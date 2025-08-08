Bursele europene au crescut joi, pe fondul posibilităţii unei întâlniri Trump-Putin
News.ro, 8 august 2025 05:20
Pieţele europene au înregistrat creşteri joi, după ce Kremlinul a anunţat că preşedintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în zilele următoare, transmite CNBC.
Acum 5 minute
06:20
O pastilă zilnică îi ajută pe pacienţi să piardă 12% din greutatea corporală, conform unui studiu aflat în faă incipientă # News.ro
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate de The Guardian.
06:20
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN.
Acum 10 minute
06:10
Republica Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar era Gazprom. Gigantul rus denunţă decizia şi avertizează că va lupta împotriva ei „prin toate mijloacele disponibile” # News.ro
Agenţia Naţională pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova (ANRE) a anunţat săptămâna aceasta că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acţionar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, şi a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a denunţat joi decizia şi a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând totodată Chişinăul că pune în pericol securitatea energetică a ţării, relatează presa locală.
Acum 30 minute
06:00
OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte, dar încă nu poate face munca oamenilor # News.ro
OpenAI a declarat că a făcut un „pas semnificativ” către inteligenţa artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea de a crea un sistem capabil să facă munca oamenilor, informează The Guardian.
06:00
Lira sterlină a crescut cu 0,5% joi, după decizia Băncii Angliei de a reduce dobânda de referinţă # News.ro
Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5% joi, după ce Banca Angliei a redus dobânda de referinţă cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu aşteptările pieţei, transmite CNBC.
Acum o oră
05:30
Planul de reintroducere a unui pesticid interzis în Franţa a fost respins de Consiliul Constituţional. Dispoziţia „Legii Duplomb” permitea utilizarea acetamipridului, toxic pentru albine # News.ro
Cea mai înaltă autoritate constituţională din Franţa s-a pronunţat împotriva reintroducerii unui pesticid dăunător ecosistemelor, considerând că această prevedere este neconstituţională, relatează The Guardian.
05:20
Acum 2 ore
05:00
Acţiunile Intel au scăzut joi cu 3% după ce Trump cere demisia imediată a CEO-ului companiei # News.ro
Acţiunile Intel au scăzut joi, cu 3%, după ce preşedinteLE american Donald Trump a cerut demisia imediată a directorului general al companiei, Lip-Bu Tan, transmite CNBC.
Acum 4 ore
03:40
Donald Trump se răzgândeşte şi spune că se va întâlni cu Putin şi fără ca liderul de la Kremlin să promită că va discuta cu Zelenski # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o schimbare bruscă de poziţie faţă de declaraţiile anterioare făcute în aceeaşi zi, scrie The Washington Post.
Acum 6 ore
02:10
Cel mai amplu incendiu din Franţa din ultima jumătate de secol este sub control. A distrus 17.000 de hectare în puţin peste 48 de ore # News.ro
Cel mai grav incendiu din ultimii cel puţin 50 de ani din zona mediteraneeană franceză, care a provocat moartea unei persoane, a fost pus sub control joi seara în departamentul Aude, după ce a distrus 17.000 de hectare de vegetaţie în puţin peste 48 de ore, relatează AFP.
01:30
Donald Trump îl numeşte pe Stephen Miran, consilierul său economic, în Consiliul Guvernatorilor Fed # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că doreşte să-l numească pe consilierul său economic Stephen Miran în funcţia de guvernator al Rezervei Federale (Fed), pe locul rămas vacant în urma unei demisii, având astfel ocazia de a-şi spori influenţa în cadrul consiliului care stabileşte ratele dobânzilor, relatează AFP.
01:00
Nivelul râului Ohio a fost ridicat pentru a permite vicepreşedintelui JD Vance să facă o excursie cu caiacul de ziua lui # News.ro
Echipa de securitate a vicepreşedintelui SUA a solicitat ridicarea nivelului apei râului Ohio în weekendul trecut pentru a permite o excursie cu caiacul pe care locatarul de la Casa Albă şi familia sa au făcut-o pentru a-l sărbători pe JD Vance, care a împlinit 41 de ani, relatează The Associated Press (AP).
00:20
Un judecător din SUA suspendă temporar construcţia centrului de detenţie pentru imigranţi „Alligator Alcatraz” # News.ro
O judecătoare federală a suspendat joi temporar construcţia unui nou centru de detenţie pentru imigranţi în Florida, supranumit „Alligator Alcatraz”, în timp ce se desfăşoară proceduri juridice legate de impactul acestuia asupra mediului, relatează Reuters.
00:20
Meciul FCSB-Drita: Daniel Bîrligea – Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni şi că trebuie să muncim, să luptăm # News.ro
Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, a marcat două goluri în meciul de joi seara, cu Drita, scor 3-2, şi speră că această victorie va fi un nou început pentru roş-albaştri.
Acum 8 ore
00:00
Reuters: FBI-ul îşi continuă epurările şi îl demite pe fostul director interimar şi pe alţi agenţi care au lucrat la dosare ce l-au nemulţumit pe Trump # News.ro
FBI concediază o nouă serie de angajaţi, printre care şi fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri luate împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia preşedintelui Donald Trump, au declarat joi pentru Reuters patru persoane informate despre acest subiect.
00:00
Gabriela Ruse, locul 58 WTA, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.
00:00
Meciul FCSB-Drita: Adrian Şut – E foarte important pentru noi, pentru psihicul nostru că am reuşit să întoarcem scorul şi să câştigăm # News.ro
Adrian Şut, mjlocaşul echipei FCSB, este fericit pentru că bucureştenii au întors rezultatul în meciul cu Drita şi spune că startul acesta de sezon seamănă cu cel de anul trecut.
7 august 2025
23:50
Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.
23:40
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa. FCSB a revenit extraordinar, de la 0-2.
23:00
UPDATE - Argeş: Zeci de autoturisme, blocate în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan / Circulaţia a fost reluată - FOTO # News.ro
Peste 20 de autoturisme au fost blocate, joi seară, în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane câte au plecat pe munte, şase s-au întors la maşină, iar două lipsesc.
22:50
The Guardian: Refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski ar putea compromite summitul cu Trump. The New York Post scrie că Trump se va întâlni cu Putin numai dacă liderul rus se va întâlni şi cu Zelenski # News.ro
Eforturile de a organiza o întâlnire faţă în faţă între Donald Trump şi Vladimir Putin ar putea fi zădărnicite de refuzul liderului de la Kremlin de a se întâlni cu Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, potenţial o condiţie prealabilă a Casei Albe pentru summitul cu miză mare, scrie The Guardian într-un articol semnat de corespondenţii de la Kiev şi respectiv Washington.
22:50
Ministerul Culturii anunţă incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "RomâniaFilm" / Situaţia va fi evaluată după ce se va permite accesul în zonă - FOTO # News.ro
Ministerul Culturii anunţă incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "RomâniaFilm". Au ars gherete amplasate în apropierea fostului imobil, precum şi diverse materiale depozitate de-a lungul timpului de persoane din zonă. Situaţia va fi evaluată după ce se va permite accesul în zonă.
22:40
Ministrul Sănătăţii: Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi/ Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că sunt 15 spitale noi sau clădiri de spitale aflate în construcţie, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. Totuşi, în urma unei discuţii cu ministrul Fondurilor Europene, au fost găsite resurse de finanţare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.
22:40
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară a Ligii Europa.
22:20
Braşov: Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în spital, la o săptămână după ce a născut # News.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.
Acum 12 ore
22:10
Peste 20 de autoturisme sunt blocate, joi seară, în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane câte au plecat pe munte, şase s-au întors la maşină, iar două lipsesc.
22:10
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
22:00
Rogobete: E o nedreptate faptul că gărzile nu se plătesc la salariul din 2025 / Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative, în domeniul sanitar, el subliniind că este o nedreptate, de exemplu, că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce în altele medicii şi asistenţii se îmbracă în pijamale la ora 22.00 pentru că nu au pacienţi. Ministrul a precizat că vor fi blocate transferurile nejustifiate ale pacienţilor între spitale.
22:00
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie cu formaţia spaniolă Cisne Balonmano, la turneul amical de la Pontevedra # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins, joi, formaţia Cisne Balonmano, scor 29-19 (11-11), în primul meci amical disputat în cadrul unui turneu găzduit de Pontevedra, Spania.
21:50
Ministrul Sănătăţii, despre programarea online a pacienţilor: O parte din spitale deja aplică posibilitatea programărilor online, noua platformă informatică va fi disponibilă în decembrie, urmând ca ea să fie pusă în practică în luna august a anului viito # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, că unele spitale au implementat cu fonduri proprii sau eruropene soluţii digitale de programare online a pacienţilor, însă platforma naţională va fi disponibilă la finalul acestui an, în luna decembrie, urmând să fie implementată în august 2026.
21:40
Echipa CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa fornaţiei portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa.
21:40
Copilul preluat cu elicopterul dintr-o zonă turistică din Maramureş a fost muşcat de o viperă / I s-a administrat ser antiviperin şi este teafăr # News.ro
Copilul preluat de un elicopter, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, a fost muşcat de o viperă. Băiatul în vârstă de şapte ani a fost dus la spital, unde i s-a administrat ser antiviperin. El este stabil şi conştient.
21:40
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa.
21:30
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava anunţă reluarea alimentării cu apă în comuna Ostra: În primele două zile apa nu este potabilă # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă, joi seară, reluarea alimentării cu apă în comuna Ostra, grav afectată de inundaţii. Cu toate acestea, edilul avertizează populaţia că în primele două zile apa nu este potabilă.
21:20
Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi Floreasca a afirmat că i-a pătat imaginea: Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea.
21:20
Ministrul Sănătăţii: Normele minimale pentru funcţionarea centrelor de arşi vor fi echivalate cu cele din UE / Am demarat deja un grup tehnic de lucru # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, că, în 2-3 săptămâni, vor exista noi norme pentru funcţionarea centrelor de arşi din ţară, astfel încât acesta să fie echivalate cu cele din Uniunea Europeană. Un grup de lucru deja lucrează la aceste norme.
21:20
Naţionala României s-a pregătit împreună cu reprezentativa Chile, ambele calificate la Campionatul Mondial de luna viitoare. Tricolorii au câştigat ambele meciuri amicale, disputate fără spectatori, la Piatra Neamţ.
21:20
Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat joi că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda, relatează Reuters.
21:10
Handbal feminin: Vicecampioana Corona Braşov se impune în faţa formaţiei Dunărea Brăila, la Cupa Dunărea # News.ro
Echipa Corona Braşov a câştigat, joi, partida cu formaţia Dunărea Brăila, scor 31-24 (16-12), în al doilea meci din prima zi a turneului amical Cupa Dunărea.
21:00
Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea # News.ro
Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea.
20:50
Replica Indiei la tarifele lui Trump: Strânge legăturile cu Rusia şi Brazilia, în timp ce premierul Modi se pregăteşte de prima vizită în China în decurs de şapte ani # News.ro
Rusia şi India şi-au reafirmat angajamentul faţă de „parteneriatul strategic” care le uneşte în cadrul unor discuţii bilaterale pe tema securităţii care au avut loc la Moscova joi, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat majorarea tarifelor la importurile din India din cauza achiziţiilor de petrol rusesc. Pe de altă parte, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, şi preşedintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, unul din liderii care nu sunt deloc pe placul lui Donald Trump, au convenit joi să consolideze cooperarea în domeniul comerţului, tehnologiei, energiei, apărării, agriculturii, sănătăţii şi relaţiilor interumane, a anunţat biroul lui Modi într-un comunicat, relatează Reuters.
20:50
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
20:30
Dâmboviţa: Un bărbat a murit şi trei femei au fost rănite, după ce un tractor s-a răsturnat # News.ro
Un bărbat a murit şi trei femei au fost rănite, joi seară, în judeţul Dâmboviţa, după ce un tractor s-a răsturnat.
20:20
UPDATE - Flăcări uriaşe în Mamaia - Arde fostul club Bellagio / Incendiul a fost localizat – FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
20:20
DECESUL LUI ION ILIESCU. Beijingul transmite un mesaj de condoleanţe: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” # News.ro
China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, citat de agenţia chineză de presă Xinhua.
20:00
Oana Ţoiu, întâlnire cu Volodimir Zelenski – Agenda discuţiilor / Ministrul de Externe: Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre ”un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Ţoiu a transmis că ”Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”.
19:50
"Arta poate schimba vieţi”: De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi # News.ro
Fotbalistul Kevin De Bruyne a scos la licitaţie un tablou din colecţia sa personală, încasările urmând să fie donate unei asociaţii care ajută copiii bolnavi, relatează L'Equipe.
19:40
Starea de alertă la Praid, prelungită până în 9 septembrie / Populaţia evacuată nu poate reveni în case decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp / Salinitatea apei, în creştere / Zona, păzită de personal MAI # News.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populaţiei. Oamenii evacuaţi nu pot, însă, reveni în locuinţe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.
19:40
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
19:30
UPDATE - Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, unde au izbucnit noi focare / Zece pompieri, duşi cu o aeronavă în apropierea incendiului / A treia aeronavă, trimisă în zonă - FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, încercând să stingă incendiul care a izbucnit încă din 4 august, iar joi au apărut noi focare. Peste 60 de tone de apă au fost aruncate, doar în cursul zilei de joi, de către piloţi asupra focarelor.
