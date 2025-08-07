Adrian Năstase, la funeraliile lui Ion Iliescu: „Chiar dacă am avut şi controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor lui Ion Iliescu, primul preşedinte ales democratic în România post - comunistă, că, deşi a avut şi controverse cu acesta, de-a lungul anilor, l-a „respectat” pentru „multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”, pentru „echipele pe care le-a format”, pentru „capacitatea de a crea consens”. Năstase a spus că în 2004 se vorbea despre „două Românii”, dar că acum sunt „mult mai multe Românii”, „mult mai multe fracturi în societate”.

