Bolojan dă nota 8 coaliției de guvernare. Toate măsurile se discută. Funeraliile pentru Iliescu erau normale
Bihoreanul, 11 august 2025 12:00
Premierul Ilie Bolojan consideră că partidele din coaliția de guvernare au datoria să păstreze stabilitatea și speră că PSD nu va părăsi coaliția, în pofida „ciocnirilor” cu USR și acuzelor că unele măsuri nu ar fi discutate înainte de anunțarea lor publică. Șeful Guvernului a arătat și că funeraliile fostului președinte al României Ion Iliescu erau „o chestiune de decență și normalitate”.
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum 2 ore
11:00
Moartea lui Ion Iliescu a prins PSD exact în momentul în care avea nevoie de un mort ca de un paravan. Nu pentru doliu sincer, ci din oportunism. Partidul a înghițit primul pachet de măsuri al Guvernului Bolojan, dar nu l-a digerat, ba chiar a început să-l vomite. Al doilea, care ar fi lovit în clientelă, se apropia amenințător și i-ar fi înfundat căile prin care tot înghite. Soluția? Să caute o ieșire din coaliție, să se „desolidarizeze” (cuvânt drag răposatului în anii '90) de „tovarășii de drum”, înainte să-i fie sacrificați privilegiații.
Acum 4 ore
10:20
Bolojan anunță concedieri în administrațiile locale supradimensionate și creșterea impozitului pe locuințe de anul viitor # Bihoreanul
Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește al doilea pachet de măsuri pentru echilibrarea bugetului, care va viza reforme în administrația publică și în sănătate. Șeful executivului a spus că trebuie făcute disponibilizări de personal în primării și că în unele cazuri impozitul pe locuințe ar putea fi majorat și cu 70%. Premierul a afirmat că țara va trece printr-o perioadă „care nu va fi bună”, dar într-un an, un an și jumătate, situația se va stabiliza și vor fi din nou perspective de creștere.
10:00
Începe o săptămână cu evenimente felurite în Oradea. Printre acestea se numără debutul unei noi ediții a stagiunii estivale INITIO, cu recitaluri în aer liber, dar și GOAT Rally Tour - o expoziție de 25 de mașini, printre care Lamborghini, Ferrari, McLaren, Maserati, Porsche.
09:10
Conferință lansare proiect „Înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în Comuna Sânmartin, județul Bihor” # Bihoreanul
Marți, 12 august 2025, începând cu orele 13:00, la Casa de Cultură “George Bologan” din localitatea Băile Felix, va avea loc conferința de lansare a proiectului „Înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în Comuna Sânmartin, județul Bihor”.
09:00
Zoo ia apă: Control la grădina zoologică clandestină din Șinteu. Și-a tras apă tot fără autorizație? # Bihoreanul
Grădina zoologică privată deținută la Șinteu de patronul Due Fratelli, Mihai Torjoc, totodată consilier local PNL, pare că este un conglomerat de ilegalități. Pe lângă faptul că îi lipsesc autorizația de mediu și cea sanitar-veterinară, parcul Liska este suspectat și că și-a tras conducte de apă dintr-un izvor din apropiere, captare făcută tot fără autorizație.
Acum 6 ore
08:20
Un deceniu de excelență: Centrul educațional EDU TRUST aniversează 10 ani de modelare a destinelor elevilor în Oradea! (FOTO) # Bihoreanul
Timp de zece ani, Centrul educațional EDU TRUST a fost un pilon al sprijinului academic în Oradea, oferind cu mândrie meditații de înaltă calitate care le permit elevilor să-și atingă pragul proximei dezvoltări. Pe măsură ce sărbătorim această bornă importantă de 10 ani, reflectăm asupra unui deceniu de dedicare, rezultate excepționale, experiența echipei rămasa neclintit împreună și încrederea, bazată pe rezultate și relație, a studenților noștri, a familiilor lor.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Jemenii scapă de sechestru cu ajutorul „geniilor” din Finanțe # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț. Jemenii au scăpat de un sechestru de 260 milioane euro. Suedezul a mărturisit: „Cei de la ANAF-ul local au demonstrat că-s oameni de omenie și nici nu știu meserie”. „Cum adică?”. „Păi, la cum au întocmit actele, ne-a fost ușor să le contestăm fără să mai apelăm la Justiția de Binș, care oricum, chiar și în caz de genocid, ne-ar da o sentință cu suspendare”.
07:30
AVE ROMÂNIA continuă campania de igienizare a recipientelor și a insulelor de colectare a deșeurilor din Săcueni (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Campania se desfășoară și în luna august 2025 și are ca scop menținerea unui mediu curat, sănătos și fără mirosuri neplăcute în această perioada toridă. Vă rugăm să continuați să respectați regulile de colectare separată și să ne ajutați în eforturile noastre de a menține mediul curat.
07:10
Ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Moscovei: De la false telegrame SVR, la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin # Bihoreanul
Într-un stat în care realitatea însăși a devenit un concept flexibil, mașinăria de propagandă a Kremlinului nu se mai mulțumește doar cu dezinformarea publicului extern, ci produce, cu un cinism aproape artistic, o realitate paralelă pentru propriul consum...
Acum 24 ore
20:20
Un bărbat a căzut cu parapanta în comuna Arieșeni. A fost dus cu elicopterul SMURD la spital (FOTO) # Bihoreanul
Un bărbat a ajuns duminică la spital, după un accident cu parapanta în zona localității Păntești, comuna Arieșeni. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii accidentului, „bărbatul prezenta o fractură la unul din membrele inferioare”.
20:00
Cerere în căsătorie pe scena festivalului camioanelor din Alba Iulia. Viitorii miri ar fi din Bihor (VIDEO) # Bihoreanul
Imediat după festivitatea de premiere a evenimentului Truck Tunning Art 2025, de la Alba Iulia, un tânăr și-a făcut curaj să ocupe scena pentru a-i pune iubitei lui o întrebare extrem de importantă.
19:30
Dirijorul croat Andrej Vesel a anunțat că mandatul său în calitate de dirijor permanent al orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea - un rol care presupune susținerea mai multor concerte pe stagiune, precum și implicarea în stabilirea direcției artistice a instituției - a fost prelungit.
18:20
Aproape două tone de droguri, găsite în România în primele 7 luni ale anului. Sute de persoane arestate (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Română a anunțat că, în primele șapte luni ale acestui an, aproape două tone de droguri au fost indisponibilizate în urma acțiunilor desfășurate de structurile de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.
17:10
Saint Levant, pe scena Summer Well: „Sunt fericit să văd atâtea steaguri palestiniene”. A pus și manele (VIDEO) # Bihoreanul
La cea de-a 11-a ediție a festivalului Summer Well, de pe domeniul Știrbey din Buftea, artistul palestinian Saint Levant a fost unul dintre cei mai apreciați invitați. Muzicianul a transmis un mesaj emoționant publicului, mulțumindu-le pentru susținerea adusă cauzei palestiniene și a stârnind aplauze când a pus manele și a dansat pe scenă.
16:20
Oradea va găzdui un concert al duo-ului românesc Moonlight Breakfast, stabilit în Austria, care va susține un show audio-vizual captivant pe malul Crișului Repede. Evenimentul va avea loc duminică, 17 august, începând cu ora 21:00, pe Pietonala Libertății, în spatele Casei Darvas-La Roche. Accesul este liber.
14:40
Reușită după reușită: Atletul bihorean Mihai Sorin Dringo, record național în proba de 300 metri plat # Bihoreanul
Atletul bihorean Mihai Sorin Dringo, legitimat la CSM Oradea și antrenat de Robert Olah, a reușit un nou rezultat de excepție, stabilind un record național al României într-o probă neclasică, după cum informează reprezentanții clubului orădean.
13:50
În loc să o încalțe pentru corupție, justiția orădeană a preferat să o descalțe pe fosta decană de la Facultatea de Științe Socio-Umane. Floare Chipea a fost mituită de Camelia Dindelegan, în cârdășie cu soțul, preacinstită față bisericească, pentru a promova un concurs.
12:30
CSM Oradea și-a adus pivot olandez: Emmanuel Nzekwesi, fost campion și MVP în țara natală # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM Oradea l-a transferat pe Emmanuel Nzekwesi, pivot originar din Olanda, care a semnat un contract valabil pentru sezonul competițional 2025/2026. Născut la Haga, pe 5 septembrie 1997, Nzekwesi are 2,03 metri înălțime și evoluează la poziția 5, dar poate fi folosit și ca extremă de forță. Este component al echipei naționale a Olandei, pentru care a jucat de cinci ori în ultimul an.
Ieri
11:40
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la Festivalul Lupilor, în Republica Moldova (VIDEO) # Bihoreanul
Preşedinţii României şi Republicii Moldova au ieşit împreună la un festival de peste Prut, unde s-au fotografiat alături de oameni din mulțime. Potrivit presei centrale, Nicușor Dan se află într-o vizită privată, neanunțată, în Republica Moldova.
10:30
Clubul Ziariștilor: În perioada interbelică, presa orădeană avea inclusiv un local cu jocuri de noroc (FOTO) # Bihoreanul
Caracterizată prin diversitate, cum era și „casta” jurnaliștilor, presa orădeană interbelică avea un club doar al ei, deschis la un moment dat publicului larg încât a ajuns să numere 1.600 de persoane. Una dintre cele mai active asociații profesionale din Oradea interbelică reunea gazetarii în discuții colocviale, condimentate cu jocuri și manifestări artistice, cu invitați de marcă din țară și străinătate, dar activitățile Clubului Ziariștilor erau și criticate, pentru că aceștia practicau jocuri de noroc ruinătoare.
09:20
August cu spectacole: programul lunii la Teatrul Regina Maria include „Colivia nebunelor” și „Cartea junglei” # Bihoreanul
Actorii orădeni au reluat spectacolele în această lună, iar pe scenele Teatrului Regina Maria se anunță mai multe reprezentanții, că este vorba de musicaluri, drame sau comedii.
9 august 2025
21:20
Incendiu uriaș în Delta Dunării: 70 de hectare arse. Se intervine cu trei elicoptere Black Hawk, o șalupă și pe cale terestră, cu mai multe echipaje (VIDEO) # Bihoreanul
Intervențiile pentru stingerea incendiului de proporții izbucnit în urmă cu șase zile la Chilia Veche, în Delta Dunării, continuă sâmbătă cu forțe și mijloace terestre, navale și aeriene, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), citat de Digi24.ro. Până acum, flăcările au mistuit circa 35 de hectare de fond forestier și alte 35 de hectare de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș.
19:10
(F)estival de Bihor: Băile Felix și Băile 1 Mai organizează în curând două festivaluri cu invitați de marcă (VIDEO) # Bihoreanul
Stațiunile de lângă Oradea vor găzdui în curând două festivaluri cu invitați ca Irina Rimes și The Motans, iar Subcarpați revine la Căbești. Urmează o nouă ediție a Thermal Days în Băile Felix, un festival retro în Băile 1 Mai, cu invitați ca La Bouche și Lou Bega, și a patra ediție a SculptFest în natură, pe Valea Sohodolului.
18:20
Un bărbat de 28 de ani, cu antecedente de tentativă de viol și agresiune sexuală, a urmărit pe stradă, în București, o femeie de 48 de ani pe care nici nu o cunoștea și a înjunghiat-o de mai multe ori, plecând apoi grăbit de la locul atacului.
17:00
Bihorul, sub cod portocaliu de caniculă duminică: 39 de grade și noapte tropicală. Pompierii avertizează asupra pericolelor și fac recomandări # Bihoreanul
Bihorul se va topi duminică sub un val de căldură extremă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat pentru județ.
15:40
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să își publice declarațiile de avere și interese, ca „gest de responsabilitate” față de cetățeni # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, le-a solicitat tuturor miniștrilor să trimită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.
14:50
1. Șefa protocolului de înhumare ar fi fost Anca Alexandrescu pentru că are experiență. Ea a mai „îngropat” deja trei președinți: Adrian Năstase, Victor Ponta și Călin Georgescu. 2. În loc de „Deșteaptă-te române”, fanfara ar fi intonat Imnul Golanilor. 3. Florile de pe mormânt ar fi fost săpate, ca pe peluza Teatrului Național la Mineriadă, de un grup de ortaci.
14:40
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei foste fabrici din Arad. UPDATE: Un pilot și un tânăr de 18 ani au murit # Bihoreanul
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei foste fabrici din Arad, de pe Calea Aurel Vlaicu, iar două persoane au murit, informează publicația locală Glasul Aradului.
13:40
Marco Leu, fiul regretatului campion de raliuri Mihai Leu, a fost implicat duminică într-un accident în deschiderea competiției Super Rally de la Timișoara, eveniment dedicat chiar tatălui său.
12:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei foste fabrici din Arad. Doi bărbați au murit # Bihoreanul
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei foste fabrici din Arad, de pe Calea Aurel Vlaicu, iar două persoane - doi bărbați de 45, respectiv 47 de ani - au murit, informează publicația locală Glasul Aradului.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Floare de... folk. Ducu Bertzi și-a încântat fanii în grădina Muzeului Țării Crișurilor, cu cântece și amintiri (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Grădina Muzeului Țării Crișurilor s-a transformat într-un colț cu povești și iubiri cântate, sâmbătă seara, când a găzduit concertul folkistului Ducu Bertzi, în cadrul programului estival Tipografia de idei | #hailamuzeu, ajuns la a treia ediție.
11:20
Mirajul cu pasajul: Primăria Oradea anunță pe TikTok lansarea unor șantiere care sunt încă în faza contestațiilor (VIDEO) # Bihoreanul
Primăria Oradea construiește pasaje subterane... pe TikTok. Municipalitatea, care a atras finanțarea europeană de 38 milioane euro pentru construirea viitoarelor subtraversări din dreptul magazinului Crișul și din zona Gării, a lansat campania de publicitate a proiectului încă din luna iunie, anunțând printr-un filmuleț rostogolit pe TikTok și creat de firma Amazing Visual (plătită cu aproape 22.000 euro) că „demarăm curând lucrările pentru coridorul de mobilitate Magheru - Gară”.
10:00
Planuri ambițioase la Oșorhei: Un mega-parc de distracții, cu sat western și safari, ar putea fi amenajat pe terenul unui fost poligon # Bihoreanul
Comuna Oșorhei speră să devină în următorii ani o destinație turistică. Consiliul Local și-a dat acordul de principiu pentru concesionarea a 100 de hectare de teren către o firmă care vrea să împrumute banii necesari pentru a amenaja aici un parc de distracții cu 9 zone tematice, inclusiv un sat western, o tabără indiană, un safari, o fabrică de ciocolată și un castel pentru Dracula.
8 august 2025
21:00
Victorie pentru FC Bihor la Satu Mare: Fotbaliștii bihoreni s-au impus cu 4-1 și au punctaj maxim după două etape! (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliștii de la FC Bihor au făcut un joc foarte bun vineri seară și s-au impus categoric la Satu Mare, în fața gazdelor de la CSM Olimpia, cu scorul de 4-1, instalându-se în fruntea clasamentului, cel puțin până la următoarele jocuri ale etapei. Andreas Chirițoiu a fost omul primei reprize, iar în partea a doua, Ioan Hora, Angelo Cocian și Albert Stahl au înscris celelalte trei goluri, pentru a aduce o victorie reconfortantă.
20:20
Alți pompieri bihoreni intervin în sprijinul celor afectați de inundațiile din Suceava (FOTO) # Bihoreanul
Un nou contingent format din 20 de pompieri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor a plecat, joi dimineață, la ora 06, spre localitatea Broșteni, județul Suceava, pentru a sprijini intervențiile în urma inundațiilor severe din zonă.
19:20
Pui de liliac salvat pe malul Crișului, în Oradea, după ce s-a agățat într-un cârlig de pescuit # Bihoreanul
Operațiune inedită de salvare, vineri, pe malul Crișului Repede, în Oradea. Un pui de liliac agățat într-un cârlig de pescuit, care la rândul lui era prins cu un nailon de o creangă de copac, a fost salvat de specialiștii Direcției Județene de Mediu, ajutați de voluntari și de angajații ABA Crișuri. Pățania ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru pescari, care adesea lasă în urma lor deșeuri, fără să se gândească la consecințe.
18:20
Taxă de camping și pentru rulote în Glăvoi. Primarul din Pietroasa: „Nu am avut de ales, se adună prea multe gunoaie” # Bihoreanul
Turiștii care au urcat vara aceasta pe platoul Glăvoi cu cortul sau cu rulota au aflat că nu mai pot campa gratuit. Primăria Pietroasa, proprietara terenurilor din zonă, a introdus o taxă de camping de 20 de lei/zi pentru fiecare cort și 40 lei/zi pentru o rulotă. Primarul Alin Laza a explicat că taxa a fost necesară pentru că turiștii lasă în urmă prea multe gunoaie, iar salubrizarea zonei este costisitoare.
18:20
Traficul rutier pe DN 19E, între Biharia și Marghita, este blocat, vineri după-amiază, în zona localității Cauaceu, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.
17:10
Barajul Leșu, singurul din țară reabilitat cu fonduri din PNRR. Vicepremierul Tánczos Barna: „ABA Crișuri este un exemplu de «uite că se poate»” # Bihoreanul
Vicepremierul Tánczos Barna a afirmat vineri că Barajul Leșu este singurul din România care beneficiază de reabilitare cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență. La Leșu, lucrările în valoare totală de 206 milioane de lei au ajuns la un stadiu de circa 20% și vor trebui finalizate până în august 2026.
16:10
Constructorii se pot apuca de lucru la pasajele din Calea Aradului! Unul va fi pe sub centură, celălalt între ERA Park și Oradea Shopping Center (FOTO) # Bihoreanul
Reprezentanții Consiliului Județean Bihor și cei ai firmelor care au câștigat licitația anume organizată în acest scop au semnat contractele pentru construirea pasajelor rutiere de sub și peste DN 79 Oradea - Arad la ieșirea din Calea Aradului. În schimbul a peste 25,38 milioane lei, cele două pasaje trebuie finalizate până în luna iunie a anului viitor.
16:00
15:40
Formația FC Bihor va întâlni echipa Viitorul Cluj-Napoca, în turul 3 al Cupei României, a stabilit vineri Federația Română de Fotbal. Meciul va avea loc săptămâna viitoare, marți, 12 august, de la ora 17:30, pe terenul clujenilor, care activează în Liga a III-a.
14:20
Vicepremierul Tánczos Barna, vizită în Bihor: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” # Bihoreanul
Aflat într-o vizită în Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit vineri într-o conferință de presă la Prefectură despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august 2026, dar s-a referit și la viitoarele reforme din administrația locală, inclusiv reducerea posturilor. Întrebat de BIHOREANUL despre stilul de lucru al premierului Ilie Bolojan, în această perioadă de reforme, vicepremierul a subliniat „abordarea necesară, rațională și consecventă” a acestuia. „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista”, a spus UDMR-istul.
13:50
Dezvăluire PressHub: Mesaj de îndemn la vot pentru George Simion, descoperit de poliția din Republica Moldova în telefoanele membrilor rețelei pro-ruse Șor # Bihoreanul
Un mesaj care îndemna cetățenii români din Republica Moldova să voteze cu liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale din România, a fost descoperit de Poliția Republicii Moldova în telefoanele unor persoane considerate coordonatori ai rețelei pro-ruse controlate de oligarhul fugar Ilan Șor.
13:00
Schimbări numeroase şi în echipa de handbal feminin CSU Oradea, care continuă pregătirile pe plan local # Bihoreanul
Cu numeroase modificări în lot, echipa de handbal feminin CSU Oradea se pregăteşte în aceste zile pe plan local, după ce a efectuat un cantonament la Arieşeni. Antrenorul Sebastian Tudor este ajutat de acum de fostul căpitan Adela Bochiş, care a decis să renunţe la activitatea de jucătoare. Primele jocuri amicale ale handbalistelor sunt programate la jumătatea acestei luni.
12:00
Va fi din nou căldură sufocantă în Bihor. Sâmbătă, județul va fi vizat de cod galben, iar începând de duminică și până luni dimineață, de cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi ce ar putea ajunge până la 37 de grade la umbră!
11:20
Orădeanca Giula Popa a contribuit din plin la câştigarea Summer Cup U16 din Cehia de către echipa României # Bihoreanul
Orădeanca Giulia Safina Popa a fost una dintre protagonistele competiţiei europene de tenis pe echipe Summer Cup U16, turneu care a avut loc în Cehia şi care a fost câştigat de reprezentativa ţării noastre. Prin evoluţia care a avut-o, Giulia a contribuit din plin la cucerirea trofeului, fapt care îi asigură României calificarea la Campionatul Mondial U16 din Chile.
09:30
Case la negru: Cum crește un cartier cu construcții ilegale sub nasul primarului „patriot” din Giriș # Bihoreanul
Intrat în gura lumii fiindcă luna trecută și-a petrecut concediul de odihnă într-un resort all inclusive din Antalya împreună cu viceprimarul Călin Pop, coleg din Partidul Patrioților Români, care pentru asta și-a tras concediu medical fictiv, primarul din Girișu de Criș, Dan Babău, a atras nemulțumirea unor localnici prin generozitatea cu care își răsplătește unii alegători.
08:10
Pagubă-n conturi: Primăriile din Bihor nu își colectează impozitele, dar își plătesc angajații regește. Raport al Curții de Conturi # Bihoreanul
Administrațiile locale din Bihor, greoaie la încasarea veniturilor, sprintene la cheltuirea banilor. Cel mai recent raport al Camerei de Conturi reflectă ineficiența primăriilor, care nu reușesc să-și colecteze taxele și impozitele, dar își plătesc angajații chiar și peste limitele legale, deși unii dintre ei le-au produs pagube de milioane.
