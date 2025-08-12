Incendiu în Palota: au ars 1,5 tone de deșeuri, o hală a fost salvată (FOTO)

11:00

Moartea lui Ion Iliescu a prins PSD exact în momentul în care avea nevoie de un mort ca de un paravan. Nu pentru doliu sincer, ci din oportunism. Partidul a înghițit primul pachet de măsuri al Guvernului Bolojan, dar nu l-a digerat, ba chiar a început să-l vomite. Al doilea, care ar fi lovit în clientelă, se apropia amenințător și i-ar fi înfundat căile prin care tot înghite. Soluția? Să caute o ieșire din coaliție, să se „desolidarizeze” (cuvânt drag răposatului în anii '90) de „tovarășii de drum”, înainte să-i fie sacrificați privilegiații.