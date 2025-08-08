Din nou căldură sufocantă în Bihor: Cod galben și cod portocaliu de caniculă!
Bihoreanul, 8 august 2025 12:00
Va fi din nou căldură sufocantă în Bihor. Sâmbătă, județul va fi vizat de cod galben, iar începând de duminică și până luni dimineață, de cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi ce ar putea ajunge până la 37 de grade la umbră!
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
12:00
Va fi din nou căldură sufocantă în Bihor. Sâmbătă, județul va fi vizat de cod galben, iar începând de duminică și până luni dimineață, de cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi ce ar putea ajunge până la 37 de grade la umbră!
Acum o oră
11:20
Orădeanca Giula Popa a contribuit din plin la câştigarea Summer Cup U16 din Cehia de către echipa României # Bihoreanul
Orădeanca Giulia Safina Popa a fost una dintre protagonistele competiţiei europene de tenis pe echipe Summer Cup U16, turneu care a avut loc în Cehia şi care a fost câştigat de reprezentativa ţării noastre. Prin evoluţia care a avut-o, Giulia a contribuit din plin la cucerirea trofeului, fapt care îi asigură României calificarea la Campionatul Mondial U16 din Chile.
Acum 4 ore
09:30
Case la negru: Cum crește un cartier cu construcții ilegale sub nasul primarului „patriot” din Giriș # Bihoreanul
Intrat în gura lumii fiindcă luna trecută și-a petrecut concediul de odihnă într-un resort all inclusive din Antalya împreună cu viceprimarul Călin Pop, coleg din Partidul Patrioților Români, care pentru asta și-a tras concediu medical fictiv, primarul din Girișu de Criș, Dan Babău, a atras nemulțumirea unor localnici prin generozitatea cu care își răsplătește unii alegători.
Acum 6 ore
08:10
Pagubă-n conturi: Primăriile din Bihor nu își colectează impozitele, dar își plătesc angajații regește. Raport al Curții de Conturi # Bihoreanul
Administrațiile locale din Bihor, greoaie la încasarea veniturilor, sprintene la cheltuirea banilor. Cel mai recent raport al Camerei de Conturi reflectă ineficiența primăriilor, care nu reușesc să-și colecteze taxele și impozitele, dar își plătesc angajații chiar și peste limitele legale, deși unii dintre ei le-au produs pagube de milioane.
Acum 24 ore
21:00
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev: „I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României” (VIDEO) # Bihoreanul
Oana Țoiu a început joi prima vizită bilaterală a unui ministru de Externe al României în capitala Ucrainei de la începutul invaziei Rusiei din 2022. După ce a vizitat spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost bombardat de ruși, Oana Țoiu s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre parteneriatul dintre România și Ucraina, precum și despre război.
19:40
Ritmuri din diferite colțuri ale lumii, la Posticum Oradea, într-un concert dat de Juan, Maelle și Óscar (VIDEO) # Bihoreanul
O seară cu parfum de călătorii și acorduri din toate colțurile lumii se anunță la centrul cultural Posticum din Oradea, unde orădenii sunt invitați la un concert acustic susținut de trei artiști internaționali cu experiență pe scene din Europa și America Latină.
19:00
Accidentele rutiere în Bihor: Este Centura Aleșd un „punct negru” pe harta accidentelor? Care e cea mai riscantă zonă și când se petrec acestea? # Bihoreanul
Este Centura Aleșd - unde au avut loc recent, mai multe accidente cu victime, inclusiv decedați - un punct „negru” pe harta accidentelor rutiere din Bihor? Care sunt zonele cu cele mai frecvente accidente rutiere, când se produc acestea și cum a evoluat de-a lungul anilor numărul accidentelor din județ? Sunt doar câteva dintre informațiile obținute de BIHOREANUL după ce ziarul a vrut să afle cât adevăr se ascunde în spatele „folclorului” privind erori de proiectare ale Centurii Aleșd, care intersectează zone locuite ale orașului. Datele furnizate ziarului nu confirmă ipoteza, însă dezvăluie aspecte interesante.
18:20
Două reclame ale brandului Zara au fost interzise de Autoritatea pentru Standardele Publicității din Marea Britanie, pentru că modelele din imagini aveau o înfățișare „nesănătos de slabă”. Totuși, firma a spus că ambele modele implicate aveau certificate medicale care atestau starea lor bună de sănătate la momentul realizării fotografiilor.
18:10
Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024. Mai exact, chiriile au crescut în țara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%.
17:30
Donald Trump și Vladimir Putin s-ar putea întâlni în următoarele zile, pentru discuții despre războiul din Ucraina # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin, au convenit să se întâlnească în „următoarele zile”, a declarat un consilier de la Kremlin. Anunțul vine după ce chiar șeful de la Casa Albă a spus că există „șanse mari” să se întâlnească în persoană „foarte curând” cu omologii săi rus și ucrainean pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, informează BBC.
17:00
Parcul 22 Decembrie din Oradea a intrat în lucrări de modernizare de 1,7 milioane euro (FOTO) # Bihoreanul
Constructorii desemnaţi de municipalitatea orădeană au început lucrările de modernizare a Parcului 22 Decembrie din centrul Oradiei. Pentru început, executanţii au dezafectat mobilierul urban, au desfăcut aleile şi au început săpăturile pentru amenajarea noilor reţele de utilităţi. Lucrările, în valoare de 1,7 milioane euro, vor trebui finalizate în primăvara anului viitor.
16:20
Proiectil din al Doilea Război Mondial, descoperit pe o stradă din Cheriu. A fost ridicat de pompierii pirotehniști # Bihoreanul
Un proiectil funcțional, rămas neexplodat din cel de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit joi pe o stradă din localitatea Cheriu, comuna Oșorhei, în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare. Muniția a fost ridicată în siguranță de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Crișana.
15:40
Tribunalul Bihor a decis: 5 ani într-un centru de detenție pentru eleva care și-a înjunghiat pedagogul cu un cuțit, la Colegiul „Traian Vuia” # Bihoreanul
Tribunalul Bihor a pronunțat joi sentința în dosarul fetei care, pe când avea 17 ani și era elevă la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea, și-a înjunghiat pedagogul cu un cuțit cu lamă de 21 de centimetri. Judecătorii au stabilit că Bianca B. este vinovată de tentativă de omor calificat, cu premeditare, și i-au stabilit „măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 5 ani”.
14:30
Bambi, salvat de pompieri. Un căprior a fost scos dintr-un canal în localitatea Josani (FOTO) # Bihoreanul
Intervenție inedită joi dimineață pentru pompierii Stației Aleșd, chemați să salveze un căprior care căzuse într-un canal din localitatea Josani, comuna Măgești. „În momentul sosirii salvatorilor, animalul se afla în apă, în canalul de fugă din localitate, epuizat și în pericol de înec”, a precizat locotenent-colonel Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Bihor.
13:50
Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Între timp, protest la Cluj cu Imnul Golanilor răsunând din telefoane și boxe din oră în oră (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Fostul președinte Ion Iliescu, decedat marți la 95 de ani, a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare. De la ceremonia care a început la Palatul Cotroceni, a lipsit președintele Nicușor Dan. În aceeași zi, clujenii au fost invitați să participe la un protest neobișnuit, difuzând, la orele fixe, în telefoane și boxe „Imnul Golanilor” - simbol al manifestațiilor din Piața Universității din 1990.
13:40
Aventurile unui tânăr din Prisaca: Beat criță, fără permis și cu tractorul neînmatriculat, a lovit o mașină parcată # Bihoreanul
Un tânăr de 27 de ani din localitatea bihoreană Prisaca este cercetat penal, după ce a provocat un accident rutier în timp ce conducea un tractor neînmatriculat, fără să dețină permis și sub influența alcoolului.
12:50
GOAT Rally Tour: Mașini Lamborghini, Ferrari, McLaren și Maserati vor parca în Cetatea Oradea # Bihoreanul
Cetatea Oradea devine în august platformă pentru bolizi de lux. 25 de mașini în valoare de totală de milioane de euro, printre care Lamborghini, Ferrari, McLaren, Maserati, vor putea fi admirate, fotografiate și filmate în cadrul unei noi ediții a GOAT Rally Tour 2025.
Ieri
11:50
Un incendiu a izbucnit miercuri seară într-o casă din comuna Abram în care erau amenajate două locuințe. Totul a pornit din cauza unui cablu defect.
10:40
De 31 de ani, Oradea promovează pacea cu muzică rock: Concertul „Give peace a chance” a adunat sute de orădeni în curtea Muzeului (FOTO) # Bihoreanul
Oradea a comemorat victimele atacului nuclear de la Hiroshima printr-un concert care a invocat pacea. Ajuns la a 31-a ediție, concertul „Give peace a chance”, organizat de Rock Filarmonica, a strâns câteva sute de oameni în curtea Muzeului Țării Crișurilor, care timp de aproape 4 ore au ascultat și aplaudat artiști și trupe locale.
10:10
Întrucât în spațiul public au avut loc schimburi de replici între Președintele României, pe de-o parte, și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cred că este important să se cunoască mecanismul constituțional al relației între Președintele României și magistrați.
09:10
Pușca polițistului: A cui era arma găsită de anchetatori în casa braconierului din Cuieșd # Bihoreanul
Abia ieşit la pensie, comisarul-şef (r) Ovidiu Vancea, fost şef al Serviciului de Investigaţii Criminale Aleşd, n-a apucat să-şi savureze liniştea. L-a deranjat propria puşcă, pe care, deşi ar fi trebuit s-o ţină sub lacăt, foştii săi colegi din Poliţie au găsit-o în casa unui braconier din Cuieşd.
08:10
Surpare la canalizare! De ce se produc avarii repetate în rețeaua menajeră din Oradea și ce fac autoritățile? # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea se luptă cu avariile repetate din rețeaua menajeră, care se surpă și refulează la ploile abundente pentru că orașul nu are și canalizare pluvială. Cu investiții de peste 200 milioane lei programate pentru anul acesta, CAO se confruntă cu o înmulțire a numărului de reclamații din partea clienților, din cauza vechimii conductelor de canalizare menajeră, care adesea dau pe dinafară în beciuri.
6 august 2025
22:40
România a învins Ungaria, la Oradea Arena! Baschetbaliștii țării noastre sunt lideri în Grupa E, în precalificările Cupei Mondiale # Bihoreanul
Reprezentativa de baschet masculin a României a făcut un joc bun, miercuri seara, și s-a impus la Oradea Arena, în fața Ungariei, cu scorul de 76-64, distanțându-se în clasamentul grupei fazei secunde a precalificărilor Cupei Mondiale FIBA 2027. În fața a aproximativ 2.500 de spectatori, echipa Ungariei a câștigat primul sfert, după care tricolorii au revenit și și-au adjudecat următoarele trei, obținând o victorie în fața favoritei grupei.
22:30
Baschet: România a învins Ungaria, la Oradea Arena! Tricolorii sunt lideri în Grupa E, în precalificările Cupei Mondiale # Bihoreanul
Reprezentativa de baschet masculin a României a făcut un joc bun, miercuri seara, și s-a impus la Oradea Arena, în fața Ungariei, cu scorul de 76-64, distanțându-se în clasamentul grupei fazei secunde a precalificărilor Cupei Mondiale FIBA 2027. În fața a aproximativ 2.500 de spectatori, echipa Ungariei a câștigat primul sfert, după care tricolorii au revenit și și-au adjudecat următoarele trei, obținând o victorie în fața favoritei grupei.
20:00
Peste 680 de locuri de muncă vacante în Bihor. Se caută de la muncitori necalificați la ingineri și manageri # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor a publicat miercuri o nouă listă a locurilor de muncă vacante în județ. Potrivit documentului, sunt disponibile 683 de posturi, mai bine de jumătate în Oradea.
19:50
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 18, pe Drumul Național 76, în localitatea Sudrigiu, comuna Rieni. Potrivit informațiilor transmise de agentul șef Alin Laza, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor, evenimentul a fost semnalat printr-un apel la 112 la ora 18.04, fiind implicate două autovehicule.
19:30
„Cel mai lung din lume”. Italia continentală va fi legată de Sicilia printr-un pod suspendat, care va costa 13,5 miliarde de euro (VIDEO) # Bihoreanul
Proiectul pentru realizarea unui pod peste Strâmtoarea Messina, care va lega Italia continentală de insula Sicilia, a fost aprobat miercuri de Comitetul interministerial pentru planificare economică și dezvoltare durabilă (Cipess) din Peninsulă, informează Corriere della Sera.
18:50
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 18, pe Drumul Național 76, în localitatea Sudrigiu, comuna Rieni. Potrivit informațiilor transmise de agentul șef Alin Laza, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor, evenimentul a fost semnalat printr-un apel la 112 la ora 18.04, fiind implicate două autovehicule.
17:30
TIFF, din nou la Oradea! Ediția din 2025 va avea loc la final de septembrie, în cinci locații din oraș (VIDEO) # Bihoreanul
Festivalul Internațional de Film Transilvania va reveni la Oradea în perioada 26 – 28 septembrie, au anunțat oficial organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului. Aflat la cea de-a opta ediție, TIFF Oradea va propune publicului local o nouă selecție de filme, invitați speciali și proiecții în cinci locații din oraș: Teatrul de Stat, Piața Unirii, Filarmonica de Stat, Sinagoga Sion și Sala Transilvania.
17:00
Copiii fără familii au nevoie de un prieten, un zâmbet, o încurajare. Programul „Ajungem Mari” caută 20 de voluntari în Oradea # Bihoreanul
Programul „Ajungem MARI” Bihor caută 20 de voluntari, care să devină prietenii copiilor instituționalizați, să le fie parteneri de joacă, de teme, să-i asculte și să-i încurajeze. Termenul limită pentru înscrieri este 30 septembrie.
16:30
Municipalitatea orădeană a anunțat noi restricții de trafic instituite de Comisia tehnică pe probleme de circulație. Începând de joi, strada Salvării va avea sens unic dinspre strada Louis Pasteur către Spitalul Județean. În plus, începând de luni circulația pe strada Gheorghe Doja va fi închisă pe tronsonul delimitat de intersecția străzilor Graurilor și Salvării.
16:00
Descoperă eleganța accesibilă a gamei GROHE cu Finisaj Negru Mat – acum în promoție la Interioo Oradea # Bihoreanul
Îți dorești o baie complet utilată, cu un design modern, echilibrat și ușor de integrat în orice stil? Gama GROHE cu Finisaj Negru Mat este soluția perfectă pentru tine! În luna august, Interioo Oradea și GROHE îți oferă produse de înaltă calitate, accesibile și durabile, într-un finisaj sofisticat: Negru Mat.
15:30
La fel cum strigătul „Hannibal ad portas!” anunța în Roma Antică apropierea unei amenințări existențiale, astăzi, în Republica Moldova, ecoul istoriei răsună cu o urgență similară: „Rusia ad portas”. Doar că, în locul elefanților cartaginezi, Kremlinul trimite criptomonede, rețele de influență, deepfake-uri și „candidați independenți” cu mască de democrați...
15:00
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 8, sâmbătă, 9 şi duminică, 10 august 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
14:50
FC Bihor va juca vineri la Satu Mare, în etapa a II-a a ligii secunde. Meciul va fi televizat # Bihoreanul
Formaţia FC Bihor va disputa în acest sfârşit de săptămână primul joc din deplasare în noul sezon competiţional. Roş-albaştrii se deplasează la Satu Mare, pentru duelul cu CSM Olimpia, o echipă cu care a pierdut în amicale, dar pe care o va întâlni în mod oficial, vineri, de la ora 17. Meciul este televizat, iar suporterii care doresc să însoţească echipa la Satu Mare, o pot face prin transportul asigurat de club.
14:10
„Fratelli” cu tupeu: Un consilier PNL din Oradea a deschis la Șinteu o grădină zoologică ilegală, în care ține tigri bengalezi la un geam termopan distanță de vizitatori (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
De trei zile, în Bihor funcționează o grădină zoologică privată, în care sunt ținute în condiții dubioase felurite animale sălbatice, inclusiv tigri bengalezi și un râs african, dar fără ca amplasamentul să aibă autorizațiile obligatorii. Liska Park a fost inaugurat duminică, pe valea Târnei, lângă Șinteu, administrator al afacerii fiind un cunoscut om de afaceri local, Mihai Torjoc, patron al pizzeriei Due Fratelli și consilier PNL în Oradea. Întrebat de BIHOREANUL despre afacerea ilegală pe care a deschis-o, Torjoc a spus nonșalant că n-are autorizații, dar nici chef să dea explicații.
13:20
Studenții de la taxă, excluși de la burse. ANOSR acuză Ministerul Educației de discriminare și lipsă de transparență # Bihoreanul
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România critică dur noile modificări aduse sistemului de acordare a burselor, adoptate de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit organizației, schimbările elimină posibilitatea studenților care învață la forma de finanțare cu taxă de a primi burse și limitează acordarea acestora doar pe perioada desfășurării cursurilor, nu și în vacanțe.
12:20
Sicriul fostului președinte Ion Iliescu a fost depus, miercuri, la Cotroceni, unde cetățenii care doresc pot să-i ducă un ultim omagiu timp de câteva ore. Printre cei care au trecut pe la catafalc s-au numărat mai mulți politicieni, inclusiv Ilie Bolojan.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Fără milă: CSM Olimpia Satu Mare a învins Lotus Băile Felix cu 10-0 în turul II al Cupei României # Bihoreanul
CSM Olimpia Satu Mare, echipa pe care o va întâlni FC Bihor vineri în deplasare, nu a avut milă marţi de tinerii fotbalişti de la Lotus Băile Felix, pe care i-au învins la Sânmartin cu scorul de 10-0, în turul II al Cupei României. Partida s-a disputat, însă, în condiţii speciale, gazdele de la Lotus aliniind în teren o echipă formată în mare parte din juniori, în timp ce lotul de seniori al clubului se află în cantonament la Poiana Braşov.
11:20
La doar o zi după tâlhăria de vineri, din Nufărul, un alt atac a avut loc pe strada Sfântul Apostol Andrei din zona cartierului Decebal din Oradea. Trei bărbați au tăbărât în apartamentul unui pensionar care nu închisese ușa cu cheia și i-au furat banii și țigările.
10:50
Incendiu într-un apartament din Oradea, provocat de un acumulator pentru motocicletă electrică. Două persoane, intoxicate cu fum # Bihoreanul
Două persoane au ajuns la spital, marți după amiază, intoxicate cu fum, în urma unui incendiu produs în bucătăria apartamentului lor, situat pe strada Alexandru Andrițoiu. Focul a pornit de la un acumulator pentru motocicletă electrică.
10:10
Au ieșit dascălii să protesteze că va fi mai mult de muncă și bani mai puțini. Eu în locul lor n-aș avea curajul să ies pe stradă fără cagulă, la ce rezultate mirifice au obținut unii la examenele de titularizare. Tu protestezi și elevii tăi, după 8 clase, intră la liceu cu 2,07?
09:10
Digitalizare de formă: De când cu buletinele electronice, cele clasice au ajuns să se livreze după o lună! # Bihoreanul
Orădenii care și-au comandat cărți de identitate simple, fără cip, din considerente religioase sau pe motivul că, fiind mai banale, vor fi livrate mai repede, s-au înșelat. Implementarea proiectului european în valoare de 150 milioane euro privind digitalizarea sistemului de emitere a actelor de identitate a dublat perioada de așteptare după documente.
08:00
Bătăi la Orizont: O învățătoare din Oradea e acuzată de mai mulți părinți că maltratează elevii cu dizabilități # Bihoreanul
Acuzații grave într-o școală specială din Oradea, unde o învățătoare a fost reclamată de mai mulți părinți că își maltratează elevii. Trei plângeri penale au fost depuse pe numele învățătoarei Mariana Brazdău de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont, femeia fiind acuzată că lovește copiii cu dizabilități, care nu pot povesti ce li se întâmplă.
5 august 2025
21:10
Rivo Loco revine cu „Night at the Theatre – Second Act”, în spatele Teatrului din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
Seria de evenimente Rivo Loco continuă cu un nou pop-up party organizat de RIVO Restaurant & Lounge, vineri, 23 august, în aer liber, pe platoul din spatele Teatrului Regina Maria din Oradea.
20:40
Formaţia de fotbal FC Bihor va susţine următorul joc de pe teren propriu pe 15 august, când, la Stadionul Iuliu Bodola, va veni CSC Dumbrăviţa. Conform programului anunţat de Federaţia Română de Fotbal, meciul va începe de la ora 11 şi va fi televizat. Până atunci, însă, în acest weekend, orădenii vor evolua la Satu Mare, iar la mijlocul săptămânii viitoare, în turul III al Cupei României, tot în deplasare.
20:10
Zi de doliu național pe 7 august în România, după decesul lui Ion Iliescu. Președintele Nicușor Dan: „Istoria îl va judeca. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii” # Bihoreanul
Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, personaj pe cât de important pe atât de controversat în istoria postdecembristă a României, vor avea loc pe 6 și pe 7 august, iar această zi din urmă a fost declarată una de doliu național. Sicriul lui Ion Iliescu va fi depus miercuri la Palatul Cotroceni. În urma anunțului decesului, actualul președinte al României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj succint, afirmând că „istoria îl va judeca” pe Ion Iliescu și subliniind că „este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii”.
19:30
Constructorii amenajează parcarea cu 161 de locuri de sub viitoarea Piaţă Cetate din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp al Pieţei Cetate din Oradea, care trebuie finalizat până în luna februarie a anului viitor, sunt realizate în proporţie de 30%. În prezent, executanţii lucrează în paralel, pe trei niveluri, la amenajarea parcării subterane, a spaţiului de la parter rezervat viitoarei pieţe şi la etajul retras cu săli pentru conferinţe.
18:30
Premierul Ilie Bolojan, mesaj după moartea lui Ion Iliescu: „Intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia” # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis marți un mesaj de condoleanțe după moartea fostului președinte Ion Iliescu, subliniind că dispariția acestuia marchează sfârșitul unei epoci importante din istoria țării, cea a tranziției post-comuniste.
18:20
Echipa de handbal masculin CSM Oradea și-a început pregătirile pentru noul sezon competițional, în care va activa tot în cadrul Diviziei A. Antrenorul Cosmin Liberț are un lot mult schimbat față de sezonul trecut. Roș-albaștrii se vor pregăti pe plan local, iar primul amical îl vor avea la Baia Mare, cu CS Minaur.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.