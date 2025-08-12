E nevoie de Poliția Locală?
Bihoreanul, 12 august 2025 12:30
Premierul Ilie Bolojan și-a pus în cap să stârpească Polița Locală așa cum a făcut Mao cu vrăbiile în timpul Marelui Salt Înainte. Încă de când era la Primăria Oradiei, a redus la minimum acest serviciu, pe baza unor calcule reci și seci.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 10 minute
12:30
Premierul Ilie Bolojan și-a pus în cap să stârpească Polița Locală așa cum a făcut Mao cu vrăbiile în timpul Marelui Salt Înainte. Încă de când era la Primăria Oradiei, a redus la minimum acest serviciu, pe baza unor calcule reci și seci.
Acum o oră
11:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabilă miercuri, 13 august, între orele 12 și 21, care vizează și județul Bihor.
Acum 2 ore
11:00
Scandal privind firma unei liberale de la care a cumpărat microbuze electrice și CJ Bihor. Mălan: „Noi am realizat economii” # Bihoreanul
O firmă din Prahova care a câștigat mai mult de jumătate din contractele pentru livrarea de microbuze electrice școlare la nivel național, aparținând unei liberale din Prahova, este în centrul unui scandal, fiind acuzată că vinde vehiculele la prețuri chiar și duble față de cele de achiziție. CJ Bihor a cumpărat de la această firmă 25 de microbuze electrice în urma unei licitații la care au fost cinci oferte, iar președintele Mircea Mălan afirmă că s-au făcut economii de 7 milioane lei, bani din care a organizat încă o licitație, pentru alte 8 vehicule.
Acum 4 ore
10:20
Refac marcajele. Traficul auto pe strada Oneștilor ar putea reveni la dublu sens de miercuri dimineață (FOTO) # Bihoreanul
Constructorii au finalizat reabilitarea căminelor de vizitare și montarea de capace de canal autonivelante pe strada Oneștilor. Luni după-amiază, executanții au început refacerea marcajelor rutiere. Miercuri dimineață, traficul pe strada Oneștilor ar putea reveni la dublu sens, după aproape trei săptămâni de restricții, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Barcăului și Meșteșugarilor.
09:40
Admitere de toamnă la Universitatea din Oradea: peste 370 de locuri fără taxă disponibile # Bihoreanul
După ce sesiunea de admitere din iulie 2025 s-a încheiat cu 3.260 de candidați admiși la programele de licență și 1.267 la master, Universitatea din Oradea anunță o nouă etapă de înscrieri, între 1 și 12 septembrie 2025. Pentru această sesiune, instituția pune la dispoziția candidaților 293 de locuri la buget pentru programele de licență și 82 de locuri bugetate la master.
09:00
Distracție penală: Poliția Bihor s-a sesizat în cazul viceprimarului care și-a tras concediu medical ca să meargă în vacanță # Bihoreanul
Viceprimarul comunei Girișu de Criș, Călin Pop - care la mijlocul lunii trecute și-a tras fraudulos concediu medical chit că n-avea nici pe naiba, iar asta doar ca să plece în vacanță în Antalya împreună cu edilul șef Dan Babău, încălcând legea ce nu permite ca vicele și primarul să-și ia liber simultan - s-a „încălțat” cu un dosar penal.
Acum 6 ore
08:00
Director pe viață: Liberalii au pregătit un concurs cu dedicație pentru șeful ADP Oradea. Interzis managerilor din sectorul privat! # Bihoreanul
Concurs cu dedicație pentru actualul șef al ADP Oradea, Liviu Andrica, organizat de un consiliu de administrație care nici măcar nu avea voie să-l facă. Primarul Florin Birta a anulat procedura abia după ce BIHOREANUL a intrat pe fir, descoperind că majoritatea condițiilor de calificare erau croite special pentru directorul general și pentru cel economic, ambii fruntași PNL, îngrădind competiția inclusiv prin faptul că nu puteau candida decât manageri de societăți publice, nu și private!
Acum 24 ore
20:10
Sesiunea de vară a examenului de maturitate a debutat luni, 11 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română, iar în județul Bihor, s-au înscris 451 de candidați. Nici un candidat nu a lipsit și nici un candidat nu a fost eliminat în prima zi. Vezi când sunt programate celelalte probe.
19:20
Altă amânare! Parcarea cu 500 de locuri de la Spitalul Județean ar putea fi deschisă în septembrie (FOTO) # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană a închis luni circulația pe un tronson al străzii Gheorghe Doja, începând de la intersecția cu strada Graurilor, care urcă dealul Ciuperca, și până la cea cu strada Salvării, din fața intrării în viitoarea parcare supraetajată cu 500 de locuri. Intersecția cu strada Salvării urmează să fie transformată într-un sens giratoriu pentru a facilita accesul la viitoarea parcare. Parkingul, realizat în proporție de 90%, ar urma să fie dat în folosință, cel mai probabil, începând cu 1 septembrie.
18:30
Universitatea din Oradea își extinde oferta academică la cel mai înalt nivel, odată cu înființarea a două noi domenii de doctorat: Calculatoare și Tehnologia Informației și Științe politice. Programele vor fi disponibile pentru înscrieri încă din sesiunea de admitere din luna septembrie.
17:50
Totul până la bani: nemulțumiți că nu și-au încasat indemnizațiile, aleșii PNL și AUR din Pomezeu au boicotat ședința Consiliului Local # Bihoreanul
Cea mai recentă ședință a Consiliului Local al comunei Pomezeu nu s-a putut desfășura după ce consilierii celor două partide din opoziție – PNL și AUR – au refuzat să voteze ordinea de zi cu problemele ce urmau să fie dezbătute. „Din păcate, s-au gândit la buzunarele lor”, spune primarul PSD, care recunoaște neplata indemnizațiilor, dar asta pentru că prioritare sunt alte chestiuni.
17:10
Liska Park, porți închise! Garda de Mediu Bihor a sistat activitatea grădinii zoologice private de la Șinteu # Bihoreanul
Grădina Zoologică privată de la Șinteu, despre care BIHOREANUL a dezvăluit că a fost inaugurată recent, deși nu are autorizațiile necesare funcționării, are începând de luni, 11 august, porțile închise. Garda de Mediu Bihor a făcut un control în Liska Park și a decis sistarea activității.
16:40
Noi „Valuri de bucurie”: 80 de copii și tineri vulnerabili din Bihor au fost la mare prin Asociația Cătunul Verde (FOTO) # Bihoreanul
80 de copii și tineri provenind din medii vulnerabile din Bihor au fost în tabără la mare în perioada 1-9 august, în cadrul proiectului „Valuri de Bucurie 2.0”, inițiat de Asociația Cătunul Verde. Organizația continuă strângerea de fonduri pentru activitățile următoare și pentru tabăra din 2026.
16:20
Fotbaliştii de la FC Bihor debutează în această săptămână şi în noua ediţie a Cupei României. După ce au început campionatul cu două victorii, ei îşi doresc să obţină acum un succes şi în turul III al Cupei României, unde şi-au propus să ajungă în faza grupelor în acest sezon. Marţi, de la ora 17:30, orădenii se vor duela la Cluj Napoca, cu echipa de ligă a III-a Viitorul din localitate.
16:00
Interioo EXXXTRA SUMMER SALE - Pardoseală SPC de la 65 lei/mp și 20% reducere la plăci ceramice premium Made in Spain # Bihoreanul
Până pe 31 august, showroomul din Era Home Center devine locul unde găsești inspirație, calitate și reduceri substanțiale pentru proiectele tale de amenajare. Fie că renovezi sau îți construiești casa de vis, acum e momentul să profiți de ofertele verii la pardoseli SPC și plăci ceramice premium Made in Spain.
15:50
La ultima slujbă în Biserica Sf. Spiridon, preotul caterisit Ciprian Mega a anunțat că începe să construiască o biserică nouă „la periferia Oradiei” (VIDEO) # Bihoreanul
La finalul ultimei Liturghii pe care a slujit-o în biserica „Sfântul Spiridon” din Rogerius, preotul caterisit Ciprian Mega a anunțat, duminică, că lansează un proiect pentru construirea unui centru social numit Trimitunda și a unei biserici noi „la periferia Oradiei”. De asemenea, Mega a susținut că Mitropolitul Isaia din Cipru i-a transmis acte „prin care certifică faptul că nu am fost niciodată transferat din Mitropolia de Tamassos, că am în continuare preoție lucrătoare și că sunt preot canonic”, spunând că Episcopia Oradiei „nu avea competența canonică să mă judece”.
15:10
Șapte incendii într-o singură zi în Bihor. Pompierii atrag atenția că arderea vegetației uscate este interzisă # Bihoreanul
Nu mai puțin de 7 incendii de vegetație uscată au izbucnit în tot atâtea localități din județ în doar o singură zi. Duminică, pompierii bihoreni au acționat pentru lichidarea flăcărilor propagate pe circa 8 hectare și atrag atenția că folosirea focului în spații deschise este interzis și se pedepsește conform legii.
14:40
Rezultate excelente pentru arcaşii de la Menumorut Biharia la Naţionalele de Outdoor de la Aninoasa # Bihoreanul
Arcaşii de la Clubul bihorean Menumorut Biharia au obţinut rezultate foarte bune la întrecerile Campionatului Național de tir cu arcul proba Target Outdoor, desfăşurate la Aninoasa. Bihorenii şi-au adjudecat aici patru medalii de aur şi două de argint. În paralel a avut loc şi Campionatul Național proba 3D Outdoor, unde a mai fost cucerită o medalie de aur.
13:40
Bolojan, despre proiectul privind Pilonul II de pensii: Guvernul nu confiscă niciun ban. „Mi-ar fi mult mai simplu să mă spăl pe mâini” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre proiectul de lege inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind Pilonul II de pensii ca una dintre condiționările României pentru a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, afirmând că măsurile vor face imposibile „retragerile bruște care să strice componenta de pensii gestionate privat”. El a afirmat că, dat fiind faptul că legea se va aplica din 2030, i-ar fi fost mai comod să nu se pronunțe și totodată a precizat atât că Guvernul nu „confiscă” banii cetățenilor, cât și că proiectul va fi dezbătut în Parlament.
13:10
Reorganizare în educație: 7 unități de învățământ din Bihor, dintre care 3 școli din Oradea, vor fi absorbite de altele # Bihoreanul
Șapte unități de învățământ din Bihor sunt „victime” ale primului pachet de măsuri de austeritate promovat de Guvernul Bolojan și, pentru că au sub 500 de elevi, vor fuziona cu alte școli. Trei din acestea sunt școli gimnaziale din Oradea.
12:50
A bătut doi paznici ca să scape cu 6 tablete de ciocolată! Un tânăr din Oradea a fost arestat pentru 30 de zile # Bihoreanul
Un tânăr de 21 de ani din Oradea a ajuns în arest preventiv după ce, vineri, a furat mai multe tablete de ciocolată dintr-un magazin și i-a agresat pe paznicii care au încercat să-l oprească.
Ieri
12:30
Muzica învăluie orașul în perioada următoare, cu creații clasice, pop simfonic, melodii de pe Broadway și din filme, valsuri și tangouri. Ediția 2025 a INITIO aduce o lucrare în primă audiție națională - „Axion Esti”, invitați ca Andrei Tudor și Paula Seling, precum și recitaluri sub cerul verii, cu muzică „de Dor, de Joc și de Inemă Albastră”.
12:00
Bolojan dă nota 8 coaliției de guvernare. Toate măsurile se discută. Funeraliile pentru Iliescu erau normale # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan consideră că partidele din coaliția de guvernare au datoria să păstreze stabilitatea și speră că PSD nu va părăsi coaliția, în pofida „ciocnirilor” cu USR și acuzelor că unele măsuri nu ar fi discutate înainte de anunțarea lor publică. Șeful Guvernului a arătat și că funeraliile fostului președinte al României Ion Iliescu erau „o chestiune de decență și normalitate”.
11:00
Moartea lui Ion Iliescu a prins PSD exact în momentul în care avea nevoie de un mort ca de un paravan. Nu pentru doliu sincer, ci din oportunism. Partidul a înghițit primul pachet de măsuri al Guvernului Bolojan, dar nu l-a digerat, ba chiar a început să-l vomite. Al doilea, care ar fi lovit în clientelă, se apropia amenințător și i-ar fi înfundat căile prin care tot înghite. Soluția? Să caute o ieșire din coaliție, să se „desolidarizeze” (cuvânt drag răposatului în anii '90) de „tovarășii de drum”, înainte să-i fie sacrificați privilegiații.
10:20
Bolojan anunță concedieri în administrațiile locale supradimensionate și creșterea impozitului pe locuințe de anul viitor # Bihoreanul
Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește al doilea pachet de măsuri pentru echilibrarea bugetului, care va viza reforme în administrația publică și în sănătate. Șeful executivului a spus că trebuie făcute disponibilizări de personal în primării și că în unele cazuri impozitul pe locuințe ar putea fi majorat și cu 70%. Premierul a afirmat că țara va trece printr-o perioadă „care nu va fi bună”, dar într-un an, un an și jumătate, situația se va stabiliza și vor fi din nou perspective de creștere.
10:00
Începe o săptămână cu evenimente felurite în Oradea. Printre acestea se numără debutul unei noi ediții a stagiunii estivale INITIO, cu recitaluri în aer liber, dar și GOAT Rally Tour - o expoziție de 25 de mașini, printre care Lamborghini, Ferrari, McLaren, Maserati, Porsche.
09:10
Conferință lansare proiect „Înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în Comuna Sânmartin, județul Bihor” # Bihoreanul
Marți, 12 august 2025, începând cu orele 13:00, la Casa de Cultură “George Bologan” din localitatea Băile Felix, va avea loc conferința de lansare a proiectului „Înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în Comuna Sânmartin, județul Bihor”.
09:00
Zoo ia apă: Control la grădina zoologică clandestină din Șinteu. Și-a tras apă tot fără autorizație? # Bihoreanul
Grădina zoologică privată deținută la Șinteu de patronul Due Fratelli, Mihai Torjoc, totodată consilier local PNL, pare că este un conglomerat de ilegalități. Pe lângă faptul că îi lipsesc autorizația de mediu și cea sanitar-veterinară, parcul Liska este suspectat și că și-a tras conducte de apă dintr-un izvor din apropiere, captare făcută tot fără autorizație.
08:20
Un deceniu de excelență: Centrul educațional EDU TRUST aniversează 10 ani de modelare a destinelor elevilor în Oradea! (FOTO) # Bihoreanul
Timp de zece ani, Centrul educațional EDU TRUST a fost un pilon al sprijinului academic în Oradea, oferind cu mândrie meditații de înaltă calitate care le permit elevilor să-și atingă pragul proximei dezvoltări. Pe măsură ce sărbătorim această bornă importantă de 10 ani, reflectăm asupra unui deceniu de dedicare, rezultate excepționale, experiența echipei rămasa neclintit împreună și încrederea, bazată pe rezultate și relație, a studenților noștri, a familiilor lor.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Jemenii scapă de sechestru cu ajutorul „geniilor” din Finanțe # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț. Jemenii au scăpat de un sechestru de 260 milioane euro. Suedezul a mărturisit: „Cei de la ANAF-ul local au demonstrat că-s oameni de omenie și nici nu știu meserie”. „Cum adică?”. „Păi, la cum au întocmit actele, ne-a fost ușor să le contestăm fără să mai apelăm la Justiția de Binș, care oricum, chiar și în caz de genocid, ne-ar da o sentință cu suspendare”.
07:30
AVE ROMÂNIA continuă campania de igienizare a recipientelor și a insulelor de colectare a deșeurilor din Săcueni (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Campania se desfășoară și în luna august 2025 și are ca scop menținerea unui mediu curat, sănătos și fără mirosuri neplăcute în această perioada toridă. Vă rugăm să continuați să respectați regulile de colectare separată și să ne ajutați în eforturile noastre de a menține mediul curat.
07:10
Ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Moscovei: De la false telegrame SVR, la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin # Bihoreanul
Într-un stat în care realitatea însăși a devenit un concept flexibil, mașinăria de propagandă a Kremlinului nu se mai mulțumește doar cu dezinformarea publicului extern, ci produce, cu un cinism aproape artistic, o realitate paralelă pentru propriul consum...
10 august 2025
20:20
Un bărbat a căzut cu parapanta în comuna Arieșeni. A fost dus cu elicopterul SMURD la spital (FOTO) # Bihoreanul
Un bărbat a ajuns duminică la spital, după un accident cu parapanta în zona localității Păntești, comuna Arieșeni. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii accidentului, „bărbatul prezenta o fractură la unul din membrele inferioare”.
20:00
Cerere în căsătorie pe scena festivalului camioanelor din Alba Iulia. Viitorii miri ar fi din Bihor (VIDEO) # Bihoreanul
Imediat după festivitatea de premiere a evenimentului Truck Tunning Art 2025, de la Alba Iulia, un tânăr și-a făcut curaj să ocupe scena pentru a-i pune iubitei lui o întrebare extrem de importantă.
19:30
Dirijorul croat Andrej Vesel a anunțat că mandatul său în calitate de dirijor permanent al orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea - un rol care presupune susținerea mai multor concerte pe stagiune, precum și implicarea în stabilirea direcției artistice a instituției - a fost prelungit.
18:20
Aproape două tone de droguri, găsite în România în primele 7 luni ale anului. Sute de persoane arestate (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Română a anunțat că, în primele șapte luni ale acestui an, aproape două tone de droguri au fost indisponibilizate în urma acțiunilor desfășurate de structurile de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.
17:10
Saint Levant, pe scena Summer Well: „Sunt fericit să văd atâtea steaguri palestiniene”. A pus și manele (VIDEO) # Bihoreanul
La cea de-a 11-a ediție a festivalului Summer Well, de pe domeniul Știrbey din Buftea, artistul palestinian Saint Levant a fost unul dintre cei mai apreciați invitați. Muzicianul a transmis un mesaj emoționant publicului, mulțumindu-le pentru susținerea adusă cauzei palestiniene și a stârnind aplauze când a pus manele și a dansat pe scenă.
16:20
Oradea va găzdui un concert al duo-ului românesc Moonlight Breakfast, stabilit în Austria, care va susține un show audio-vizual captivant pe malul Crișului Repede. Evenimentul va avea loc duminică, 17 august, începând cu ora 21:00, pe Pietonala Libertății, în spatele Casei Darvas-La Roche. Accesul este liber.
14:40
Reușită după reușită: Atletul bihorean Mihai Sorin Dringo, record național în proba de 300 metri plat # Bihoreanul
Atletul bihorean Mihai Sorin Dringo, legitimat la CSM Oradea și antrenat de Robert Olah, a reușit un nou rezultat de excepție, stabilind un record național al României într-o probă neclasică, după cum informează reprezentanții clubului orădean.
13:50
În loc să o încalțe pentru corupție, justiția orădeană a preferat să o descalțe pe fosta decană de la Facultatea de Științe Socio-Umane. Floare Chipea a fost mituită de Camelia Dindelegan, în cârdășie cu soțul, preacinstită față bisericească, pentru a promova un concurs.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
CSM Oradea și-a adus pivot olandez: Emmanuel Nzekwesi, fost campion și MVP în țara natală # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM Oradea l-a transferat pe Emmanuel Nzekwesi, pivot originar din Olanda, care a semnat un contract valabil pentru sezonul competițional 2025/2026. Născut la Haga, pe 5 septembrie 1997, Nzekwesi are 2,03 metri înălțime și evoluează la poziția 5, dar poate fi folosit și ca extremă de forță. Este component al echipei naționale a Olandei, pentru care a jucat de cinci ori în ultimul an.
11:40
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la Festivalul Lupilor, în Republica Moldova (VIDEO) # Bihoreanul
Preşedinţii României şi Republicii Moldova au ieşit împreună la un festival de peste Prut, unde s-au fotografiat alături de oameni din mulțime. Potrivit presei centrale, Nicușor Dan se află într-o vizită privată, neanunțată, în Republica Moldova.
10:30
Clubul Ziariștilor: În perioada interbelică, presa orădeană avea inclusiv un local cu jocuri de noroc (FOTO) # Bihoreanul
Caracterizată prin diversitate, cum era și „casta” jurnaliștilor, presa orădeană interbelică avea un club doar al ei, deschis la un moment dat publicului larg încât a ajuns să numere 1.600 de persoane. Una dintre cele mai active asociații profesionale din Oradea interbelică reunea gazetarii în discuții colocviale, condimentate cu jocuri și manifestări artistice, cu invitați de marcă din țară și străinătate, dar activitățile Clubului Ziariștilor erau și criticate, pentru că aceștia practicau jocuri de noroc ruinătoare.
09:20
August cu spectacole: programul lunii la Teatrul Regina Maria include „Colivia nebunelor” și „Cartea junglei” # Bihoreanul
Actorii orădeni au reluat spectacolele în această lună, iar pe scenele Teatrului Regina Maria se anunță mai multe reprezentanții, că este vorba de musicaluri, drame sau comedii.
9 august 2025
21:20
Incendiu uriaș în Delta Dunării: 70 de hectare arse. Se intervine cu trei elicoptere Black Hawk, o șalupă și pe cale terestră, cu mai multe echipaje (VIDEO) # Bihoreanul
Intervențiile pentru stingerea incendiului de proporții izbucnit în urmă cu șase zile la Chilia Veche, în Delta Dunării, continuă sâmbătă cu forțe și mijloace terestre, navale și aeriene, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), citat de Digi24.ro. Până acum, flăcările au mistuit circa 35 de hectare de fond forestier și alte 35 de hectare de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș.
19:10
(F)estival de Bihor: Băile Felix și Băile 1 Mai organizează în curând două festivaluri cu invitați de marcă (VIDEO) # Bihoreanul
Stațiunile de lângă Oradea vor găzdui în curând două festivaluri cu invitați ca Irina Rimes și The Motans, iar Subcarpați revine la Căbești. Urmează o nouă ediție a Thermal Days în Băile Felix, un festival retro în Băile 1 Mai, cu invitați ca La Bouche și Lou Bega, și a patra ediție a SculptFest în natură, pe Valea Sohodolului.
18:20
Un bărbat de 28 de ani, cu antecedente de tentativă de viol și agresiune sexuală, a urmărit pe stradă, în București, o femeie de 48 de ani pe care nici nu o cunoștea și a înjunghiat-o de mai multe ori, plecând apoi grăbit de la locul atacului.
17:00
Bihorul, sub cod portocaliu de caniculă duminică: 39 de grade și noapte tropicală. Pompierii avertizează asupra pericolelor și fac recomandări # Bihoreanul
Bihorul se va topi duminică sub un val de căldură extremă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat pentru județ.
15:40
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să își publice declarațiile de avere și interese, ca „gest de responsabilitate” față de cetățeni # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, le-a solicitat tuturor miniștrilor să trimită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.
14:50
1. Șefa protocolului de înhumare ar fi fost Anca Alexandrescu pentru că are experiență. Ea a mai „îngropat” deja trei președinți: Adrian Năstase, Victor Ponta și Călin Georgescu. 2. În loc de „Deșteaptă-te române”, fanfara ar fi intonat Imnul Golanilor. 3. Florile de pe mormânt ar fi fost săpate, ca pe peluza Teatrului Național la Mineriadă, de un grup de ortaci.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.