Ploile abundente au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Pentru refacerea acestora este nevoie de peste 5,6 milioane de euro
Radio Top Suceava, 7 august 2025 19:30
Ploile abundente căzute în noaptea de 27 spre 28 iulie au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Conform Prefecturii Suceava au fost afectate 236 de locuințe la Broșteni, 50 la Stulpicani, 20 la Ostra și cîte una la Gura Humorului și Udești. Pe baza Ordinelor prefectului Traian Andronachi au fost constituite 10 comisii interinstituționale pentru
• • •
Acum 5 minute
19:30
Ploile abundente au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Pentru refacerea acestora este nevoie de peste 5,6 milioane de euro # Radio Top Suceava
Ploile abundente căzute în noaptea de 27 spre 28 iulie au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Conform Prefecturii Suceava au fost afectate 236 de locuințe la Broșteni, 50 la Stulpicani, 20 la Ostra și cîte una la Gura Humorului și Udești. Pe baza Ordinelor prefectului Traian Andronachi au fost constituite 10 comisii interinstituționale pentru
Acum 15 minute
19:20
Centralizarea pagubelor produse caselor oamenilor din Broșteni, finalizată. Documentul va fi transmis Guvernului # Radio Top Suceava
Procesul de cuantificare și de centralizare a pagubelor înregistrate la locuințele din orașul Broșteni a fost finalizat și semnat de prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, și de primarul localității, Alexandru Hurjui. Prefectura Suceava spune că documentul a fost întocmit pe baza datelor transmise de comisiile de specialitate și urmează a fi înaintat Guvernului României, respectiv premierului
Acum 30 minute
19:10
Un elicopter SMURD, cu alimente și unelte la ciobanii izolați din zonele lovite de inundații. Elicopterul s-a întors cu 300 de kilograme de produse lactate # Radio Top Suceava
În cursul acestei dimineți, elicopterul SMURD Black Hawk, aparținînd Inspectoratului General de Aviație, a desfășurat o misiune de monitorizare și recunoaștere aeriană a zonelor montane inaccesibile pe cale terestră. Prefectura Suceava informează că "acțiunea a avut loc în regiunea afectată de fenomenele meteo periculoase, inclusiv până la izvoarele afluenților principali ai pârâului Neagra. La această
Acum 4 ore
15:50
Ajutoare consistente din partea județului Bacău, pentru Broșteni. Prefectul județului Bacău, Claudiu Ilișanu, este născut la Broșteni (Foto) # Radio Top Suceava
În această după-amiază a ajuns la Broșteni un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice din partea județului Bacău. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: "Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu
Acum 6 ore
14:10
O fată în vârstă de 10 ani, din Putna, a ajuns la Spitalul Municipal Rădăuți cu mai multe leziuni, după ce a fost acroșată de o mașină în zona centrală a comunei. Accidentul s-a produs, ieri, la o trecere de pietoni, iar polițiștii care au făcut ancheta au subliniat că traversarea nu a fost regulamentară.
14:10
Angajații din Învățămînt, ”singura categorie din sistemul bugetar care nu a primit încă voucherele de vacanță” # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că angajații din Învățămînt au rămas "singura categorie din sistemul bugetar care nu a primit încă acele vouchere de vacanță, așa, de 800 de lei, diminuate, cum au fost făcute". A adăugat Traian Pădureț: "Toti bugetarii le-au primit.
Acum 8 ore
13:30
Sindicatele din învățămînt, apel către Nicușor Dan pentru anularea măsurilor luate de ME. Traian Pădureț: Ilie Bolojan nici nu a cerut ministrului Educației astfel de măsuri. Trebuie cel puțin amînate aceste măsuri, dacă nu chiar abrogate, trebuie făcut un studiu de impact # Radio Top Suceava
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie şi Federaţia Naţională au făcut un apel către președintele Nicușor Dan să se implice în stoparea aplicării măsurilor din Legea 141/2025. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava, a explicat că sindicatele au făcut
12:50
Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava, după protestul din 6 august de la București: Am văzut o radicalizare. În momentul de față nu este suficientă demisia ministrului Educației # Radio Top Suceava
Președintele Suceava, profesorul Traian Pădureț, s-a numărat printre sindicaliștii care au pichetat miercuri, 6 august, sediul Ministerului Educației. Acesta a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că a văzut "o radicalizare, în sensul că, din discuțiile avuțe între cele trei federații, dar mai ales între cele două reprezentative din învățămîntul
12:20
Echipa de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava va participa la trei turnee de pregătire în această lună. Iată programul echipei antrenate de Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia: 8–9 august: Memorialul „Constantin Capățână" – Buzău Participă: CSU Suceava, HC Buzău, Potaissa Turda, CSM București 15–16 august: Citadela Cup – Sighișoara Participă: CSU Suceava, CSM
12:20
Cătălin Nechifor, despre Ion Iliescu: Rămîne cu merite, rămîne și cu controverse, rămîne și cu declarații nefericite # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, Ion Iliescu este parte din istoria noastră și un om care "rămîne cu merite, rămîne și cu controverse". Domnul Nechifor a fost europarlamentar, deputat, președinte al PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Cătălin Nechifor a declarat: "A fost un
11:50
Cătălin Nechifor, despre ajutoarele primite de Suceava de la alte județe: E o formă de solidaritate care arată bine și care ne mai poate da cumva o șansă să arătăm că națiunea asta nu e chiar atît de dezbinată # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor apreciază gesturile de solidaritate față de oamenii din zonele sinistrate din județul Suceava făcute de mai multe consilii județene din România. Domnul Nechifor a fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012-2016, iar într-o intervenție telefonică la Radio Top acesta a amintit de solidaritatea manifestată de suceveni față de gălățeni în timpul
Acum 12 ore
11:30
CSM Cetatea Suceava a transferat un fundaș de 1 metru și 92 de la Petrolul Ploiești # Radio Top Suceava
CSM Cetatea 1932 Suceava a transferat definitiv un jucător de la echipa de primă ligă Petrolul Ploiești. Este vorba despre fundașul Juan Andrés Pătrașcu, care are 1,92 înălțime și 21 de ani. Conform clubului de fotbal de liga a III-a, jucătorul cu dublă cetățenie, româno-spaniolă, a fost împrumutat anul trecut la Steagul Roșu Brașov.
11:30
Întrerupere de apă rece pe 11 august, pentru 10 ore, în cîteva localități sucevene # Radio Top Suceava
Operatorul regional de apă și canalizare ACET aunță că, în vederea executării unor lucrări programate de redimensionare a branşamentului care alimentează localitățile Bulai, Moara Nică și Moara Carp din comuna Moara, se va întrerupe furnizarea apei potabile prin conducta magistrală DN Ø600 mm între Rezervor rupere presiune Corlata şi Rezervoarele din Sf. llie în data
11:20
12 unități de învățămînt din municipiul Suceava, în procesul de fuziune prin absorbție # Radio Top Suceava
Consiliul Local al municipiului Suceava întrunit în ședință extraordinară a aprobat lista unităților de învățămînt preuniversitar de stat propuse să intre în proces de reorganizare prin operațiunea fuziunii prin absorbție, urmare a modificărilor aduse de prevederile Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal bugetare. Ca urmare a solicitării Inspectoratului Școlar Județean în această operațiune de absorbție
07:20
Universitatea suceveană, centrată pe educație și pe cercetare, dar și pe atenționare # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian, a ținut să reamintească faptul că, în 1971," alunecarea muntelui de steril din iazul de decantare al exploatării minere Certej a provocat una din cele mai mari tragedii din perioada comunistă, soldată cu moartea a 89 de oameni şi un dezastru ecologic. Amploarea dezastrului a fost ascunsă
Acum 24 ore
06:10
Liberalii suceveni, un tir plin cu electrocasnice, pentru Broșteni, Ostra și Stulpicani # Radio Top Suceava
Liberalii suceveni au mers cu ajutoare la Broșteni. Au fost la fața locului președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, deputatul Ioan Balan, președintele Organzației Oamenilor de afaceri din PNL Suceava, Dumitru Mihalescul, subprefectul Bogdan Păstrăv, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton, și vicepreședintele Alexandru Covașă. Domnul Mihalescul a adus
Ieri
19:10
500.000 de lei din partea Brașovului, pentru zonele sinistrate din județul Suceava # Radio Top Suceava
Și Consiliul Județean Brașov, pe lîngă alte administrații județene, alocă fonduri pentru zonele sinistrate din județul Suceava. Este vorba despre suma de 500.000 de lei. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: "Încă un județ se alătură demersului nostru de a reconstrui Broșteniul. Astăzi am vorbit la telefon cu președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea,
18:00
Un jandarm sucevean a ajutat autoritățile spaniole să prindă niște fugari în aeroportul din Barcelona. Ionuț Boicu se afla în concediu # Radio Top Suceava
Plutonierul adjutant Ionuț Boicu, din cadrul Detașamentului Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, aflat în concediu, a prins niște fugari în aeroportul din Barcelona. Jandarmeria informează că plutonierul adjunct "se afla astăzi în aeroportul El Prat din Barcelona, așteptând îmbarcarea, când a observat cum trei bărbați au încercat să fugă din custodia poliției". Acesta
17:30
Polițist reținut în arest de procurori pentru două infracțiuni. Polițistul a și fost bătut atunci cînd a comis infracțiunea de violare de domiciliu # Radio Top Suceava
Un agent de poliție de la Gura Humorului a ajuns în arest pentru 24 de ore, fiind reținut de procurorii de la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Gura Humorului într-un dosar în care este acuzat de două infracțiuni: "violare de domiciliu" și "favorizarea făptuitorului". Agentul de poliție este acuzat că, în timpul liber, a pătruns
16:40
Cristian-Valer Beșeni, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului: Precipitațiile prognozate pot îngreuna intervențiile în zonele afectate de inundațiile din județele Suceava și Neamț # Radio Top Suceava
Cristian-Valer Beșeni, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – MMAP, a solicitat, astăzi, în timpul ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență – CMSU, "deținătorilor de baraje să se asigure de buna funcționare a descărcătorilor hidraulici, pentru a evita posibila blocare a acestora cu material lemnos, aluviuni tîrîte sau deșeuri antrenate
16:30
CJSU Suceava. Încă 60 de tone de motorină, pentru continuarea intervențiilor operative post-inundații, refacerea infrastructurii și susținerea acțiunilor de sprijin logistic # Radio Top Suceava
În conformitate cu Hotărîrea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-a dispus acordarea unei a doua tranșe de motorină din rezerva de stat. Este vorba despre 60 de tone de motorină. Conform Prefecturii Suceava, motorina va fi utilizată exclusiv pentru continuarea intervențiilor operative post-inundații, refacerea urgentă a infrastructurii critice afectate și susținerea acțiunilor de
15:00
Peste 1.000 de credincoși, la Hramul Mănăstirii Slatina. Printre aceștia s-a numărat și președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele PSD Suceava, șeful administrației județene Gheorghe Șoldan, și cîțiva dintre colegii săi de partid au fost prezenți la Hramul Mănăstirii Slatina. Printre social-democrații care au participat la Sfînta Liturghie s-au numărat senatorul Ioan Stan, fostul peședinte al partidului, și Cristian Șologon, secretar de stat la Ministerul Transporturilor. A scris pe Facebook domnul Șoldan: "În
14:50
Pompierii scot apa de la Bazar și de la Centrul Cultural Bucovina. La Fălticeni un copac a căzut peste o mașină # Radio Top Suceava
În urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase din cursul zilei de 6 august, pentru județul Suceava a fost emis codul roșu, valabil până la ora 15:00. Cu puțin înainte de ora 15.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis că se desfășurau misiuni de intervenție după ploile căzute. Pentru mai multe localități din județul Suceava
11:50
Încrederea cetățeanului român în Stat ”este la cote minime”. Daniel Apostol, jurnalist specializat pe probleme economice: Dincolo de măsurile de natură pompieristică de a salva, de a diminua deficitele pe care le avem, Guvernul are datoria de a reclădi această încredere # Radio Top Suceava
În opinia jurnalistului Daniel Apostol, care este specializat pe probleme economice, încrederea cetățeanului român în Stat "este la cote minime", iar "Guvernul are datoria de a o reconstrui, de a o reclădi". Acest lucru îl poate face "doar propunîndu-ne un contract social pe care să-l respecte". Jurnalistul a scris în detaliu despre acest subiect în
11:10
Legumicultor, despre faptul că unele roșii au miezul verde: Principalele probleme sînt temperaturile prea mari și lipsa de aerisire # Radio Top Suceava
Legumicultorul Vasile Mătrășoaie, de la Dumbrăveni, are o recoltă de roșii foarte bună. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat de recolta de roșii, domnul Mătrășoaie a spus: "Producția de roșii e foarte bună. Am avut probleme pentru că am avut inundații în primăvară, am făcut canale pentru roșii, am dat drum la apă și
11:00
Vremea capricioasă i-a creat pagube legumicultorului Vasile Mătrășoaie: Am anunțat Direcția Agricolă și Prefectura Suceava. De la Prefectură nu am primit nici măcar un telefon # Radio Top Suceava
Vremea capricioasă i-a creat probleme legumicultorului Vasile Mătrășoaie, de la Dumbrăveni. Acesta spune că nu și-a asigurat culturile din cauza birocrației și că a anunțat Direcția Agricolă Suceava și Prefectura Suceava prin ce a trecut, iar de la Prefectură nu a primit nici măcar un telefon. Într-o
10:00
Despăgubiri de sute de mii de lei, pentru doi proprietari de case din Broșteni, care pe lîngă asigurarea obligatorie au și asigurare facultativă # Radio Top Suceava
Asocierea de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a anunțat că plătește primele două daune totale în urma inundațiilor de la Broșteni. Proprietarii au primit în primă fază suma aferentă poliței minime, respectiv cîte 100.000 de lei. Cei de la PAID au ținut să sublinieze că nu a fost nevoie de demersuri complicate, nici de drumuri […] Articolul Despăgubiri de sute de mii de lei, pentru doi proprietari de case din Broșteni, care pe lîngă asigurarea obligatorie au și asigurare facultativă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Un cetățean care iubește Suceava nespus de mult a pus capăt unui abuz. Bravo lui, bravo lui, bravo cetățeanului! Se întîmpla în anul 2015, prin luna mai. Justițiarul nu s-a lăsat pînă nu a desființat terasa din ”Areni”, de peste drum de Primărie, care aparținea familiei primarului PNL de la acea vreme, Ion Lungu. Cetățeanul […] Articolul Și-au luat Suceava înapoi. Și fac ce vor cu ea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Începînd din seara zilei de 5 august, rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Broșteni este din nou funcțională. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, cu excepția unor zone din satul Neagra, majoritatea locuitorilor au apă potabilă în case sau apartamente. A fost refăcut și drumul de acces spre satul Dîrmoxa, distrus de […] Articolul Rețeaua de apă potabilă din Broșteni, din nou funcțională aproape în totalitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
5 august 2025
20:10
Alimente, cereale, materiale de construcții și bani, din partea comunei Cornu Luncii pentru Broșteni # Radio Top Suceava
Primarul de Cornu Luncii, Gheorghe Fron a fost prezent, astăzi, la Broșteni, alături de preotul-pompier Gabriel Puiu Florea cu un transport de ajutoare adunate în urma donațiilor făcute de locuitorii comunei. Este vorba, în principal, despre alimente, cereale, materiale de construcții și bani. A spus primarul: ”Am donat 19.000 lei necesari pentru motorina folosită la […] Articolul Alimente, cereale, materiale de construcții și bani, din partea comunei Cornu Luncii pentru Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Au fost evaluate 195 de case și 389 de anexe gospodărești, fiind întocmite rapoartele tehnice aferente. Numărul echipelor de evaluare a pagubelor a fost suplimentat de la 4 la 10 # Radio Top Suceava
Prefectura Suceava a anunțat că numărul echipelor de evaluare a pagubelor a fost suplimentat de la 4 la 10, pentru a accelera procesul de constatare și raportare. În comunicatul Prefecturii se mai spune: ”Am solicitat și am obținut sprijinul domnului Ministru Cseke Attila pentru acoperirea deficitului de inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții […] Articolul Au fost evaluate 195 de case și 389 de anexe gospodărești, fiind întocmite rapoartele tehnice aferente. Numărul echipelor de evaluare a pagubelor a fost suplimentat de la 4 la 10 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Se contabilizează pagubele din zootehnie de după inundațiile de la Broșteni. La Broșteni sînt date dispărute zeci de caprine, ovine și porcine, și peste 700 de păsări # Radio Top Suceava
Echipe de medici veterinari aflate pe teren la Broșteni și la Ostra adună date în aceste zile cu privire la pagubele și pericolele din sectorul zootehnic. La Broșteni sînt date dispărute zeci de caprine, ovine și porcine, și peste 700 de păsări. Viiturile au distrus 22 de stupi de albine și peste 30 de mici […] Articolul Se contabilizează pagubele din zootehnie de după inundațiile de la Broșteni. La Broșteni sînt date dispărute zeci de caprine, ovine și porcine, și peste 700 de păsări apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Angajatul Primăriei Vama anchetat pentru ultraj față de primar, anchetat și pentru evadare # Radio Top Suceava
Angajatul Primăriei comunei Vama pus sub acuzare luna trecută de procurori pentru ultraj, după ce l-a amenințat pe primarul comunei, Constantin Tiberius Lucuțar, s-a ales și cu dosar penal pentru infracțiunea de evadare. Bărbatul în vîrstă de 60 de ani era plasat în arest la domiciliu de judecători în dosarul de ultraj și nu avea […] Articolul Angajatul Primăriei Vama anchetat pentru ultraj față de primar, anchetat și pentru evadare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Teren de antrenament pentru fotbal și rugby, în Parcul Ariniș din Gura Humorului # Radio Top Suceava
Primăria Gura Humorului amenajează în Parcul Ariniș un teren cu gazon care va fi destinat antrenamentelor echipelor de fotbal și de rugby din Gura Humorului. Terenul care se amenajează pe un teren viran a fost însămînțat și va avea în curînd porți pentru fotbal și but-uri pentru rugby. Totodată, s-a început și împrejmuirea terenului. Primăria […] Articolul Teren de antrenament pentru fotbal și rugby, în Parcul Ariniș din Gura Humorului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Lucrări pentru eliminarea infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun a Sucevei. Termenul de execuție este de 12 luni, iar garanția lucrărilor va fi de 20 de ani # Radio Top Suceava
Astăzi a fost semnat contractul de execuție pentru lucrările de eliminare a infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun a Sucevei. Într-un comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, se arată că este vorba despre ”un proiect foarte important pentru protejarea monumentului și pentru siguranța viitoarelor intervenții de restaurare. Infiltrațiile de apă pun […] Articolul Lucrări pentru eliminarea infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun a Sucevei. Termenul de execuție este de 12 luni, iar garanția lucrărilor va fi de 20 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Oamenii care circulă cu autobuzele TPL Suceava pot plăti direct din aplicația 24pay. Din această aplicație se accesează secțiunea „Transport public – Suceava” # Radio Top Suceava
Serviciul de achiziţie a titlurilor de călătorie prin 24pay este de acum disponibil şi în municipiul Suceava. Noua facilitate oferită utilizatorilor transportului în comun din Suceava este posibilă datorită parteneriatului încheiat cu Societatea de Transport Public Local. Aplicaţia mobilă a ajuns astfel la o acoperire de 22 de localități din România. Conform 24pay, începînd cu luna […] Articolul Oamenii care circulă cu autobuzele TPL Suceava pot plăti direct din aplicația 24pay. Din această aplicație se accesează secțiunea „Transport public – Suceava” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Prefectura Suceava se alătură campaniei umanitare de strîngere de rechizite și de materiale școlare lansată de IȘJ Suceava: Împreună putem aduce un zîmbet pe chipul copiilor care trec prin momente grele # Radio Top Suceava
Prefectura Suceava se alătură campaniei umanitare de strîngere de rechizite și de materiale școlare lansată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava și Asociația Profesorilor, Antrenorilor, Elevilor și Părinților din L.P.S. Suceava. Scopul campaniei este de sprijinire a copiilor din familiile afectate de inundațiile violente de la […] Articolul Prefectura Suceava se alătură campaniei umanitare de strîngere de rechizite și de materiale școlare lansată de IȘJ Suceava: Împreună putem aduce un zîmbet pe chipul copiilor care trec prin momente grele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Primării sucevene, firme și asociații s-au angajat să construiască locuințe la Broșteni. Există deja angajamente ferme pentru 19 case care vor fi ridicate de la zero (Foto) # Radio Top Suceava
Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, în mai puțin de 24 de ore de la apelul său pentru reconstrucția Broșteniului există deja angajamente ferme pentru 19 case care vor fi ridicate de la zero. A mai spus domnul Șoldan: ”Reacțiile nu au întârziat să apară și lista celor care vor să se implice crește […] Articolul Primării sucevene, firme și asociații s-au angajat să construiască locuințe la Broșteni. Există deja angajamente ferme pentru 19 case care vor fi ridicate de la zero (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Tabără de creație pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți, la Muzeul Satului Bucovinean. Mihai Pînzaru – PIM: Vom avea o expoziție, finalmente, de icoane pe sticlă. Copiii au și programe culturale # Radio Top Suceava
Luni, 4 august, la Muzeul Satului Bucovinean, a debutat cea de-a VII-a ediție a Taberei de creație pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți. Artistul plastic Mihai Pînzaru – PIM, care va coordona în cadrul taberei un atelier de pictură pe sticlă, a spus la Radio Top: ”Mă laud puțin cu participarea mea la […] Articolul Tabără de creație pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți, la Muzeul Satului Bucovinean. Mihai Pînzaru – PIM: Vom avea o expoziție, finalmente, de icoane pe sticlă. Copiii au și programe culturale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, va fi pe 6 august la pichetarea Ministerului Educației: Ministrul face un joc murdar. Avem încredere că lucrurile se mai pot schimba # Radio Top Suceava
Președintele Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, spune că este dezamăgit de atitudinea ministrului Educației, Daniel David, despre care spune că face un joc murdar. Domnul Pădureț se va număra printre sindicaliștii care pe 6 august vor picheta sediul Ministerului Educației. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Traian Pădureț a declarat: ”Așa cum le-am promis […] Articolul Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, va fi pe 6 august la pichetarea Ministerului Educației: Ministrul face un joc murdar. Avem încredere că lucrurile se mai pot schimba apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
100.000 de lei de la Rădăuți, pentru Broșteni. Primarul Loghin: Ajutorul acordat orașului Broșteni este un act de normalitate, de umanitate și de respect între oameni. Rădăuțiul nu întoarce privirea. Rădăuțiul întinde mîna # Radio Top Suceava
Municipiul Rădăuți sprijină comunitatea din Broșteni, grav afectată de inundații, cu suma de 100.000 de lei. Primarul Bogdan Loghin a declarat: ”Rădăuțiul este un municipiu cu inimă mare. În fața dificultăților financiare cu care ne confruntăm alegem să fim solidari, demni și uniți. De aceea, am decis să sprijinim orașul Broșteni cu suma de 100.000 […] Articolul 100.000 de lei de la Rădăuți, pentru Broșteni. Primarul Loghin: Ajutorul acordat orașului Broșteni este un act de normalitate, de umanitate și de respect între oameni. Rădăuțiul nu întoarce privirea. Rădăuțiul întinde mîna apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Tonul l-a dat Primăria Poiana Stampei. Chiar a doua zi după ce inundațiile au lovit violent orașul Broșteni, primarul Viluț Mezdrea a anunțat o donație de 100.000 de lei pentru această localitate. Cei 50.000 de lei alocați pentru Zilele Comunei de Primăria Horodnic de Jos au luat drumul Broștenilor, iar evenimentul a fost anulat din […] Articolul Localitățile sucevene mici pot, nu și capitala de județ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Și consiliile județene din Bacău și Vîlcea oferă sprijin financiar pentru zonele sinistrate din județul Suceava # Radio Top Suceava
Consiliile județene Bacău și Vîlcea vor contribui cu fonduri pentru reconstrucția zonelor calamitate din județul Suceava, cu 800.000 de lei, respectiv 200.000 de lei. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat aseară acest lucru și a adus mulțumiri tuturor consiliilor județene care oferă sprijin financiar: ”Le mulțumesc și pe această cale președinților Costel Fotea […] Articolul Și consiliile județene din Bacău și Vîlcea oferă sprijin financiar pentru zonele sinistrate din județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
4 august 2025
19:10
Timp de cîteva ore, un elicopter privat a făcut mai multe curse pentru a-i aproviziona cu mîncare pe ciobanii rămași izolați pe munții din Broșteni # Radio Top Suceava
Ciobanii care au rămas izolați în munții din zona orașului Broșteni din cauza inundațiilor au primit alimente cu ajutorul unui elicopter privat. După furtunile devastatoare din 27/28 iulie, ciobanii aflați pe culmi au rămas complet izolați, fără nici o posibilitate de a mai fi aprovizionați cu mîncare. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a aflat […] Articolul Timp de cîteva ore, un elicopter privat a făcut mai multe curse pentru a-i aproviziona cu mîncare pe ciobanii rămași izolați pe munții din Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:50
Un milion de lei din partea județului Timiș, pentru Suceava. Alfred Simonis: Astăzi, imaginile apocaliptice din Timișul anului 2005 le vedem în Suceava, județ grav afectat de inundații devastatoare # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Timiș va aloca în ședința de marți, 5 august, suma de un milion de lei pentru sinistrații suceveni. Anunțul a fost făcut de președintele Alfred Simonis, coleg de PSD cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Domnul Simonis a declarat: ”În 2005, apele au făcut prăpăd în Timiș. Peste 2.000 de case au […] Articolul Un milion de lei din partea județului Timiș, pentru Suceava. Alfred Simonis: Astăzi, imaginile apocaliptice din Timișul anului 2005 le vedem în Suceava, județ grav afectat de inundații devastatoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:40
Atenție! Au apărut escroci care încearcă să facă rost de bani folosindu-se de imagini cu sinistrați din localitatea suceveană Broșteni # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni atrage atenția că fotografii postate de sinistrați sau de autorități au fost furate și folosite de persoane care pretind că sînt victime și cer bani. Într-un mesaj al Primăriei se arată: ”Inclusiv telefoanele Primăriei sună necontenit cu oameni care cer să li se confirme dacă X sau Y chiar are nevoie sau […] Articolul Atenție! Au apărut escroci care încearcă să facă rost de bani folosindu-se de imagini cu sinistrați din localitatea suceveană Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:30
Primarul Orașului Broșteni către sinistrați: Nu începeți lucrări de demolare sau reconstrucție fără documentația necesară! Doar prin respectarea normelor putem evita repetarea unor asemenea evenimente # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, le-a transmis sinistraților să nu înceapă lucrările de demolare sau de reconstrucție a caselor fără documentațiile necesare. Mesajul primarului este: ”Nu începeți lucrări de demolare sau reconstrucție fără documentația necesară! Este obligatorie obținerea autorizației de construire/demolare, inclusiv în regim de urgență, conform prevederilor Legii 50/1991, emisă de Primăria Orașului Broșteni, […] Articolul Primarul Orașului Broșteni către sinistrați: Nu începeți lucrări de demolare sau reconstrucție fără documentația necesară! Doar prin respectarea normelor putem evita repetarea unor asemenea evenimente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: La Broșteni, echipele Delgaz Grid sînt deja pe teren. Am vorbit și cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pe care l-am asigurat de tot sprijinul meu # Radio Top Suceava
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că se lucrează la refacerea rețelelor electrice de la Broșteni, oraș devastat de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie. A declarat acesta: ”Pentru refacerea rețelelor electrice de la Broșteni am luat legătura direct cu operatorii de distribuție a energiei. Echipele Delgaz Grid sînt deja pe teren, au evaluat situația […] Articolul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: La Broșteni, echipele Delgaz Grid sînt deja pe teren. Am vorbit și cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pe care l-am asigurat de tot sprijinul meu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Prefectura Suceava a declanșat un mecanism prin care încearcă să atragă rapid fonduri europene pentru reconstrucția localităților afectate de inundații # Radio Top Suceava
Instituția Prefectului – Județul Suceava, prin prefectul Traian Andronachi, a transmis Guvernului României (în atenția domnului prim-ministru Ilie Bolojan) o solicitare oficială pentru demararea procesului de modificare a programelor de coeziune, în vederea utilizării instrumentului european RESTORE – „Regional Emergency Support to Reconstruction”. Solicitarea are în vedere mobilizarea rapidă a fondurilor europene disponibile pentru reconstrucția […] Articolul Prefectura Suceava a declanșat un mecanism prin care încearcă să atragă rapid fonduri europene pentru reconstrucția localităților afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
”Lume, lume… hai la tîrg!” – 101 meșteri și producători prezenți, trei premii acordate, povești de viață și planuri pentru următoarea ediție: Avem o idee ca la anul să fie și mai interesant # Radio Top Suceava
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat la Radio Top că, și anul acesta, s-a bucurat de un public numeros. Potrivit domnului Ursu, în curtea Muzezului Satului Bucovinean au fost ”5.342 de vizitatori, ceea ce este o cifră normală. Un pic mai bine decît anul trecut, dacă scădem, […] Articolul ”Lume, lume… hai la tîrg!” – 101 meșteri și producători prezenți, trei premii acordate, povești de viață și planuri pentru următoarea ediție: Avem o idee ca la anul să fie și mai interesant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
