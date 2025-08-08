Donald Trump îl numește pe Stephen Miran, consilierul său economic, în Consiliul Guvernatorilor Fed

11:00

Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenționare Cod galben de caniculă pentru județe din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade și, izolat, 38 de grade. Duminică, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în 24 de județe și în Capitală, în timp ce județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj se vor afla sub incidența unui Cod portocaliu. Acolo temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. În Capitală, canicula se va intensifica duminică.