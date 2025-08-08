Experiența cumplită a unei românce! Și-a dat copilul la creșă în Belgia și a rămas cu traume: “Am ajuns acolo, avea bluza plină de sânge” | VIDEO
SpyNews, 8 august 2025 09:20
O mămică ce locuiește în Belgia alături de familia sa povestește într-un videoclip postat pe TikTok experiența tulburătoare prin care a trecut, atunci când și-a dat copilul la creșă. Femeia trage un semnal de alarmă pentru restul mamelor care trec prin situații asemănătoare. Iată ce s-a întâmplat!
• • •
Acum 5 minute
09:20
Acum 15 minute
09:10
Coșmar pentru pasagerii unui avion! Au petrecut aproape 29 de ore în aeronavă, din cauza unei furtuni apocaliptice # SpyNews
Un zbor care trebuia să dureze doar câteva ore s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru pasageri. Din cauza unei furtuni apocaliptice, aeronava a fost ținută în aer aproape 29 de ore.
Acum o oră
08:40
Bogdan Mocanu i-a dat broaște la cină iubitei lui, Iasmina! Ea a mâncat fără să știe ce i s-a pus în farfurie | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu și-a scos iubita la restaurant pentru a lua cina. Iasmina nu a știu însă ce mănâncă. Iubitul ei i-a servit carne de broască fără să-i spună ce este, de fapt.
Acum 2 ore
08:00
Răzvan Plumb şi iubita sunt gata de vacanţă! Bozo face ultimele pregătiri! Cum a fost surprins fiul Rovanei Plumb # SpyNews
Paparazzii Spynews l-au surprins pe Răzvan Plumb împreună cu iubita sa într-un centru comercial. Fiul Rovanei Plumb și partenera sa au pus la punct ultimele detalii, probabil înainte de a pleca în vacanță. Iată în ce ipostaze a fost filmat "Bozo"!
Acum 12 ore
00:10
Zodiile care vor avea parte de un august spectaculos. Această lună le aduce tot ce și-au dorit vreodată # SpyNews
Luna august 2025 vine cu energii pozitive și oportunități neașteptate pentru anumite zodii. În timp ce unii nativi se vor confrunta cu provocări, alții par să fie favoriții astrelor. Pentru trei zodii norocoase, august este, fără îndoială, cea mai bună lună a anului.
7 august 2025
23:40
Litoralul românesc, văzut prin ochii unei turiste din Anglia. Ce spune femeia despre experiența trăită într-o stațiune din România: "O rușine" # SpyNews
Concediul pe litoralul românesc a fost o experiență neplăcută pentru o turistă venită din Anglia. Femeia a povestit, revoltată, cu ce situații s-a confruntat într-una dintre stațiunile de la malul Mării Negre.
23:00
23:00
Margherita de la Clejani vrea să i se șteargă păcatele! Cum încearcă să scape de eticheta de "condamnată" # SpyNews
Margherita de la Clejani vrea să i se șteargă păcatele! Cum încearcă fiica lui Ioniță și a Vioricăi să scape de eticheta de "condamnată". Spynews.ro are detalii exclusive despre planurile cântăreței.
23:00
De ce nu vrea Gheorghe Turda să-și afișeze noua relație! Ce spune artistul despre partenera sa. Declarații exclusive # SpyNews
De ce nu vrea Gheorghe Turda să își afișeze noua relație! Care este motivul ce stă la baza acestei decizii, dar și ce spune artistul despre femeia care l-a cucerit. Cântărețul a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro.
23:00
Alina Marymar face primele declaraţii după ce fiica ei a fost surprinsă la Lambada acasă! Cine are, de fapt, grijă de micuța sa și a lui Tzancă Uraganu # SpyNews
După ce au apărut imagini cu fiica Alinei Marymar și a lui Tzancă Uraganu în casa Lambadei, femeia care i-a mai oferit manelistului doi copii, au apărut și speculații că fetița ar fi rămas în grija Lambadei, în timp ce mama ei a plecat din țară. Acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, Alina Marymar clarifică situația și spune adevărul!
23:00
Mireasa - Capriciile Iubirii. Dian are o poveste de viață cutremurătoare. Concurentul era să moară la vârsta de 18 ani: "Am fost înjunghiat..." # SpyNews
Dian este unul dintre concurenții emisiunii Mireasa. A intrat în competițe cu dorința de a-și întâlni sufletul pereche. Tânărul are o poveste de viață cutremurătoare. La doar 18 ani, Dian a fost la un pas de moarte.
22:30
Superstiții legate de ploaia de stele Perseide. Ce dorințe se împlinesc în această noapte magică # SpyNews
Ploaia de stele Perseide, una dintre cele mai spectaculoase și așteptate manifestări astronomice ale verii, nu este doar un fenomen ceresc fascinant, ci și o noapte încărcată de semnificații și superstiții. Superstiții legate de ploaia de stele Perseide. Ce dorințe se împlinesc în această noapte magică.
21:50
Iustin Petrescu, despre perioada dificilă prin care a trecut! Ce a transmis la o zi după ce Marilu Dobrescu s-a afișat alături de noul ei iubit australian # SpyNews
După o perioadă în care a preferat să stea ceva mai departe de online, Iustin Petrescu a rupt tăcerea. Influencerul a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut în ultima perioadă. Mărturisirile sale au venit la doar o zi după ce Marilu Dobrescu, fosta lui iubită, s-a afișat pentru prima dată alături de noul iubit australian.
20:40
Incendiu puternic la clubul Bellagio din Mamaia! Flăcările au distrus aproape complet clădirea | VIDEO # SpyNews
Momente de panică în stațiunea Mamaia! Un incendiu de proporții a cuprins clubul Bellagio, unul dintre cele mai cunoscute și frecventate localuri de pe litoralul românesc. Flăcările s-au extins rapid și, în doar câteva zeci de minute, au mistuit aproape întreaga clădire.
20:30
O nouă tragedie aviatică! Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit peste mai multe case | FOTO # SpyNews
Scene dramatice s-au petrecut în urma unei noi tragedii aviatice. Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit peste mai multe case.
Acum 24 ore
20:00
Mihai Albu, despre luna de miere. Unde va pleca desingerul alături de soția lui și de copii # SpyNews
Mihai Albu și-a făcut planurile pentru luna de miere. Designerul se pregătește pentru o vacanță specială alături de partenera de viață, dar și de copii. Unde va merge și cât vor sta în destinația de vis.
19:20
Simona Gherghe și soțul ei se bucură de o vacanță binemeritată, într-o destinație de vis din Grecia. Cei doi au fost surprinși într-o ipostază romantică, care a atras imediat atenția.
18:30
„Cea mai grea zi din viața mea.” Nina Iliescu, mesaj sfâșietor după ce Ion Iliescu a fost înmormântat # SpyNews
Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, a transmis un mesaj profund și emoționant, la scurt timp după ce soțul ei a fost condus pe ultimul drum. Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani.
16:40
Gina Chirilă, mesaj emoționant de ziua ei de naștere! Bogdan Vlădău i-a făcut o urare publică: ”Am trecut prin foc” # SpyNews
Gina Chirilă a împlinit vârsta de 31 de ani! Vedeta își sărbătorește ziua de naștere, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant despre schimbările prin care a trecut de când a divorțat. Bogdan Vlădău i-a făcut o urare publică fostei sale soții.
16:10
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit” # SpyNews
Individul din Arad, care și-a târât fosta iubită cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o, a făcut declarații halucinante! Bărbatul a inceput să plângă și a mărturisit că nu a conștientizat ceea ce face.
15:30
Cu ce provocări se confruntă Larisa Iordache, la șase luni de la naștere! Nu și-a dorit ajutor, dar nu a avut de ales: ”Asta ne obosește” # SpyNews
Larisa Iordache și Cristian Chiriță trăiesc viața de părinți pentru prima dată! Fetița celor doi crește văzând cu ochii, și fiecare moment vine cu provocările sale. Fosta gimnastă a făcut declarații emoționante la Summer Star.
15:20
Vlad Udrescu, protagonistul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vacanță offline și cu muzică live: „Suntem contemporani cu artiști excepționali” # SpyNews
Pentru Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor Istrate din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta a fost mai mult decât o simplă pauză între două sezoane de filmări. A fost o vacanță necesară, o ocazie rară de deconectare și de reîntoarcere la lucruri simple, dar esențiale: muzică, liniște, festivaluri, oameni și momente trăite cu adevărat.
14:40
Bărbatul care și-ar fi ucis iubita și ar fi târât-o 2 kilometri cu mașina, în Arad, a fost reținut! Individul ar fi condus cu 100 km/h # SpyNews
Presupusul criminal din Arad, suspectat că și-a târât iubita cu mașina, conducând cu 100 km/h, a fost reținut. Femeia în vârstă de 28 de ani a fost găsită moartă între localitățile Chişineu-Criş şi Sintea Mare, după ore întregi de căutări.
14:40
Jurații Chefi la cuțite vin la Festivalul Summer Well cu cele mai savuroase gustări, preparate de ei la standul show-ului culinar de la Domeniul Știrbey # SpyNews
Chefi la cuțite, cel mai apreciat cooking show din România, aduce, începând de mâine, la Festivalul Summer Well cele mai savuroase gustări, create după rețete gândite de cei patru jurați special pentru această ocazie. Astfel, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vin la întâlnirea cu publicul de pe Domeniul Știrbey din Buftea în serile de 8, 9 și 10 august, fiind gata să transforme standul Chefi la cuțite într-un punct de atracție unde fanii emisiunii se vor putea delecta cu preparate ce poartă semnăturile celebrilor jurați.
14:30
Bărbatul din Timișoara care și-ar fi amenințat fiica și soția cu moartea a fost reținut. Poliția s-a autosesizat după ce tânăra a postat pe TikTok # SpyNews
În urma videoclipului postat pe TikTok de către tânăra din Timișoara, amenințată de tatăl său, poliția s-a autosesizat, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta și-ar fi agresat soția și ar fi încălcat ordinul de protecție stabilit de autorități.
13:50
Ella Vișan îi cere iertare mamei sale, după ipostazele controversate de la Insula Iubirii, alături de ispita Teo: ”Îmi este cu adevărat rușine” # SpyNews
Ella Vișan a privit cu regret ipostazele controversate din ediția trecută, alături de ispita Teo. Concurenta de la Insula Iubirii a transmis un mesaj emoționant, spunând că îi cere iertare mamei sale.
13:30
Imagini cutremurătoare din Suceava! Furtunile și bucățile mari de gheață au făcut prăpăd | FOTO # SpyNews
Furtuni cu grindină și rafale puternice de vânt au lovit județele Suceava și Iași. S-au produs pagube semnificative în gospodăriile oamenilor din cauza vijeliilor. Iată cum arată grădinile gospodarilor!
13:10
Fiica Ancăi Serea a împlinit 18 ani! Imagini superbe de la majoratul organizat pentru Sarah! Adi Sînă a făcut show | VIDEO # SpyNews
Zi importantă în familia Ancăi Serea! Vedeta i-a organizat un majorat superb fiicei sale, Sarah Serea! Distracția a durat până în zori, iar Adi Sînă a făcut atmosferă printre invitații de la petrecere.
13:00
A fost anunțată data la care va avea loc marea premieră Asia Express – Drumul Eroilor, la Antena 1 # SpyNews
Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.
13:00
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la trei săptămâni de la moartea partenerului său, Felix Baumgartner: "Voi lupta pentru tine, iubirea mea!" | FOTO # SpyNews
Mihaela Rădulescu a postat un mesaj lung și emoționant la trei săptămâni de când partenerul sau a încetat din viață. În ciuda neînțelegerii din partea celor din jur, povestea de dragoste a celor doi a fost bazată pe iubire și respect reciproc. Mesajul Mihaelei Rădulescu.
12:20
Criminalul din Teleorman și-ar fi dorit să ajungă din nou la închisoare. Individul nu ar fi avut unde să locuiască # SpyNews
Apar detalii halucinante despre crima din Teleorman. Individul și-ar fi ucis vărul și mătușa pentru că și-ar fi dorit să se întoarcă în închisoare, de unde a fost recent eliberat, după o condamnare de omor. Criminalul nu ar fi avut unde să locuiască.
11:50
Narcis Bujor de la Insula Iubirii, pe mâinile esteticianului! La ce intervenții apelează ispita | FOTO # SpyNews
Ispita Narcis de la Insula Iubirii a efectuat recent o vizită la estetician pentru "mici retușuri". Cu toate că are doar 32 de ani, bărbatul își dorește încă de pe acum să-și mențină tenul tânăr și lipsit de imperfecțiuni. Iată ce intervenție și-a făcut ispita!
11:50
Ce se întâmplă între Tily Niculae și soțul ei! Actrița, declarații care dau de gândit: ”S-au schimbat niște lucruri, pe care o să le anunț la momentul potrivit” # SpyNews
Tily Niculae a făcut declarații la Știrile Antena Stars care dau de bănuit că în căsnicia cu soțul ei au apărut schimbări, despre care ezită să vorbească în acest moment. Actrița face pentru prima dată dezvăluiri despre relația ei de iubire. Iată ce se întâmplă între cei doi.
11:30
Horia Moculescu, declarații despre imaginile care au șocat internetul! Compozitorul, în scaun cu rotile și foarte slăbit: ”Nu sunt bine...” # SpyNews
Horia Moculescu a îngrijorat pe toată lumea în urmă cu doar câteva zile. Celebrul compozitor a apărut într-un clip video postat pe Facebook, care a stârnit numeroase reacții. Artistul este surprins într-un scaun care, la prima vedere, pare a fi unul cu rotile. Totodată, se poate observa cu ochiul liber că este vizibil slăbit. Acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, Horia Moculescu vorbește despre care este, de fapt, starea lui de sănătate!
11:00
Dima Trofim, actorul din Iubire cu parfum de lavandă, vacanță în familie și dor de echipă: „Mi-a lipsit tot ce ține de platou” # SpyNews
Pauza dintre sezoane i-a prins bine lui Dima Trofim, dar nu a trecut fără dorul de platou și de atmosfera unică de la filmările Iubire cu parfum de lavandă, serialul original semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1. Actorul care îl interpretează pe Vali s-a bucurat din plin de timpul petrecut cu familia, reușind să echilibreze energia activităților în natură cu liniștea regăsirii printre cei dragi.
10:50
Bogdan Vlădău, un pas spre împăcarea cu Gina Chirilă?! Ce gest a făcut de ziua ei de naștere | FOTO # SpyNews
Bogdan Vlădău a făcut un gest surprinzător față de Gina Chirilă! După despărțirea de mama fetiței sale, acesta nu a rămas indiferent față de ziua ei de naștere. Iată ce mesaj i-a transmis.
10:40
Se schimbă regulile pentru turiști! Cine vizitează această țară va avea anumite taxe de plătit # SpyNews
Se pregătește introducerea unor noi taxe pentru turiștii care vor vizita o țară îndrăgită de români. Astfel, în cele mai populare zone de aici se va intra contra cost. Iată care este țara în care vizitatorii vor avea de plătit taxe!
10:00
Cabiria Morgenstern a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram vestea momentului din viața ei! Fiica Maiei Morgenstern va deveni mamă pentru prima dată și a postat o serie de fotografii de pus în ramă. Iată cum arată Cabiria însărcinată!
10:00
Cum va arăta casa Iustinei Loghin și a lui Cornel Luchian. Foștii concurenți de la Insula Iubirii își construiesc o vilă superbă | FOTO # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian urmează să se mute în casă nouă. La aproape un an după ce au devenit părinți pentru prima dată, cei doi și-au cumpărat o vilă superbă, pe care urmează să o amenajeze. Iustina Loghin a dezvăluit cum va arăta casa ei.
Ieri
09:20
Ioana Grama, momente de tandrețe cu noul iubit! Influencerița este mai îndrăgostită ca niciodată | VIDEO # SpyNews
Ioana Grama trăiește o nouă poveste de iubire și este mai fericită ca niciodată! A plecat într-o vacanță superbă cu iubitul ei și s-a afișat în ipostaze romantice alături de acesta. Imaginile cu cei doi exprimă romantismul la superlativ!
09:20
Prețul aurului este în creștere la nivel global, din cauza instabilității economice. Specialiștii financiari estimează noi maxime în următorii ani. Ce măsuri vor lua investitorii din România
08:50
Luna Plină a Sturionului din august vine la pachet cu o energie specială, care ne îndeamnă să ne oprim puțin și să ne uităm în interior. Este un moment bun pentru a ne gândi la ce am trăit până acum, ce am învățat și ce ar fi bine să lăsăm în urmă.
08:40
LIVE TEXT. Ion Iliescu este înmormântat astăzi, cu onoruri militare. Românii își iau rămas bun de la primul președinte ales al țării # SpyNews
Zi de doliu în România, astăzi, 7 august 2025. Ion Iliescu este înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul Miliar Ghencea. Românii urmează să își ia rămas bun de la primul președinte ales al țării. Iată programul complet al funeraliilor pentru ziua de astăzi. Vă ținem la curent cu informații în timp real de la evenimentul istoric al României.
6 august 2025
23:40
Insula Iubirii. Ella Vișan și ispita Teo, apropieri tot mai evidente. Cei doi și-au aruncat priviri provocatoare și au avut o discuție interesantă: "Poate-mi place să mă joc cu focul..." # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Insula Iubirii, Ella Vișan și ispita Teo s-au apropiat tot ma mult. Cei doi au petrecut ore bune stând de vorbă, schimbând priviri intense și provocatoare, iar discuția dintre ei a lăsat loc multor interpretări.
23:00
Dan Bittman are oamenii lui! Cine este domnişoara cu care a plecat la mare! L-a luat după ce şi-a rezolvat treburile la poliţie | PAPARAZZI # SpyNews
Dan Bittman nu duce lipsă de sprijin atunci când se află într-o situație ceva mai delicată! Nu o spunem noi, ci imaginile surprinse recent de paparazzii SpyNews.ro vorbesc de la sine. Artistul fost filmat de curând plecând la mare cu o domnișoară misterioasă, imediat după ce și-a rezolvat câteva treburi importante la poliție.
23:00
Un bucureștean le-a pus gând rău lui Traian Băsescu și Serviciului Român de Informații, din cauza unui document transmis în urmă cu un an.
23:00
Asasinii milionarului Ioan Crișan au primit, ieri, vești proaste de la tribunal: judecătorii au respins cererile în care aceștia solicitau plasarea în arest la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Mai mult, complicii Laurei Dronca au rămas fără avocați, așa că a fost nevoie de apărători din oficiu.
23:00
Alina Sorescu reacționează după declarațiile lui Cătălin Botezatu despre fostul ei soț! Designerul și artista au stat față în față # SpyNews
Reacția Alinei Sorescu, după ce Cătălin Botezatu a vorbit despre rolul său în fosta relație a cântăreței. Designerul și artista au stat față în față. Cum a decurs întâlnirea, dar și ce și-au spus cei doi, după mulți ani.
23:00
Problemele cu care se confruntă Amna în vacanța cu fiul său! Ce se întâmplă pe insula pe care petrece artista # SpyNews
Problemele cu care se confruntă Amna în vacanța pe care o petrece alături de fiul său. Ce se întâmplă pe insula unde este artista, dar și peripețiile prin care a trecut cântăreața până a ajuns la destinație. Declarații exclusive.
23:00
Mihai Trăistariu, țepuit în plin sezon. Ce i-au făcut cei care au închiriat apartamentele! Cântăreţul tună şi fulgeră # SpyNews
Mihai Trăistariu a fost păcălit de turiștii care au ajuns pe litoral. Cântărețul, care deține mai multe apartamente la malul mării, a fost țepuit câteva persoane care au rezervat cazare, dar au plecat fără să plătească. Artistul a rămas cu paguba, iar acum explică de ce nu a apelat la Poliție și dezvăluie cât câștigă anual din afacerea sa în turism
