Distracție la Zilele Culturale ale Comunei Șag – Ruga Bănățeană. Cine va cânta

Licitația pentru extinderea deponeului de la Ghizela ar fi trebuit să fie deschisă depunerii ofertelor doar până pe 24 iunie, dar din cauza unei contestații termenul a fost prelungit până pe 5 august. Acum, aflăm că două firme sunt interesate de contractul estimat la aproape 50 de milioane de lei, cu TVA.