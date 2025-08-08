ULTIMA ORĂ A murit Alex Moraru, tânărul polițist din Jariștea, victimă a unui accident stupid pornit dintr-o glumă

12:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost accidentat mortal de un tren, în noaptea de duminică spre luni, la Faraoani, județul Bacău, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.La faţa locului au intervenit pompieri şi un echipaj SMURD Terapie Intensivă Mobilă, „Echipajele de intervenţie au constatat că un bărbat în vârstă […] Articolul Cioban lovit mortal de un tren în timp ce se afla cu turma apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.