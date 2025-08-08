Un primar din județul Teleorman este cercetat de DNA, după ce ar fi primit mită pentru atribuirea preferențială a unor contracte

13:40

O firmă din Turcia este cercetată pentru falsificarea unor documente care i-ar fi permis să obțină contractul de modernizare a Aeroportului „Mihail Kogălniceanu", proiect demarat în mai 2023. Finanțarea a fost aprobată de ministrul Transporturilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu, iar lucrările au fost atribuite unei asocieri de firme din România și Turcia, în … Articolul Contractul pentru modernizarea Aeroportului Kogălniceanu, investigat de Parchetul European: O firmă din Turcia ar fi falsificat documente, iar România riscă să piardă fondurile europene