ANM a emis o alertă de caniculă în mai multe județe din vestul și sudul țării
MainNews.ro, 8 august 2025 12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben și o alertă de cod portocaliu de caniculă, valabile sâmbătă și duminică în mai multe județe din vestul și sudul României. Meteorologii au transmis că de sâmbătă la ora 12 și până duminică la ora 10 în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul … Articolul ANM a emis o alertă de caniculă în mai multe județe din vestul și sudul țării apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 15 minute
12:10
Clotilde Armand acuză PSD: Motivul supărării este că USR ar fi trebuit să primească 20% din posturile din administrație # MainNews.ro
Clotilde Armand acuză PSD că folosește opoziția USR față de doliul național pentru Ion Iliescu drept pretext pentru a convoca o ședință de evaluare a funcționării Coaliției. Armand a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care transmite că nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile … Articolul Clotilde Armand acuză PSD: Motivul supărării este că USR ar fi trebuit să primească 20% din posturile din administrație apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
12:00
Un primar din județul Teleorman este cercetat de DNA, după ce ar fi primit mită pentru atribuirea preferențială a unor contracte # MainNews.ro
Primarul comunei Troianul, județul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat sub control judiciar de procurorii DNA pentru șase acuzații de luare de mită. Potrivit DNA, în perioada 2021 – 2025, inculpatul Neagu Ionel, în calitate de primar al comunei Troianul, județul Teleorman, ar fi pretins și ar fi primit de la mai mulți reprezentanți ai unor … Articolul Un primar din județul Teleorman este cercetat de DNA, după ce ar fi primit mită pentru atribuirea preferențială a unor contracte apare prima dată în Main News.
12:00
Acum o oră
11:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că reprezentanți ai ministerului, Autorității de Siguranță Feroviară Română și Inspectoratului Teritorial de Muncă efectuează un control la Metrorex pentru a verifica respectarea normelor privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă, pregătirea profesională a personalului și modul de gestionare a incidentelor. El a precizat că echipele … Articolul Control la Metrorex: Sunt verificate siguranța metroului și condițiile de muncă apare prima dată în Main News.
11:40
Acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan, semnat vineri la Washington, mediat de SUA # MainNews.ro
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace considerat „istoric”, sub medierea Statelor Unite. Acordul are ca scop încheierea unui conflict teritorial de durată între cele două foste republici sovietice, conflict ce durează de zeci de ani. Potrivit președintelui american Donald Trump, care a anunțat evenimentul, liderii celor două … Articolul Acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan, semnat vineri la Washington, mediat de SUA apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
10:20
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a anunțat că trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs pe drumul expres Craiova-Pitești. În evenimentul rutier au fost implicate două vehicule, un autoturism și un autocamion. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat, alături de … Articolul Trei persoane au fost rănite în urma unui accident pe DEx 12 apare prima dată în Main News.
10:00
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn … Articolul Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu apare prima dată în Main News.
09:00
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța au efectuat joi, 7 august, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, percheziții la 34 de adrese în județul Constanța, municipiul București și județele Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar care vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de proxenetism, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române. … Articolul Poliția a efectuat percheziții în mai multe județe în cazul unui dosar de proxenetism apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
20:00
Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia / Ursula von der Leyen, omisă din apelurile telefonice ale lui Trump cu liderii europeni # MainNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, joi, că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ în discuțiile de pace dintre Kiev și Moscova, în contextul în care Statele Unite încearcă să medieze conflictul, transmite POLITICO. „Războiul se desfăşoară în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – suntem deja în negocieri pentru aderarea … Articolul Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia / Ursula von der Leyen, omisă din apelurile telefonice ale lui Trump cu liderii europeni apare prima dată în Main News.
18:50
Neamţ: Lucrările la podul de la Pângăraţi, suspendate temporar pentru a evita aglomeraţia din perioada 13-17 august # MainNews.ro
Lucrările de reabilitare la podul din comuna Pângăraţi, situat pe Drumul Naţional 15 în judeţul Neamţ, vor fi suspendate temporar între 13 şi 17 august, în contextul unor evenimente majore care vor atrage un număr mare de vizitatori în zonă, precum Ziua Marinei şi Zilele Bicazului. Decizia a fost luată la solicitarea Prefecturii Neamţ, pentru … Articolul Neamţ: Lucrările la podul de la Pângăraţi, suspendate temporar pentru a evita aglomeraţia din perioada 13-17 august apare prima dată în Main News.
17:50
Traian Băsescu cere o locuință de la RAAPPS ca fost președinte / Guvernul discută vineri schimbarea destinației unui imobil în reședință oficială # MainNews.ro
Traian Băsescu, în calitate de fost președinte al României, a solicitat Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) repartizarea unei locuințe. Cererea sa vine în contextul în care Executivul pregătește modificări legislative privind statutul juridic al unor imobile din patrimoniul de stat. Executivul are pe masa ședinței de vineri o propunere ce vizează schimbarea … Articolul Traian Băsescu cere o locuință de la RAAPPS ca fost președinte / Guvernul discută vineri schimbarea destinației unui imobil în reședință oficială apare prima dată în Main News.
17:50
Vulnerabilități critice descoperite în laptopurile Dell. Ce trebuie să știi dacă ai un model din seria afectată # MainNews.ro
Laptopurile Dell sunt în centrul unei investigații recente realizate de cercetătorii Cisco Talos, care au descoperit cinci vulnerabilități critice în firmware-ul Dell ControlVault3. Aceste breșe de securitate, numite colectiv „ReVault”, afectează peste 100 de modele de laptopuri și ar fi putut permite atacatorilor să obțină acces complet la sistem, chiar și după reinstalarea Windows-ului. Cum … Articolul Vulnerabilități critice descoperite în laptopurile Dell. Ce trebuie să știi dacă ai un model din seria afectată apare prima dată în Main News.
17:00
UNBR: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional # MainNews.ro
Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) susţine că, în ultimii ani, reformele justiţiei ”s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească”, arătând că acest lucru ”afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie”. ”Discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând … Articolul UNBR: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional apare prima dată în Main News.
16:00
Zoltán Soós și-a reluat atribuțiile de edil al orașului Târgu Mureș după expirarea controlului judiciar, în cadrul căruia a avut și interdicția de a exercita funcția. El a calificat drept disproporționată măsura impusă de procurorii DNA Târgu Mureș, relatează Agerpres. Primarul era cercetat într-un dosar de luare de mită. El ar fi primit mai multe … Articolul Zoltán Soós și-a reluat atribuțiile de primar al orașului Târgu Mureș apare prima dată în Main News.
15:50
Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății că i-a afectat reputația în urma controalelor care au dus la demiterea sa # MainNews.ro
După demiterea din funcția de coordonator al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu contraatacă și îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că i-a adus prejudicii de imagine. Medicul a transmis o notificare oficială Ministerului Sănătății, prin intermediul avocatului său, solicitând ca ministrul să retragă afirmațiile publice despre el, … Articolul Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății că i-a afectat reputația în urma controalelor care au dus la demiterea sa apare prima dată în Main News.
15:20
Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană” # MainNews.ro
Victor Ponta, fost președinte al PSD și fost premier, critică gestul Ministerului Afacerilor Externe de a nu deschide la Ambasada din București o carte de condoleanțe. „Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!”, a transmis Ponta, într-o postare pe Facebook. Victor Ponta atrage … Articolul Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană” apare prima dată în Main News.
15:20
CFR investeşte 11 milioane de lei în panouri fonoabsorbante la Podul Constanţa şi în Chitila # MainNews.ro
CFR SA anunță demararea unui proiect de reducere a poluării fonice în două puncte intens circulate din rețeaua feroviară: zona podului Constanța și localitatea Chitila. Proiectul prevede instalarea de panouri fonoabsorbante pe o lungime totală de aproximativ 800 de metri, finanțarea provenind integral din bugetul de stat, cu o valoare contractuală ce depășește 10,8 milioane … Articolul CFR investeşte 11 milioane de lei în panouri fonoabsorbante la Podul Constanţa şi în Chitila apare prima dată în Main News.
15:10
Rusia minimizează ideea unui summit în trei între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski # MainNews.ro
Consilierul președintelui Rusiei Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a minimizat ideea organizării unui summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, relatează The Guardian. Oficialul de la Moscova a declarat că Rusia și SUA au ajuns la un acord cu privire la organizarea unei reuniuni a celor doi președinți. Reprezentanți ai celor două țări urmează … Articolul Rusia minimizează ideea unui summit în trei între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski apare prima dată în Main News.
15:10
Adrian Năstase, la funeraliile lui Ion Iliescu: Chiar dacă am avut şi controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru capacitatea de a crea consens # MainNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor lui Ion Iliescu, primul preşedinte ales democratic în România post – comunistă, că, deşi a avut şi controverse cu acesta, de-a lungul anilor, l-a „respectat” pentru „multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”, pentru „echipele pe care le-a format”, pentru „capacitatea de a crea consens”. Năstase … Articolul Adrian Năstase, la funeraliile lui Ion Iliescu: Chiar dacă am avut şi controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru capacitatea de a crea consens apare prima dată în Main News.
14:30
Şefa Serviciului Administrativ al Spitalului Orăşenesc Cernavodă, trimisă în judecată pentru luare de mită / Două persoane au recunoscut că i-au dat bani # MainNews.ro
Fosta șefă a Serviciului Administrativ din cadrul Spitalului Orășenesc Cernavodă, Laura Iuliana Cocor, va fi judecată pentru mită în formă continuată, fiind acuzată de Direcția Națională Anticorupție că ar fi primit bani în repetate rânduri pentru atribuirea unor contracte. În același dosar, două persoane au recunoscut că au oferit bani funcționarei și au semnat acorduri … Articolul Şefa Serviciului Administrativ al Spitalului Orăşenesc Cernavodă, trimisă în judecată pentru luare de mită / Două persoane au recunoscut că i-au dat bani apare prima dată în Main News.
13:40
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, în prima vizită oficială la Kiev: Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina # MainNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, se află joi în prima vizită oficială la Kiev de la începutul invaziei ruse. Ministra de Externe va avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun pentru România și Ucraina, iar la finalul vizitei se va deplasa la Cernăuți, unde se va întâlni cu … Articolul Ministrul de Externe, Oana Țoiu, în prima vizită oficială la Kiev: Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina apare prima dată în Main News.
13:20
Mai multe personalități importante nu au participat la ceremoniile organizate în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Printre acestea se află actualul șef al statului, Nicușor Dan, predecesorul său, Klaus Iohannis, dar și membri ai partidelor parlamentare. Nicușor Dan, principalul absent de la funeraliile lui Ion Iliescu Cea mai notabilă absență a fost cea a președintelui … Articolul Principalii absenți de la ceremoniile în memoria fostului președinte Ion Iliescu apare prima dată în Main News.
Ieri
12:10
Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit, sora lui Corneliu Coposu și lidera fundației care îi poartă numele, a murit # MainNews.ro
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu și conducătoarea fundației care îi poartă numele, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, potrivit unui comunicat al organizației. „Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului … Articolul Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit, sora lui Corneliu Coposu și lidera fundației care îi poartă numele, a murit apare prima dată în Main News.
09:10
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi cu onoruri militare în Cimitirul Militar Ghencea III. Guvernul a decretat doliu național pe parcursul zilei de joi în memoria fostului șef al statului, relatează Agerpres. Ceremoniile vor începe cu un moment religios în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, unde sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion … Articolul Ion Iliescu va fi înmormântat cu onoruri militare apare prima dată în Main News.
6 august 2025
22:00
Donald Trump laudă progresul în discuțiile cu Rusia, dar SUA încă plănuiește introducerea de sancțiuni secundare # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a lăudat progresul înregistrat în urma discuției dintre emisarul său, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin. Totuși, SUA continuă pregătirile pentru introducerea de sancțiuni secundare, relatează Reuters. Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a transmis că i-a informat pe unii dintre aliații europeni cu … Articolul Donald Trump laudă progresul în discuțiile cu Rusia, dar SUA încă plănuiește introducerea de sancțiuni secundare apare prima dată în Main News.
20:30
Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de consilier onorific pe fostul ministru al energiei Sebastian Burduja, relatează Agerpres. Activitatea acestuia în funcția de consilier onorific al liderului guvernului nu va fi remunerată, potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial. Politicianul a ocupat anterior funcțiile de ministru al energiei, în cadrul celor două guverne conduse de … Articolul Ilie Bolojan l-a numit consilier onorific pe Sebastian Burduja apare prima dată în Main News.
18:30
Autoritatea Porturilor Maritime Ucrainene (USPA) a anunțat redeschiderea canalului Bâstroe pentru traficul naval, relatează Agerpres. Ruta de navigație care face legătura între Brațul Chilia al Dunării și Marea Neagră a fost folosită de către autoritățile statului vecin pentru exporturile de cereale după ce acest lucru nu a mai fost posibil prin porturile sale de la … Articolul Ucraina a redeschis Canalul Bâstroe pentru traficul naval apare prima dată în Main News.
17:10
Steve Witkoff s-a întâlnit cu Vladimir Putin înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump # MainNews.ro
Emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Discuțiile dintre cei doi au avut loc înainte de expirarea, vineri, a ultimatumului adresat Rusiei de către liderul de la Casa Albă, relatează The Guardian. Steve Witkoff a efectuat cea de-a cincea vizită în Rusia de când a devenit … Articolul Steve Witkoff s-a întâlnit cu Vladimir Putin înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump apare prima dată în Main News.
14:50
Mesajul lui George Simion după moartea lui Ion Iliescu: Când era președinte, nu se interziceau partide, nu se interziceau site-uri și nu se anulau alegeri # MainNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj succint în numele partidului său, după decesul lui Ion Iliescu. Aflat la Varșovia, unde a participat la ceremonia de inaugurare a președintelui polonez Karol Nawrocki, Simion a transmis doar câteva cuvinte. „Noi, creștinii, spunem că a plecat la Dumnezeu. Noi, conducerea AUR, nu dorim să facem alte … Articolul Mesajul lui George Simion după moartea lui Ion Iliescu: Când era președinte, nu se interziceau partide, nu se interziceau site-uri și nu se anulau alegeri apare prima dată în Main News.
13:50
Ambasada Rusiei transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu: Un om de stat remarcabil # MainNews.ro
Ambasada Rusiei la București a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după moartea fostului președinte Ion Iliescu. „În legătură cu încetarea din viață a omului de stat român remarcabil, primul Președinte al României, Ion Iliescu, care a adus o contribuție semnificativă la menținerea relațiilor constructive dintre Rusia și România, transmitem cele mai sincere condoleanțe poporului … Articolul Ambasada Rusiei transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu: Un om de stat remarcabil apare prima dată în Main News.
13:40
„Corupția ucide” anunță protest pentru joi, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Rănile din 1989 încă sângerează” # MainNews.ro
O acțiune de protest față de hotărârea Guvernului de a institui zi de doliu național în onoarea lui Ion Iliescu este programată joi, începând cu ora 19:00, în Piața Universității din București. Aproape 2.000 de persoane și-au exprimat până acum intenția de a participa, potrivit informațiilor de pe pagina de Facebook dedicată evenimentului. Descrierea protestului … Articolul „Corupția ucide” anunță protest pentru joi, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Rănile din 1989 încă sângerează” apare prima dată în Main News.
13:30
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, după moartea lui Ion Iliescu: „Străbunii latini ne-au lăsat sintagma «Despre morți, numai de bine»” # MainNews.ro
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a transmis, după moartea fostului președinte Ion Iliescu, că dosarele Revoluției și Mineriadei, finalizate în mandatul său și ulterior anulate în instanță, au fost tergiversate din cauza unei voințe politice disimulate, impusă justiției prin intermediul unor persoane obediente. Potrivit Digi24, procurorul care l-a trimis de două ori în … Articolul Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, după moartea lui Ion Iliescu: „Străbunii latini ne-au lăsat sintagma «Despre morți, numai de bine»” apare prima dată în Main News.
13:10
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi/ Cod galben, pentru râuri din 23 de judeţe # MainNews.ro
Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă miercuri, pentru unele sectoare de râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi. Totodată, este în vigoare un Cod galben hidrologic pentru râuri din 23 de judeţe. Populaţia este sfătuită să fie pregătită pentru eventuale măsuri de evacuare preventivă. Institutul Naţional de Hidrologie şi … Articolul Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi/ Cod galben, pentru râuri din 23 de judeţe apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni / Ceremonie religioasă în Sala Unirii / Emil Constantinescu, Ilie Bolojan și mai mulți miniștri, prezenți la catafalc # MainNews.ro
Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte al României Ion Iliescu a fost depus pe catafalcul din Sala Unirii, a Palatului Cotroceni, în prezenţa unor reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi a unui sobor de preoţi, care au oficiat un ceremonial religios. La ora transmiterii acestei ştiri, la catafalc au ajuns fostul preşedinte Emil Constantinescu, dar … Articolul Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni / Ceremonie religioasă în Sala Unirii / Emil Constantinescu, Ilie Bolojan și mai mulți miniștri, prezenți la catafalc apare prima dată în Main News.
08:30
Avertisment Infotrafic – Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe Autostrada Soarelui / Ceaţă şi în judeţul Constanţa # MainNews.ro
Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe Autostrada, avertizează Centrul Infotrafic, poliţiştii recomandând şoferilor reducerea vitezei. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe … Articolul Avertisment Infotrafic – Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe Autostrada Soarelui / Ceaţă şi în judeţul Constanţa apare prima dată în Main News.
5 august 2025
22:00
Donald Trump amenință UE cu taxe vamale de 35% dacă nu respectă angajamentul de a investi în SUA 600 de miliarde de dolari # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a subliniat importanța îndeplinirii angajamentului UE de a investi în SUA 600 de miliarde de dolari. În caz contrar, blocul comunitar se va confrunta cu taxe vamale de 35%, relatează Euronews. Pe 27 iulie liderul de la Casa Albă și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anunțat încheierea unei … Articolul Donald Trump amenință UE cu taxe vamale de 35% dacă nu respectă angajamentul de a investi în SUA 600 de miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
21:20
Dominic Fritz anunță că USR s-a opus decretării doliului național și că nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu # MainNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că partidul său s-a opus decretării doliului național după decesul lui Ion Iliescu, dar că respectă decizia guvernului. El a mai adăugat că partidul său nu va participa la funeraliile fostului președinte. Liderul USR și primarul Timișoarei a motivat poziția partidului pe care îl conduce prin respectul pentru victimele … Articolul Dominic Fritz anunță că USR s-a opus decretării doliului național și că nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu apare prima dată în Main News.
20:30
Presa internațională despre moartea lui Ion Iliescu: „A fost mult timp aclamat drept „micuțul tată” al României, dar s-a confruntat cu acuzații pentru rolul său în tranziția haotică a națiunii est-europene de la comunism la democrație” # MainNews.ro
Fostul președinte Ion Iliescu a încetat din viață la vârsta de 95 de ani. Presa internațională a relatat despre trecerea sa în neființă, subliniind controversele care i-au marcat cariera politică. Le Monde: „Iliescu este acuzat de crime împotriva umanității din cauza violențelor din timpul căderii comunismului” „Fostul președinte român Ion Iliescu, care a prezidat tranziția … Articolul Presa internațională despre moartea lui Ion Iliescu: „A fost mult timp aclamat drept „micuțul tată” al României, dar s-a confruntat cu acuzații pentru rolul său în tranziția haotică a națiunii est-europene de la comunism la democrație” apare prima dată în Main News.
19:10
Guvernul se reunește în ședință la Palatul Victoria la ora 19:30, după ce fostul președinte Ion Iliescu a încetat din viață la vârsta de 95 de ani, relatează Agerpres. Executivul ar urma să adopte o hotărâre de guvern prin care ziua de 7 august să fie declarată zi de doliu național în memoria primului șef … Articolul Guvernul se reunește la ora 19:30. Ar urma să fie decretat doliu național pe 7 august apare prima dată în Main News.
18:50
Nintendo a intrat în luna august cu două vești care nu bucură deloc gamerii. Prima, creșteri de preț pentru mai toate modelele de console și accesorii. A doua, un avertisment oficial legat de suprasolicitarea consolelor în condiții de temperatură ridicată. Pe scurt, dacă vara asta te-a prins cu un Switch în rucsac, mai bine îl … Articolul După ce crește prețul consolelor, Nintendo avertizează: „Nu vă jucați în căldură!” apare prima dată în Main News.
18:50
Fostul președinte Ion Iliescu a încetat din viață la vârsta de 95 de ani. El era internat de două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Mai mulți lideri politici, printre care președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și premierul Ilie Bolojan, au transmis mesaje în … Articolul Ion Iliescu a încetat din viață. Ce mesaje au transmis principalii lideri politici? apare prima dată în Main News.
18:00
BREAKING Ion Iliescu a decedat la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte avea cancer pulmonar # MainNews.ro
Fostul președinte Ion Iliescu a încetat din viață la vârsta de 95 de ani. El era internat de două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Fostul șef al statului se confrunta de mai mulți ani cu probleme de sănătate. În 2019 el a fost … Articolul BREAKING Ion Iliescu a decedat la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte avea cancer pulmonar apare prima dată în Main News.
17:30
Tensiuni în Israel din cauza planului lui Benjamin Netanyahu de ocupare completă a Fâșiei Gaza. Ședința cabinetului de securitate a fost amânată # MainNews.ro
Anunțul premierului Israelian Benjamin Netanyahu de ocupare în întregime a Fâșiei Gaza a creat tensiuni în rândul oficialilor din țară. Drept urmare, ședința cabinetului de securitate, în cadrul căreia urma să fie discutat planul liderului guvernului, a fost amânată, relatează The Guardian. Informația potrivit căreia Israelul urmează să ocupe întreaga suprafață a enclavei palestiniene a … Articolul Tensiuni în Israel din cauza planului lui Benjamin Netanyahu de ocupare completă a Fâșiei Gaza. Ședința cabinetului de securitate a fost amânată apare prima dată în Main News.
15:40
Președinta Elveției merge în SUA în încercarea de a evita taxele vamale de 39% pentru exporturile țării sale # MainNews.ro
Președinta Elveției, Karin Keller-Sutter, va efectua o vizită în SUA împreună cu Ministrul pentru Afaceri, Guy Parmelin. Cei doi înalți oficiali încearcă să evite intrarea în vigoare a taxelor vamale de 39% pentru exporturile statului alpin anunțate de către președintele american Donald Trump, relatează Reuters. Reprezentanții guvernului federal de la Berna nu au precizat cu … Articolul Președinta Elveției merge în SUA în încercarea de a evita taxele vamale de 39% pentru exporturile țării sale apare prima dată în Main News.
15:10
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definită # MainNews.ro
Magistrații judecătoriei din Chișinău au decis condamnarea la 7 ani de închisoare cu executare a bașcanei regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul. Decizia nu este definitivă, relatează Ziarul de Gardă. Guvernatoarea Găgăuziei a fost găsită vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a unei formațiuni politice și a unui concurent electoral în perioada 2019-2022, precum și pentru … Articolul Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definită apare prima dată în Main News.
14:20
Israelul permite reluarea treptată și controlată a accesului unor bunuri comerciale în Fâșia Gaza asediată # MainNews.ro
Israelul permite din nou, în mod limitat, accesul unor produse comerciale în Fâșia Gaza, teritoriu afectat grav de lipsa resurselor și amenințat de foamete, potrivit unui anunț al COGAT – agenție aflată sub autoritatea Ministerului israelian al Apărării, responsabilă de gestionarea aspectelor civile în enclava palestiniană, relatează AFP. Într-un comunicat emis marți, COGAT precizează: „Un … Articolul Israelul permite reluarea treptată și controlată a accesului unor bunuri comerciale în Fâșia Gaza asediată apare prima dată în Main News.
14:00
Constantin Toma, despre o eventuală candidatură a lui Marcel Ciolacu la şefia CJ Buzău: Cred că va face mai multă treabă decât a făcut la Bucureşti # MainNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a afirmat că a discutat cu Marcel Ciolacu despre revenirea acestuia la Buzău, ca preşedinte al Consiliului Judeţean. ”Cred că va face mai multă treabă decât a făcut la Bucureşti”, a declarat Toma. „A spus că are intenţia de a candida, nu este nimic sigur deocamdată, dar cred că va … Articolul Constantin Toma, despre o eventuală candidatură a lui Marcel Ciolacu la şefia CJ Buzău: Cred că va face mai multă treabă decât a făcut la Bucureşti apare prima dată în Main News.
13:40
Contractul pentru modernizarea Aeroportului Kogălniceanu, investigat de Parchetul European: O firmă din Turcia ar fi falsificat documente, iar România riscă să piardă fondurile europene # MainNews.ro
O firmă din Turcia este cercetată pentru falsificarea unor documente care i-ar fi permis să obțină contractul de modernizare a Aeroportului „Mihail Kogălniceanu”, proiect demarat în mai 2023. Finanțarea a fost aprobată de ministrul Transporturilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu, iar lucrările au fost atribuite unei asocieri de firme din România și Turcia, în … Articolul Contractul pentru modernizarea Aeroportului Kogălniceanu, investigat de Parchetul European: O firmă din Turcia ar fi falsificat documente, iar România riscă să piardă fondurile europene apare prima dată în Main News.
13:30
Studenții de la taxă, excluși de la burse. ANOSR critică decizia: „Injustă și discriminatorie” # MainNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) reacționează vehement la schimbările recente aduse printr-un ordin al ministrului Educației, acuzând instituția de politici inechitabile față de studenți. În centrul criticilor se află excluderea studenților aflați în regim cu taxă de la posibilitatea de a beneficia de burse, precum și sistarea plății acestora în perioadele de … Articolul Studenții de la taxă, excluși de la burse. ANOSR critică decizia: „Injustă și discriminatorie” apare prima dată în Main News.
12:00
Bărbatul care conducea ambarcaţiunea implicată în accidentul din Golful Musura – Sulina, soldat cu moartea a patru persoane, arestat preventiv pentru 30 de zile # MainNews.ro
Bărbatul care conducea ambarcaţiunea implicată în accidentul de săptămâna trecută, din Golful Musura – Sulina, în urma căruia patru persoane au murit, a fost arestat pentru 30 de zile după ce Curtea Militară de Apel Bucureşti a admis contestaţia Parchetului la decizia Tribunalului Militar Bucureşti care îl plasase sub control judiciar. ”Admite contestaţia formulată de … Articolul Bărbatul care conducea ambarcaţiunea implicată în accidentul din Golful Musura – Sulina, soldat cu moartea a patru persoane, arestat preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Main News.
