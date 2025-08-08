Cum reacționează Cabiria Morgenstern la hate-ul din online. Fiica Maiei Morgenstern a fost criticată și jgnită în ziua în care a anunțat că e însărcinată | FOTO
SpyNews, 8 august 2025 15:20
În ziua în care a anunțat că este însărcinată și că urmează să devină mamă pentru prima dată, Cabiria Morgenstern a fost ținta unor comentarii jignitoare în mediul online. În loc să fie felicitată, , fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, s-a trezit cu o mulțime de comentarii răutăcioase. Cum reacționează actrița la hate-ul din mediul online.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
15:20
Experiența cumplită a unei românce! Și-a dat copilul la creșă în Belgia și a rămas cu traume: “Am ajuns acolo, avea bluza plină de sânge” | VIDEO # SpyNews
O mămică ce locuiește în Belgia alături de familia sa povestește într-un videoclip postat pe TikTok experiența tulburătoare prin care a trecut, atunci când și-a dat copilul la creșă. Femeia trage un semnal de alarmă pentru restul mamelor care trec prin situații asemănătoare. Iată ce s-a întâmplat!
15:20
Cum reacționează Cabiria Morgenstern la hate-ul din online. Fiica Maiei Morgenstern a fost criticată și jgnită în ziua în care a anunțat că e însărcinată | FOTO # SpyNews
În ziua în care a anunțat că este însărcinată și că urmează să devină mamă pentru prima dată, Cabiria Morgenstern a fost ținta unor comentarii jignitoare în mediul online. În loc să fie felicitată, , fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, s-a trezit cu o mulțime de comentarii răutăcioase. Cum reacționează actrița la hate-ul din mediul online.
Acum 30 minute
15:10
Ce spune tânăra din Timișoara hărțuită de propriul tată, după ce bărbatul a fost reținut. A petrecut zeci de ore la secția de poliție # SpyNews
Karina Pușcaș, tânăra din Timișoara hărțuită de propriul tată, a revenit pe TikTok cu vești noi, după zeci de ore petrecute la o secție de poliție din oraș. Femeia își ține urmăritorii la curent cu situația prin care trece la momentul actual. Iată ce a transmis Karina Pușcaș!
Acum o oră
14:30
Criminalul din Mureș, de negăsit după o lună de căutări. Anchetatorii spun că Emil Gânj ar avea o inteligență peste medie # SpyNews
A trecut o lună de zile de când oamenii legii îl caută, fără niciun rezultat, pe bărbatul din Mureş care şi-a ucis fosta iubită şi apoi a dat foc casei. A fost oferită o recompensă de 5.000 de euro pentru prinderea lui Emil Gânj, însă până în momentul de față nici această ofertă, dar nici căutările nu au avut succes.
Acum 2 ore
14:10
Chef Alexandru Sautner l-a vizitat pe Chef Richard Abou Zaki la Porto San Giorgio, înainte de întâlnirea din acest weekend, de la Festivalul Summer Well # SpyNews
Înainte de întâlnirea cu publicul la Festivalul Summer Well, care începe azi la Domeniul Știrbey, Chef Alexandru Sautner și-a rezervat câteva zile de concediu alături de familie, în Italia, ocazie cu care i-a făcut o nouă vizită lui Chef Richard Abou Zaki la Porto San Giorgio. Timpul le-a permis de data aceasta juraților Chefi la cuțite să petreacă împreună câteva zile.
13:50
Rebecca Nicolescu, vacanță între echilibru și libertate: ”Animalele mă liniștesc foarte mult. A fost o vară în care am respirat mai profund” # SpyNews
Rebecca Nicolescu, interpreta care dă viață personajului Alexia în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a ales ca pauza dintre sezoane să fie una dedicată stării de bine și reconectării cu lucrurile esențiale. După o perioadă intensă de filmări, vara a venit ca o reîntoarcere la ritmul natural, în care somnul, liniștea și apropierea de natură au fost priorități reale.
13:50
Oana Moșneagu a împlinit 35 de ani! Ce urare siropoasă i-a făcut soțul ei, Vlad Gherman: „Sunt norocos că...” | VIDEO # SpyNews
Zi specială în familia Oanei Moșneagu! Actrița a împlinit 35 de ani, iar soțul ei, Vlad Gherman, nu a ezitat să își exprime dragostea pe care i-o poartă și pe rețelele de socializare, prin intermediul unei declarații siropoase. Ce i-a transmis actorul femeii alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.
Acum 4 ore
13:20
Oboseala nu înseamnă lene! Are cauze genetice. Și Andreea Marin a vorbit despre această afecțiune # SpyNews
Sindromul de oboseală cronică este o boală puțin înțeleasă, care vine la pachet cu o serie de simptome care afectează viața celor care suferă de ea. Acestea sunt adesea ignorate, deși nu ar trebui! Iată ce spune Andreea Marin despre această afecțiune, cu care s-a confruntat și ea!
13:20
Dacă există un lucru cu care trebuie să se confrunte fiecare proprietar de mașini din România, acesta este ITP sau Inspecție Tehnică Periodică. Este o inspecție tehnică obligatorie pe care trebuie să o treceți pentru a vă menține legal mașina pe drum.
13:10
În această seară, cinci dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii vor fi prezente la festivalul Summer Well, pentru o întâlnire specială cu fanii emisiunii! # SpyNews
Cel mai fierbinte show al verii. Comentat la cafeaua de dimineață, dar și la întâlnirea cu prietenii din weekend. Ispitele care știu să întoarcă capul fiecărui om care le cunoaște, dar și să-i capteze atenția pentru o discuție de neuitat. Un format prezent la fiecare eveniment care contează. Insula Iubirii ajunge, în această seară, la festivalul Summer Well, la Domeniul Știrbey.
12:50
Laura Cosoi și soțul ei aniversează 10 ani de căsnicie. Imagini de colecție cu prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă și tatăl copiilor ei | FOTO # SpyNews
Sărăbtoare mare în familia Laurei Cosoi! Prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă și soțul ei, Cosmin, aniversează 10 ani de căsnicie. Actrița a făcut publice mai multe imagini de colecție în care apare alături de tatăl copiilor ei.
12:10
Canicula revine! Zile toride și nopți tropicale în România. Urmează un weekend de foc | HARTA # SpyNews
România se confruntă cu un nou val de caniculă, însoțit de nopți tropicale și disconfort termic accentuat. ANM a emis Cod galben pentru 9-10 august și Cod portocaliu pentru 10.11 august. Temperaturile până la 39 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării.
11:40
Oana Monea a suferit o semipareză! Ispita supermă de la Insula Iubriii a ajuns, de urgență, la spital: "Din cauza unui șoc..." # SpyNews
Momente grele pentru Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la Insula Iubirii. Vedeta a ajuns de urgență la spital după ce a fost diagnosticată cu semipareză. Blonda a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut.
11:30
Tată și fiu, morți electrocutați într-o piscină, în Cârța, județul Sibiu. Medicii nu au mai putut face nimic | VIDEO # SpyNews
Un tată și fiul său au murit electrocutați într-o piscină gonflabilă, într-o localitate din județul Sibiu. Medicii, ajunși la fața locului, au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a le salva viața victimelor.
Acum 6 ore
11:20
Paturile tapițate au redevenit o tendință esențială în decorarea dormitoarelor moderne, combinând eleganța cu confortul. Aceste piese de mobilier reușesc să transforme orice dormitor într-un spațiu rafinat și primitor. Designul lor sofisticat, realizat din materiale premium, oferă o gamă variată de culori și texturi, permițând integrarea facilă în orice stil de decor. Fie că optezi pentru un finisaj din catifea luxuriantă sau pentru una din in texturat, un pat tapițat aduce un plus de stil și rafinament în încăpere.
11:10
De la declarații de dragoste au trecut la bătaie! Imagini cutremurătoare cu Alin și Dana Badea. Au început să se lovească pe litoral, în văzul tuturor | VIDEO # SpyNews
Alin și Dana Badea au făcut show pe litoral, după ce bruneta i-a dat o palmă "Regelui TikTok-ului". Acesta a ripostat rapid, punându-și fosta iubită la pământ, iar videoclipurile au ajuns virale îndată în mediul online. Iată de la ce a pornit scandalul!
10:20
Cine e și cum arată noua iubită a lui Alex Bodi! Ea l-a făcut pe afacerist să o uite rapid pe Ancuța | FOTO # SpyNews
Alex Bodi nu a stat prea mult singur după despărțirea de Ancuța. Afaceristul s-a afișat la brațul unei noi domnișoare. Cine e tânăra cu care a înlocuit-o rapid pe fosta iubită și cu ce se ocupă.
10:00
08.08 - Portalul Leului, cea mai puternică zi de manifestare din an! Ce trebuie să faci astăzi că să-ți meargă ziua bine # SpyNews
Pe 8.8, Portalul Leului deschide cea mai puternică poartă energetică a anului, așadar, atenție la ceea ce manifestezi, căci se întâmplă totul mai ușor ca oricând! Iată ce trebuie să ai în vedere pentru o zi norocoasă!
09:50
Artistă celebră, jefuită în timp ce dormea, în vacanța din Saint-Tropez! Tânăra, care are peste un milion de urmăritori în online, a povestit ce a pățit | VIDEO # SpyNews
Vacanță de coșmar pentru o artistă cunoscută din mediul online! Aflată în Saint-Tropez, unul dintre cele mai exclusiviste locuri de vacanță din lume, sejurul vedetei s-a transformat într-o experiență pe care nu o va uita prea curând. A fost jefuită în timp ce dormea.
09:50
Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei, cu un premiu de 100.000 de Euro. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 # SpyNews
Toamna aceasta începe în forță la Antena 1, cu premiera unuia dintre cele mai așteptate formate TV: The Ticket – o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani! Emisiunea va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.
Acum 8 ore
09:20
Experiența cumplită a unei românce! Și-a dat copilul la creșă în Belgia și a rămas cu traume: “Am ajuns acolo, avea bluza plină de sânge” | VIDEO # SpyNews
O mămică ce locuiește în Belgia alături de familia sa povestește într-un videoclip postat pe TikTok experiența tulburătoare prin care a trecut, atunci când și-a dat copilul la creșă. Femeia trage un semnal de alarmă pentru restul mamelor care trec prin situații asemănătoare. Iată ce s-a întâmplat!
09:10
Coșmar pentru pasagerii unui avion! Au petrecut aproape 29 de ore în aeronavă, din cauza unei furtuni apocaliptice # SpyNews
Un zbor care trebuia să dureze doar câteva ore s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru pasageri. Din cauza unei furtuni apocaliptice, aeronava a fost ținută în aer aproape 29 de ore.
08:40
Bogdan Mocanu i-a dat broaște la cină iubitei lui, Iasmina! Ea a mâncat fără să știe ce i s-a pus în farfurie | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu și-a scos iubita la restaurant pentru a lua cina. Iasmina nu a știu însă ce mănâncă. Iubitul ei i-a servit carne de broască fără să-i spună ce este, de fapt.
08:00
Răzvan Plumb şi iubita sunt gata de vacanţă! Bozo face ultimele pregătiri! Cum a fost surprins fiul Rovanei Plumb # SpyNews
Paparazzii Spynews l-au surprins pe Răzvan Plumb împreună cu iubita sa într-un centru comercial. Fiul Rovanei Plumb și partenera sa au pus la punct ultimele detalii, probabil înainte de a pleca în vacanță. Iată în ce ipostaze a fost filmat "Bozo"!
Acum 24 ore
00:10
Zodiile care vor avea parte de un august spectaculos. Această lună le aduce tot ce și-au dorit vreodată # SpyNews
Luna august 2025 vine cu energii pozitive și oportunități neașteptate pentru anumite zodii. În timp ce unii nativi se vor confrunta cu provocări, alții par să fie favoriții astrelor. Pentru trei zodii norocoase, august este, fără îndoială, cea mai bună lună a anului.
7 august 2025
23:40
Litoralul românesc, văzut prin ochii unei turiste din Anglia. Ce spune femeia despre experiența trăită într-o stațiune din România: "O rușine" # SpyNews
Concediul pe litoralul românesc a fost o experiență neplăcută pentru o turistă venită din Anglia. Femeia a povestit, revoltată, cu ce situații s-a confruntat într-una dintre stațiunile de la malul Mării Negre.
23:00
Răzvan Plumb şi iubita sunt gata de vacanţă! Bozo face ultimele pregătiri! Cum a fost surprins fiul Rovanei Plumb # SpyNews
Paparazzi Spynews l-au surprins pe Răzvan Plumb împreună cu iubita sa într-un centru comercial. Fiul Rovanei Plumb și partenera sa au pus la punct ultimele detalii, probabil înainte de a pleca în vacanță. Iată în ce ipostaze a fost filmat "Bozo"!
23:00
Margherita de la Clejani vrea să i se șteargă păcatele! Cum încearcă să scape de eticheta de "condamnată" # SpyNews
Margherita de la Clejani vrea să i se șteargă păcatele! Cum încearcă fiica lui Ioniță și a Vioricăi să scape de eticheta de "condamnată". Spynews.ro are detalii exclusive despre planurile cântăreței.
23:00
De ce nu vrea Gheorghe Turda să-și afișeze noua relație! Ce spune artistul despre partenera sa. Declarații exclusive # SpyNews
De ce nu vrea Gheorghe Turda să își afișeze noua relație! Care este motivul ce stă la baza acestei decizii, dar și ce spune artistul despre femeia care l-a cucerit. Cântărețul a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro.
23:00
Alina Marymar face primele declaraţii după ce fiica ei a fost surprinsă la Lambada acasă! Cine are, de fapt, grijă de micuța sa și a lui Tzancă Uraganu # SpyNews
După ce au apărut imagini cu fiica Alinei Marymar și a lui Tzancă Uraganu în casa Lambadei, femeia care i-a mai oferit manelistului doi copii, au apărut și speculații că fetița ar fi rămas în grija Lambadei, în timp ce mama ei a plecat din țară. Acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, Alina Marymar clarifică situația și spune adevărul!
23:00
Mireasa - Capriciile Iubirii. Dian are o poveste de viață cutremurătoare. Concurentul era să moară la vârsta de 18 ani: "Am fost înjunghiat..." # SpyNews
Dian este unul dintre concurenții emisiunii Mireasa. A intrat în competițe cu dorința de a-și întâlni sufletul pereche. Tânărul are o poveste de viață cutremurătoare. La doar 18 ani, Dian a fost la un pas de moarte.
22:30
Superstiții legate de ploaia de stele Perseide. Ce dorințe se împlinesc în această noapte magică # SpyNews
Ploaia de stele Perseide, una dintre cele mai spectaculoase și așteptate manifestări astronomice ale verii, nu este doar un fenomen ceresc fascinant, ci și o noapte încărcată de semnificații și superstiții. Superstiții legate de ploaia de stele Perseide. Ce dorințe se împlinesc în această noapte magică.
21:50
Iustin Petrescu, despre perioada dificilă prin care a trecut! Ce a transmis la o zi după ce Marilu Dobrescu s-a afișat alături de noul ei iubit australian # SpyNews
După o perioadă în care a preferat să stea ceva mai departe de online, Iustin Petrescu a rupt tăcerea. Influencerul a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut în ultima perioadă. Mărturisirile sale au venit la doar o zi după ce Marilu Dobrescu, fosta lui iubită, s-a afișat pentru prima dată alături de noul iubit australian.
20:40
Incendiu puternic la clubul Bellagio din Mamaia! Flăcările au distrus aproape complet clădirea | VIDEO # SpyNews
Momente de panică în stațiunea Mamaia! Un incendiu de proporții a cuprins clubul Bellagio, unul dintre cele mai cunoscute și frecventate localuri de pe litoralul românesc. Flăcările s-au extins rapid și, în doar câteva zeci de minute, au mistuit aproape întreaga clădire.
20:30
O nouă tragedie aviatică! Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit peste mai multe case | FOTO # SpyNews
Scene dramatice s-au petrecut în urma unei noi tragedii aviatice. Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit peste mai multe case.
20:00
Mihai Albu, despre luna de miere. Unde va pleca desingerul alături de soția lui și de copii # SpyNews
Mihai Albu și-a făcut planurile pentru luna de miere. Designerul se pregătește pentru o vacanță specială alături de partenera de viață, dar și de copii. Unde va merge și cât vor sta în destinația de vis.
19:20
Simona Gherghe și soțul ei se bucură de o vacanță binemeritată, într-o destinație de vis din Grecia. Cei doi au fost surprinși într-o ipostază romantică, care a atras imediat atenția.
18:30
„Cea mai grea zi din viața mea.” Nina Iliescu, mesaj sfâșietor după ce Ion Iliescu a fost înmormântat # SpyNews
Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, a transmis un mesaj profund și emoționant, la scurt timp după ce soțul ei a fost condus pe ultimul drum. Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani.
16:40
Gina Chirilă, mesaj emoționant de ziua ei de naștere! Bogdan Vlădău i-a făcut o urare publică: ”Am trecut prin foc” # SpyNews
Gina Chirilă a împlinit vârsta de 31 de ani! Vedeta își sărbătorește ziua de naștere, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant despre schimbările prin care a trecut de când a divorțat. Bogdan Vlădău i-a făcut o urare publică fostei sale soții.
16:10
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit” # SpyNews
Individul din Arad, care și-a târât fosta iubită cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o, a făcut declarații halucinante! Bărbatul a inceput să plângă și a mărturisit că nu a conștientizat ceea ce face.
15:30
Cu ce provocări se confruntă Larisa Iordache, la șase luni de la naștere! Nu și-a dorit ajutor, dar nu a avut de ales: ”Asta ne obosește” # SpyNews
Larisa Iordache și Cristian Chiriță trăiesc viața de părinți pentru prima dată! Fetița celor doi crește văzând cu ochii, și fiecare moment vine cu provocările sale. Fosta gimnastă a făcut declarații emoționante la Summer Star.
Ieri
15:20
Vlad Udrescu, protagonistul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vacanță offline și cu muzică live: „Suntem contemporani cu artiști excepționali” # SpyNews
Pentru Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor Istrate din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta a fost mai mult decât o simplă pauză între două sezoane de filmări. A fost o vacanță necesară, o ocazie rară de deconectare și de reîntoarcere la lucruri simple, dar esențiale: muzică, liniște, festivaluri, oameni și momente trăite cu adevărat.
14:40
Bărbatul care și-ar fi ucis iubita și ar fi târât-o 2 kilometri cu mașina, în Arad, a fost reținut! Individul ar fi condus cu 100 km/h # SpyNews
Presupusul criminal din Arad, suspectat că și-a târât iubita cu mașina, conducând cu 100 km/h, a fost reținut. Femeia în vârstă de 28 de ani a fost găsită moartă între localitățile Chişineu-Criş şi Sintea Mare, după ore întregi de căutări.
14:40
Jurații Chefi la cuțite vin la Festivalul Summer Well cu cele mai savuroase gustări, preparate de ei la standul show-ului culinar de la Domeniul Știrbey # SpyNews
Chefi la cuțite, cel mai apreciat cooking show din România, aduce, începând de mâine, la Festivalul Summer Well cele mai savuroase gustări, create după rețete gândite de cei patru jurați special pentru această ocazie. Astfel, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vin la întâlnirea cu publicul de pe Domeniul Știrbey din Buftea în serile de 8, 9 și 10 august, fiind gata să transforme standul Chefi la cuțite într-un punct de atracție unde fanii emisiunii se vor putea delecta cu preparate ce poartă semnăturile celebrilor jurați.
14:30
Bărbatul din Timișoara care și-ar fi amenințat fiica și soția cu moartea a fost reținut. Poliția s-a autosesizat după ce tânăra a postat pe TikTok # SpyNews
În urma videoclipului postat pe TikTok de către tânăra din Timișoara, amenințată de tatăl său, poliția s-a autosesizat, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta și-ar fi agresat soția și ar fi încălcat ordinul de protecție stabilit de autorități.
13:50
Ella Vișan îi cere iertare mamei sale, după ipostazele controversate de la Insula Iubirii, alături de ispita Teo: ”Îmi este cu adevărat rușine” # SpyNews
Ella Vișan a privit cu regret ipostazele controversate din ediția trecută, alături de ispita Teo. Concurenta de la Insula Iubirii a transmis un mesaj emoționant, spunând că îi cere iertare mamei sale.
13:30
Imagini cutremurătoare din Suceava! Furtunile și bucățile mari de gheață au făcut prăpăd | FOTO # SpyNews
Furtuni cu grindină și rafale puternice de vânt au lovit județele Suceava și Iași. S-au produs pagube semnificative în gospodăriile oamenilor din cauza vijeliilor. Iată cum arată grădinile gospodarilor!
13:10
Fiica Ancăi Serea a împlinit 18 ani! Imagini superbe de la majoratul organizat pentru Sarah! Adi Sînă a făcut show | VIDEO # SpyNews
Zi importantă în familia Ancăi Serea! Vedeta i-a organizat un majorat superb fiicei sale, Sarah Serea! Distracția a durat până în zori, iar Adi Sînă a făcut atmosferă printre invitații de la petrecere.
13:00
A fost anunțată data la care va avea loc marea premieră Asia Express – Drumul Eroilor, la Antena 1 # SpyNews
Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.
13:00
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la trei săptămâni de la moartea partenerului său, Felix Baumgartner: "Voi lupta pentru tine, iubirea mea!" | FOTO # SpyNews
Mihaela Rădulescu a postat un mesaj lung și emoționant la trei săptămâni de când partenerul sau a încetat din viață. În ciuda neînțelegerii din partea celor din jur, povestea de dragoste a celor doi a fost bazată pe iubire și respect reciproc. Mesajul Mihaelei Rădulescu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.