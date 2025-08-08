Dominic Fritz: "Pentru coaliţie, e important să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni. Decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu a fost legitimă şi corectă"
DigiFM.ro, 8 august 2025 17:00
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, 8 august, că pentru coaliţie este important, ”după această săptămână dificilă”, să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu.
• • •
Dominic Fritz: "Pentru coaliţie, e important să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni. Decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu a fost legitimă şi corectă"
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii conexe apărării, relatează AFP şi Reuters.
