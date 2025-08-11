Instanța de la Atena examinează miercuri extrădarea lui Plahotniuc. Ce dosare are în Republica Moldova

22:00

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care impune o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor care intră în țară din India pentru achizițiile de petrol rusesc, la câteva ore după ce președintele Vladimir Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, au făcut schimb de „semnale” privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Semnarea ordinului și întâlnirea de la Moscova din 6 august au loc cu două zile înainte de termenul limită stabilit de Casa Albă pentru ca Kremlinul să înc...