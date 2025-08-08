SuperLiga: Steaua vs Concordia – Miza pe roş-albaştri

21:10

Mai mulți cetățeni susțin pe internet că domnul Călin Georgescu, salvatorul de la Broșteni, ar fi fost văzut la plaja Zoom din Constanța a doua zi după ce s-a luptat cu noroaiele din zonele sinistrate. […] The post Călin Georgescu ar fi fost văzut relaxându-se pe o plajă din Constanța după ședința foto de la Broșteni appeared first on IMPACT.ro.