Zoltán Soós și-a reluat atribuțiile de primar al orașului Târgu Mureș

15:10

Președintele american Donald Trump a decis vineri impunerea de taxe vamale în valoare de 39% pentru importurile din Elveția. Hotărârea sa a dus la convocarea astăzi a unei ședințe de urgență a executivului de la Berna, relatează Reuters. Tarifele introduse de către liderul de la Casa Albă sunt unele dintre cele mai mari aplicate de