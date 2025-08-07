Ploile abundente au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Pentru refacerea acestora este nevoie de peste 5,6 milioane de euro

18:40

Primăria Orașului Broșteni atrage atenția că fotografii postate de sinistrați sau de autorități au fost furate și folosite de persoane care pretind că sînt victime și cer bani. Într-un mesaj al Primăriei se arată: ”Inclusiv telefoanele Primăriei sună necontenit cu oameni care cer să li se confirme dacă X sau Y chiar are nevoie sau […] Articolul Atenție! Au apărut escroci care încearcă să facă rost de bani folosindu-se de imagini cu sinistrați din localitatea suceveană Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.