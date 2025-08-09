Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 8-14 august 2025

12:50

O tânără de 18 ani a murit, iar alte trei persoane, cu vârste între 17 şi 21 de ani, au suferit răni grave după ce maşina în care se aflau a intrat într-un stâlp de electricitate, în localitatea Tufeşti din judeţul Brăila. Conform IPJ Brăila, maşina condusă de un tânăr de 21 de ani a […]