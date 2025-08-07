România, campioană la creșterea prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană

14:50

Aproape 300 de angajați din administrații locale, inclusiv din primării și școli comunale, precum și din instituții centrale din România au fost detașați la ambasade și consulate ale României. Între fericiții descurcăreți se numără și trei bihoreni, ajunși la Institutul Cultural Român din New York, la Ambasada României de la Vatican și la Consulatul românesc din Gyula, Ungaria, de la primăriile comunelor Sânmartin și Hidișelu de Sus, respectiv de la Școala Gimnazială nr. 1 din Avram Iancu.