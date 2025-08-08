Din nou căldură sufocantă în Bihor: Cod galben și cod portocaliu de caniculă!

20:10

Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, personaj pe cât de important pe atât de controversat în istoria postdecembristă a României, vor avea loc pe 6 și pe 7 august, iar această zi din urmă a fost declarată una de doliu național. Sicriul lui Ion Iliescu va fi depus miercuri la Palatul Cotroceni. În urma anunțului decesului, actualul președinte al României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj succint, afirmând că „istoria îl va judeca” pe Ion Iliescu și subliniind că „este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii”.