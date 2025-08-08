Experiența cumplită a unei românce! Și-a dat copilul la creșă în Belgia și a rămas cu traume: “Am ajuns acolo, avea bluza plină de sânge” | VIDEO

23:00

Mihai Trăistariu a fost păcălit de turiștii care au ajuns pe litoral. Cântărețul, care deține mai multe apartamente la malul mării, a fost țepuit câteva persoane care au rezervat cazare, dar au plecat fără să plătească. Artistul a rămas cu paguba, iar acum explică de ce nu a apelat la Poliție și dezvăluie cât câștigă anual din afacerea sa în turism