”Poluatorul plătește”. Impozite mai mari pentru mașinile mai vechi de 15 ani

19:10

În jurul orei 13.00, autoritățile au fost alertate prin 112 pentru a interveni pe raza orașului Odobești, acolo unde două persoane căzuseră într-un așa zis canal. În fapt, era vorba despre doi bărbați care curățau un bazin de vinificație la o societate de producere a vinului. Unuia dintre ei i s-a făcut rău și căzut