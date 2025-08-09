Bucurie imensă pentru Rafael Nadal. Soția sa a adus pe lume al doilea lor copil. Ce nume a primit bebelușul

13:40

Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.