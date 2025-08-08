IGPR - 34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism. Zece persoane au fost duse la audieri
News.ro, 8 august 2025 07:50
Zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism, zece persoane fiind duse la audieri.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
07:50
IGPR - 34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism. Zece persoane au fost duse la audieri # News.ro
Zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism, zece persoane fiind duse la audieri.
07:50
Dâmboviţa - Două autoturisme şi un autocamion, implicate într-un accident între Târgovişte - Găeşti. Patru persoane au fost rănite. Traficul este oprit # News.ro
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un autocamion, produs vineri dimineaţă pe DN 72 Târgovişte - Găeşti, circulaţi fiind oprită.
07:50
Noul model GPT-5 a fost lansat joi, iar partenerii OpenAI, Apple şi Microsoft, nu au precupeţit niciun efort pentru a-l integra în propriile produse.
Acum 15 minute
07:40
Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume anunţă perspective pozitive, după o criză istorică a industriei de profil # News.ro
Directorul general al companiei spaniole Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, afirmă că o recoltă abundentă şi îmbunătăţirea încrederii în piaţă arată că industria începe să-şi revină după una dintre cele mai dificile perioade din istorie.
Acum o oră
07:20
BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina # News.ro
Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de dronele Kievului. În acest context, Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în curând, scrie BBC.
07:00
Rusia şi Emiratele Arabe Unite îşi consolidează parteneriatul comercial, sfidând limitele impuse de SUA # News.ro
Preşedintele EAU, Mohammed bin Zayed al Nahyan, a efectuat joi a doua sa vizită în Rusia în mai puţin de un an, întâlnindu-se cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un semnal clar al consolidării relaţiilor bilaterale, transmite CNBC.
07:00
România - lobby la Washington pentru a reintra în Visa Waiver. 25.000 dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie al Homeland Security, care a asistat cu succes Qatarul # News.ro
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanţă specializată în securitate şi siguranţă publică, ce a furnizat asistenţă Qatarului în demersul încununat de succes al ţării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autorităţile de la Washington în programul Visa Waiver, relatează Profit.ro.
Acum 2 ore
06:50
NBC News: Imagini din satelit arată că Israelul concentrează forţe pentru o posibilă invazie terestră în Gaza, potrivit unor surse # News.ro
Imagini surprinse de un satelit comercial arată că armata israeliană concentrează trupe şi echipamente în apropierea frontierei cu Gaza, care ar putea sprijini o posibilă nouă invazie terestră în enclava palestiniană, potrivit a trei oficiali americani şi unui fost oficial care a vizionat imaginile, scrie NBC News.
06:40
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro # News.ro
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, relatează BBC.
06:30
O pastilă zilnică îi ajută pe pacienţi să piardă 12% din greutatea corporală, conform unui studiu aflat în fază incipientă # News.ro
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate de The Guardian.
06:30
UPDATE - Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa Gaza City şi adoptă cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza, inclusiv „controlul de securitate israelian” # News.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN. Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza, inclusiv „controlul de securitate israelian în Fâşia Gaza” şi o nouă administraţie civilă care să guverneze enclava, care să nu fie nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană.
06:30
Acţiunile producătorului german de armament Rheinmetall au scăzut cu 8% joi, consemnând cea mai slabă evoluţie în cadrul indicelui german DAX, transmite CNBC.
06:20
O pastilă zilnică îi ajută pe pacienţi să piardă 12% din greutatea corporală, conform unui studiu aflat în faă incipientă # News.ro
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate de The Guardian.
06:20
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN.
06:10
Republica Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar era Gazprom. Gigantul rus denunţă decizia şi avertizează că va lupta împotriva ei „prin toate mijloacele disponibile” # News.ro
Agenţia Naţională pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova (ANRE) a anunţat săptămâna aceasta că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acţionar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, şi a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a denunţat joi decizia şi a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând totodată Chişinăul că pune în pericol securitatea energetică a ţării, relatează presa locală.
06:00
OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte, dar încă nu poate face munca oamenilor # News.ro
OpenAI a declarat că a făcut un „pas semnificativ” către inteligenţa artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea de a crea un sistem capabil să facă munca oamenilor, informează The Guardian.
06:00
Lira sterlină a crescut cu 0,5% joi, după decizia Băncii Angliei de a reduce dobânda de referinţă # News.ro
Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5% joi, după ce Banca Angliei a redus dobânda de referinţă cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu aşteptările pieţei, transmite CNBC.
Acum 4 ore
05:30
Planul de reintroducere a unui pesticid interzis în Franţa a fost respins de Consiliul Constituţional. Dispoziţia „Legii Duplomb” permitea utilizarea acetamipridului, toxic pentru albine # News.ro
Cea mai înaltă autoritate constituţională din Franţa s-a pronunţat împotriva reintroducerii unui pesticid dăunător ecosistemelor, considerând că această prevedere este neconstituţională, relatează The Guardian.
05:20
Pieţele europene au înregistrat creşteri joi, după ce Kremlinul a anunţat că preşedintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în zilele următoare, transmite CNBC.
05:00
Acţiunile Intel au scăzut joi cu 3% după ce Trump cere demisia imediată a CEO-ului companiei # News.ro
Acţiunile Intel au scăzut joi, cu 3%, după ce preşedinteLE american Donald Trump a cerut demisia imediată a directorului general al companiei, Lip-Bu Tan, transmite CNBC.
Acum 6 ore
03:40
Donald Trump se răzgândeşte şi spune că se va întâlni cu Putin şi fără ca liderul de la Kremlin să promită că va discuta cu Zelenski # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o schimbare bruscă de poziţie faţă de declaraţiile anterioare făcute în aceeaşi zi, scrie The Washington Post.
02:10
Cel mai amplu incendiu din Franţa din ultima jumătate de secol este sub control. A distrus 17.000 de hectare în puţin peste 48 de ore # News.ro
Cel mai grav incendiu din ultimii cel puţin 50 de ani din zona mediteraneeană franceză, care a provocat moartea unei persoane, a fost pus sub control joi seara în departamentul Aude, după ce a distrus 17.000 de hectare de vegetaţie în puţin peste 48 de ore, relatează AFP.
Acum 8 ore
01:30
Donald Trump îl numeşte pe Stephen Miran, consilierul său economic, în Consiliul Guvernatorilor Fed # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că doreşte să-l numească pe consilierul său economic Stephen Miran în funcţia de guvernator al Rezervei Federale (Fed), pe locul rămas vacant în urma unei demisii, având astfel ocazia de a-şi spori influenţa în cadrul consiliului care stabileşte ratele dobânzilor, relatează AFP.
01:00
Nivelul râului Ohio a fost ridicat pentru a permite vicepreşedintelui JD Vance să facă o excursie cu caiacul de ziua lui # News.ro
Echipa de securitate a vicepreşedintelui SUA a solicitat ridicarea nivelului apei râului Ohio în weekendul trecut pentru a permite o excursie cu caiacul pe care locatarul de la Casa Albă şi familia sa au făcut-o pentru a-l sărbători pe JD Vance, care a împlinit 41 de ani, relatează The Associated Press (AP).
00:20
Un judecător din SUA suspendă temporar construcţia centrului de detenţie pentru imigranţi „Alligator Alcatraz” # News.ro
O judecătoare federală a suspendat joi temporar construcţia unui nou centru de detenţie pentru imigranţi în Florida, supranumit „Alligator Alcatraz”, în timp ce se desfăşoară proceduri juridice legate de impactul acestuia asupra mediului, relatează Reuters.
00:20
Meciul FCSB-Drita: Daniel Bîrligea – Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni şi că trebuie să muncim, să luptăm # News.ro
Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, a marcat două goluri în meciul de joi seara, cu Drita, scor 3-2, şi speră că această victorie va fi un nou început pentru roş-albaştri.
00:00
Reuters: FBI-ul îşi continuă epurările şi îl demite pe fostul director interimar şi pe alţi agenţi care au lucrat la dosare ce l-au nemulţumit pe Trump # News.ro
FBI concediază o nouă serie de angajaţi, printre care şi fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri luate împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia preşedintelui Donald Trump, au declarat joi pentru Reuters patru persoane informate despre acest subiect.
00:00
Gabriela Ruse, locul 58 WTA, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.
00:00
Meciul FCSB-Drita: Adrian Şut – E foarte important pentru noi, pentru psihicul nostru că am reuşit să întoarcem scorul şi să câştigăm # News.ro
Adrian Şut, mjlocaşul echipei FCSB, este fericit pentru că bucureştenii au întors rezultatul în meciul cu Drita şi spune că startul acesta de sezon seamănă cu cel de anul trecut.
Acum 12 ore
23:50
Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.
23:40
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa. FCSB a revenit extraordinar, de la 0-2.
23:00
UPDATE - Argeş: Zeci de autoturisme, blocate în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan / Circulaţia a fost reluată - FOTO # News.ro
Peste 20 de autoturisme au fost blocate, joi seară, în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane câte au plecat pe munte, şase s-au întors la maşină, iar două lipsesc.
22:50
The Guardian: Refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski ar putea compromite summitul cu Trump. The New York Post scrie că Trump se va întâlni cu Putin numai dacă liderul rus se va întâlni şi cu Zelenski # News.ro
Eforturile de a organiza o întâlnire faţă în faţă între Donald Trump şi Vladimir Putin ar putea fi zădărnicite de refuzul liderului de la Kremlin de a se întâlni cu Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, potenţial o condiţie prealabilă a Casei Albe pentru summitul cu miză mare, scrie The Guardian într-un articol semnat de corespondenţii de la Kiev şi respectiv Washington.
22:50
Ministerul Culturii anunţă incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "RomâniaFilm" / Situaţia va fi evaluată după ce se va permite accesul în zonă - FOTO # News.ro
Ministerul Culturii anunţă incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "RomâniaFilm". Au ars gherete amplasate în apropierea fostului imobil, precum şi diverse materiale depozitate de-a lungul timpului de persoane din zonă. Situaţia va fi evaluată după ce se va permite accesul în zonă.
22:40
Ministrul Sănătăţii: Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi/ Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că sunt 15 spitale noi sau clădiri de spitale aflate în construcţie, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. Totuşi, în urma unei discuţii cu ministrul Fondurilor Europene, au fost găsite resurse de finanţare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.
22:40
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară a Ligii Europa.
22:20
Braşov: Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în spital, la o săptămână după ce a născut # News.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.
22:10
Peste 20 de autoturisme sunt blocate, joi seară, în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane câte au plecat pe munte, şase s-au întors la maşină, iar două lipsesc.
22:10
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
22:00
Rogobete: E o nedreptate faptul că gărzile nu se plătesc la salariul din 2025 / Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative, în domeniul sanitar, el subliniind că este o nedreptate, de exemplu, că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce în altele medicii şi asistenţii se îmbracă în pijamale la ora 22.00 pentru că nu au pacienţi. Ministrul a precizat că vor fi blocate transferurile nejustifiate ale pacienţilor între spitale.
22:00
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie cu formaţia spaniolă Cisne Balonmano, la turneul amical de la Pontevedra # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins, joi, formaţia Cisne Balonmano, scor 29-19 (11-11), în primul meci amical disputat în cadrul unui turneu găzduit de Pontevedra, Spania.
21:50
Ministrul Sănătăţii, despre programarea online a pacienţilor: O parte din spitale deja aplică posibilitatea programărilor online, noua platformă informatică va fi disponibilă în decembrie, urmând ca ea să fie pusă în practică în luna august a anului viito # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, că unele spitale au implementat cu fonduri proprii sau eruropene soluţii digitale de programare online a pacienţilor, însă platforma naţională va fi disponibilă la finalul acestui an, în luna decembrie, urmând să fie implementată în august 2026.
21:40
Echipa CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa fornaţiei portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa.
21:40
Copilul preluat cu elicopterul dintr-o zonă turistică din Maramureş a fost muşcat de o viperă / I s-a administrat ser antiviperin şi este teafăr # News.ro
Copilul preluat de un elicopter, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, a fost muşcat de o viperă. Băiatul în vârstă de şapte ani a fost dus la spital, unde i s-a administrat ser antiviperin. El este stabil şi conştient.
21:40
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa.
21:30
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava anunţă reluarea alimentării cu apă în comuna Ostra: În primele două zile apa nu este potabilă # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă, joi seară, reluarea alimentării cu apă în comuna Ostra, grav afectată de inundaţii. Cu toate acestea, edilul avertizează populaţia că în primele două zile apa nu este potabilă.
21:20
Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi Floreasca a afirmat că i-a pătat imaginea: Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea.
21:20
Ministrul Sănătăţii: Normele minimale pentru funcţionarea centrelor de arşi vor fi echivalate cu cele din UE / Am demarat deja un grup tehnic de lucru # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, că, în 2-3 săptămâni, vor exista noi norme pentru funcţionarea centrelor de arşi din ţară, astfel încât acesta să fie echivalate cu cele din Uniunea Europeană. Un grup de lucru deja lucrează la aceste norme.
21:20
Naţionala României s-a pregătit împreună cu reprezentativa Chile, ambele calificate la Campionatul Mondial de luna viitoare. Tricolorii au câştigat ambele meciuri amicale, disputate fără spectatori, la Piatra Neamţ.
21:20
Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat joi că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda, relatează Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.