SUA și Rusia încearcă să cimenteze ocuparea unor teritorii ucrainene. Zelenski se luptă

Ce înseamnă practicarea avocaturii în Emiratele Arabe Unite (EAU) și cum se deosebește de cea din România? Cât de dificile sunt litigiile care implică inteligența artificială și drepturile de autor, o categorie de cauze tot mai prezentă în viața publică? Aflăm răspunsurile la aceste întrebări de la Adrian Gociu, Managing Partner la societatea de avocatură Gociu & Asociații, una dintre cele mai active firme din Timișoara.