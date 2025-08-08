Penitenciarul Focșani, ofertă pe piața muncii necalificate

09:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat vineri seara, la Antena 3 CNN, că al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern va aduce sancțiuni mai dure pentru angajatorii care folosesc muncă la negru. Cea mai importantă schimbare: eliminarea plafonului maxim al amenzilor. „Astăzi, un angajator poate fi amendat cu până la 10.000 de lei […] Articolul Se anunță amenzi drastice, fără plafon, pentru angajatorii care folosesc muncă la negru apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.