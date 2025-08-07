Toate teoriile conspirației despre funeraliile lui Ion Iliescu
Impact.ro, 7 august 2025 19:30
Pe Internet, în special pe rețeaua chinezească, se face caz că nu a văzut imeni ce era în sicriu, iar pe baza asta se comentează în cheia conspirației următoarele variante: – Iliescu a murit de […]
Acum 5 minute
19:30
Pe Internet, în special pe rețeaua chinezească, se face caz că nu a văzut imeni ce era în sicriu, iar pe baza asta se comentează în cheia conspirației următoarele variante: – Iliescu a murit de […]
Acum 30 minute
19:10
Viorica Dăncilă, regina alfabetului, a făcut și la înmormântarea lui Iliescu o boacănă gramaticală # Impact.ro
Doamna Viorica Dăncilă a avut o prezență semnificativă la funeraliile lui Ion Iliescu, participând atât la slujba de înmormântare, cât și la declarațiile de presă. Dacă la slujba de înmormântare nu a fost solicitată să […]
Acum 2 ore
18:20
Adrian Năstase, cel care a fost condamnat pentru faptele lui, a venit la înmormântarea lui Ion Iliescu, cel care nu a fost # Impact.ro
Iată un exemplu foarte bun de om care nu poartă ciudă: deși a plătit cu ani de libertate pentru faptele lui, Adrian Năstase a venit totuși la înmormântarea lui Ion Iliescu, deși acesta a beneficiat […]
Acum 4 ore
16:10
Golaniada de tip nou: un șofer bucureștean a întors pe linia continuă în fața cortegiului funerar al lui Ion Iliescu # Impact.ro
Ultimul protest – chiar dacă nu cu intenție – la adresa lui Iliescu: un șofer bucureștean care nu a mai vrut să aștepte în blocajul cauzat de cortegiul lui în Iliescu a întors mașina pe […]
Acum 6 ore
15:10
SPP-istul lui Iliescu, mai norocos decât SPP-istul lui Nicușor: primește prin testament casa din Primăverii # Impact.ro
Vești încurajatoare pentru oamenii simpli au venit astăzi pe partea economică dinspre cartierul Primăverii: se pare că Ion Iliescu și soția sa ar fi decis să lase casa moștenire SPP-istului care le-a fost alături în […]
13:40
A încetat din viață Steluța Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Copous, cel căruia regimul Iliescu i-a pus neîncetat bețe-n roate. Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist […]
Acum 12 ore
08:30
CFR Cluj – Braga, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Europa, este programat, joi, 7 august 2025, de la ora 19:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, şi […]
08:30
FCSB – Drita, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Europa, este programat, joi, 7 august 2025, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis […]
Acum 24 ore
03:00
O televiziune de știri a anunțat din greșeală că a decedat „președintele Nicușor Dan”. Nu e Realitatea Plus # Impact.ro
Mic fragment din spusele reporterului trimis de Euronews România la priveghiul lui Ion Iliescu: „Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc." Deh, mai greșește omul. […]
02:30
Istoria e previzibilă: la Poli Timișoara, în timpul „momentului de reculegere” pentru Ion Iliescu s-a cântat Imnul golanilor # Impact.ro
Timișoara nu l-a cinstit pe Ion Iliescu nici în ultimul moment – cumva explicabil și mai mult decât previzibil, date fiind circumstanțele istorice. Circumstanțe istorice care și-au arătat efectele inclusiv pe stadionul lui Poli Timișoara. […]
00:30
Florin Prunea, o legendă a fotbalului în toată lumea, îndeosebi în Suedia, a fost amendat fiindcă a parcat pe trecere # Impact.ro
Domnul Florin Prunea, eroul României în meciul cu Argentina și al Suediei în meciul cu Suedia de la SUA '94, a avut neplăcuta.surpriză de a fi amendat cu 400 de lei. El susține că nu […]
00:30
Radu Banciu spune că șefii PSD au venit ca mafia la catafalcul lui Ion Iliescu. Poate mafia găurii din covrig # Impact.ro
Domnul Banciu a identificat o scenă din filmele cu mafia în secvența care îi arată pe șefii PSD venind pentru un ultim omagiu la sicriul lui Ion Iliescu. (Video – aici) Ion Iliescu fiind, după […]
6 august 2025
19:50
Gigi Becali a mers să-i aducă un ultim omagiu fostului președinte Ion Iliescu. După vizită, însă, finanțatorul FCSB a ținut să le reamintească tuturor că nu-i scapă nimic din ochiul său teologic: Iliescu n-a fost […]
Ieri
18:10
Ultimul salut al lui Băsescu pentru Iliescu: un fel de „Mergi sănătos!” amestecat cu „Vânt din pupa!” # Impact.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a fost astăzi la sicriul lui Ion Iliescu pentru un ultim omagiu. I-a ieșit salutul pe care îl puteți vedea aici. Ca între doi foști colegi se muncă, atunci când unul […]
16:50
George Simion are vorbe bune despre Ion Iliescu: „Pe vremea lui, nu se interziceau site-uri”. Bine, nici nu existau site-uri # Impact.ro
În primele mandate ale lui Ion Iliescu, cele din anii 90, nu era nici internet. În cel de-al treilea mandat, era niște internet, dar foarte puțin. Se folosea pentru emailuri și cam atât. Site-uri nu […]
13:40
Fost premir și fost candiat la șefia statului, Nicolae Ciucă, a ales o discretă ieșire din scenă. A ieșit nu doar din viața politică, cât și din cea publică. Și-a anunțat demisia de la conducerea […]
11:30
Armata face de câteva zile exerciții pentru funerariile lui Iliescu. Dacă funcționa și justiția așa… # Impact.ro
Au apărut pe internet imagini cu regimentul de gardă „Mihai Viteazul" exersând căratul unui copârșeu în condiții de onoruri militare. Exercițiul are loc înainte de decesul fostului președinte – ceea ce împinge la concluzia că […]
10:10
RB Salzburg – Club Brugge, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 6 august 2025, de la ora 20:00, pe Red Bull Arena din Salzburg, şi […]
03:00
Ion Iliescu transmite prin vocea lui Mihai Bendeac că îi va bântui pe cei care au desfăcut șampanii # Impact.ro
Ion Iliescu transmite prin vocea lui Mihai Bendeac două idei asupra cărora trebuie cugetat. Prima: degeaba se bucură unii că s-a dus. El s-a dus în eternitate, iar cei care se bucura acum vor ajunge […]
5 august 2025
22:30
Reprezentanții USR nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu. Dacă era ca la nuntă – nu te duci, nu îți vine -, participau # Impact.ro
USR, prin vocea lui Dominic Fritz, a ales să folosească funerariile lui Ion Iliescu cu uneltele marketingului politic: partidul s-a poziționat oportunist, pe valul contestatarilor „până la capăt" ai fostului președinte. În primul rând, USR […]
19:40
La TVR, Ion Iliescu a decedat încă de sâmbătă, la ora 14. Jurnalistic, știrea se poate încadra la „exclusivitate” # Impact.ro
TVR a anunțat încă de sâmbătă că Ion Iliescu a decedat, deoarece televiziunea publică avea vestea „pe surse" și nu a mai pierdut vremea să o verifice. Dar partea cu adevărat proastă este că s-a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
S-au stins Ion Iliescu. Ultimul politician român sărac și cinstit. Sau poate singurul. Deși sărac, el ne-a lăsat ceva drept moștenire: PSD-ul. Asta ca să fim și noi săraci. Că cinstiți eram și fără el.
17:30
Se pare că administratorii plajelor private din Mamaia continuă războiul cu „săracii" care preferă să stea pe cearșaf în loc să închirieze șezlong. Astfel, potrivit unui reportaj difuzat de Digi24, un astfel de administrator a […]
16:00
Liderul Superligii are magnet la bani. O companie a decis să prelungească parteneriatul cu Rapid # Impact.ro
Conform unui comunicat, echipa de fotbal Rapid, liderul Superligii de fotbal după patru etape, cu 10 puncte, continuă colaborarea cu Mogo România, sponsor oficial pe tricourile grupării giuleștene. Mogo România este parte a grupului internațional […]
15:30
Bianca Drăgușanu, reprezentanta naturaleții în showbiz, critică tatuajele la femei: „Groaznice, vulgare, urâte!” # Impact.ro
Bianca Drăgușanu a declanșat o nouă cruciadă estetică împotriva propriului trecut. Într-o serie de declarații publice, diva a criticat dur femeile care își fac tatuaje, spunând că acestea sunt „vulgare" și „groaznice", mai ales când […]
14:30
Agra Asigurări, liderul național în domeniul asigurărilor agricole, a lansat noul sezon de vânzări pentru anul agricol 2025-2026. Anunțul vine într-un moment esențial pentru agricultura românească, marcat de intensificarea fenomenelor meteo extreme, care afectează tot […]
12:00
Dumitru Dragomir, mândria clarvăzătoriei românești, clarvede că Anca Alexandrescu va fi scoasă de procurori din cursa pentru București # Impact.ro
Domnul Dragomir spune că asta se va întâmpla în ciuda faptului că doamna Alexandrescu este perfectă inclusiv din punctul de vedere al respectării legii. Îi inventează procurorii ceva până și ei, așa cum i-au făcut […]
09:00
Shkendija – Qarabag, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor, este programat, marţi, 5 august 2025, de la ora 21:00, pe Todor Proeski National Arena din Skopje, şi poate […]
01:30
Nepotul lui Nicolae Ceaușescu, Xavier Drăgoescu, poreclit Xavi, fostul angajat la PRO TV, a avut o urare pentru Ion Iliescu (95 de ani), cel care se zbate între viață și moarte pe un pat din […]
4 august 2025
22:50
Gigi Becali a trecut de la „Aduceți-ne echipe ca să ne pregătim de Champions League!” la „Aduceți-ne echipe ca să ne bată!” # Impact.ro
Fiind în direct la emisiunea lui Horia Ivanovici, acolo unde este în direct mai mult și decât Horia Ivanovici, Gigi Becali a făcut o glumă tematică – tema fiind că FCSB o ține dintr-o înfrângere […]
21:40
Când se aproprie ziua vreunei citări la Parchet, Călin Georgescu poartă încălțări fără șireturi. Înțelept! # Impact.ro
Adică poartă mocasini. Se știe că una dintre principalele caracteristici ale acestui tip ce încălțăminte este lipsa șireturilor. Ceea ce se poate interpreta. În sensul că e bine să te obișnuiești cu încălțări fără șireturi […]
20:20
Guvernul nu vrea să fie luat prin surprindere și face pregătiri pentru funerariile lui Ion Iliescu, deși acesta oficial trăiește # Impact.ro
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat s-a întrunit de urgență pentru a pregăti înmormântarea lui Ion Iliescu, fost președinte și actual veteran al nemuririi politice. Problema e că Iliesc trăiește. Încă. Așa cum de […]
17:20
Comunitatea Declic a transmis președintelui Nicușor Dan o cerere tip petiție pentru organizarea unui referendum național în vederea desființării pensiile speciale. Știe toată lumea despre ce fel de pensii este vorba: pensiile acelea necontributive despre […]
16:40
Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, luni, aproape 1,148 miliarde lei de la bănci, prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Ministerul a împrumutat 400 milioane de […]
14:00
Școala Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA a publicat astăzi pe Facebook un mesaj în care anunță că l-a pus pe liber pe Marius Pieleanu, acuzat de infracţiuni sexuale comise în anii 2022, 2023 […]
13:20
George Simion dezvăluie că a învățat engleza de la Cartoon Network. Și politică pare că tot de acolo a învățat # Impact.ro
Invitat la emisiunea lui Dan Diaconescu, unde a rămas fără dreptul de a face Live pe TikTok din cauza transmisiei pe care o făcea în paralel acolo, domnul George Simion a dat detalii decisive despre […]
12:10
Călin Georgescu, inculpat oficial în dosarul mercenarilor lui Potra. Dar încă îl mai poate salva nava extraterestră # Impact.ro
Călin Georgescu a fost chemat la Parchet, unde a primit „botezul oficial" de inculpat în dosarul mercenarilor lui Potra. Acuzațiile sunt serioase: complicitate la tentativă de comitere de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de […]
11:50
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost chemat luni dimineața la Parchetul General, pentru a fi informat de procurori că i-a fost schimbată încadrarea juridică pentru una din faptele de care este inculpat […]
08:10
Unirea Slobozia – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 4-a din campionatul României, este programat, luni, 4 august 2025, de la ora 19:00, pe Arena-1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […]
08:10
Rapid – FC Botoşani, meci contând pentru etapa a 4-a din campionatul României, este programat, luni, 4 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Giuleşti din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […]
3 august 2025
23:00
Transfăgărășanul, mai aglomerat decât centrul Bucureștiului. Ar putea fi redenumit „Bulevardul Magheru de Munte” # Impact.ro
Transfăgărășanul, cândva una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, a devenit între timp o parcare cu peisaj. Weekendul acesta, traficul de pe serpentinele montane a fost mai dens decât pe Bulevardul Magheru la oră […]
22:20
Ultima de pe internet: FCSB a pierdut cu Dinamo fiindcă Becali l-a trădat pe Călin Georgescu # Impact.ro
Gata, s-a găsit explicația nu doar pentru înfrângerea cu Dinamo, ci și pentru cele trei înfrângeri anterioare, cu Farul și cu echipele din Macedonia de Nord și Andorra. De vină este Becali zis „Iuda", care […]
21:10
Călin Georgescu ar fi fost văzut relaxându-se pe o plajă din Constanța după ședința foto de la Broșteni # Impact.ro
Mai mulți cetățeni susțin pe internet că domnul Călin Georgescu, salvatorul de la Broșteni, ar fi fost văzut la plaja Zoom din Constanța a doua
20:50
Un preot l-a vizitat pe Ion Iliescu la spital – dovadă că nimeni nu e ateu până la capăt # Impact.ro
Pe fondul informațiilor că starea fostului președinte s-a înrăutățit, un preot a fost văzut intrând la acesta, în spital. Ocazie numai bună de făcut o știre pentru televiziunile care și-au amintit că Ion Iliescu este […] The post Un preot l-a vizitat pe Ion Iliescu la spital – dovadă că nimeni nu e ateu până la capăt appeared first on IMPACT.ro.
16:40
Momentul în care George Simion este blocat să dea mâna cu Călin Georgescu. Poate că dacă încerca să pupe mâna era lăsat # Impact.ro
George Simion chiar a încercat să se bage în poză lui Călin Georgescu de la Broșteni – și a fost filmat când a fost blocat să facă asta. (Video – aici) Binomul suveranist nu mai […] The post Momentul în care George Simion este blocat să dea mâna cu Călin Georgescu. Poate că dacă încerca să pupe mâna era lăsat appeared first on IMPACT.ro.
16:00
Fosta balerină Diana Șoșoacă a dansat limbo la Școala de Vară a SOS. I-a ieșit în proporție de vreo 2% # Impact.ro
Se spune că imaginile fac cât 1000 de cuvinte. Fals. Nu există destule cuvinte pe lumea asta pentru a concura cu valoarea imaginilor din videoul de aici. The post Fosta balerină Diana Șoșoacă a dansat limbo la Școala de Vară a SOS. I-a ieșit în proporție de vreo 2% appeared first on IMPACT.ro.
12:00
FCSB, bătută de Dinamo în mod surprinzător, fără ca MM Stoica să spună înainte de meci că Dinamo e „de liga a doua” # Impact.ro
FCSB a pierdut cu 4-3 în fața rivalei Dinamo, iar rezultatul este cu adevărat surprinzător: nu scorul, ci faptul că MM Stoica NU a spus înainte de meci că Dinamo e „echipă de mâna a […] The post FCSB, bătută de Dinamo în mod surprinzător, fără ca MM Stoica să spună înainte de meci că Dinamo e „de liga a doua” appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Hermannstadt – U Cluj, meci contând pentru etapa a 4-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 iulie 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs U Cluj – Echilibru la Sibiu appeared first on IMPACT.ro.
08:40
CFR Cluj – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 4-a din campionatul României, este programat, duminică, 3 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionu Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Universitatea Craiova – Derby european în Ardeal appeared first on IMPACT.ro.
02:20
Un viitor nu foarte îndepărtat, având în vedere faza în care se află litigiile acelea grele. Deh, e bine să te obișnuiești din timp cu lumina așa, mai frântă. Video – aici. The post Dani Mocanu și-a luat ochelari cu vedere spre viitor appeared first on IMPACT.ro.
