxe vamale extinse ale președintelui american Donald Trump, care vizează peste 90 de țări, au intrat în vigoare, marcând o schimbare semnificativă în dinamica comerțului global.
13:00
Șeful demis al Centrului de Arși cere retragerea afirmațiilor „defăimătoare” ale ministrului Sănătății și refacerea reputației profesionale # Europa Liberă România
Fostul șef al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca din București, Tiberiu Neag, cere oficial retragerea unor afirmații publice considerate „false și defăimătoare” făcute după dezvăluirea publică a focarului de infecție de la spital.
09:20
Zi de doliu național. Fostul președinte, Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III # Europa Liberă România
România marchează o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, decedat marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, în urma unui cancer pulmonar.
08:00
Trump spune că sunt „șanse mari” să se întâlnească în curând cu Putin, la scurt timp după vizita trimisului său la Kremlin # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că întâlnirea din 6 august între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova, „a făcut multe progrese” și a spus că s-ar putea întâlni cu Putin în curând.
6 august 2025
22:00
SUA impun taxe vamale Indiei pentru petrolul rusesc, în timp ce Putin și Witkoff schimbă „semnale” despre războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care impune o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor care intră în țară din India pentru achizițiile de petrol rusesc, la câteva ore după ce președintele Vladimir Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, au făcut schimb de „semnale” privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Semnarea ordinului și întâlnirea de la Moscova din 6 august au loc cu două zile înainte de termenul limită stabilit de Casa Albă pentru ca Kremlinul să înc...
13:30
Risc de extindere a războiului din Gaza. Criza umanitară se extinde prin lipsa gravă a alimentelor și a apei # Europa Liberă România
În ultimele zile, situația din Fâșia Gaza s-a deteriorat semnificativ, pe fondul informațiilor legate de posibile planuri ale Israelului de a ocupa complet teritoriul.
12:20
PSD boicotează ședințele Coaliției din cauza atitudinii USR față de funeraliile fostului președinte Ion Iliescu # Europa Liberă România
PSD a decis să nu participe la ședința coaliției de guvernare programată pentru miercuri, 6 august 2025, în semn de protest față de atitudinea USR în cazul funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu.
11:30
Taxele locale ar putea crește cu 70%, potrivit primarului municipiului Buzău # Europa Liberă România
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că premierul Ilie Bolojan a anunțat o creștere semnificativă a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, cu un procent de 70%, la o întâlnire cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România. Măsura, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie, face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme menit să reducă deficitul bugetar al țării, notează Știrile ProTV.Creșterea impozitelor locale ar urma să fie inclusă în așa-numitul...
09:40
Funeraliile de stat în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu, care a încetat din viață marți, 5 august 2025, au început miercuri, 6 august 2025. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef al statului a fost transportat la Palatul Cotroceni, unde a fost depus în Sala Unirii.
09:10
Atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-Alert în județul Tulcea # Europa Liberă România
În noaptea de 5 spre 6 august 2025, un atac rusesc cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România, a declanșat o alertă în nordul județului Tulcea.
08:30
Trimisul american Steve Witkoff, la Moscova, înainte de termenul limită dat de Donald Trump ca Rusia să accepte încetarea focului în Ucraina # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că o întâlnire între Statele Unite și Rusia va avea loc miercuri, 6 august 2025, cu doar câteva zile înainte de termenul limită stabilit pentru ca Rusia să accepte un acord de încetare a focului în războiul din Ucraina.
08:30
Karol Nawrocki, eurosceptic și pro-Trump, preia mandatul de președinte al Poloniei # Europa Liberă România
Pe 6 august 2025, Karol Nawrocki, un istoric de 42 de ani, fost boxer amator și susținut de partidul naționalist-conservator Lege și Justiție (PiS), va fi învestit în funcția de președinte al Poloniei.
08:30
SUA vor să facă presiuni asupra lui Putin. Sunt vânzările de petrol rusesc către China răspunsul? # Europa Liberă România
n contextul apropierii datei de 8 august, termenul limită acordat de Washington pentru încetarea focului în Ucraina, dar și al discuțiilor comerciale în curs de desfășurare între SUA și China, Casa Albă încearcă să facă presiuni asupra Chinei pentru a nu mai cumpăra petrol rusesc.
5 august 2025
19:50
Joi, 7 august, zi de doliu național pentru Ion Iliescu. Guvernul, întrunit în ședință de urgență # Europa Liberă România
Guvernul României s-a reunit marți seara, la ora 19:30, într-o ședință de urgență după confirmarea decesul fostului președinte Ion Iliescu și a aprobat Hotărârea de Guvern prin care ziua de joi, 7 august, joi, devine zi de doliu național. „Guvernul României a adoptat, în ședință extraordinară, o Hotărâre prin care ziua de 7 august 2025 este declarată zi de doliu național, în semn de respect față de memoria fostului șef al statului, Ion Iliescu”, anunță Executivul în comunicatul de marți seară. F...
18:20
Mai mulți lideri PSD au reacționat marți după vestea decesului fostului președinte al României, Ion Iliescu.
17:20
Principalii suspecți în atentatul terorist de la Moscova din 2024 pledează vinovat din prima zi de proces # Europa Liberă România
Patru bărbați acuzați că ar fi comis atacul terorist de anul trecut asupra centrului de agrement Crocus City Hall, de lângă Moscova, au pledat vinovați în prima zi a procesului, început pe pe 4 august, într-o instanță din capitala rusă.
15:20
10.000 de hoteluri dau în judecată Booking.com pentru că le-a împiedicat să facă oferte de prețuri mai mici # Europa Liberă România
Peste 10.000 de unități de cazare din Europa au dat în judecată compania Booking.com, căreia i-au cerut despăgubiri, după ce justiția Uniunii Europene a constatat anul trecut că platforma de rezervare pe net a împiedicat hotelurile să ofere prețuri mai mici.
15:00
Modernizarea aeroportului M. Kogălniceanu, cercetată de Parchetul European și DNA. Partenerul turc ar fi folosit documente false # Europa Liberă România
O firmă din Turcia, ACER Proje Inșaat, este investigată pentru falsificarea documentelor care i-ar fi permis să câștige, în asociere cu mai multe firme românești, licitația pentru modernizarea Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța, scrie Snoop.ro.
14:30
Raport GRECO: România a făcut progrese limitate în combaterea corupției la nivel guvernamental și în forțele de ordine # Europa Liberă România
Un raport al Grupului de State împotriva Corupției (GRECO), publicat pe 5 august constată că România a făcut progres limitate în combaterea corupției la nivel guvernamental și în forțele de ordine.
14:30
Bașcana prorusă a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare de justiția din R.Moldova. Decizia nu este definitivă # Europa Liberă România
Bașcana (guvernatoarea) Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată luni, de Judecătoria Buiucani, la 7 ani de închisoare cu executare și obligată să restituie statului 40 de milioane de lei, bani care ar fi fost folosiți pentru finanțarea ilegală a fostului partid Șor.
12:30
Olanda devine prima țară NATO care cumpără arme din SUA pentru Ucraina printr-un nou mecanism negociat de NATO # Europa Liberă România
Olanda va cumpăra arme în valoare de 500 de milioane de euro din stocurile militare ale Statelor Unite pentru a le furniza Ucrainei și va deveni astfel prima țară NATO care finanțează un pachet complet în cadrul unui nou mecanism de livrări de echipamente militare către Ucraina.
11:50
Netanyahu ia în considerare ocuparea completă a Fâșiei Gaza, în ciuda criticilor și a crizei umanitare # Europa Liberă România
Prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu ar fi decis ca forțele armate israeliene să ocupe întreaga Fâșie Gaza, potrivit mai multor relatări media din Israel, citate de Reuters și DPA.
11:20
Cel puțin patru morți și numeroși răniți în noile bombardamente rusești asupra Ucrainei # Europa Liberă România
În noaptea de 4-5 august 2025, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra Ucrainei, folosind o rachetă balistică și 46 de drone, care au provocat cel puțin patru morți și peste 20 de răniți, inclusiv copii, în regiunile Harkov, Zaporojie și Vovceansk, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Aceste atacuri au vizat atât infrastructura civilă, cât și cea strategică.Sistemele de apărare antiaeriană ucrainene au doborât sau neutralizat 29 de drone în nordul și estul țării. Totuși, 17 drone au...
09:30
Ministrul Energiei: Aprovizionarea cu carburanți este stabilă după incidentul de la livrarea unui transport de țiței din Azerbaidjan # Europa Liberă România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că aprovizionarea cu carburanți a pieței românești rămâne stabilă și continuă, în ciuda unor dificultăți întâmpinate de OMV Petrom la importul de țiței.
09:00
Ministrul Dezvoltării: În pachetul doi de măsuri e posibilă o reducere cu 20% a posturilor din administrația publică # Europa Liberă România
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului României include propunerea de reducere cu 20% a numărului de posturi din administrația publică locală, ca parte a unei strategii mai ample de eficientizare a administrației publice.
08:10
Ministrul Economiei introduce măsuri stricte de securitate la fabricile de muniție și armament # Europa Liberă România
În urma exploziei și incendiului care au avut loc în noaptea de 1 spre 2 august la hala cu muniție a Fabricii de Arme Cugir, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat reintroducerea unor măsuri stricte de securitate pentru toate fabricile de armament din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.