Ministrul Sănătăţii: Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi/ Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR
News.ro, 7 august 2025 22:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că sunt 15 spitale noi sau clădiri de spitale aflate în construcţie, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. Totuşi, în urma unei discuţii cu ministrul Fondurilor Europene, au fost găsite resurse de finanţare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:40
Ministrul Sănătăţii: Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi/ Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că sunt 15 spitale noi sau clădiri de spitale aflate în construcţie, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. Totuşi, în urma unei discuţii cu ministrul Fondurilor Europene, au fost găsite resurse de finanţare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.
22:40
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară a Ligii Europa.
Acum 30 minute
22:20
Braşov: Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în spital, la o săptămână după ce a născut # News.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.
Acum o oră
22:10
Peste 20 de autoturisme sunt blocate, joi seară, în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane câte au plecat pe munte, şase s-au întors la maşină, iar două lipsesc.
22:10
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
22:00
Rogobete: E o nedreptate faptul că gărzile nu se plătesc la salariul din 2025 / Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative, în domeniul sanitar, el subliniind că este o nedreptate, de exemplu, că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce în altele medicii şi asistenţii se îmbracă în pijamale la ora 22.00 pentru că nu au pacienţi. Ministrul a precizat că vor fi blocate transferurile nejustifiate ale pacienţilor între spitale.
22:00
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie cu formaţia spaniolă Cisne Balonmano, la turneul amical de la Pontevedra # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins, joi, formaţia Cisne Balonmano, scor 29-19 (11-11), în primul meci amical disputat în cadrul unui turneu găzduit de Pontevedra, Spania.
21:50
Ministrul Sănătăţii, despre programarea online a pacienţilor: O parte din spitale deja aplică posibilitatea programărilor online, noua platformă informatică va fi disponibilă în decembrie, urmând ca ea să fie pusă în practică în luna august a anului viito # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, că unele spitale au implementat cu fonduri proprii sau eruropene soluţii digitale de programare online a pacienţilor, însă platforma naţională va fi disponibilă la finalul acestui an, în luna decembrie, urmând să fie implementată în august 2026.
Acum 2 ore
21:40
Echipa CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa fornaţiei portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa.
21:40
Copilul preluat cu elicopterul dintr-o zonă turistică din Maramureş a fost muşcat de o viperă / I s-a administrat ser antiviperin şi este teafăr # News.ro
Copilul preluat de un elicopter, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, a fost muşcat de o viperă. Băiatul în vârstă de şapte ani a fost dus la spital, unde i s-a administrat ser antiviperin. El este stabil şi conştient.
21:40
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa.
21:30
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava anunţă reluarea alimentării cu apă în comuna Ostra: În primele două zile apa nu este potabilă # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă, joi seară, reluarea alimentării cu apă în comuna Ostra, grav afectată de inundaţii. Cu toate acestea, edilul avertizează populaţia că în primele două zile apa nu este potabilă.
21:20
Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi Floreasca a afirmat că i-a pătat imaginea: Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea.
21:20
Ministrul Sănătăţii: Normele minimale pentru funcţionarea centrelor de arşi vor fi echivalate cu cele din UE / Am demarat deja un grup tehnic de lucru # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, că, în 2-3 săptămâni, vor exista noi norme pentru funcţionarea centrelor de arşi din ţară, astfel încât acesta să fie echivalate cu cele din Uniunea Europeană. Un grup de lucru deja lucrează la aceste norme.
21:20
Naţionala României s-a pregătit împreună cu reprezentativa Chile, ambele calificate la Campionatul Mondial de luna viitoare. Tricolorii au câştigat ambele meciuri amicale, disputate fără spectatori, la Piatra Neamţ.
21:20
Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat joi că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda, relatează Reuters.
21:10
Handbal feminin: Vicecampioana Corona Braşov se impune în faţa formaţiei Dunărea Brăila, la Cupa Dunărea # News.ro
Echipa Corona Braşov a câştigat, joi, partida cu formaţia Dunărea Brăila, scor 31-24 (16-12), în al doilea meci din prima zi a turneului amical Cupa Dunărea.
21:00
Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea # News.ro
Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea.
20:50
Replica Indiei la tarifele lui Trump: Strânge legăturile cu Rusia şi Brazilia, în timp ce premierul Modi se pregăteşte de prima vizită în China în decurs de şapte ani # News.ro
Rusia şi India şi-au reafirmat angajamentul faţă de „parteneriatul strategic” care le uneşte în cadrul unor discuţii bilaterale pe tema securităţii care au avut loc la Moscova joi, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat majorarea tarifelor la importurile din India din cauza achiziţiilor de petrol rusesc. Pe de altă parte, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, şi preşedintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, unul din liderii care nu sunt deloc pe placul lui Donald Trump, au convenit joi să consolideze cooperarea în domeniul comerţului, tehnologiei, energiei, apărării, agriculturii, sănătăţii şi relaţiilor interumane, a anunţat biroul lui Modi într-un comunicat, relatează Reuters.
20:50
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
Acum 4 ore
20:30
Dâmboviţa: Un bărbat a murit şi trei femei au fost rănite, după ce un tractor s-a răsturnat # News.ro
Un bărbat a murit şi trei femei au fost rănite, joi seară, în judeţul Dâmboviţa, după ce un tractor s-a răsturnat.
20:20
UPDATE - Flăcări uriaşe în Mamaia - Arde fostul club Bellagio / Incendiul a fost localizat – FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
20:20
DECESUL LUI ION ILIESCU. Beijingul transmite un mesaj de condoleanţe: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” # News.ro
China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, citat de agenţia chineză de presă Xinhua.
20:00
Oana Ţoiu, întâlnire cu Volodimir Zelenski – Agenda discuţiilor / Ministrul de Externe: Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre ”un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Ţoiu a transmis că ”Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”.
19:50
"Arta poate schimba vieţi”: De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi # News.ro
Fotbalistul Kevin De Bruyne a scos la licitaţie un tablou din colecţia sa personală, încasările urmând să fie donate unei asociaţii care ajută copiii bolnavi, relatează L'Equipe.
19:40
Starea de alertă la Praid, prelungită până în 9 septembrie / Populaţia evacuată nu poate reveni în case decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp / Salinitatea apei, în creştere / Zona, păzită de personal MAI # News.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populaţiei. Oamenii evacuaţi nu pot, însă, reveni în locuinţe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.
19:40
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
19:30
UPDATE - Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, unde au izbucnit noi focare / Zece pompieri, duşi cu o aeronavă în apropierea incendiului / A treia aeronavă, trimisă în zonă - FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, încercând să stingă incendiul care a izbucnit încă din 4 august, iar joi au apărut noi focare. Peste 60 de tone de apă au fost aruncate, doar în cursul zilei de joi, de către piloţi asupra focarelor.
19:20
Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, unde au izbucnit noi focare / Zece pompieri, duşi cu o aeronavă în apropierea incendiului # News.ro
Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, încercând să stingă incendiul care a izbucnit încă din 4 august, iar joi au apărut noi focare. Peste 60 de tone de apă au fost aruncate, doar în cursul zilei de joi, de către piloţi asupra focarelor.
19:20
Clubul englez Aston Villa a anunţat joi prelungirea înţelegerii cu internaţionalul francez Lucas Digne. Fundaşul stânga va juca la Villa până în 2028.
19:20
Extremistul olandez Geert Wilders dă naştere unui nou scandal din cauza unei postări. Mii de reclamaţii au fost primite la o linie telefonică antidiscriminare # News.ro
O linie telefonică olandeză împotriva discriminării a primit peste 2.500 de plângeri în urma unui tweet de campanie al liderului de extremă dreapta Geert Wilders, a anunţat joi un purtător de cuvânt al serviciului de asistenţă, relatează AFP.
19:00
Administratorul unei firme din Bucureşti care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, plasat sub control judiciar / Prejudiciu de peste 3,4 milione de lei # News.ro
Adminsitratorul unei firme din Bucureşti, care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, în peroada 2010 – 2021, a fost plasat sub control judiciar. Anchetatorii anunţă că a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,4 milione de lei.
18:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters.
18:50
Wizz Air anunţă patru noi rute din Craiova, spre Paris, Napoli, Atena şi Barcelona, la preţuri pornind de la 99de lei/sens # News.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă lansarea a patru noi rute din Craiova, spre Paris, Napoli, Atena şi Barcelona. Tarifele pornesc de la doar 99 de lei, preţ pentru un singur segment de zbor.
Acum 6 ore
18:40
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă a zilei se confruntă gazda Dunărea Brăila şi vicecampioana Corona Braşov.
18:40
Adminsitratorul unei firme din Bucureşti care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, plasat sub control judiciar / Prejudiciu de peste 3,4 milione de lei # News.ro
Adminsitratorul unei firme din Bucureşti, care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, în peroada 2010 – 2021, a fost plasat sub control judiciar. Anchetatorii anunţă că a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,4 milione de lei.
18:30
Proiect pentru creşterea siguranţei la atacurile cibernetice şi protejarea bazelor de date, implementat la Spitalul Judeţean Arad / Finanţare de un milion de euro din PNRR / Sistem de apelare medicală cu voce la patul pacientului # News.ro
Un proiect pentru creşterea siguranţei la atacurile cibernetice, protejarea bazelor de date şi creşterea vitezei de transfer a datelor este implementat la Spitalul Judeţean Arad, printr-o finanţare de un milion de euro din PNRR. Un sistem de apelare medicală cu voce la patul pacientului este în curs de implementare.
18:30
Căpitan de poliţie arestat în Portugalia, după ce o încărcătură de cocaină a fost găsită ascunsă în piei de animale putrede # News.ro
Autorităţile portugheze au arestat un căpitan de poliţie şi un complice al său suspectaţi de conducerea unei operaţiuni de trafic de droguri folosind o metodă inedită de transport. Reţeaua a importat cel puţin trei containere de piei de animale având 1,5 tone de cocaină ascunse între straturile putrede ale pieilor netăbăcite, relatează Reuters.
18:20
Ialomiţa: Doi bărbaţi care au intrat cu maşina în curtea unui imobil, după ce au forţat poarta şi au agresat un adolescent de 17 ani, trimişi în judecată / Victima a avut nevoie de intervenţie chirurgicală, fiindu-i primejduită viaţa # News.ro
Doi bărbaţi care, în luna aprilie, au intrat cu maşina în curtea unui imobil din judeţul Ialomiţa, după ce au forţat poarta şi au agresat un adolescent de 17 ani au fost trimişi în judecată. Victima a avut nevoie de intervenţie chirurgicală, fiindu-i primejduită viaţa.
18:20
Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus - Dinamo, care se va disputa, vineri, în etapa a cincea din Superligă.
18:10
Ilfov: Nou ambulatoriu, construit la Popeşti-Leordeni/ Acesta va avea 16 cabinete medicale # News.ro
Un nou ambulatoriu este construit în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, acesta urmând să aibă 16 cabinete medicale şi mai multe specialităţi. Lucrările ar urma să fie finalizate la sfârşitul anului 2027.
18:00
Prima locomotivă electrică Alstom Traxx, produsă pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviară, a ajuns în România şi va parcurge o serie de teste în vederea autorizării, la Centrul de Testare Făurei, în august # News.ro
Alstom a prezentat joi prima locomotivă electrică Traxx produsă pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF), care a sosit în România şi este în prezent supusă unor teste dinamice la Centrul de Testare Făurei pe parcursul lunii august. Testele din România fi urmat de un program de testare în Germania, pe linii certificate TSI.
17:50
Neamţ: Lucrările la podul de la Pângăraţi, de pe DN 15, oprite în perioada 13-17 august, pentu a evita formarea de blocaje având în vedere afluxul de turişti / Tronsonul leagă Piatra Neamţ de Bicaz, Cheile Bicazului şi zona montană a judeţului - FOTO # News.ro
Lucrările la podul de la Pângăraţi, de pe DN 15, în judeţul Neamţ, vor fi oprite în perioada 13-17 august, la solicitarea Prefecturii Neamţ pentu a evita formarea de blocaje având în vedere afluxul de turişti care vor participa la Ziua Marinei şi la Zilele Bicazului. Tronsonul leagă Piatra Neamţ de Bicaz, Cheile Bicazului şi zona montană a judeţului Neamţ.
17:40
Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat/ Guvernul are pe agenda şedinţei de vineri un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda şedinţei de vineri a Guvernului se află un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială, precum şi modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială.
17:40
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Rubio ordonă diplomaţilor americani să lanseze o campanie intensă de lobby împotriva legii ce reglementează reţelele sociale şi companiile tehnologice. SUA o consideră o formă de cenzură # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump a instruit diplomaţii americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădeşte libertatea de exprimare şi impune costuri companiilor americane din domeniul tehnologiei, arată o telegramă diplomatică internă văzută de Reuters.
17:30
Tema libertăţii şi influenţele reciproce ale regimurilor comuniste român şi polonez, surprinse artistic în 30 de lucrări/ Două expoziţii vor fi organizate la Bucureşti şi Wrocław # News.ro
La 36 de ani de la căderea comunismului, conceptul de „libertate” în contextul social, politic şi cultural din vechiul „bloc sovietic” este supus unei analize artistice de artişti vizuali din România şi din Polonia, în cadrul proiectului CELULA Free Air. Artişti din colectivul Celula de Artă vor colabora cu Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts din Wrocław, Polonia, explorând metaforic tema libertăţii şi analizând influenţele reciproce dintre cele două regimuri comuniste, urmărindu-le impactul la nivelul psihicului colectiv şi contemplând artistic valenţele libertăţii, trecutului şi prezentului, într-un efort de valorificare a patrimoniului cultural împărtăşit.
17:20
Filme şi seriale cu eroi mitici, legende străvechi, confruntarea dintre bine şi rău şi cu multă imaginaţie pot fi văzute şi revăzute de copii şi adolescenţi la Disney+.
17:20
Balonul de Aur feminin: Cine îi va urma Aitanei Bonmati? Cele 30 de nominalizate / Nominalizările pentru cele mai bune cluburi # News.ro
Lista jucătoarelor nominalizate pentru Balonul de Aur feminin 2025 a fost anunţată joi. Cine îi va urma spaniolei Aitana Bonmati? Câştigătoare de două ori, în 2023 şi 2024, jucătoarea echipei FC Barcelona se numără totuşi printre nominalizate, însă a pierdut la 27 iunie, alături de Roja, finala Euro împotriva Angliei, relatează Le Figaro.
17:10
Sediul companiei aeriene naţionale israeliene El Al, vandalizat la Paris cu vopsea roşie şi inscripţii ca "El Al Genocide Airline" sau ”Fuck zionism”. ”Atunci când preşedintele francez Macron anunţă cadouri Hamasului, acesta este rezultatul”, acuză un min # News.ro
Intrarea în sediul companiei aeriene israeliene El Al la Paris a fost vandalizată cu vopsea roşie şi inscripţii ostile în noaptea de miercuri spre joi, un ”act barbar”, condamnă Israelul, relatează AFP.
17:10
Putin respinge o întâlnire cu Zelenski, pentru că nu se îndeplinesc ”condiţiile”. El urmează în schimb să se întâlnească ”în zilele următoare” cu Trump în Emiratele Arabe Unite # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin nu susţine o întâlnire în curând cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, apreciind că, pentru moment, nu se îndeplinesc ”condiţiile”, în contextul în care liderul ucrainean insistă în vederea unui summit în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.