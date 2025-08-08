Penitenciarul Focșani, ofertă pe piața muncii necalificate
Penitenciarul Focșani lansează invitația către operatorii economici interesați de încheierea unor contracte de prestări servicii în vederea utilizării forței de muncă formată din persoane private de libertate – Oportunitate unică pentru parteneri externi! Instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor externi o resursă valoroasă de forță de muncă: persoane private de libertate apte de muncă, implicate […]
Acum 5 minute
09:30
Lucrările pe Autostrada A7, în impas! Constructorul UMB oprește șantierul din cauza blocajului financiar
Activitatea pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7 este suspendată pentru a doua săptămână consecutivă ca urmare a unui blocaj financiar care afectează direct constructorul UMB. Un mesaj intern transmis angajaților companiei anunță că reluarea lucrărilor este estimată abia pe 18 august – și doar „în cazul în care se rezolvă problema […]
Acum 10 minute
09:20
09:20
Un șofer de 78 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un tir plin cu furaje
Un bărbat de 78 de ani şi-a pierdut viaţa, vineri dimineaţă, în comuna Amaru, din judeţul Buzău, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un tir ce transporta furaje. Potrivit IPJ Buzău, accidentul s-a produs pe DJ102H, după o coliziune între autoturismul condus dinspre Pitulicea către Amaru, de către un […]
Acum 2 ore
08:20
Pentru săptămâna aceasta a lunii august, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 314 locuri de muncă vacante în județ. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele […]
08:00
Cutremur, joi seara, cu epicentrul în Zona Seismică Vrancea, la 50 de kilometri de Focșani
Joi seara (7 august) la ora 20:58:49 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 160,8 kilometri. Seismul a avut epicentrul în Zona Seismică Vrancea, pe raza comunei Gura Teghii (județul Buzău), la 52 km NV de Buzău, 53 km V de Focșani, 66 km SE de Sfântu-Gheorghe, 71 […]
Acum 24 ore
16:40
Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă decizională propunerile reformei administrative
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, propunerile privind eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, şi prim-ministrul Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul cărora au […]
16:40
Un bărbat de 41 de ani a fost transportat, joi, în stare gravă la spital, după ce a fost accidentat de un tren, în zona Gării Râmnicu Sărat. Mai multe persoane au apelat la 112 pentru a solicita ajutorul autorităţilor, iar în momentul în care au ajuns, bărbatul a fost găsit conştient. Potrivit unor informaţii […]
09:50
Un bărbat de 71 de ani și-a pierdut viața, joi dimineață, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer bulgar, pe drumul național DN 22B, între Brăila și Galați. Biciclistul circula regulamentar în fața autoturismului, iar impactul i-a fost fatal. Potrivit Poliției Brăila, accidentul a avut loc în jurul orei 06.00. […]
Ieri
21:10
Vrancea, arc peste timp: 6 august 1917 – 6 august 2025: Întru Slava Eroilor Neamului!
Astăzi am celebrat 108 ani de la una dintre cele mai glorioase pagini din istoria românilor și am adus un pios omagiu eroilor care au apărat cu prețul vieții lor idealurile României Mari în timpul Primului Război Mondial. La Mausoleele eroilor din Mărășești și Focșani au avut loc ceremonii solemne pentru a marca 108 ani […]
16:10
Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din localitatea Sascut, condamnat de autorităţile franceze pentru comiterea unor furturi armate, a fost prins de poliţiştii din localitate. „Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autorităţile din Franţa, fiind condamnat la opt ani de închisoare pentru comiterea unor infracţiuni de furt […]
16:10
Amenzi de peste 120.000 de lei aplicate firmelor unde lucrează cetăţeni străini fără forme legale
Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a aplicat amenzi în valoare de peste 120.000 de lei, în urma controalelor efectuate în perioada 28 iulie – 1 august, în cadrul Campaniei naţionale pentru verificarea modului în care angajatorii cetăţenilor străini respectă legislaţia muncii şi securităţii în muncă, informează, miercuri, ITM Brăila. Campania a urmărit combaterea muncii nedeclarate […]
16:00
Un bărbat i-a furat unui ospătar telefonul pentru preluarea comenzilor. Individul a fost reținut
Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru furt, după ce i-ar fi sustras unui ospătar telefonul mobil cu care prelua comenzi, în timp ce se afla într-un restaurat. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, furtul a fost sesizat ulterior în mediul online iar oamenii legii au demarat […]
14:10
Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru, prezent la Mărășești cu ocazia manifestărilor dedicate zilei de 6 august
Astăzi, 6 august 2025, o delegație a Partidului Național Liberal – Filiala Vrancea, condusă de președintele Dragoș Ciobotaru, a participat la ceremoniile comemorative organizate la Mausoleul Eroilor de la Mărășești, marcând 108 ani de la una dintre cele mai importante bătălii din istoria României. În semn de respect față de sacrificiul celor care au luptat […]
13:40
Fostul consilier județean Mircea Adam, pe urmele lui Mandela, în Africa de Sud… sau cum să vezi țările calde pe banii statului, când cunoști pe cine trebuie
La mijlocul lui 2025, 273 de angajați din instituții publice centrale și locale erau detașați la consulate și ambasade ale României din străinătate, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Dintre aceștia, peste 50 provin din autorități și instituții locale, în timp ce alții au fost trimiși din ministere, Parlament, Guvern, RA-APPS sau SPP. Trebuie să subliniem […]
12:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologică valabilă în intervalul 6 august, ora 21:00 – 7 august, ora 20:00, care vizează intensificări temporare ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Zonele afectate includ sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, unde rafalele de vânt vor atinge viteze cuprinse între 50 […]
11:40
Jurnaliștii de la Recorder ne propun în aceste zile un scurt documentar despre asceniunea și viața politică a primului președinte ales al României după căderea comunismului (?) din 1989, Ion Iliescu. Fără să intre prea mult în amănunte, realizatorii scurtului documentar (doar 24 de minute) reușesc să surprindă elementele esențiale ale transformării unui om dintr-un […]
10:30
6 august, sărbătoare mare în calendarul creștin ortodox: Praznicul Schimbării la Față a Domnului
Creştinii ortodocşi şi catolici sărbătoresc joi Schimbarea la Faţă a Domnului, ce aminteşte de o minune a lui Iisus, sărbătoare numită în popor Pobreajenul şi considerată a marca despărţirea de vară. Sărbătoarea comemorează momentul în care Iisus Hristos, pe Muntele Tabor, s‑a arătat apostolilor Petru, Iacov și Ioan într-o lumină dumnezeiască — fața Lui strălucea […]
10:00
Sergentul Cosmin Cosma (ISU Vrancea), misiune de ajutor pentru doi bătrâni din Suceava, izolați în urma inundațiilor
Operatorul dronei, sergent major Cosmin Cosma, de la ISU Vrancea, a observat o gospodărie ascunsă între doi versanți abrupți – invizibilă de la sol. Acolo locuiau doi bătrâni, de 77 și 70 de ani, a căror casă fusese afectată de viitură. Fără semnal, fără acces facil, fără șanse de a cere ajutor. Cosmin a luat […]
09:40
În această săptămână, conform Programului Operațiunilor Europene 2025 al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), se desfășoară acțiunea SPEED, destinată verificării respectării regimului legal de viteză și prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. Polițiștii rutieri acționează pe raza județului Vrancea, cu prioritate pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
1. Forțele ruse au lansat un nou atac în noaptea de marți spre miercuri ce a vizat regiunea Odesa. Locuitori din Brăila, Tulcea și Galați au publicat imagini cu flăcări imense care luminau cerul despre care spun că sunt din zona localității ucrainene Orlovca, aflată peste Dunăre de orașul tulcean Isaccea. (Hotnews) 2. Aproximativ 10.000 […]
5 august 2025
18:00
Ion Iliescu s‑a stins din viață astăzi, la vârsta de 95 de ani, după o internare de aproape două luni în secția de terapie intensivă a spitalului SRI „Agrippa Ionescu" din București, fiind internat începând cu data de 9 iunie din cauza unor probleme respiratorii. Ion Iliescu a fost primul președinte de după căderea regimului […]
17:30
Ministrul Sănătății are cuvinte de laudă pentru mâncarea servită pacienților Spitalului Municipal Adjud
După cum se știe, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a demarat o serie de vizite (mai mult sau mai puțin inopinate) la instituțiile spitalicești din țară pentru a vedea cu ochii lui care este calitatea serviciilor oferite pacienților. Mai mult, în fiecare spital pe unde a fost, șeful Sănătății din România a ținut morțiș să ia […]
15:00
GSM Zone lansează la Iași o premieră în România: primul service de tip „self-repair", unde clienții își pot repara singuri telefoanele timp de o oră sau două, folosind
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea organizează înscrieri la Școala Populară de Artă pentru anul școlar 2025 – 2026, în perioada 15 – 28 august 2025, la următoarele discipline: Pictură, durată studiilor: 3 ani – pentru elevi de peste 12 ani (maxim 15 locuri) Vioară, durată studiilor: 3 ani – pentru elevi cu vârsta între 7 și 12 […] Articolul Se fac înscrieri la Școala Populară de Artă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit meteorologilor, marți (5 august) și miercuri (6 august) mai multe județe din sudul, centrul și estul Munteniei, sudul Moldovei, precum și în partea continentală a Dobrogei vor rămâne în cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat între orele 12.00 – 21.00. „Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități iar […] Articolul Vrancea – cod galben de caniculă marți și miercuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jandarmii vrânceni, alături de elevii din Republica Moldova în taberele ARC de la Gălăciuc # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au fost prezenți din nou la Centrul de Agrement Gălăciuc, unde s-au întâlnit cu elevi români din Republica Moldova, participanți la Taberele ARC – un proiect organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Cu această ocazie, jandarmii le-au oferit tinerilor o serie de recomandări utile privind […] Articolul Jandarmii vrânceni, alături de elevii din Republica Moldova în taberele ARC de la Gălăciuc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Vrancea își mută sediul pe strada Republicii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând cu luna august 2025, Secţia a II-a civilă, de contecios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Vrancea îşi va muta activitatea (progresiv) în sediul din str. Republicii nr.96. Astfel, începând cu data de 11 august 2025, Compartimentele Registratură şi Arhivă ale Secţiei a II-a civilă, de contrencios administrativ şi fiscal îşi vor desfăşura activitatea […] Articolul Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Vrancea își mută sediul pe strada Republicii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Consiliul județean Vrancea – investiții pentru modernizarea bazinului de înot didactic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea continuă investițiile în infrastructura sportivă a județului! Bazinul de înot didactic este în plin proces de întreținere și modernizare, pentru a putea fi inclus în circuitul național de natație și pentru a găzdui competiții oficiale de înot și polo. În aceste zile sunt realizate lucrări de readaptare tehnică pentru a permite omologarea […] Articolul Consiliul județean Vrancea – investiții pentru modernizarea bazinului de înot didactic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) susţine că este nevoie de eficientizarea activităţii, şi la autorităţile locale, şi la cele centrale, iar în pachetul al doilea de măsuri fiscale al Guvernului ”se conturează ideea reducerii cu 20 la sută a numărului de posturi din administraţia publică locală”. (News.ro) 2. România se află pe locul al […] Articolul Cronica dimineții – 05.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni noaptea (4 august, la ora 10:41:46 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 109,7 kilometri. Seismul a avut epicentrul în Zona Seismică Vrancea, pe raza comunei Spulber (județul Vrancea), la 36 km V de Focșani, 66 km N de Buzău, 74 km E de […] Articolul A fost cutremur, luni noaptea, cu epicentrul în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
4 august 2025
19:10
ULTIMA ORĂ Bărbat din Reghiu în stare foarte gravă la terapie intensivă! El leșinase în timp ce curăța un bazin de vinificație! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 13.00, autoritățile au fost alertate prin 112 pentru a interveni pe raza orașului Odobești, acolo unde două persoane căzuseră într-un așa zis canal. În fapt, era vorba despre doi bărbați care curățau un bazin de vinificație la o societate de producere a vinului. Unuia dintre ei i s-a făcut rău și căzut […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat din Reghiu în stare foarte gravă la terapie intensivă! El leșinase în timp ce curăța un bazin de vinificație! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:20
Poșta Română lansează un nou serviciu business: StartPost – Găzduire Sediu Social pentru Firme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: București, 4 august 2025 – Compania Națională ,,Poșta Română”, liderul pieței de servicii poștale și logistice din țară, lansează StartPost, o inițiativă dedicată mediului de afaceri. Serviciul este disponibil începând cu 1 august 2025 și se înscrie în obiectivele asumate prin Programul de guvernare, respectiv Poșta Română-Ghișeu Universal. StartPost este un serviciu conceput pentru a […] Articolul Poșta Română lansează un nou serviciu business: StartPost – Găzduire Sediu Social pentru Firme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un şofer cu o alcoolemie de peste 2,4 g/l alcool pur în sânge a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un accident de circulaţie în care un motociclist în vârstă 19 ani a murit pe loc, iar patru maşini au fost avariate, potrivit IPJ Galaţi. Accidentul a avut loc pe […] Articolul Şofer în comă alcoolică, arestat după ce a accident mortal un motociclist apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
ULTIMA ORĂ Trupul neînsuflețit al unui adolescent din Adjud a fost găsit în apele Siretului! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tragedie pentru o familie din Adjud care și-a pierdut copilul, un adolescent de 15 ani, în apele râului Siret. Copilul plecase la scăldat pe Siret, zona Adjudu Vechi, în urmă cu aproape o săptămână, pe data de 31 iulie după-amiază. Martorii spun că a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață, moment […] Articolul ULTIMA ORĂ Trupul neînsuflețit al unui adolescent din Adjud a fost găsit în apele Siretului! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Dezastru financiar la Romsilva: prime uriașe, pierderi masive și fonduri epuizate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Mediului a trimis oficial la Parchet raportul Corpului de Control privind activitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Ministrul Diana Buzoianu a explicat public motivele acestei decizii, prezentând date alarmante despre modul în care au fost gestionate resursele financiare ale instituției. Prime de milioane în plin dezastru economic În perioada 2021–2023, Romsilva a acordat […] Articolul Dezastru financiar la Romsilva: prime uriașe, pierderi masive și fonduri epuizate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Consiliul județean dă start înscrierilor în programul de internship dedicat tinerilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea lansează programul de internship destinat studenților și masteranzilor, prin care oferim tinerilor șansa de a se implica concret în activitatea administrației publice județene. În această prima ediție vor fi selectați șase tineri care vor desfășura activități alături de specialiștii din instituție. Internshipul va fi plătit, participanții urmând să beneficieze de o indemnizație […] Articolul Consiliul județean dă start înscrierilor în programul de internship dedicat tinerilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
O tânără de 18 ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp de electricitate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tânără de 18 ani a murit, iar alte trei persoane, cu vârste între 17 şi 21 de ani, au suferit răni grave după ce maşina în care se aflau a intrat într-un stâlp de electricitate, în localitatea Tufeşti din judeţul Brăila. Conform IPJ Brăila, maşina condusă de un tânăr de 21 de ani a […] Articolul O tânără de 18 ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp de electricitate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost accidentat mortal de un tren, în noaptea de duminică spre luni, la Faraoani, județul Bacău, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.La faţa locului au intervenit pompieri şi un echipaj SMURD Terapie Intensivă Mobilă, „Echipajele de intervenţie au constatat că un bărbat în vârstă […] Articolul Cioban lovit mortal de un tren în timp ce se afla cu turma apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Muzeul Vrancei vă invită la lansarea volumului „Spitalul Militar Focșani 1832–2025. O cronică medico-militară”, semnat de plutonier adjutant Adrian Galiță # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri, 6 august 2025, începând cu ora 13:00, vă invităm în foaierul Muzeului Vrancei (str. Cuza Vodă) la un moment dedicat memoriei și continuității unei instituții medicale cu tradiție: Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani. Evenimentul cuprinde o evocare istorică a celor aproape două secole de activitate a spitalului, precum și lansarea volumului […] Articolul Muzeul Vrancei vă invită la lansarea volumului „Spitalul Militar Focșani 1832–2025. O cronică medico-militară”, semnat de plutonier adjutant Adrian Galiță apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Finanţelor lansează luni, 4 august, cea de-a opta ediţie a Programului Tezaur din acest an, care oferă persoanelor fizice posibilitatea de a investi în titluri de stat cu dobânzi neimpozabile de până la 7,85%, conform unui comunicat. Astfel, în perioada 4 august – 5 septembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, […] Articolul O nouă ediție a Programului Tezaur, lansată de Ministerul Finanțelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției din județul vecin, accidentul s-a produs azi-noapte, în jurul orei 01.00, pe raza localității Tufești, fiind implicat un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani și în care se mai aflau trei fete, de 17, 18 și 19 ani, toți din Tufești. În urma cercetărilor s-a constatat că șoferul a pierdut […] Articolul Accident îngrozitor la Brăila! O tânără de 18 ani a decedat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi a debutat cea de a doua sesiune a examenului de bacalaureat, cu evaluarea competențelor, proces ce se va derula între 4 și 6 august, urmând ca începând de luni, 11 august, să se desfășoare probele scrise. După prima sesiune a examenului, în județul Vrancea rata de promovare a fost 76,18% după soluționarea contestațiilor, cu 1,61 […] Articolul A început cea de a doua sesiune a examenului de bacalaureat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Meteorologii au emis astăzi un nou cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru mai multe județe din țară, inclusiv Vrancea, valabil în intervalul orar 12.00 – 21.00. „Luni, în sud-estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul […] Articolul Vrancea – cod galben de caniculă până diseară la ora 21.00 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
3 august 2025
17:00
ULTIMA ORĂ Polițiști din Vrancea implicați într-un eveniment rutier grav! Unul dintre ei se află în comă, la spital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din informațiile noastre, în noaptea de sâmbătă spre duminică (2 – 3 august), trei tineri, toți polițiști ai IPJ Vrancea, au ieșit în oraș, ca băieții, în timpul liber. Până aici nimic grav. Problema a fost că, după ce s-au distrat, unul dintre ei s-a urcat la volan în timp ce colegii lui se aflau […] Articolul ULTIMA ORĂ Polițiști din Vrancea implicați într-un eveniment rutier grav! Unul dintre ei se află în comă, la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Economiștii Raiffeisen Bank au redus din nou prognoza de creștere economică pentru România în acest an și în următorul. Dinamica ar urma să fie cea mai redusă din regiune, similară Ungariei. Pe de altă parte, inflația va fi cea mai ridicată și dobânzile vor rămâne la un nivel ridicat. În raportul publicat în februarie, […] Articolul Cronica dimineții – 03.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Accident mortal pe DN 25 provocat de un șofer beat la volan! Victima, un tânăr de 19 ani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă după-amiază, în jurul oreu 18.00, un apel 112 aunța producerea unui accident grav pe Drumul Național 25, pe raza localității Tudor Vladimirescu din județul Galați. Potrivit poliției, un șofer gălățean de 36 de ani a lovit în plin, din spate, o motocicletă oprită într-o coloană de autovehicule pe direcția Galați – Tecuci. În urma […] Articolul Accident mortal pe DN 25 provocat de un șofer beat la volan! Victima, un tânăr de 19 ani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
2 august 2025
13:40
Cutremur de aproape 4 grade, cu epicentrul în Zona Seismică Vrancea, la 60 de kilometri de Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă (2 august) la prânz, la ora 11:42:23 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 115,4 kilometri. Seismul a avut epicentrul în Zona Seismică Vrancea, pe raza comunei Gura Teghii (județul Buzău), la 56km SE de Sfântu-Gheorghe, 59km V de Focșani, 62km NV […] Articolul Cutremur de aproape 4 grade, cu epicentrul în Zona Seismică Vrancea, la 60 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Se anunță amenzi drastice, fără plafon, pentru angajatorii care folosesc muncă la negru # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat vineri seara, la Antena 3 CNN, că al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern va aduce sancțiuni mai dure pentru angajatorii care folosesc muncă la negru. Cea mai importantă schimbare: eliminarea plafonului maxim al amenzilor. „Astăzi, un angajator poate fi amendat cu până la 10.000 de lei […] Articolul Se anunță amenzi drastice, fără plafon, pentru angajatorii care folosesc muncă la negru apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Minivacanță de august pentru români! Trei zile libere cu ocazia Adormirii Maicii Domnului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii se pregătesc de o nouă minivacanță în luna august, odată cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, marcată pe vineri, 15 august 2025. Conform Codului Muncii, această zi este considerată liberă legală, astfel că angajații vor beneficia de un weekend prelungit, cu trei zile consecutive de odihnă: vineri (15 august), sâmbătă (16 august) și […] Articolul Minivacanță de august pentru români! Trei zile libere cu ocazia Adormirii Maicii Domnului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliţiei Române informează participanții la trafic că este aglomeraţie sâmbătă dimineaţă pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu, din cauza lucrărilor pe partea bulgară a podului peste Dunăre. Din acest motiv, se recomandă rute alternative. „Traficul rutier se desfăşoară în condiţii […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Aglomerație la ieșirea din țară, podul Giurgiu – Ruse! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
