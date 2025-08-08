Distracție la Zilele Culturale ale Comunei Șag – Ruga Bănățeană. Cine va cânta
8 august 2025
Localitatea Șag va îmbrăca straie de sărbătoare. De Sfânta Maria, comunitatea este invitată să petreacă la un dublu eveniment: „Zilele Culturale ale Comunei Șag – Ruga Bănățeană”.
• • •
Vineri, 8 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri puteți merge la mai multe concerte sau la cinema în aer liber.
Parcul Copiilor din Lugoj va găzdui, sâmbătă, 9 august, evenimentul Retroparada Verii.
Guvernul va aproba, în ședința de joi, schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuință de protocol în reședință oficială pentru Traian Băsescu, scrie Agerpres.
FOTO. Sziget Festival, explozie de culoare, dans și voie bună alături de zeci de mii de participanți, în prima zi # Timis Online
Miercuri, 6 august, în Budapesta, pe Insula Obuda, a început Sziget Festival. Prima zi a adunat zeci de mii de participanți la concerte și activități.
Primăria Timișoara anunță închideri de circulație în vederea înființării noilor Piețe Volante # Timis Online
Comisia de circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat închiderea circulației rutiere în două zone din oraș, în vederea înființării a două noi piețe volante. Solicitarea a fost făcută de S.C Piețe S.A.
Te-ai întrebat vreodată cum ar fi dacă un film nu s-ar expune pe ecran, ci ar fi transpus în timp real, pe o pânză, cu sunet live acompaniindu-l? Răspunsul îl poți descoperi până în 1 septembrie, la Muzeul Național de Artă Timișoara, în Sala Barocă, unde este expus proiectul interdisciplinar Curtea, conceput de către reputatul regizor Adrian Sitaru, în colaborare cu grupul de pictori Noima.
FOTO. Firmă din Timișoara, amendată cu 50.000 de lei de Garda de Mediu pentru colectare ilegală de deșeuri # Timis Online
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au amendat cu 50.000 lei un operator economic care desfășoară activități de colectare a deșeurilor, deși nu deținea autorizație de mediu.
Gara de Nord din Timișoara, în vizorul autorităților. Primăria intensifică măsurile de siguranță # Timis Online
După ce locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara s-au plâns, luni, de „insecuritatea galopantă” și „degradarea socială” ale cartierului și au anunțat un protest inedit pentru sâmbătă, 9 august, autoritățile au reacționat. Astfel, viceprimarul Ruben Lațcău a mers, marți, să stea de vorbă cu locatarii, iar miercuri polițiștii de la IPJ Timiș au descins acolo. Joi, a avut loc o ședință la sediul municipalității.
Incident grav, în noaptea de miercuri spre joi, la Timișoara. Un tânăr de 25 de ani s-ar fi aruncat de la etaj, pe strada Gheorghe Lazăr. A fost transportat de urgență la spital.
Parcul Copiilor din Lugoj va găzdui, sâmbătă, 9 august, evenimentul Retroparada Verii.
Dialog tensionat cu studenții, după tăierea burselor. Ministerul pasează responsabilitatea universităților # Timis Online
După mai multe critici apărute din cauza noilor măsuri privind bursele studenților, Ministerul Educației și Cercetării a organizat o întâlnire cu cele mai importante organizații studențești din țară, ANOSR, UNSR și USR, pentru a discuta consecințele noii legislații și potențialele soluții.
Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu. Astăzi are loc înmormântarea, cu onoruri militare # Timis Online
Fostul președinte Ion Iliescu este înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, potrivit Agerpres.
Veste bună pentru părinți. Creșa din Lugoj își deschide porțile și pentru copiii din comunele învecinate # Timis Online
Primăria Lugoj a anunțat, joi, că face un pas important în extinderea accesului la educație timpurie.
Fundația Comunitară Timișoara a lansat joi trei noi Școli de Vară STEAM gratuite pentru copii în vestul țării, după ce în iulie seria acestora a fost deschisă la Margina, în județul Timiș. Activitățile sunt concepute să aprindă curiozitatea copiilor pentru știință, oferindu-le celor mici metode practice și distractive de a învăța noțiuni de știință, tehnologie, inginerie, artă sau matematică.
Alertă la Timișoara. Bărbatul care își teroriza fiica și soția a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție # Timis Online
Tânără de 23 de ani din Timișoara, amenințată cu moartea de propriul tată, a primit ordin de protecție provizoriu și monitorizare electronică. Cu toate acestea, el a încălcat ordinul și s-a prezentat la locul de muncă al soției. Polițiștii l-au localizat rapid și l-au reținut.
Medicii timișoreni avertizează: confuzia între astm și BPOC poate afecta grav tratamentul pacienților # Timis Online
Medicii Spitalului CFR atrag atenția asupra importanței diferențierii corecte între astm bronșic și boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), două afecțiuni respiratorii frecvent întâlnite, dar cu simptome, evoluții și tratamente diferite.
Nopțile dintre 11 și 12 august, respectiv 12 și 13 august, sunt cele mai potrivite pentru a observa curentul de meteori Perseide, anunță Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, citat de Agerpres.
Super Rally revine la Timișoara: 26 de piloți de top se întrec în inima orașului, într-o ediție dedicată fondatorului Mihai Leu # Timis Online
ADVERTORIAL. Cu sprijinul Visit Timiș, a Consiliului Județean Timiș, și a Agenției Naționale pentru Sport, Timișoara devine, pe 8 și 9 august, capitala motorsportului urban, odată cu revenirea spectaculoasă a Campionatului Național de Super Rally powered by Superbet.
Creșterea numărului de persoane care locuiesc singure determină schimbări profunde pe piața imobiliară, care este nevoită să se adapteze noii realități – locuințelor de dimensiuni mai mici. În România, ponderea gospodăriilor formate dintr-o singură persoană a crescut de la 18% la peste 33%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), citate de HotNews.ro.
Acces simplificat la îngrijire medicală. Pacienții cronici merg direct la medicul specialist # Timis Online
Pacienții cu afecțiuni cronice, înrolați în programele naționale de sănătate, vor putea merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai fi necesar biletul de trimitere de la medicul de familie.
FOTO. Verile de altădată ale timișorenilor: cu 10 lei, petreceau o zi întreagă la ștrand cu langoși și citro # Timis Online
Muzeul Național al Banatului ne oferă un nou suvenir istoric. Pe vremuri, la Ștrandul Tineretului, timișorenii stăteau la plajă pe nisip adus cu remorca, cumpărau citro cu 0,75 lei și aveau o insulă care ținea loc de vacanță.
Tradiție și inovație în era inteligenței artificiale. Conferință internațională la UMF „Victor Babeș” din Timișoara # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prin Catedra de Limbi moderne și Limba română și Centrul de cercetare lingvistică aplicată și studii culturale comparate, organizează între 22 și 24 octombrie prima ediție a conferinței internaționale „Limbă și cultură – Între tradiție și A.I.”.
În această perioadă, cinci corpuri cerești se află în mișcare retrogradă. Planetele Mercur, Neptun, Saturn, Pluto și Chiron - care este un asteroid situat între Saturn și Uranus.
Joi puteți merge la două petreceri sau la o paradă în care puteți vedea diversitatea culturală.
ZF LIFETEC inaugurează showroomul din Timișoara, marcând un nou capitol în inovația sistemelor de siguranță auto # Timis Online
ZF LIFETEC a inaugurat, la începutul acestei săptămâni, primul său showroom din Europa, în Timișoara, un moment definitoriu care subliniază angajamentul companiei față de inovație, excelență și dezvoltare regională în domeniul sistemelor de siguranță pasivă pentru industria auto.
„Interior baroc”, o splendidă pictură cu păuni albi a pictorului timișorean Gheorghe Fikl, este inclusă în Art Crush, prima licitație a toamnei la Casa Artmark, cu o estimare de vânzare între 10.000 și 16.000 de euro. Evenimentul se va desfășura peste exact 50 de zile. Până atunci însă, Fikl găzduiește în „enclava artistică Socolari”, ediția a treia a Atelierelor de Antropologie Teatrală Cătălina Buzoianu, un eveniment unic în România, care în acest an propune tururi ghidate, concerte, instalații performative și workshopuri de teatru.
Vizita Președintelui CCIAT la Consulatul General al României din München – un real succes # Timis Online
Președintele CCIAT, Florica Chiriță, a avut o întâlnire miercuri la Consulatul General al României din München cu dr. Cristian Mateescu, consilier economic. Discuțiile au vizat colaborarea pentru atragerea firmelor bavareze la Forumul Internațional de Afaceri Timișoara 2026. Totodată, CCIAT a fost invitată să participe la EXPO REAL München și la Forumul de Afaceri din octombrie.
A fost lansat documentarul „Ion Iliescu. Ultima baricadă”, realizat de fostul său consilier Ionuț Vulpescu, care adună mărturii despre viața și cariera fostului președinte, chiar în ziua funeraliilor de stat.
Atenție, șoferi! Nu uitați că s-au modificat regulile de circulație în zona intersecției DN 69 cu DJ 692 spre Sânandrei # Timis Online
DRDP Timișoara reamintește că au intrat în vigoare noile regulile de circulație în zona intersecției DN 69 cu DJ 692 spre Sânandrei, unde se desfășoară lucrări la drumul de legătură dintre autostrada A1 și DN 69.
PROGRAM. Școala de vară de Microbiologie, la UMF Timișoara: sesiuni teoretice, demonstrații interactive și ateliere practice # Timis Online
Societatea Română de Microbiologie, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, organizează în perioada 10 – 12 septembrie evenimentul educațional „Școala de vară de Microbiologie medicală”, dedicat medicilor rezidenți și specialiști în domeniu.
Apel disperat al unei tinere din Timișoara: „Tatăl meu vrea să ne omoare, iar poliția nu face nimic!” # Timis Online
O tânără din Timișoara acuză autoritățile că ignoră amenințările cu moartea primite de la tatăl ei, deși acesta poartă o brățară pentru violență domestică. Mama ei, aflată sub protecție, a sesizat poliția după o amenințare. Cazul este anchetat, iar acțiunile polițiștilor sunt verificate.
După Iosefin, vine rândul Lipovei. Un tânăr de 18 ani mobilizează comunitatea pentru o nouă acțiune de curățenie # Timis Online
Sâmbătă, 9 august, timișorenii sunt invitați să participe la o nouă acțiune de curățenie, de această dată în cartierul Lipovei. Întâlnirea are loc între ora 8: și 8:30, vizavi de Pizzeria Thalia. Este a treia acțiune de acest tip organizată în cartierele din Timișoara, dar prima în cartierul Lipovei, după ce luna trecută s-au desfășurat două inițiative similare în cartierul Iosefin.
În țara noastră, cu bani proveniți din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), vor fi realizați 3.000 km de trasee cicloturistice. Din această suprafață, Timișului îi revin 530 de kilometri, care au fost scoși la licitație de administrația județeană.
Colterm anunță că a început colaborarea cu un furnizor nou de cărbune din zona privată. În același timp a parafat prelungirea contractului și cu un furnizor privat, firma Energocarb Serv, care și-a respectat până acum angajamentele, atât în ceea ce privește termenele, cât și standardele de calitate pentru tot cărbunele livrat.
6 august, Schimbarea la Față a Domnului. Semnificație religioasă, tradiții și superstiții # Timis Online
Astăzi, 6 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios, care marchează momentul în care Iisus Hristos și-a arătat natura divină înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan.
Bărbat cu Alzheimer, dispărut în Buziaș. Autoritățile cer ajutorul populației pentru a-l găsi # Timis Online
Un bărbat în vârstă, cazat la Hotelul Parc din Buziaș, a fost dat dispărut după ce a plecat și nu s-a mai întors. Ioan Augustinov suferă de Alzheimer, iar autoritățile cer sprijinul cetățenilor pentru a-l găsi cât mai repede.
„HEARTS – HEalthyAging care ResourcesandpracTiceS” se numește proiectul demarat de Primăria Timișoara, prin Direcția de Asistență Socială și Spitalul Municipal din Timișoara și în parteneriat cu Centrul Medical Hódmezővásárhely-Makó din Ungaria. Acest proiect european este dedicat persoanelor vârstnice.
Biserica Piaristă „Înălțarea Sf. Cruci” din Timișoara găzduiește în această seară un concert de muzică sacră susținut de soprana Dóra Szép-Szabó și organistul Levente Kuzma. Evenimentul face parte din programul Festivalului Orgile Cetății, ediția a patra, iar accesul este liber.
VIDEO. Crimă șocantă în Arad. Tânără ucisă după ce a fost târâtă cu mașina de fostul partener # Timis Online
O femeie de 28 de ani a fost răpită, marți seara, de fostul concubin și ulterior găsită moartă între localitățile Sintea-Mare și Chișineu-Criș, din județul Arad. Principalul suspect, un bărbat de 35 de ani, a fost reținut. Cazul este anchetat ca omor și lipsire de libertate. Este al 33-lea caz de femicid raportat în România în acest an.
FOTO. Viceprimarul Ruben Lațcău s-a întâlnit cu locatarii din zona Gării de Nord. Ce doleanțe au # Timis Online
Viceprimarul Ruben Lațcău a mers, marți, din nou, în zona Gării de Nord, la o întâlnire de cartier organizată pentru a continua discuțiile directe cu oamenii din zonă. De data aceasta, alături de edil s-au aflat și agenți de la Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș.
Cosmin Chira, primarul comunei Remetea Mare: „Asfaltăm drumul care duce la lacul de acumulare Ianova, un potențial obiectiv turistic” # Timis Online
Tânăr, activ și bine ancorat în realitățile comunității pe care o conduce, Cosmin Chira este genul de primar care a crescut împreună cu localitatea pe care acum o administrează. Cu o experiență acumulată încă din mandatul anterior, când a ocupat funcția de viceprimar, el a câștigat încrederea locuitorilor comunei Remetea Mare și a fost ales, în 2024, în fruntea administrației locale.
Pantalonii de trening pentru bărbați: confort, versatilitate și stil pentru fiecare zi # Timis Online
Indiferent de sezon sau activitate, piesele vestimentare care combină confortul cu un aspect plăcut sunt mereu căutate. În această categorie intră fără îndoială și pantalonii de trening pentru barbati, un articol care a evoluat mult față de imaginea clasică, devenind astăzi o alegere populară nu doar pentru sport, ci și pentru activitățile zilnice.
Atenție, părinți! Ce trebuie să știți despre tusea la copii, explică medicii din Timișoara # Timis Online
Tusea este unul dintre cele mai frecvente simptome ale răcelii la copii, iar părinții, îngrijorați, caută adesea soluții rapide pentru a-i ajuta. Medicii Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara explică însă că, în cele mai multe cazuri, tusea dispare de la sine, fără a fi nevoie de tratamente medicamentoase complexe.
Platforma de încărcare a autobuzelor electrice de la depoul din Dâmbovița va fi gata în toamnă # Timis Online
Primăria Timișoara construiește, în depoul Dâmbovița, o platformă pentru încărcarea autobuzelor electrice. Vor fi 44 de stații cu încărcare lentă și patru cu încărcare rapidă. Lucrările sunt la 70% și vor fi gata în toamnă, estimează reprezentanții instituției.
Cu bicicleta din Plopi până la Remetea. A fost recepționată bucata lipsă din pista de pe raza Ghirodei # Timis Online
Primăria Ghiroda anunță că a fost finalizată și recepționată bucata lipsă a pistei de pe malul stâng al Begăi. Lucrările au fost amânate pentru a putea fi finalizată și Centura Timișoara Sud, pentru că pista trece chiar pe sub aceasta. Acum se poate circula de la limita cu cartierul Plopi până la limita cu Remetea.
Două firme interesate de extinderea de 10 milioane de euro a deponeului de la Ghizela # Timis Online
Licitația pentru extinderea deponeului de la Ghizela ar fi trebuit să fie deschisă depunerii ofertelor doar până pe 24 iunie, dar din cauza unei contestații termenul a fost prelungit până pe 5 august. Acum, aflăm că două firme sunt interesate de contractul estimat la aproape 50 de milioane de lei, cu TVA.
