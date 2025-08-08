Gigi Becali la gustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene

20:20

Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat s-a întrunit de urgență pentru a pregăti înmormântarea lui Ion Iliescu, fost președinte și actual veteran al nemuririi politice. Problema e că Iliesc trăiește. Încă. Așa cum de […]