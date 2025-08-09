SuperLiga: U Cluj vs Petrolul Ploieşti – Ardelenii, favoriţi la Sibiu
Impact.ro, 9 august 2025 06:20
U Cluj vs Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: U Cluj vs Petrolul Ploieşti – Ardelenii, favoriţi la Sibiu appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
06:20
U Cluj vs Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: U Cluj vs Petrolul Ploieşti – Ardelenii, favoriţi la Sibiu appeared first on IMPACT.ro.
06:10
UTA – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Francis Neuman din Arad, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: UTA vs Farul Constanţa – Duel de play-off la Arad appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
01:20
Gigi Becali la bustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene # Impact.ro
Iată că s-a descoperit cum a reușit FCSB să întoarcă scorul în turul dublei cu kosovarii: a lucrat Gigi Becali la turlele din Pipera. La turlele care anul trecut i-au adus 25 de milioane de […] The post Gigi Becali la bustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Gigi Becali e acum convins că va câștiga Europa League. Dacă FCSB nu mai pică cu liga a doua din Macedonia de Nord # Impact.ro
Domnul Becali și-a extins mult ambițiile europene după ce FCSB a învins acasă, chinuit, o echipă din Kosovo de care nu a auzit nici Google. După acest eveniment istoric, Gigi Becali a început să gândească […] The post Gigi Becali e acum convins că va câștiga Europa League. Dacă FCSB nu mai pică cu liga a doua din Macedonia de Nord appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
00:30
Gigi Becali la gustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene # Impact.ro
Iată că s-a descoperit cum a reușit FCSB să întoarcă scorul în turul dublei cu kosovarii: a lucrat Gigi Becali la turlele din Pipera. La turlele care anul trecut i-au adus 25 de milioane de […] The post Gigi Becali la gustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
21:00
Adrian Năstase a primit pachet la înmormântarea lui Iliescu. Mare atenție să nu îi fi dat zeghea nefolosită a răposatului! # Impact.ro
Domnul Adrian Năstase a fost fotografiat ieșind cu pachet de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Încă nu se știe dacă DNA-ul s-a autosesizat. Dar ce se știe e că la astfel de evenimente se mai […] The post Adrian Năstase a primit pachet la înmormântarea lui Iliescu. Mare atenție să nu îi fi dat zeghea nefolosită a răposatului! appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Dictatorul Lukașenko anunță că vrea să predea puterea. Unii cred că e o cursă pentru cei care vor deschide șampania # Impact.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a anunțat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenționează să obțină un nou mandat în această funcție și a negat că îl pregătește ca succesor pe fiul său cel mai mic, […] The post Dictatorul Lukașenko anunță că vrea să predea puterea. Unii cred că e o cursă pentru cei care vor deschide șampania appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Capitalismul și moartea lui Ion Iliescu, next level: hamburgeri și bere în loc de colivă # Impact.ro
Un local care vinde hamburgeri și bere a avut ideea de a folosi moartea lui Ion Iliescu drept instrument de marketing. Noi nu suntem aici să judecăm, așa că judecați voi. Sau nu judecați nici […] The post Capitalismul și moartea lui Ion Iliescu, next level: hamburgeri și bere în loc de colivă appeared first on IMPACT.ro.
18:50
Liviu Dragnea i-a dus o coroană de flori lui Ion Iliescu. Știrea este că era însoțit de o blondă # Impact.ro
De fapt, adevărata știre este că doamna blondă pare din categoria de vârstă a domnului Dragnea. Asta da știre bombă! Faptul că domnul Dragnea nu mai este însoțit de blonde care au nici jumătate din […] The post Liviu Dragnea i-a dus o coroană de flori lui Ion Iliescu. Știrea este că era însoțit de o blondă appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
16:30
GEORGE UDILĂ – maestrul lăutar care i-a cantat Reginei Angliei și lui Bill Clinton vine la @printreartisti # Impact.ro
Puțin sunt artiștii care se pot mândrii cu faptul că sunt inițiatorii unei directii artistice care mai apoi a fost urmata de mulști artisti care au dus mai departe iniștiativa sa. Undul dintre aceștia este […] The post GEORGE UDILĂ – maestrul lăutar care i-a cantat Reginei Angliei și lui Bill Clinton vine la @printreartisti appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare. Dacă iese de la guvernare, măcar nu mai trebuie să-și ascundă ceasul # Impact.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, amenință cu ieșirea de la guvernare după ce partenerii de coaliție de la USR n-au participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Supărare mare. Doar că nici Grindeanu n-a fost […] The post Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare. Dacă iese de la guvernare, măcar nu mai trebuie să-și ascundă ceasul appeared first on IMPACT.ro.
14:30
Anca Alexandrescu a mers pe litoralul românesc la „săraci”, cu cearșaful, în timp ce Călin Georgescu era la nămol, dar nu pe litoral, ci prin Suceava # Impact.ro
Doamna Anca Alexandrescu, crucișătoarea presei românești și vârful de lance al doliului national prilejuit de funerariile fostului președinte Ion Iliescu, a fost pe litoralul românesc și s-a și mândrit cu asta. S-a mândrit și cu […] The post Anca Alexandrescu a mers pe litoralul românesc la „săraci”, cu cearșaful, în timp ce Călin Georgescu era la nămol, dar nu pe litoral, ci prin Suceava appeared first on IMPACT.ro.
09:20
Steaua – Concordia, meci contând pentru etapa a 2-a din liga a doua României, este programat, vineri, 8 august 2025, de la ora 19:00, pe Stadionul Steaua in Bucureşti, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Steaua vs Concordia – Miza pe roş-albaştri appeared first on IMPACT.ro.
09:20
Metaloglobus – Dinamo, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, vineri, 8 august 2025, de la ora 21:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Dinamo – „Câinii roşii”, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
01:00
Penurie de participanți la înmormântarea lui Ion Iliescu, în contrast cu funerariile lui Corneliu Coposu și ale Regelui Mihai # Impact.ro
Găsiți cele câteva zeci de mii de diferențe dintre primele două imagini și ultima. The post Penurie de participanți la înmormântarea lui Ion Iliescu, în contrast cu funerariile lui Corneliu Coposu și ale Regelui Mihai appeared first on IMPACT.ro.
7 august 2025
22:30
Protest în Piața Universității în ziua funerariilor lui Ion Iliescu. Minerii nu au mai venit # Impact.ro
Protestul a fost unul spontan și s-a declanșat pe fondul lipsei acute de justiție. S-a scandat „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat”. Minerii au stat acasă. Nu s-au plantat panseluțe. Video – aici. The post Protest în Piața Universității în ziua funerariilor lui Ion Iliescu. Minerii nu au mai venit appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Se vede că nu mai e la USR: Elena Lasconi a respectat doliul național la Câmpulung Muscel # Impact.ro
Se tot miră lumea pe internet că Elena Lasconi a atașat doliul de drapelul national la Primăria Câmpulung Muscel (video – aici). Mirarea nu își are însă rostul. Să mai fi fost doamna Lasconi șefă […] The post Se vede că nu mai e la USR: Elena Lasconi a respectat doliul național la Câmpulung Muscel appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Pe Internet, în special pe rețeaua chinezească, se face caz că nu a văzut imeni ce era în sicriu, iar pe baza asta se comentează în cheia conspirației următoarele variante: – Iliescu a murit de […] The post Toate teoriile conspirației despre funeraliile lui Ion Iliescu appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Viorica Dăncilă, regina alfabetului, a făcut și la înmormântarea lui Iliescu o boacănă gramaticală # Impact.ro
Doamna Viorica Dăncilă a avut o prezență semnificativă la funeraliile lui Ion Iliescu, participând atât la slujba de înmormântare, cât și la declarațiile de presă. Dacă la slujba de înmormântare nu a fost solicitată să […] The post Viorica Dăncilă, regina alfabetului, a făcut și la înmormântarea lui Iliescu o boacănă gramaticală appeared first on IMPACT.ro.
18:20
Adrian Năstase, cel care a fost condamnat pentru faptele lui, a venit la înmormântarea lui Ion Iliescu, cel care nu a fost # Impact.ro
Iată un exemplu foarte bun de om care nu poartă ciudă: deși a plătit cu ani de libertate pentru faptele lui, Adrian Năstase a venit totuși la înmormântarea lui Ion Iliescu, deși acesta a beneficiat […] The post Adrian Năstase, cel care a fost condamnat pentru faptele lui, a venit la înmormântarea lui Ion Iliescu, cel care nu a fost appeared first on IMPACT.ro.
16:10
Golaniada de tip nou: un șofer bucureștean a întors pe linia continuă în fața cortegiului funerar al lui Ion Iliescu # Impact.ro
Ultimul protest – chiar dacă nu cu intenție – la adresa lui Iliescu: un șofer bucureștean care nu a mai vrut să aștepte în blocajul cauzat de cortegiul lui în Iliescu a întors mașina pe […] The post Golaniada de tip nou: un șofer bucureștean a întors pe linia continuă în fața cortegiului funerar al lui Ion Iliescu appeared first on IMPACT.ro.
15:10
SPP-istul lui Iliescu, mai norocos decât SPP-istul lui Nicușor: primește prin testament casa din Primăverii # Impact.ro
Vești încurajatoare pentru oamenii simpli au venit astăzi pe partea economică dinspre cartierul Primăverii: se pare că Ion Iliescu și soția sa ar fi decis să lase casa moștenire SPP-istului care le-a fost alături în […] The post SPP-istul lui Iliescu, mai norocos decât SPP-istul lui Nicușor: primește prin testament casa din Primăverii appeared first on IMPACT.ro.
13:40
A încetat din viață Steluța Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Copous, cel căruia regimul Iliescu i-a pus neîncetat bețe-n roate. Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist […] The post Rodica Coposu a prins moartea celui care i-a purtat sâmbetele fratelui său appeared first on IMPACT.ro.
08:30
CFR Cluj – Braga, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Europa, este programat, joi, 7 august 2025, de la ora 19:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, şi […] The post Europa League: CFR Cluj vs Braga – Test dificil pentru ardeleni appeared first on IMPACT.ro.
08:30
FCSB – Drita, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Europa, este programat, joi, 7 august 2025, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis […] The post Europa League: FCSB vs Drita – Momentul „zero” pentru campioana României appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:00
O televiziune de știri a anunțat din greșeală că a decedat „președintele Nicușor Dan”. Nu e Realitatea Plus # Impact.ro
Mic fragment din spusele reporterului trimis de Euronews România la priveghiul lui Ion Iliescu: „Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc.” Deh, mai greșește omul. […] The post O televiziune de știri a anunțat din greșeală că a decedat „președintele Nicușor Dan”. Nu e Realitatea Plus appeared first on IMPACT.ro.
02:30
Istoria e previzibilă: la Poli Timișoara, în timpul „momentului de reculegere” pentru Ion Iliescu s-a cântat Imnul golanilor # Impact.ro
Timișoara nu l-a cinstit pe Ion Iliescu nici în ultimul moment – cumva explicabil și mai mult decât previzibil, date fiind circumstanțele istorice. Circumstanțe istorice care și-au arătat efectele inclusiv pe stadionul lui Poli Timișoara. […] The post Istoria e previzibilă: la Poli Timișoara, în timpul „momentului de reculegere” pentru Ion Iliescu s-a cântat Imnul golanilor appeared first on IMPACT.ro.
00:30
Florin Prunea, o legendă a fotbalului în toată lumea, îndeosebi în Suedia, a fost amendat fiindcă a parcat pe trecere # Impact.ro
Domnul Florin Prunea, eroul României în meciul cu Argentina și al Suediei în meciul cu Suedia de la SUA ’94, a avut neplăcuta.surpriză de a fi amendat cu 400 de lei. El susține că nu […] The post Florin Prunea, o legendă a fotbalului în toată lumea, îndeosebi în Suedia, a fost amendat fiindcă a parcat pe trecere appeared first on IMPACT.ro.
00:30
Radu Banciu spune că șefii PSD au venit ca mafia la catafalcul lui Ion Iliescu. Poate mafia găurii din covrig # Impact.ro
Domnul Banciu a identificat o scenă din filmele cu mafia în secvența care îi arată pe șefii PSD venind pentru un ultim omagiu la sicriul lui Ion Iliescu. (Video – aici) Ion Iliescu fiind, după […] The post Radu Banciu spune că șefii PSD au venit ca mafia la catafalcul lui Ion Iliescu. Poate mafia găurii din covrig appeared first on IMPACT.ro.
6 august 2025
19:50
Gigi Becali a mers să-i aducă un ultim omagiu fostului președinte Ion Iliescu. După vizită, însă, finanțatorul FCSB a ținut să le reamintească tuturor că nu-i scapă nimic din ochiul său teologic: Iliescu n-a fost […] The post Gigi Becali a mers la căpătâiul lui Iliescu, dar i-a tăiat drumurile spre Rai la ieșire appeared first on IMPACT.ro.
18:10
Ultimul salut al lui Băsescu pentru Iliescu: un fel de „Mergi sănătos!” amestecat cu „Vânt din pupa!” # Impact.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a fost astăzi la sicriul lui Ion Iliescu pentru un ultim omagiu. I-a ieșit salutul pe care îl puteți vedea aici. Ca între doi foști colegi se muncă, atunci când unul […] The post Ultimul salut al lui Băsescu pentru Iliescu: un fel de „Mergi sănătos!” amestecat cu „Vânt din pupa!” appeared first on IMPACT.ro.
16:50
George Simion are vorbe bune despre Ion Iliescu: „Pe vremea lui, nu se interziceau site-uri”. Bine, nici nu existau site-uri # Impact.ro
În primele mandate ale lui Ion Iliescu, cele din anii 90, nu era nici internet. În cel de-al treilea mandat, era niște internet, dar foarte puțin. Se folosea pentru emailuri și cam atât. Site-uri nu […] The post George Simion are vorbe bune despre Ion Iliescu: „Pe vremea lui, nu se interziceau site-uri”. Bine, nici nu existau site-uri appeared first on IMPACT.ro.
13:40
Fost premir și fost candiat la șefia statului, Nicolae Ciucă, a ales o discretă ieșire din scenă. A ieșit nu doar din viața politică, cât și din cea publică. Și-a anunțat demisia de la conducerea […] The post EXCLUSIV / Unde s-a „ascuns” fostul premier Nicolae Ciucă appeared first on IMPACT.ro.
11:30
Armata face de câteva zile exerciții pentru funerariile lui Iliescu. Dacă funcționa și justiția așa… # Impact.ro
Au apărut pe internet imagini cu regimentul de gardă „Mihai Viteazul” exersând căratul unui copârșeu în condiții de onoruri militare. Exercițiul are loc înainte de decesul fostului președinte – ceea ce împinge la concluzia că […] The post Armata face de câteva zile exerciții pentru funerariile lui Iliescu. Dacă funcționa și justiția așa… appeared first on IMPACT.ro.
10:10
RB Salzburg – Club Brugge, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 6 august 2025, de la ora 20:00, pe Red Bull Arena din Salzburg, şi […] The post Champions League: RB Salzburg vs Club Brugge – Duel echilibrat în Austria appeared first on IMPACT.ro.
03:00
Ion Iliescu transmite prin vocea lui Mihai Bendeac că îi va bântui pe cei care au desfăcut șampanii # Impact.ro
Ion Iliescu transmite prin vocea lui Mihai Bendeac două idei asupra cărora trebuie cugetat. Prima: degeaba se bucură unii că s-a dus. El s-a dus în eternitate, iar cei care se bucura acum vor ajunge […] The post Ion Iliescu transmite prin vocea lui Mihai Bendeac că îi va bântui pe cei care au desfăcut șampanii appeared first on IMPACT.ro.
5 august 2025
22:30
Reprezentanții USR nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu. Dacă era ca la nuntă – nu te duci, nu îți vine -, participau # Impact.ro
USR, prin vocea lui Dominic Fritz, a ales să folosească funerariile lui Ion Iliescu cu uneltele marketingului politic: partidul s-a poziționat oportunist, pe valul contestatarilor „până la capăt” ai fostului președinte. În primul rând, USR […] The post Reprezentanții USR nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu. Dacă era ca la nuntă – nu te duci, nu îți vine -, participau appeared first on IMPACT.ro.
19:40
La TVR, Ion Iliescu a decedat încă de sâmbătă, la ora 14. Jurnalistic, știrea se poate încadra la „exclusivitate” # Impact.ro
TVR a anunțat încă de sâmbătă că Ion Iliescu a decedat, deoarece televiziunea publică avea vestea „pe surse” și nu a mai pierdut vremea să o verifice. Dar partea cu adevărat proastă este că s-a […] The post La TVR, Ion Iliescu a decedat încă de sâmbătă, la ora 14. Jurnalistic, știrea se poate încadra la „exclusivitate” appeared first on IMPACT.ro.
18:20
S-au stins Ion Iliescu. Ultimul politician român sărac și cinstit. Sau poate singurul. Deși sărac, el ne-a lăsat ceva drept moștenire: PSD-ul. Asta ca să fim și noi săraci. Că cinstiți eram și fără el. The post De azi, oficial, nu mai avem niciun politician sărac și cinstit appeared first on IMPACT.ro.
17:30
Se pare că administratorii plajelor private din Mamaia continuă războiul cu „săracii” care preferă să stea pe cearșaf în loc să închirieze șezlong. Astfel, potrivit unui reportaj difuzat de Digi24, un astfel de administrator a […] The post Doar la Mamaia: taxă pe cearșaf mai mare decât prețul pentru închirierea șezlongului appeared first on IMPACT.ro.
16:00
Liderul Superligii are magnet la bani. O companie a decis să prelungească parteneriatul cu Rapid # Impact.ro
Conform unui comunicat, echipa de fotbal Rapid, liderul Superligii de fotbal după patru etape, cu 10 puncte, continuă colaborarea cu Mogo România, sponsor oficial pe tricourile grupării giuleștene. Mogo România este parte a grupului internațional […] The post Liderul Superligii are magnet la bani. O companie a decis să prelungească parteneriatul cu Rapid appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Bianca Drăgușanu, reprezentanta naturaleții în showbiz, critică tatuajele la femei: „Groaznice, vulgare, urâte!” # Impact.ro
Bianca Drăgușanu a declanșat o nouă cruciadă estetică împotriva propriului trecut. Într-o serie de declarații publice, diva a criticat dur femeile care își fac tatuaje, spunând că acestea sunt „vulgare” și „groaznice”, mai ales când […] The post Bianca Drăgușanu, reprezentanta naturaleții în showbiz, critică tatuajele la femei: „Groaznice, vulgare, urâte!” appeared first on IMPACT.ro.
14:30
Agra Asigurări, liderul național în domeniul asigurărilor agricole, a lansat noul sezon de vânzări pentru anul agricol 2025-2026. Anunțul vine într-un moment esențial pentru agricultura românească, marcat de intensificarea fenomenelor meteo extreme, care afectează tot […] The post În cât timp se achită deconturile la dosarele de daună deschise la culturile agricole appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Dumitru Dragomir, mândria clarvăzătoriei românești, clarvede că Anca Alexandrescu va fi scoasă de procurori din cursa pentru București # Impact.ro
Domnul Dragomir spune că asta se va întâmpla în ciuda faptului că doamna Alexandrescu este perfectă inclusiv din punctul de vedere al respectării legii. Îi inventează procurorii ceva până și ei, așa cum i-au făcut […] The post Dumitru Dragomir, mândria clarvăzătoriei românești, clarvede că Anca Alexandrescu va fi scoasă de procurori din cursa pentru București appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Shkendija – Qarabag, meci contând pentru prima manşă a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor, este programat, marţi, 5 august 2025, de la ora 21:00, pe Todor Proeski National Arena din Skopje, şi poate […] The post Champions League: Shkendija vs Qarabag – Nu mai este loc de surprize appeared first on IMPACT.ro.
01:30
Nepotul lui Nicolae Ceaușescu, Xavier Drăgoescu, poreclit Xavi, fostul angajat la PRO TV, a avut o urare pentru Ion Iliescu (95 de ani), cel care se zbate între viață și moarte pe un pat din […] The post Lui Iliescu i s-a urat să aibă soarta lui Ceaușescu appeared first on IMPACT.ro.
4 august 2025
22:50
Gigi Becali a trecut de la „Aduceți-ne echipe ca să ne pregătim de Champions League!” la „Aduceți-ne echipe ca să ne bată!” # Impact.ro
Fiind în direct la emisiunea lui Horia Ivanovici, acolo unde este în direct mai mult și decât Horia Ivanovici, Gigi Becali a făcut o glumă tematică – tema fiind că FCSB o ține dintr-o înfrângere […] The post Gigi Becali a trecut de la „Aduceți-ne echipe ca să ne pregătim de Champions League!” la „Aduceți-ne echipe ca să ne bată!” appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Când se aproprie ziua vreunei citări la Parchet, Călin Georgescu poartă încălțări fără șireturi. Înțelept! # Impact.ro
Adică poartă mocasini. Se știe că una dintre principalele caracteristici ale acestui tip ce încălțăminte este lipsa șireturilor. Ceea ce se poate interpreta. În sensul că e bine să te obișnuiești cu încălțări fără șireturi […] The post Când se aproprie ziua vreunei citări la Parchet, Călin Georgescu poartă încălțări fără șireturi. Înțelept! appeared first on IMPACT.ro.
20:20
Guvernul nu vrea să fie luat prin surprindere și face pregătiri pentru funerariile lui Ion Iliescu, deși acesta oficial trăiește # Impact.ro
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat s-a întrunit de urgență pentru a pregăti înmormântarea lui Ion Iliescu, fost președinte și actual veteran al nemuririi politice. Problema e că Iliesc trăiește. Încă. Așa cum de […] The post Guvernul nu vrea să fie luat prin surprindere și face pregătiri pentru funerariile lui Ion Iliescu, deși acesta oficial trăiește appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Comunitatea Declic a transmis președintelui Nicușor Dan o cerere tip petiție pentru organizarea unui referendum național în vederea desființării pensiile speciale. Știe toată lumea despre ce fel de pensii este vorba: pensiile acelea necontributive despre […] The post Se cere referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Pariu că e neconstituțional? appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.