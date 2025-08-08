România angajează o firmă americană de lobby pentru a reintra în programul Visa Waiver

11:30

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că premierul Ilie Bolojan a anunțat o creștere semnificativă a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, cu un procent de 70%, la o întâlnire cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România. Măsura, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie, face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme menit să reducă deficitul bugetar al țării, notează Știrile ProTV.Creșterea impozitelor locale ar urma să fie inclusă în așa-numitul...