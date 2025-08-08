Administraţia Trump va deschide un centru de detenţie pentru migranţi la baza militară Fort Bliss
DigiFM.ro, 8 august 2025 12:00
Statele Unite vor deschide un centru de detenţie cu capacitatea de a găzdui până la 5.000 de migranţi la baza militară Fort Bliss, situată în apropierea graniţei cu Mexicul, a anunţat joi Pentagonul, informează AFP.
Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.
Mai mult de jumătate de ţară, sub atenționări de caniculă, în acest sfârşit de săptămână. Temperaturile ajung până la 39 de grade Celsius # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis vineri atenţionări cod galben şi pod portocaliu de caniculă, valabile în acest sfârşit de săptămână în mai mult de jumătate de ţară.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea acesteia.
O femeie de 64 de ani, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă, nu știu cu ce, dar îmi vibrează tavanul. Mi-a sărit varul de pe pereți" # DigiFM.ro
O femeie în vârstă de 64 de ani, doctor în fizică cuantică, e acuzată de vecinii ei dintr-un bloc din Iași că le face viața amară. Potrivit jurnaliștilor de la BZI, care au stat de vorbă cu locatarii, femeia face în permanență gălăgie, trântește lucruri prin apartament, înjură și nu respectă programul de liniște.
"Combinația" verii: Alex Velea, Connect-R și Smiley revin cu un nou hit care promite să devină imnul sezonului # DigiFM.ro
După succesul pieselor „Așa ceva” și „Miss Univers”, trioul de aur al industriei muzicale românești lansează „Combinația” – o piesă plină de vibe și energie, cu potențial de hit absolut.
Actorul Dean Cain, fostul Superman, vrea să devină agent ICE pentru a deporta imigranții din SUA: "Voi fi învestit cât mai repede" # DigiFM.ro
Dean Cain, actorul care l-a interpretat pe Superman în serialul "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", între 1993 și 1997, a anunțat că plănuiește să se alăture Agenției pentru Imigrare și Vamă a Statelor Unite (ICE).
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planul lui Netanyahu de a ocupa orașul Gaza # DigiFM.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea orașului Gaza, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN.
România a angajat o firmă americană de consultanță, cu 25.000 de dolari pe lună, pentru a reintra în Visa Waiver # DigiFM.ro
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanţă specializată în securitate şi siguranţă publică, ce a furnizat asistenţă Qatarului în demersul încununat de succes al ţării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autorităţile de la Washington în programul Visa Waiver, relatează Profit.ro.
The Guardian: Refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski ar putea compromite summitul cu Trump. # DigiFM.ro
Eforturile de a organiza o întâlnire faţă în faţă între Donald Trump şi Vladimir Putin ar putea fi zădărnicite de refuzul liderului de la Kremlin de a se întâlni cu Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, potenţial o condiţie prealabilă a Casei Albe pentru summitul cu miză mare, scrie The Guardian într-un articol semnat de corespondenţii de la Kiev şi Washington.
Starea de alertă la Praid, prelungită până în 9 septembrie. Populaţia evacuată nu poate reveni în case decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp # DigiFM.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zonei de evacuare a populaţiei. Oamenii evacuaţi nu pot, însă, reveni în locuinţe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.
Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cea mai grea zi din viața mea. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape şi au îngrijit doliul inimii mele" # DigiFM.ro
Soţia lui Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis, joi, mulţumiri tuturor celor care ”au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului preşedinte al României libere şi democrate”. Ea afirmă că ziua înmormântării celui alături de care a trăit o ”viaţă rotundă” a fost cea mai grea pentru ea. ”E o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar”, a transmis Nina Iliescu.
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev: "Ucraina luptă şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe" # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre ”un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Ţoiu a transmis că ”Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”.
Cel mai amplu incendiu din Franţa din ultima jumătate de secol este sub control. A distrus 17.000 de hectare în puţin peste 48 de ore # DigiFM.ro
Cel mai grav incendiu din ultimii cel puţin 50 de ani din zona mediteraneeană franceză, care a provocat moartea unei persoane, a fost pus sub control joi seara în departamentul Aude, după ce a distrus 17.000 de hectare de vegetaţie în puţin peste 48 de ore.
Traian Băsescu cere o locuinţă de la RAAPPS ca fost preşedinte. Guvernul pregăteşte transformarea unui imobil în reşedinţă oficială # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda şedinţei de vineri a Guvernului se află un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială, precum şi modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială.
Adrian Năstase, la funeraliile lui Ion Iliescu: „Chiar dacă am avut şi controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit” # DigiFM.ro
Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor lui Ion Iliescu, primul preşedinte ales democratic în România post - comunistă, că, deşi a avut şi controverse cu acesta, de-a lungul anilor, l-a „respectat” pentru „multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”, pentru „echipele pe care le-a format”, pentru „capacitatea de a crea consens”. Năstase a spus că în 2004 se vorbea despre „două Românii”, dar că acum sunt „mult mai multe Românii”, „mult mai multe fracturi în societate”.
Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa în Neamţ. Trei persoane au ajuns la spital # DigiFM.ro
Zeci de pelerini care participă, joi, la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa, care are loc la mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre pacienţi se numără şi patru copii. Trei persoane, între care un copil, au fost preluate de echipajele medicale şi duse la spital.
Şefa Serviciului administrativ din Spitalul Cernavodă, acuzată de mită/ Doi inculpaţi recunosc că i-au dat bani pentru a obţine favoruri Ask ChatGPT # DigiFM.ro
Şefa Serviciului administrativ de la Spitalului Orăşenesc Cernavodă, Laura Iuliana Cocor, a fost trimisă în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru luare de mită, fiind acuzată de zeci de astfel de fapte. Un bărbat şi o femeie, inculpaţi în acelaşi dosar, au recunoscut că au colaborat cu funcţionara şi i-au dat acesteia bani, încheind cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.
Fostul ministru Sebastian Burduja, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Funcția nu este remunerată # DigiFM.ro
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată, miercuri seară, în Monitorul Oficial. Burduja a transmis că serviciul public este o misiune, care nu se termină odată cu un mandat. ”Reforma statului şi reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face România bine”, afirmă noul consilier al premierului.
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele # DigiFM.ro
Nicușor Dan a fost marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Deși sicriul primului președinte postdecembrist a stat în 6 și 7 august la Palatul Cotroceni, actualul șef al statului nu a trecut pe la catafalcul lui.
Kelly Osbourne nu-și revine după moartea tatălui ei, Ozzy Osbourne: "Cel mai greu moment din viața mea. Nu voi fi bine o vreme" # DigiFM.ro
Kelly Osbourne își plânge tatăl, legendarul rocker Ozzy Osbourne, care a murit pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani. Într-o postare emoționantă pe Instagram Stories, distribuită zilele trecute, Kelly (40 de ani) a vorbit despre durerea profundă pe care o simte în urma pierderii părintelui ei.
Fostul preşedinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea Militar III # DigiFM.ro
În jur de 100 de persoane au fost prezente, joi, la Cimitirul Ghencea Militar III, unde a fost înmormântat, cu onoruri militare, fostul preşedinte Ion Iliescu.
O întâlnire între Trump şi Putin este prevăzută „în următoarele zile”, anunță Kremlinul. Pregătirile pentru summit au început deja # DigiFM.ro
O întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută "în următoarele zile", iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de ştiri de stat ruse, relatează AFP şi Reuters.
Reîntâlnire miraculoasă după aproape 80 de ani. O femeie și-a descoperit fratele despre care nu știa că există # DigiFM.ro
Melanie Griffin, o femeie în vârstă de 80 de ani, trăiește o poveste demnă de un film. După o viață întreagă, a aflat că are un frate mai mare, care a căutat-o fără oprire timp de zeci de ani.
Premii record de 5 milioane de dolari pentru campionii individuali la US Open 2025. Minimul pe care-l vor primi toţi jucătorii care avansează pe tabloul principal # DigiFM.ro
US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, programat între 18 august şi 7 septembrie la New York, va oferi premii în valoare de 5 milioane de dolari campionilor la simplu feminin şi masculin, un record pentru un turneu de tenis, au anunţat organizatorii, citaţi de EFE.
Parchetul din Coreea de Sud cere un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee # DigiFM.ro
Biroul procurorului special din Seul a cerut joi un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, la o zi după ce aceasta a fost audiată pentru o serie de acuzaţii, inclusiv corupţie şi fraudă bursieră, relatează AFP şi Reuters.
Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ: "Vedem efectele încălzirii globale în valurile de căldură extreme şi inundaţiile catastrofale” # DigiFM.ro
Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunţat joi, 7 august, observatorul european Copernicus.
Digi FM trăiește la intensitate maximă ediția aniversară Untold X și își mută din nou studioul chiar în inima festivalului. Între 7 și 10 august, sub umbrela campaniei Vrăjiți de Muzică, echipa Digi FM este și anul acesta la Cluj, cu transmisiuni live, atmosferă de festival, muzică bună, interviuri exclusive și cele mai proaspete știri despre tot ce mișcă în perimetrul Untold.
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, sărbătoarea cu cruce neagră din 7 august. Viața primei românce trecute în rândul sfinților # DigiFM.ro
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită în calendarul creștin ortodox în ziua de 7 august.
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin „foarte curând” pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Rubio temperează aşteptările # DigiFM.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că "există multe posibilităţi" ca să se întâlnească "foarte curând" cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite EFE.
Un muzeu de un miliard de dolari se deschide în noiembrie la Cairo. Atracția principală, o colecție a lui Tutankhamon # DigiFM.ro
Egiptul a anunţat că Marele Muzeu Egiptean (GEM) se va deschide oficial la 1 noiembrie, lângă piramidele din Giza, după mai multe amânări, informează AFP.
Oameni politici de prim rang, la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu # DigiFM.ro
Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu.
Un pește scăpat din zbor de o pasăre de pradă a provocat un incendiu, după ce a căzut pe o linie electrică din Canada # DigiFM.ro
Un incendiu care a izbucnit în apropiere de Ashcroft, în Columbia Britanică (Canada), ar fi fost provocat de o pasăre de pradă care a scăpat un peşte din cioc, iar acesta a căzut pe liniile de înaltă tensiune. Contactul dintre animalul ud şi liniile electrice a generat scântei, declanşând incendiul, relatează Le Figaro.
Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist şi preşedinta Fundaţiei "Corneliu Coposu", a încetat din viaţă la vârsta de 93 de ani, a anunţat Ion-Andrei Gherasim, preşedinte executiv.
Atac cibernetic la Festivalul de Film de la Veneţia 2025. Datele personale ale participanţilor, compromise # DigiFM.ro
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood Reporter.
Zi de doliu naţional după moartea lui Ion Iliescu. Slujba are loc la Palatul Cotroceni de la 10:30. Înmormântarea, la Ghencea 3, în cadru restrâns # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi. Ziua de joi a fost declarată zi de doliu naţional.
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume, pe care-l consideră cheltuială militară pentru a se conforma ţintei bugetare a NATO # DigiFM.ro
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii conexe apărării, relatează AFP şi Reuters.
Prezent la Hungaroring pentru echipa Alpine pentru testele Pirelli, Franco Colapinto a suferit un accident miercuri dimineaţă, relatează L'Equipe.
Donald Trump a sugerat că JD Vance ar putea fi succesorul lui în cursa pentru Casa Albă, în 2028 # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, în fața presei, că vicepreședintele JD Vance i-ar putea fi succesor din partea republicanilor în cursa pentru Casa Albă în 2028, relatează miercuri Reuters și AFP.
Autorul dublei crime din Teleorman și-a recunoscut faptele. În ianuarie a ieșit din închisoare după 17 ani, după ce a omorât un om în gara din Alexandria # DigiFM.ro
Florian Oneaţă, bărbatul care a omorât o femeie şi pe fiul acesteia, la Peretu, judeţul Teleorman, a fost arestat preventiv, miercuri după-amiază, după ce a recunoscut fapta, ancheta procurorilor stabilind că el se afla sub influenţa alcoolului când i-a ucis pe cei doi. Cea de-a treia victimă a atacului, fiul mai mic al femeii omorâte, a scăpat cu viaţă, însă este în stare gravă.
Cauza morții lui Ozzy Osbourne, făcută publică. Aimee, fiica starului, a depus certificatul de desces # DigiFM.ro
Rockerul britanic Ozzy Osbourne a murit în urma unui stop cardiac și suferea de maladia Parkinson și de boală arterială coronariană, potrivit certificatului său de deces depus la Londra, care a putut fi consultat de cotidianul The New York Times.
Prinţul Harry, exonerat de acuzaţiile de hărţuire formulate de preşedinta unui ONG afectat de conflicte interne # DigiFM.ro
Agenţia britanică de reglementare a asociaţiilor l-a exonerat miercuri pe prinţul Harry, acuzat de hărţuire de preşedinta unui ONG pe care el l-a înfiinţat în 2006 în Africa, dar a subliniat totodată eşecurile "tuturor părţilor" implicate în gestionarea acelei organizaţii de caritate, informează AFP.
Incendiu la un fast-food, în municipiul Braşov. Angajaţii şi clienţii s-au evacuat, nefiind înregistrate victime # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri, la un fast-food din municipiul Braşov. Angajaţii şi clienţii s-au evacuat, nefiind înregistrate victime. Primele date arată că focul a pornit la o hotă, în zona unde se prepară alimentele.
O admiratoare în vârstă de 12 ani a lui Katy Perry s-a prăbuşit pe scenă la un concert din Detroit # DigiFM.ro
Starul pop american Katy Perry a ajutat o tânără spectatoare pe care o invitase pe scenă, după ce aceasta s-a prăbuşit. Cântăreaţa a anunţat ulterior că fata în vârstă de 12 ani se simte „mult mai bine”.
Sorin Grindeanu: "Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe la şedinţele coaliţiei de guvernare până când "cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică şi îşi vor revizui atitudinea".
Traian Băsescu, moment de reculegere la catafalcul fostului preşedinte Ion Iliescu. A aprins o lumânare şi a depus o jerbă de flori albe # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu i-a adus un ultim omagiu lui Ion Iliescu, acesta ajungând miercuri la Palatul Cotroceni, unde este depus sicriul fostului şef de stat.
Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni din țară. Patru județe, sub cod portocaliu, și avertizare de vânt puternic # DigiFM.ro
Meteorologii au emis un nou Cod galben de caniculă pentru miercuri, vizând sudul, centrul şi estul Munteniei, sudul Moldovei şi Dobrogea continentală, unde temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. Totodată, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Moldovei, precum şi a zonei montane este Cod galben de furtuni, în timp ce judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi vor fi sub Cod portocaliu de vijelii puternice.
Cazul Epstein. O comisie a Congresului SUA îi citează pe Bill și Hillary Clinton să se prezinte la audieri # DigiFM.ro
O comisie influentă a Congresului american, cu majoritate republicană, a anunţat marţi că i-a convocat pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton şi pe soţia sa, fosta şefă a diplomaţiei Hillary Clinton şi fostă rivală a lui Donald Trump la alegerile din 2016, pentru a fi audiaţi în ancheta pe care o desfășoară în cazul delincventului sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP.
Sean „Diddy” Combs vrea să obţină o graţiere prezidenţială din partea lui Trump. Cum l-a descris anterior președintele SUA # DigiFM.ro
Rapperul Sean „Diddy” Combs, achitat în urmă cu o lună la acuzaţia de trafic sexual, dar condamnat pentru transport de persoane în vederea practicării prostituţiei după un proces intens mediatizat desfăşurat la New York, încearcă să obţină o graţiere prezidenţială din partea actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, a anunţat marţi avocata cântăreţului.
Francis Ford Coppola, supus unei proceduri cardiace. Regizorul, internat într-un spital din Roma # DigiFM.ro
Regizorul american Francis Ford Coppola, cunoscut graţie unor pelicule precum ''The Godfather'' şi ''Apocalypse Now'', a suferit o procedură cardiacă programată într-un spital din Roma şi se simte bine, au anunţat marţi regizorul şi reprezentantul său din Statele Unite, informează Reuters.
