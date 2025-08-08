Apple şi Microsoft se grăbesc să integreze GPT-5

07:20

Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de dronele Kievului. În acest context, Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în curând, scrie BBC.