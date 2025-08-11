Zoo ia apă: Control la grădina zoologică clandestină din Șinteu. Și-a tras apă tot fără autorizație?

19:00

Este Centura Aleșd - unde au avut loc recent, mai multe accidente cu victime, inclusiv decedați - un punct „negru” pe harta accidentelor rutiere din Bihor? Care sunt zonele cu cele mai frecvente accidente rutiere, când se produc acestea și cum a evoluat de-a lungul anilor numărul accidentelor din județ? Sunt doar câteva dintre informațiile obținute de BIHOREANUL după ce ziarul a vrut să afle cât adevăr se ascunde în spatele „folclorului” privind erori de proiectare ale Centurii Aleșd, care intersectează zone locuite ale orașului. Datele furnizate ziarului nu confirmă ipoteza, însă dezvăluie aspecte interesante.